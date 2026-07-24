2026 मारुति ब्रेजा के किस वेरिएंट में मिलता है कौनसा इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन, जानिए यहां
नई मारुति ब्रेजा तीन इंजन ऑप्शन में उपलब्ध है, जिसमें एक नया टर्बो-पेट्रोल इंजन भी शामिल है।
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नई मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट लॉन्च हो गई है और इसकी कीमत 7.40 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) से शुरू होती है। इस मिडलाइफ अपडेट के तहत, सब-4 मीटर एसयूवी में न केवल अपडेट डिजाइन और कुछ नए फीचर दिए गए हैं, बल्कि अब इसमें नया वेरिएंट लाइनअप, और एक नया इंजन ऑप्शन भी मिलता है। यहां हम 2026 मारुति ब्रेजा के वेरिएंट अनुसार इंजन और गियरबॉप्शन के बारे में जानेंगे:
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वेरिएंट
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1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + 6-स्पीड एमटी
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1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + 6-6-स्पीड एटी
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1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी + 6-स्पीड एमटी
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1-लीटर टर्बो पेट्रोल + 6-स्पीड एमटी
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एलएक्सआई
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वीएक्सआई
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जेडएक्सआई
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जेडएक्सआई प्लस
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फेसलिफ्ट अपडेट के साथ मारुति एसयूवी में पहली बार टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प भी शामिल हुआ है। इसके इंजन स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:
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इंजन
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1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + माइल्ड-हाइब्रिड
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1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी
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1-लीटर टर्बो पेट्रोल + माइल्ड-हाइब्रिड (नया)
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पावर
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103 पीएस
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88 पीएस
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110 पीएस
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टॉर्क
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139 एनएम
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121.5 एनएम
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170 एनएम
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गियरबॉक्स
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6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी
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6-स्पीड एमटी
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6-स्पीड एमटी
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सर्टिफाइड माइलेज
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21.09 किलोमीटर प्रति लीटर (एलएक्सआई, वीएक्सआई एमटी)/20.81 किलोमीटर प्रति लीटर (जेडएक्सआई एमटी)/ 20.17 किलोमीटर प्रति लीटर (एटी)
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26.90 किलोमीटर प्रति किलोग्राम
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20.47 किलोमीटर प्रति लीटर (एलएक्सआई, वीएक्सआई)/ 19.96 किलोमीटर प्रति लीटर (जेडएक्सआई, जेडएक्सआई प्लस)
*एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन
2026 मारुति ब्रेजा: फीचर और सेफ्टी
नई ब्रेजा में एक बड़े 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, आगे वेंटिलेटेड सीटें (न्यू), 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग (न्यू), ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और एक वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर दिए गए हैं।
सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, और आगे व पीछे पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।
2026 मारुति ब्रेजा: प्राइस और कंपेरिजन
नई मारुति ब्रेजा गाड़ी की कीमत 7.40 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) से शुरू होती है। 2026 मारुति ब्रेजा का मुकाबला हुंडई वेन्यू, टाटा नेक्सन, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, स्कोडा कायलाक, किआ सोनेट, रेनो काइगर, और निसान मैग्नाइट से है। इसे मारुति फ्रॉन्क्स और टोयोटा टाइजर के विकल्प के तौर पर भी देखा जा सकता है।