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    2026 मारुति ब्रेजा वीएक्सआई: क्या यह इसका खरीदने के लिए सबसे अच्छा मिड-वेरिएंट है?

    मारुति ब्रेजा को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है, जिससे यह सेगमेंट की सबसे सुरक्षित एसयूवी में से एक बन गई है 

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    Published On जुलाई 27, 2026 19:09 ist
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    published onJul 27, 2026 19:09 IST
    last updated onJul 27, 2026 19:09 IST
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    2026 Maruti Suzuki Brezza

    मारुति सुजुकी ने नए अपडेट्स के साथ 2026 ब्रेजा फेसलिफ्ट को भारत में लॉन्च कर दिया है, जिससे इसका अपने प्रतिद्व्न्दियों से मुकाबला काफी कड़ा हो गया है। इस गाड़ी की कीमत पहले से कम हो गई है, साथ ही इसमें कई नए फीचर्स और सेफ्टी टेक्नोलॉजी भी जुड़ गई है। यह एसयूवी कार चार वेरिएंट: एलएक्सआई, वीएक्सआईजेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस में उपलब्ध है। क्या इसके मिड-वेरिएंट वीएक्सआई की 8.55 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) कीमत वाजिब लगती है, आइए जानते हैं इसके बारे में आगे :-

    एक्सटीरियर 

    2026 Maruti Suzuki Brezza

    2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट अपने बॉक्सी और मस्कुलर डिजाइन को बरकरार रखती है, लेकिन इसमें कई बदलाव जरूर किए गए हैं। इस एसयूवी कार के वीएक्सआई वेरिएंट में आगे की तरफ अब एक नई ग्लॉस ब्लैक ट्रिम दी गई है जो हेडलैंप्स को कनेक्ट करती है और इस पर सुजुकी लोगो पोजिशन किया गया है। इस गाड़ी के लोअर वेरिएंट में हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैंप्स के साथ हैलोजन इंडिकेटर दिए गए हैं। आगे के हिस्से पर इसमें स्कलप्टेड डिजाइन वाला नया बंपर मिलता है जिस पर पतली ट्राएंगुलर फॉग लैंप हाउसिंग दी गई है, जो इसे एकदम फ्रेश लुक देती है। इसमें लोअर एयर डैम पर नई सिल्वर ट्रिम दी गई है। वीएक्सआई वेरिएंट में आगे की तरफ एलईडी हेडलैंप्स और डीआरएल्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर और फॉग लैंप्स की कमी है। 

    2026 Maruti Suzuki Brezza

    साइड प्रोफाइल की बात करें तो, इसके नॉन-टर्बो वेरिएंट में 16-इंच के स्टील व्हील्स दिए हैं जिन पर सिल्वर व्हील कैप लगे हैं, जबकि टर्बो वेरिएंट में 16-इंच ब्लैक अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। वीएक्सआई वेरिएंट में आउटसाइड रियर व्यू मिरर माउंटेड इंडिकेटर, शार्क फिन एंटीना और अलॉय व्हील्स जैसे प्रीमियम फीचर दिए गए हैं। मगर, जेडएक्सआई वेरिएंट की तरह इसमें रूफ रेल्स नहीं मिलते, जिससे इसका साइड लुक थोड़ा सादा लगता है।

    2026 Maruti Suzuki Brezza

    पीछे की तरफ इसमें एलईडी टेललैंप्स और टॉप-माउंटेड स्पॉइलर दिया गया हैं, जो इसे मॉडर्न टच देते हैं। हालांकि, इस वेरिएंट में रियर वाइपर और वॉशर, और बंपर के निचले हिस्से पर सिल्वर स्किड प्लेट नहीं दी गई है। 

    ब्रेजा फेसलिफ्ट वीएक्सआई वेरिएंट सात कलर ऑप्शन : स्प्लेंडिड सिल्वर, सिजलिंग रेड, पर्ल आर्कटिक व्हाइट, मैग्मा ग्रे, विवाशियस ऑरेंज, लस्ट्र्स बेज और ब्लूइश ब्लैक (टर्बो) में उपलब्ध है। यहां देखें नई मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट के कलर ऑप्शन की जानकारी। 

    इंटीरियर 

    मारुति ब्रेजा के इंटीरियर का डिजाइन और लेआउट पहले जैसा ही है। हालांकि, इसके फेसलिफ्ट वर्जन में कुछ छोटे-मोटे बदलाव जरूर किए गए हैं। पुराने मॉडल में डैशबोर्ड पर सिल्वर फिनिश दी गई थी, जबकि नए मॉडल में डैशबोर्ड पर ब्लैक ट्रीटमेंट मिलता है। फेसलिफ्ट ब्रेजा कार में दरवाजों पर ब्लैक और ब्राउन कलर थीम के साथ फुल ब्लैक फैब्रिक सीटें भी दी गई हैं।

    2026 Maruti Suzuki Brezza

    इस गाड़ी का केबिन लेआउट प्रैक्टिकल है और इसमें स्टोरेज स्पेस और लेगरूम स्पेस काफी अच्छा मिलता है, जो मारुति की कारों की खासियत रही है। हालांकि, कुछ कंफर्ट देने वाले फीचर्स की कमी यहां महसूस होती है। वीएक्सआई वेरिएंट में फ्रंट पैसेंजर्स के लिए सेंटर आर्मरेस्ट नहीं दिया गया है, जो लंबी ड्राइव पर थकान को कम करने में मदद करता है। इसी तरह, पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए भी सेंटर आर्मरेस्ट और कप होल्डर्स की कमी है। इसके अलावा, इसमें फास्ट-चार्जिंग यूएसबी पोर्ट और सेंटर पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट नहीं दिया गया है। 

    2026 Maruti Suzuki Brezza

    फीचर और सेफ्टी 

    फीचर्स के मामले में ब्रेजा फेसलिफ्ट वीएक्सआई वेरिएंट बिलकुल निराश नहीं करता है। इसमें 9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसमें 4-स्पीकर साउंड सिस्टम, ऑनबोर्ड वॉइस असिस्टेंट, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल आउटसाइड रियर व्यू मिरर (टर्बो वेरिएंट में) और कीलेस एंट्री जैसे फीचर मिलते हैं, जो इसे एक मॉडर्न कार बनाते हैं। 

    2026 Maruti Suzuki Brezza

    सेफ्टी के मोर्चे पर, मारुति ने 2026 ब्रेजा फेसलिफ्ट कार को काफी मजबूत बनाया है। वीएक्सआई वेरिएंट में 6 एयरबैग्स, एबीएस के साथ ईबीडी, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी) और हिल-होल्ड कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं। हालांकि, इस वेरिएंट में कुछ एडवांस सेफ्टी फीचर्स जैसे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), 360-डिग्री कैमरा और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलते हैं। हाल ही में मारुति ब्रेजा को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, जो इसे अपने सेगमेंट की सबसे सुरक्षित कारों में से एक बनाती है। यहां देखें इसकी रिपोर्ट। 

    इंजन ऑप्शन 

    फेसलिफ्ट ब्रेजा कार में तीन इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स, 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ अंडरबॉडी सीएनजी (केवल मैनुअल गियरबॉक्स के साथ) और 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल गियरबॉक्स शामिल हैं। यहां देखें इसके पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन :-

    इंजन  

    1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ माइल्ड-हाइब्रिड

    1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ सीएनजी

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ माइल्ड-हाइब्रिड (नया)

    पावर

    103 पीएस

    88 पीएस

    110 पीएस

    टॉर्क 

    139 एनएम

    121.5 एनएम

    170 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी

    माइलेज (एआरएआई सर्टिफाइड) 

    21.09 किमी/लीटर (एलएक्सआई, वीएक्सआई एमटी)/20.81 किमी/लीटर (जेडएक्सआई एमटी)/ 20.17 किमी/लीटर (एटी)

    26.90 किमी/किलोग्राम

    20.47 किमी/लीटर (एलएक्सआई, वीएक्सआई)/ 19.96 किमी/लीटर

    2026 Maruti Suzuki Brezza

    यहां देखें इसके वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन की जानकारी। 

    कीमत और मुकाबला  

    ब्रेजा वीएक्सआई टर्बो मैनुअल वेरिएंट की कीमत 8.55 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होकर 10.55 लाख रुपये (नेचुरली एस्पिरेटेड ऑटोमेटिक) तक जाती है।

    मॉडल

    1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 

    1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ सीएनजी

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    गियरबॉक्स 

    एमटी 

    एटी

    एमटी 

    एमटी 

    वीएक्सआई 

    9.26 लाख रुपये 

    10.61 लाख रुपये

    9.99 लाख रुपये

    8.55 लाख रुपये

    *सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है। 

    2026 Maruti Suzuki Brezza

    2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट का मुकाबला हुंडई वेन्यू, टाटा नेक्सन, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, स्कोडा कायलाक, किआ सोनेट, रेनो काइगर, और निसान मैग्नाइट से है। इसे मारुति फ्रॉन्क्स और टोयोटा टाइजर के विकल्प के तौर पर भी देखा जा सकता है।

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    <p><span id="docs-internal-guid-42688267-7fff-c39d-4c72-fec384069871"><span>मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक जाने-माने मीडिया हाउस से शुरू की थी। रिपोर्टिंग करने से लेकर डेस्क वर्क करते हुए आज मुझे चार साल पूरे हो चुके हैं। मेरा कारदेखो में एक साल का सफर काफी दिलचस्प रहा है। मुझे शुरुआत से ही राइटिंग का काफी शौक है। हमेशा से ही मेरी रूचि ऑटो, मनोरंजन, लाइफस्टाइल&nbsp; या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कंटेंट को लिखने में काफी रही है। इसी लिए मैंने अपना बैचलर्स भी जर्नलिस्म व मास कम्युनिकेशन में ही किया है जिससे कि मुझे तरह-तरह के कंटेंट को लिखने के लिए अच्छा-ख़ासा प्लेटफार्म मिल सके। कंटेंट लिखने के अलावा मुझे रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, म्युज़िक, डांस और ट्रेवलिंग का भी काफी शौक है। ट्रेवलिंग के जरिये नए लोगों से मिलने, नए कल्चर को अपनाने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने में काफी रूचि है।</span></span></p>और देखें

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