    पिछले सप्ताह ऑटो सेक्टर में क्या कुछ रहा खास? जानिए यहां

    इस सप्ताह की प्रमुख उपलब्धियों में रूमियन का ज्यादस सस्ता वेरिएंट और रेनो की अपकमिंग जिम्नी के मुकाबले में आने वाली कार शामिल थीं।

    प्रकाशित: मार्च 09, 2026 03:14 pm । भानु

    Weekly Wrap

    इस सप्ताह कई नए मॉडल लॉन्च हुए और आने वाले मॉडलों की झलकियां देखने को मिलीं, साथ ही कुछ स्पेशल एडिशन मॉडल भी पेश किए गए। एक लग्जरी एमपीवी ने बाजार में एंट्री ली है, वहीं एक पॉपुलर सब-4 मीटर एसयूवी ने भारत में एक दशक पूरा किया। इसके अलावा, जिम्नी के एक नए दमदार प्रतिद्वंदी की झलक एक कॉन्सेप्ट के जरिए दिखाई गई है।

    अगर आप इन सब खबरों से चूक गए हैं, तो आइए देखते हैं कि किन-किन खबरों ने सुर्खियां बटोरीं।

    मर्सिडीज-बेंज वी-क्लास लॉन्च हुई

    मर्सिडीज-बेंज ने भारत में 1.40 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर वी-क्लास लग्जरी एमपीवी लॉन्च की है। प्रीमियम पैसेंजर व्हीकल के रूप में पेश की गई वी-क्लास उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो ड्राइवर-सेंट्रिक एक्सपीरियंस के साथ-साथ हाई लेवल का कंफर्ट और पर्याप्त स्पेस चाहते हैं।

    अंदर से, इस एमपीवी में आलीशान कैप्टन सीटें, प्रीमियम मैटेरियल्स और पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए कई कंफर्ट फीचर्स मौजूद हैं। इसमें एक एडजस्टेबल 6-सीट लेआउट भी शामिल है जिसे विभिन्न सीटिंग अरेंजमेंट में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। यह 2-लीटर पेट्रोल और 2-लीटर डीजल इंजन विकल्पों के साथ उपलब्ध है।

    Mercedes-Benz V-Class

    महिंद्रा एक्सईवी 9ई सिनेलक्स एडिशन लॉन्च

    महिंद्रा ने एक्सईवी 9ई सिनेलक्स एडिशन पेश किया है, जिसमें अंदर और बाहर दोनों तरफ कॉस्मेटिक अपडेट किए गए हैं। यह इलेक्ट्रिक एसयूवी के टॉप-स्पेक पैक थ्री वेरिएंट पर बेस्ड है और इसमें समान फीचर्स और इंजन विकल्प दिए गए हैं। सिनेलक्स एडिशन को दो नए कलर विकल्प और स्टैंडर्ड मॉडल से अलग पहचान के लिए स्पेशल बैजिंग दी गई है।

    Mahindra XEV 9e Cineluxe Edition

    इंटीरियर की खासियत है डार्क चेस्टनट ब्राउन और नॉक्टर्न ब्लैक केबिन थीम, जो केबिन को और भी प्रीमियम लुक देता है। एक्सईवी 9ई सिनेलक्स एडिशन की बुकिंग शुरू हो चुकी है और आने वाले हफ्तों में इसकी डिलीवरी शुरू होने की उम्मीद है।

    महिंद्रा ने बीई 6 बैटमैन एडिशन की बुकिंग फिर से शुरू की

    महिंद्रा ने बीई 6 बैटमैन एडिशन की बुकिंग फिर से शुरू कर दी है, जिसकी कीमत 28.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। यह लिमिटेड एडिशन मॉडल बैटमैन सुपरहीरो फ्रैंचाइज़ी से प्रेरित कॉस्मेटिक बदलावों के साथ आता है। इस एसयूवी में अलग से स्टाइलिंग एलिमेंट्स, एक्सक्लूसिव बैज और विजुअल एन्हांसमेंट दिए गए हैं जो इसे स्टैंडर्ड मॉडल से अलग बनाते हैं।

    इन कॉस्मेटिक बदलावों के अलावा, बीई 6 बैटमैन एडिशन में स्टैंडर्ड बीई 6 के टॉप-स्पेक पैक थ्री ट्रिम के समान ही इलेक्ट्रिक पावरट्रेन और फीचर्स मौजूद हैं। हालांकि, बुकिंग केवल एक दिन, 10 मार्च 2026 को ही खुली रहेगी, जबकि डिलीवरी 10 अप्रैल 2026 से शुरू होगी।

    Mahindra BE 6 Batman Edition

    मारुति सुजुकी ब्रेज़ा ने भारत में 10 साल पूरे किए

    मार्च 2016 में लॉन्च होने के बाद से मारुति सुजुकी की ब्रेज़ा ने भारतीय बाजार में 10 साल पूरे कर लिए हैं। पिछले एक दशक में, यह कॉम्पैक्ट एसयूवी 4 मीटर से कम लंबाई वाली एसयूवी सेगमेंट में ब्रांड के सबसे सफल मॉडलों में से एक बन गई है।

    ब्रेज़ा में कई अपडेट हुए हैं, जिनमें जनरेशनल बदलाव, नए फीचर्स का जुड़ना और इंजन विकल्पों में अपडेट शामिल हैं। सेगमेंट में बढ़ते कॉम्पिटशन के बावजूद, यह ब्रांड के लिए एक ज्यादा बिकने वाली कार बनी हुई है, और जल्द ही इसका एक और बड़ा फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाला है।

    Maruti Brezza

    टाटा सिएरा ने 10,000 डिलीवरी का आंकड़ा पार किया

    टाटा मोटर्स ने घोषणा की है कि भारत में सिएरा ने 10,000 डिलीवरी का आंकड़ा पार कर लिया है। एसयूवी को शुरुआत से ही जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, पहले ही दिन 70,000 से अधिक बुकिंग हो गईं। सिएरा अपने ओरिजनल सिएरा से इंंस्पायर्ड अलग सा डिजाइन, बड़े डिजिटल डिस्प्ले और ढेर सारे कंफर्ट और सेफ्टी फीचर्स से लैस मॉर्डन केबिन के साथ अलग पहचान बनाती है।

    यह तीन इंजन विकल्पों के साथ उपलब्ध है, जिनमें 1.5 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5 लीटर का टर्बो-पेट्रोल और 1.5 लीटर का डीजल इंजन शामिल हैं। पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्प मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ आते हैं, जबकि टर्बो-पेट्रोल केवल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है।

    Tata Sierra

    रेनो ने ब्रिजर कॉन्सेप्ट की झलक दिखाई

    रेनो ने अपनी अपकमिंग सब-4 मीटर एसयूवी, ब्रिजर की झलक दिखाई है, जो मारुति जिम्नी जैसी लाइफस्टाइल ऑफ-रोडिंग गाड़ियों को टक्कर देगी। झलक में इसके मजबूत डिजाइन, स्कवायर शेप और ऑफ-रोड से इंस्पायर्ड स्टाइलिंग एलिमेंट्स का संकेत मिलता है।

    ब्रिजर को भारत में डिजाइन किया जा रहा है और रेनो की लोकल इंजीनियरिंग और डिजाइन टीमों के सहयोग से इसे विकसित किया जा रहा है। इस अपकमिंग एसयूवी के साथ, रेनो का लक्ष्य बढ़ते सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करना है।

    Renault Bridger

    महिंद्रा विज़न एस को टेस्टिंग के दौरान देखा गया

    महिंद्रा की अपकमिंग विज़न एस एसयूवी को मनाली में लगभग प्रोडक्शन के लिए तैयार रूप में टेस्टिंग करते हुए देखा गया है। टेस्ट मॉडल पर भारी कैमॉफ्लाज लगा हुआ प्रतीत होता है, लेकिन स्पाय फोटोज से इसका बॉक्सी सिल्हूट, सीधा स्टांस और रग्ड स्टाइलिंग संकेत मिलते हैं जो इसके ऑफ-रोड सेंट्रिक कैरेक्टर की ओर इशारा करते हैं।

    विज़न एस को सब-4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में रखा जाएगा और यह महिंद्रा की लाइनअप में एक ज्यादा लाइफस्टाइल-ओरिएंटेड पेशकश हो सकती है। स्पाय फोटोज में दमदार बंपर, स्कवायर व्हील आर्क और ऊंचा स्टांस जैसे एलिमेंट्स भी दिखाई देते हैं। लॉन्च होने पर, एसयूवी में मॉर्डन केबिन के साथ-साथ कई फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स होने की संभावना है।

    Mahindra Vision S Spied

    टोयोटा रूमियन का अब और भी किफायती एंट्री-लेवल वेरिएंट लॉन्च हुआ

    टोयोटा ने भारत में रूमियन का नया बेस ई एमटी वेरिएंट पेश किया है, जिसकी कीमत 9.56 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। इस नए वेरिएंट के जुड़ने से, किफायती तीन-रो वाली फैमिली कार की तलाश कर रहे ग्राहकों के लिए यह एमपीवी अब और भी आसान हो गई है।

    नए एंट्री-लेवल वेरिएंट में वही 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जुड़ा है। बेस ट्रिम होने के बावजूद, रूमियन ई में मैनुअल एसी, पावर विंडो, टिल्ट-एडजस्टेबल स्टीयरिंग और छह एयरबैग, ईएसपी और हिल होल्ड असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स के साथ-साथ एक प्रैक्टिकल 3-रो वाली सीटिंग लेआउट जैसी जरूार फीचर्स भी उपलब्ध हैं।

    Toyota Rumion

