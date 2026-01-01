भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 15 कार: फरवरी 2026 में टाटा नेक्सन की डिमांड रही सबसे ज्यादा, जानिए बाकी गाड़ियों की कितनी यूनिट बिकी

88 Views

प्रकाशित: मार्च 09, 2026 05:52 pm । स्तुति

Write a कमेंट

टाटा नेक्सन फरवरी 2026 की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही और फिर सेल्स चार्ट में मारुति डिजायर और टाटा पंच को क्रमशः दूसरी और तीसरी पोजिशन मिली। हालांकि, ज्यादातर मॉडल इस लिस्ट में अपनी जगह बनाए हुए हैं, लेकिन अब मारुति ईको ने जनवरी 2026 के सेल्स चार्ट में 15वे नंबर पर रही मारुति ऑल्टो की जगह ले ली है। यहां हमने फरवरी 2026 में भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 15 कार की लिस्ट तैयार की है, जिस पर आप भी डालिए एक नजर :-

रैंक मॉडल फरवरी 2026 जनवरी 2026 फरवरी 2025 मासिक बदलाव (%) सालाना बदलाव (%) 1 टाटा नेक्सन (आईसीई + ईवी) 19,430 23,365 15,349 (-17) 27 2 मारुति डिजायर 19,326 19,629 14,694 (-2) 32 3 टाटा पंच (आईसीई + ईवी) 18,748 19,257 14,559 (-3) 29 4 हुंडई क्रेटा (आईसीई + ईवी) 17,938 17,921 16,317 मामूली 10 5 मारुति ब्रेजा 17,863 17,486 15,392 2 16 6 मारुति अर्टिगा 17,807 17,892 14,868 मामूली 20 7 मारुति वैगन आर 14,885 15,118 19,879 (-2) (-25) 8 मारुति स्विफ्ट 14,833 17,806 16,269 (-17) (-9) 9 महिंद्रा स्कॉर्पियो (स्कॉर्पियो एन समेत) 14,665 15,542 13,618 (-6) 8 10 मारुति बलेनो 14,632 16,782 15,480 (-13) (-5) 11 मारुति फ्रॉन्क्स 13,898 13,353 21,461 4 (-35) 12 मारुति विक्टोरिस 13,021 15,240 — (-15) — 13 मारुति ईको 11,620 11,914 11,493 (-2) 1 14 महिंद्रा थार (थार रॉक्स समेत) 11,047 13,418 9,248 (-18) 19 15 हुंडई वेन्यू (वेन्यू एन लाइन समेत) 10,494 12,413 10,125 (-15) 4