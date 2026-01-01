भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 15 कार: फरवरी 2026 में टाटा नेक्सन की डिमांड रही सबसे ज्यादा, जानिए बाकी गाड़ियों की कितनी यूनिट बिकी

भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 15 कार: फरवरी 2026 में टाटा नेक्सन की डिमांड रही सबसे ज्यादा, जानिए बाकी गाड़ियों की कितनी यूनिट बिकी
मारुति ब्रेजा और फ्रॉन्क्स लिस्ट की इकलौती ऐसी कारें रहीं जिनकी फरवरी 2026 में मंथली सेल्स पॉजिटिव दर्ज हुई
प्रकाशित: मार्च 09, 2026 05:52 pm
टाटा नेक्सन फरवरी 2026 की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही और फिर सेल्स चार्ट में मारुति डिजायर और टाटा पंच को क्रमशः दूसरी और तीसरी पोजिशन मिली। हालांकि, ज्यादातर मॉडल इस लिस्ट में अपनी जगह बनाए हुए हैं, लेकिन अब मारुति ईको ने जनवरी 2026 के सेल्स चार्ट में 15वे नंबर पर रही मारुति ऑल्टो की जगह ले ली है। यहां हमने फरवरी 2026 में भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 15 कार की लिस्ट तैयार की है, जिस पर आप भी डालिए एक नजर :-
|
रैंक
|
मॉडल
|
फरवरी 2026
|
जनवरी 2026
|
फरवरी 2025
|
मासिक बदलाव (%)
|
सालाना बदलाव (%)
|
1
|
टाटा नेक्सन (आईसीई + ईवी)
|
19,430
|
23,365
|
15,349
|
(-17)
|
27
|
2
|
मारुति डिजायर
|
19,326
|
19,629
|
14,694
|
(-2)
|
32
|
3
|
टाटा पंच (आईसीई + ईवी)
|
18,748
|
19,257
|
14,559
|
(-3)
|
29
|
4
|
हुंडई क्रेटा (आईसीई + ईवी)
|
17,938
|
17,921
|
16,317
|
मामूली
|
10
|
5
|
मारुति ब्रेजा
|
17,863
|
17,486
|
15,392
|
2
|
16
|
6
|
मारुति अर्टिगा
|
17,807
|
17,892
|
14,868
|
मामूली
|
20
|
7
|
मारुति वैगन आर
|
14,885
|
15,118
|
19,879
|
(-2)
|
(-25)
|
8
|
मारुति स्विफ्ट
|
14,833
|
17,806
|
16,269
|
(-17)
|
(-9)
|
9
|
महिंद्रा स्कॉर्पियो (स्कॉर्पियो एन समेत)
|
14,665
|
15,542
|
13,618
|
(-6)
|
8
|
10
|
मारुति बलेनो
|
14,632
|
16,782
|
15,480
|
(-13)
|
(-5)
|
11
|
मारुति फ्रॉन्क्स
|
13,898
|
13,353
|
21,461
|
4
|
(-35)
|
12
|
मारुति विक्टोरिस
|
13,021
|
15,240
|
—
|
(-15)
|
—
|
13
|
मारुति ईको
|
11,620
|
11,914
|
11,493
|
(-2)
|
1
|
14
|
महिंद्रा थार (थार रॉक्स समेत)
|
11,047
|
13,418
|
9,248
|
(-18)
|
19
|
15
|
हुंडई वेन्यू (वेन्यू एन लाइन समेत)
|
10,494
|
12,413
|
10,125
|
(-15)
|
4
-
टाटा नेक्सन (नेक्सन ईवी समेत) फरवरी 2026 की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। टाटा मोटर्स पिछले महीने नेक्सन एसयूवी की 19,400 से ज्यादा यूनिट्स बेचने में कामयाब रही। हालांकि, इसकी मासिक सेल्स में 17 प्रतिशत की गिरावट आई है।
-
फरवरी 2026 में नेक्सन के मुकाबले मारुति डिजायर की 105 यूनिट्स कम बिकीं। यह इकलौती सेडान कार है जिसे लिस्ट में जगह मिली है और पिछले महीने इसकी 19,300 से ज्यादा यूनिट्स बिकीं।
-
नई टाटा पंच और पंच ईवी की बिक्री भारत में शुरू हो चुकी है। टाटा पंच कार के दोनों वर्जन को मंथली सेल्स में 3 प्रतिशत की गिरावट के बावजूद सेल्स चार्ट में तीसरी पोजिशन मिली है।
-
हुंडई क्रेटा की मासिक सेल्स में मामूली बदलाव हुआ है क्योंकि जनवरी 2026 के मुकाबले फरवरी 2026 में इस एसयूवी कार की केवल 17 यूनिट्स ज्यादा बिकीं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें क्रेटा इलेक्ट्रिक और क्रेटा एन लाइन दोनों के सेल्स आंकड़े शामिल है।
-
मारुति ब्रेजा कार अर्टिगा और स्विफ्ट को पीछे छोड़ कर फरवरी 2026 के सेल्स चार्ट में पांचवीं पोजिशन पर रही। इसकी मासिक सेल्स में 2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। हाल ही में मारुति ब्रेजा को भारत में 10 साल पूरे हुए हैं।
-
फरवरी 2026 में मारुति अर्टिगा की सेल्स जनवरी 2026 की तरह ही स्थिर रही। हालांकि, ब्रेजा की बिक्री बढ़ने के कारण यह सेल्स चार्ट में एक पोजिशन नीचे खिसक गई।
-
मारुति वैगन आर ने फरवरी 2026 के सेल्स चार्ट में मारुति स्विफ्ट को पीछे छोड़ दिया गया है। इस बदलाव का कारण पिछले महीने स्विफ्ट की मासिक बिक्री में 17 प्रतिशत की बड़ी गिरावट हो सकती है।
-
फरवरी 2026 के सेल्स चार्ट में महिंद्रा स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो एन आठवीं पोजिशन पर रहीं। पिछले महीने महिंद्रा की इन दोनों एसयूवी कार की सेल्स में 6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई।
-
स्विफ्ट की तरह मारुति बलेनो की डिमांड भी पिछले महीने कम रही। इसकी मासिक सेल्स में 13 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है।
-
मारुति फ्रॉन्क्स की मासिक सेल्स 4 प्रतिशत बढ़ी है जिसके चलते यह गाड़ी सेल्स चार्ट में ऊपर आ गई है। इसकी सालाना सेल्स में 35 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है।
-
जनवरी 2026 के मुकाबले फरवरी 2026 में मारुति विक्टोरिस की 2200 यूनिट्स कम बिकीं। इसकी मासिक सेल्स में 15 प्रतिशत की गिरावट आई है।
-
मारुति ईको ने फरवरी 2026 में 11,600 से ज्यादा यूनिट्स बेचकर लिस्ट में अपनी जगह बना ली है।
-
महिंद्रा थार और थार रॉक्स की संयुक्त मंथली सेल्स में 18 प्रतिशत की गिरावट आई है। लेकिन, इसकी सालाना सेल्स 19 प्रतिशत बढ़ गई है।
-
पिछले महीने हुंडई वेन्यू की 10,400 से ज्यादा यूनिट्स बिकीं। इस गाड़ी की मासिक सेल्स 15 प्रतिशत कम रही।