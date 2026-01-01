सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 15 कार: फरवरी 2026 में टाटा नेक्सन की डिमांड रही सबसे ज्यादा, जानिए बाकी गाड़ियों की कितनी यूनिट बिकी

    मारुति ब्रेजा और फ्रॉन्क्स लिस्ट की इकलौती ऐसी कारें रहीं जिनकी फरवरी 2026 में मंथली सेल्स पॉजिटिव दर्ज हुई 

    प्रकाशित: मार्च 09, 2026 05:52 pm । स्तुति

    88 Views
    • Write a कमेंट

    Top Selling Cars In February 2026

    टाटा नेक्सन फरवरी 2026 की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही और फिर सेल्स चार्ट में मारुति डिजायर और टाटा पंच को क्रमशः दूसरी और तीसरी पोजिशन मिली। हालांकि, ज्यादातर मॉडल इस लिस्ट में अपनी जगह बनाए हुए हैं, लेकिन अब मारुति ईको ने जनवरी 2026 के सेल्स चार्ट में 15वे नंबर पर रही मारुति ऑल्टो की जगह ले ली है। यहां हमने फरवरी 2026 में भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 15 कार की लिस्ट तैयार की है, जिस पर आप भी डालिए एक नजर :-

    रैंक

    मॉडल 

    फरवरी  2026

    जनवरी  2026

    फरवरी  2025

    मासिक बदलाव (%)

    सालाना बदलाव  (%)

    1

    टाटा नेक्सन (आईसीई + ईवी)

    19,430 

    23,365

    15,349

    (-17)

    27

    2

    मारुति डिजायर 

    19,326 

    19,629

    14,694

    (-2)

    32

    3

    टाटा पंच (आईसीई + ईवी)

    18,748 

    19,257

    14,559

    (-3)

    29

    4

    हुंडई क्रेटा (आईसीई + ईवी)

    17,938 

    17,921

    16,317

    मामूली 

    10

    5

    मारुति ब्रेजा 

    17,863 

    17,486

    15,392

    2

    16

    6

    मारुति अर्टिगा 

    17,807

    17,892

    14,868

    मामूली 

    20

    7

    मारुति वैगन आर 

    14,885 

    15,118

    19,879

    (-2)

    (-25)

    8

    मारुति स्विफ्ट 

    14,833 

    17,806

    16,269

    (-17)

    (-9)

    9

    महिंद्रा स्कॉर्पियो (स्कॉर्पियो एन समेत)  

    14,665

    15,542

    13,618

    (-6)

    8

    10

    मारुति बलेनो 

    14,632

    16,782

    15,480

    (-13)

    (-5)

    11

    मारुति फ्रॉन्क्स 

    13,898

    13,353

    21,461

    4

    (-35)

    12

    मारुति विक्टोरिस

    13,021

    15,240

    (-15)

    13

    मारुति ईको

    11,620

    11,914

    11,493

    (-2)

    1

    14

    महिंद्रा थार (थार रॉक्स समेत)  

    11,047

    13,418 

    9,248

    (-18)

    19

    15

    हुंडई वेन्यू (वेन्यू एन लाइन समेत)  

    10,494

    12,413

    10,125

    (-15)

    4

    • टाटा नेक्सन (नेक्सन ईवी समेत) फरवरी 2026 की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। टाटा मोटर्स पिछले महीने नेक्सन एसयूवी की 19,400 से ज्यादा यूनिट्स बेचने में कामयाब रही। हालांकि, इसकी मासिक सेल्स में 17 प्रतिशत की गिरावट आई है।

    Tata Nexon EV driving

    • फरवरी 2026 में नेक्सन के मुकाबले मारुति डिजायर की 105 यूनिट्स कम बिकीं। यह इकलौती सेडान कार है जिसे लिस्ट में जगह मिली है और पिछले महीने इसकी 19,300 से ज्यादा यूनिट्स बिकीं। 

    Maruti Dzire driving

    • नई टाटा पंच और पंच ईवी की बिक्री भारत में शुरू हो चुकी है। टाटा पंच कार के दोनों वर्जन को मंथली सेल्स में 3 प्रतिशत की गिरावट के बावजूद सेल्स चार्ट में तीसरी पोजिशन मिली है। 

    Tata Punch EV

    • हुंडई क्रेटा की मासिक सेल्स में मामूली बदलाव हुआ है क्योंकि जनवरी 2026 के मुकाबले फरवरी 2026 में इस एसयूवी कार की केवल 17 यूनिट्स ज्यादा बिकीं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें क्रेटा इलेक्ट्रिक और क्रेटा एन लाइन दोनों के सेल्स आंकड़े शामिल है। 

    Hyundai Creta N Line Action Shot

    Maruti Brezza

    • फरवरी 2026 में मारुति अर्टिगा की सेल्स जनवरी 2026 की तरह ही स्थिर रही। हालांकि, ब्रेजा की बिक्री बढ़ने के कारण यह सेल्स चार्ट में एक पोजिशन नीचे खिसक गई।  

    • मारुति वैगन आर ने फरवरी 2026 के सेल्स चार्ट में मारुति स्विफ्ट को पीछे छोड़ दिया गया है। इस बदलाव का कारण पिछले महीने स्विफ्ट की मासिक बिक्री में 17 प्रतिशत की बड़ी गिरावट हो सकती है।

    • फरवरी 2026 के सेल्स चार्ट में महिंद्रा स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो एन आठवीं पोजिशन पर रहीं। पिछले महीने महिंद्रा की इन दोनों एसयूवी कार की सेल्स में 6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई। 

    Mahindra Scorpio N driving

    • स्विफ्ट की तरह मारुति बलेनो की डिमांड भी पिछले महीने कम रही। इसकी मासिक सेल्स में 13 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है। 

    • मारुति फ्रॉन्क्स की मासिक सेल्स 4 प्रतिशत बढ़ी है जिसके चलते यह गाड़ी सेल्स चार्ट में ऊपर आ गई है। इसकी सालाना सेल्स में 35 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। 

    • जनवरी 2026 के मुकाबले फरवरी 2026 में मारुति विक्टोरिस की 2200 यूनिट्स कम बिकीं। इसकी मासिक सेल्स में 15 प्रतिशत की गिरावट आई है।

    • मारुति ईको ने फरवरी 2026 में 11,600 से ज्यादा यूनिट्स बेचकर लिस्ट में अपनी जगह बना ली है।

    Maruti Eeco

    • महिंद्रा थार और थार रॉक्स की संयुक्त मंथली सेल्स में 18 प्रतिशत की गिरावट आई है। लेकिन, इसकी सालाना सेल्स 19 प्रतिशत बढ़ गई है। 

    • पिछले महीने हुंडई वेन्यू की 10,400 से ज्यादा यूनिट्स बिकीं। इस गाड़ी की मासिक सेल्स 15 प्रतिशत कम रही। 

    was this article helpful ?

    टाटा नेक्सन पर अपना कमेंट लिखें

    explore similar कारें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 15 कार: फरवरी 2026 में टाटा नेक्सन की डिमांड रही सबसे ज्यादा, जानिए बाकी गाड़ियों की कितनी यूनिट बिकी
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    एआई विशेषज्ञ

    अपनी कार की खोज को सरल बनाएं

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है