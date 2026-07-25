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    2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे फीचर, जानिए यहां

    नई मारुति ब्रेजा कार चार वेरिएंट में उपलब्ध है, लेकिन इनके फीचर्स में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं

    स्तुति
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    Published On जुलाई 25, 2026 10:41 ist
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    published onJul 25, 2026 10:41 IST
    last updated onJul 25, 2026 10:41 IST
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    Maruti Brezza

    मारुति ब्रेजा सबकॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट के खरीदारों के बीच एक पॉपुलर चॉइस रही है। अब लॉन्चिंग के चार साल बाद कंपनी ने इसका फेसलिफ्ट वर्जन भी पेश कर दिया है, जिसमें कई नए स्टाइलिंग अपडेट और नए फीचर शामिल किए गए हैं, साथ ही इसके इंजन ऑप्शन में भी कई अहम बदलाव हुए हैं। ब्रेजा फेसलिफ्ट न्यू मॉडल चार वेरिएंट : एलएक्सआई, वीएक्सआई, जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस में उपलब्ध है। इसके लोअर वेरिएंट में कम कीमत और परफॉर्मेंस का बेहतरीन बैलेंस मिलता है, वहीं टॉप वेरिएंट में कई मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं जो इसे ज्यादा आकर्षक लुक देते हैं। 2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट के किस वेरिएंट में दिए गए कौनसे फीचर जानेंगे इसके बारे में आगे :- 

    एक्सटीरियर 

    फीचर 

    एलएक्सआई 

    वीएक्सआई 

    जेडएक्सआई 

    जेडएक्सआई प्लस 

    प्रोजेक्टर हेडलैंप्स  

    ✅(हैलोजन)

    ✅(हैलोजन)

    ✅(डुअल एलईडी)

    ✅(डुअल एलईडी)

    एलईडी डीआरएल्स 

     ❌

     ❌

     ✅

     ✅

    एलईडी फॉगलैंप्स

     ✅

    फ्रंट ग्रिल 

    पेंटेड 

    		 पेंटेड 

    स्मोक्ड क्रोम 

    स्मोक्ड क्रोम 

    व्हील्स 

    कवर के साथ 16-इंच स्टील व्हील्स 

    16-इंच सिल्वर अलॉय व्हील्स (केवल टर्बो) 

    16-इंच सिल्वर अलॉय व्हील्स 

    16-इंच मशीन अलॉय व्हील्स  

    रूफ रेल्स 

    व्हील आर्क क्लैडिंग 

    डुअल-टोन डोर क्लैडिंग 

    ✅(पेंटेड)

    ✅(पेंटेड)

    शार्कफिन एंटीना 

    रूफ स्पॉइलर 

    एलईडी टेललैंप्स

    • फेसलिफ्ट मारुति ब्रेजा के सभी वेरिएंट में रूफ स्पॉइलर, प्रोजेक्टर हेडलैंप्स और शार्कफिन एंटीना जैसे फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं। हालांकि, इसके बेस वेरिएंट एलएक्सआई में डीआरएल्स, फॉग लैंप्स, क्रोम ग्रिल और अलॉय व्हील्स जैसे एक्सटीरियर एलिमेंट की कमी है। जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस वेरिएंट के बीच अंतर बेहद मामूली है, इन दोनों वेरिएंट के बीच केवल फॉग लैंप और डुअल-टोन अलॉय व्हील्स का ही फर्क है। 

    • नई मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट कार 7 कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, जिसमें दो नए शेड शामिल हैं। यहां देखें इसके वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी।  

    इंटीरियर 

    फीचर

    एलएक्सआई

    वीएक्सआई

    जेडएक्सआई 

    जेडएक्सआई प्लस 

    ब्राउन और ब्लैक केबिन थीम 

    लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री  

    एम्बिएंट लाइटिंग 

    ✅(सिंगल कलर)

    ✅(64-कलर)

    लेदरेट स्टीयरिंग व्हील रैप 

    क्रोम डोर हैंडल्स 

    फैब्रिक के साथ डोर आर्मरेस्ट 

    फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील 

    कूल्ड ग्लवबॉक्स 

    स्टोरेज के साथ फ्रंट स्लाइडिंग सेंटर आर्मरेस्ट 

    फुटवेल इल्युमिनेशन 

    इंसर्ट 

    ब्लैक 

    ब्लैक

    पियानो ब्लैक

    पियानो ब्लैक 

    सनग्लास होल्डर 

    रियर एसी वेंट्स 

    सीटबैक पॉकेट 

    कपहोल्डर के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट

    एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट 

    ✅(केवल टर्बो)

    ✅(विंग्ड-टाइप)

    रियर पार्सल ट्रे 

    लगेज लैंप 

    60:40 स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीटें 

    2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट कार के सभी वेरिएंट के केबिन में ब्राउन और ब्लैक थीम दी गई है, जबकि केवल इसके टॉप वेरिएंट जेडएक्सआई प्लस में लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री मिलती है। इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट में विंग्ड-टाइप एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट दिए गए हैं, जो लंबे रोड ट्रिप्स में पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए बेहद काम के साबित होंगे। वहीं, टॉप से नीचे वाले जेडएक्सआई वेरिएंट में मॉडर्न और कंफर्टेबल एक्सपीरिएंस के लिए सभी जरूरी फीचर्स दिए गए हैं। 

    Maruti Brezza

    कंफर्ट फीचर 

    फीचर 

    एलएक्सआई

    वीएक्सआई

    जेडएक्सआई

    जेडएक्सआई प्लस

    सिंगल-पेन सनरूफ

    हेड-अप डिस्प्ले

    ऑटो हेडलैंप्स 

     ❌

     ❌

    ✅(केवल टर्बो)

     ✅

    एक्टिव कूलिंग के साथ वायरलेस फोन चार्जर

    वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें 

    हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    ✅(केवल टर्बो) 

    क्रूज कंट्रोल 

    ✅(केवल टर्बो) 

    इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम

    इलेक्ट्रिक फोल्डेबल ओआरवीएम 

    ✅(केवल टर्बो)

    ✅(ऑटो फोल्डिंग)

    ड्राइवर के लिए ऑटो अप/डाउन के साथ पावर विंडो 

    ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल 

    ✅(केवल टर्बो)

    कीलेस एंट्री 

    पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप 

    12वोल्ट चार्जिंग सॉकेट 

    रियर यूएसबी फास्ट चार्जिंग पोर्ट

    ✅(1x टाइप-ए, 1x टाइप-सी)

    स्टीयरिंग कॉलम एडजस्टमेंट

    ✅(केवल टिल्ट)

    ✅(केवल टिल्ट)

    ✅(टिल्ट और टेलीस्कोपिक)

    ✅( टिल्ट और टेलीस्कोपिक )

    केबिन एयर फिल्टर

    ✅(पोलन)

    ✅(पोलन)

    ✅(पीएम 2.5)

    ✅(पीएम 2.5 के साथ एक्यूआई डिस्प्ले)

    • कंफर्ट के मामले में इसका बेस वेरिएंट एलएक्सआई फीचर लोडेड है, जिसमें इलेक्ट्रिक-एडजस्टेबल ओआरवीएम्स, कीलेस एंट्री, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और एडजस्टेबल स्टीयरिंग कॉलम जैसे फीचर मिलते हैं।

    Maruti Brezza

    Maruti Brezza

    •  इसका जेडएक्सआई वेरिएंट फिर से वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन साबित होता है, क्योंकि इस गाड़ी में कुछ चुनिंदा गैर-जरूरी फीचर्स ही टॉप वेरिएंट जेडएक्सआई प्लस के लिए रखे गए हैं।

    इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन 

    फीचर 

    एलएक्सआई 

    वीएक्सआई 

    जेडएक्सआई 

    जेडएक्सआई प्लस

    इंफोटेनमेंट सिस्टम 

    ✅(7-इंच टचस्क्रीन)

    ✅(7-इंच टचस्क्रीन)

    ✅(10.1-इंच टचस्क्रीन)

    आर्केमि साउंड सिस्टम 

    6-स्पीकर (केवल टर्बो)^

    6-स्पीकर

    6-स्पीकर सराउंड साउंड 

    वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले 

    ओवर-द-एयर अपडेट 

    स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स 

    वॉइस असिस्टेंट 

     ✅

    एलेक्सा एआई असिस्टेंट 

    इनबिल्ट नेविगेशन 

    इंटरनेट कनेक्टिविटी 

    कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी 

    इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 

    एनालॉग के साथ मोनोक्रोम एमआईडी  

    एनालॉग के साथ मोनोक्रोम एमआईडी 

    एनालॉग के साथ टीएफटी एमआईडी 

    एनालॉग के साथ टीएफटी एमआईडी

    गियरशिफ्ट इंडिकेटर 

    ✅(केवल एमटी)

    ✅(केवल एमटी)

    ✅(केवल एमटी)

    ✅(केवल एमटी)

    ^नॉन-टर्बो वेरिएंट में 4-स्पीकर यूनिट

    इंफोटेनमेंट पैकेज की बात करें तो बेस वेरिएंट एलएक्सआई में साउंड सिस्टम की कमी है और इसे आपको ऑफिशियल या आफ्टरमार्केट एसेसरी के तौर पर लगवाना होगा। इस एसयूवी कार के मिड-वेरिएंट में प्री-फेसलिफ्ट वर्जन की तरह 7-इंच टचस्क्रीन यूनिट दी गई है। यह सिस्टम अपना काम तो कर देता है, लेकिन इसमें कई एडवांस फीचर्स की कमी है। नई ब्रेजा फेसलिफ्ट का सबसे बड़ा हाइलाइट बड़ा 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसे इसमें विक्टोरिस से लिया गया है। हालांकि, यह इसके केवल टॉप वेरिएंट जेडएक्सआई प्लस में दिया गया है। 

    Maruti Brezza

    सेफ्टी 

    फीचर 

    एलएक्सआई 

    वीएक्सआई

    जेडएक्सआई 

    जेडएक्सआई प्लस

    6 एयरबैग्स 

    इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी) 

    हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए) 

    सिलेक्ट लेवल 1 एडीएएस फंक्शन*

    ✅(केवल टर्बो) 

    पार्किंग कैमरा 

    ✅(केवल टर्बो में रियर व्यू) 

    ✅(रियर व्यू)

    ✅(360-डिग्री)

    पार्किंग सेंसर 

    ✅(रियर)

    ✅(रियर)

    ✅(केवल टर्बो में फ्रंट और रियर)#

    ✅(फ्रंट और रियर) 

    आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर 

    डे/नाइट आईआरवीएम

    ✅(मैनुअल)

    ✅(मैनुअल)

    ✅(मैनुअल)

    ✅(ऑटो-डिमिंग)

    टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) 

     ✅(केवल टर्बो) 

    सभी पैसेंजर के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट और रिमाइंडर

    हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीटबेल्ट

    रियर वाइपर और वॉशर

    ✅(केवल टर्बो) 

    रियर डिफॉगर 

    ✅(केवल टर्बो)

    एंटी-थेफ़्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इंजन इम्मोबिलाइजर

    *इसमें ब्लाइंड स्पॉट वॉर्निंग, सेफ एग्जिट वॉर्निंग और रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट शामिल हैं, #नॉन-टर्बो वेरिएंट में सिर्फ रियर सेंसर मिलते हैं।

    • नई मारुति ब्रेजा कार में सेफ्टी का विशेष ध्यान रखा गया है। इसमें 6 एयरबैग्स, ईएसपी, एचएचए, 3-पॉइंट सीटबेल्ट और डे/नाइट आईआरवीएम जैसे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड मिलते हैं।

    • फेसलिफ्ट ब्रेजा कार में लेवल 1 एडीएएस फंक्शन भी दिए गए हैं, जो कि इसमें जेडएक्सआई वेरिएंट से मिलने शुरू होते हैं।

    • नई मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट को भारत एनकैप से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है।

    इंजन ऑप्शन

    पावरट्रेन के मामले नई ब्रेजा फेसलिफ्ट में सबसे बड़ा बदलाव नए 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और अंडरबॉडी सीएनजी सेटअप का किया गया है। प्री-फेसलिफ्ट मॉडल में मिलने वाले 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स को इसमें अपग्रेडेड 6-स्पीड यूनिट से रिप्लेस किया गया है। यहां देखें नई मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट के स्पेसिफिकेशन :- 

    इंजन  

    1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ माइल्ड-हाइब्रिड

    1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ सीएनजी

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ माइल्ड-हाइब्रिड (नया)

    पावर

    103 पीएस

    88 पीएस

    110 पीएस

    टॉर्क 

    139 एनएम

    121.5 एनएम

    170 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी

    माइलेज (एआरएआई सर्टिफाइड) 

    21.09 किमी/लीटर (एलएक्सआई, वीएक्सआई एमटी)/20.81 किमी/लीटर (जेडएक्सआई एमटी)/ 20.17 किमी/लीटर (एटी)

    26.90 किमी/किलोग्राम

    20.47 किमी/लीटर (एलएक्सआई, वीएक्सआई)/ 19.96 किमी/लीटर (जेडएक्सआई, जेडएक्सआई प्लस)

    यहां देखें नई मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट के वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन की जानकारी। 

    कीमत और मुकाबला 

    2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट कार की कीमत 7.40 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इसका मुकाबला हुंडई वेन्यू, टाटा नेक्सन, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, स्कोडा कायलाक, किआ सोनेट, रेनो काइगर, और निसान मैग्नाइट से है। इसे मारुति फ्रॉन्क्स और टोयोटा टाइजर के विकल्प के तौर पर भी देखा जा सकता है।

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    <p><span id="docs-internal-guid-42688267-7fff-c39d-4c72-fec384069871"><span>मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक जाने-माने मीडिया हाउस से शुरू की थी। रिपोर्टिंग करने से लेकर डेस्क वर्क करते हुए आज मुझे चार साल पूरे हो चुके हैं। मेरा कारदेखो में एक साल का सफर काफी दिलचस्प रहा है। मुझे शुरुआत से ही राइटिंग का काफी शौक है। हमेशा से ही मेरी रूचि ऑटो, मनोरंजन, लाइफस्टाइल&nbsp; या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कंटेंट को लिखने में काफी रही है। इसी लिए मैंने अपना बैचलर्स भी जर्नलिस्म व मास कम्युनिकेशन में ही किया है जिससे कि मुझे तरह-तरह के कंटेंट को लिखने के लिए अच्छा-ख़ासा प्लेटफार्म मिल सके। कंटेंट लिखने के अलावा मुझे रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, म्युज़िक, डांस और ट्रेवलिंग का भी काफी शौक है। ट्रेवलिंग के जरिये नए लोगों से मिलने, नए कल्चर को अपनाने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने में काफी रूचि है।</span></span></p>और देखें

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