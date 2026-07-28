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    2026 मारुति ब्रेजा जेडएक्सआई वेरिएंट : क्या यह है इसका सबसे वैल्यू-फॉर-मनी वेरिएंट?

    जेडएक्सआई वेरिएंट में अपनी कीमत के हिसाब से बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जिससे यह एक पैसा वसूल डील बन जाती है 

    स्तुति
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    Published On जुलाई 28, 2026 10:37 ist
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    published onJul 28, 2026 10:35 IST
    last updated onJul 28, 2026 10:37 IST
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    Maruti Brezza Facelift ZXI Explained

    मारुति सुजुकी ने अपनी फेसलिफ्ट ब्रेजा एसयूवी को भारत में पिछले हफ्ते लॉन्च किया था। इस गाड़ी में कई नए फीचर्स और नया इंजन ऑप्शन शामिल किया गया है। इस एसयूवी कार का टॉप से नीचे वाले जेडएक्सआई वेरिएंट फीचर्स, परफॉर्मेंस और सेफ्टी का अच्छा कॉम्बिनेशन पेश करता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि 2026 ब्रेजा फेसलिफ्ट जेडएक्सआई वेरिएंट में क्या कुछ खास मिलता है :-

    सबसे पहले इसकी डिजाइन पर डालते हैं एक नजर :-

    एक्सटीरियर 

    Maruti Brezza Facelift ZXI Front

    2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट के जेडएक्सआई वेरिएंट की एक्सटीरियर डिजाइन काफी शार्प और मॉडर्न है। आगे के हिस्से पर इसमें एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स के साथ इंटीग्रेटेड एलईडी डीआरएल्स (डे-टाइम रनिंग लाइट्स) दी गई है, जो इसे एक प्रीमियम लुक देती है। साथ ही, इसमें नए डिजाइन के बंपर पर एलईडी फॉगलैंप्स और स्मोक्ड क्रोम फिनिश वाली ग्रिल दी गई है जो इसे और भी आकर्षक बनाती है। एक खास बात यह है कि इसके टर्बो-पेट्रोल वेरिएंट में फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं जिससे यह वेरिएंट काफी हद तक टॉप वेरिएंट जैसा लगता है।

    Maruti Brezza Facelift ZXI Side

    साइड प्रोफाइल की बात करें तो, इसमें रूफ रेल्स, ब्लैक व्हील आर्क क्लैडिंग, 16-इंच पेंटेड अलॉय व्हील्स, पैसिव एंट्री बटन के साथ बॉडी-कलर्ड डोर हैंडल्स, और इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम्स के साथ टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं। इसमें डोर पेनल्स के निचले हिस्से पर सिल्वर इंसर्ट भी दिए गए हैं जो इसे आकर्षक लुक देते हैं। 

    Maruti Brezza Facelift ZXI Rear

    पीछे की साइड पर इसमें एलईडी टेललैंप्स, रियर वाइपर के साथ वॉशर और रियर डिफॉगर (टर्बो वेरिएंट में) दिए गए हैं। अगर आप टर्बो-पेट्रोल वेरिएंट चुनते हैं, तो आपको बूट पर 'टर्बो बूस्टरजेट' बैजिंग भी मिलेगी।

    कलर ऑप्शन 

    नई ब्रेजा फेसलिफ्ट कार के जेडएक्सआई वेरिएंट में 9 कलर ऑप्शन : सिजलिंग रेड, पर्ल आर्कटिक व्हाइट, विवाशियस ऑरेंज, लस्ट्र्स बेज, पर्ल ब्लूइश ब्लैक, मैग्मा ग्रे और स्प्लेंडिड सिल्वर दिए गए हैं, जिससे ग्राहक अपनी पसंद अनुसार कलर चुन सकते हैं। इसके अलावा, जो लोग अपनी कार को एक स्पोर्टी और डुअल-टोन लुक देना चाहते हैं, उनके लिए सिजलिंग रेड, आर्कटिक व्हाइट और लस्ट्रस बेज कलर के साथ ब्लैक रूफ का ऑप्शन भी उपलब्ध है। यहां देखें इसके वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी। 

    इंटीरियर 

     2026 मारुति ब्रेजा जेडएक्सआई वेरिएंट का केबिन काफी अपमार्केट लगता है। इसमें डैशबोर्ड पर ब्राउन टेक्सचर्ड फिनिश के साथ सॉफ्ट-टच मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है, जो केबिन को प्रीमियम फील देता है। इस वेरिएंट में दरवाजों पर क्रोम-फिनिश हैंडल्स दिए गए हैं, साथ ही इसमें कई सारे स्टोरेज कंपार्टमेंट भी मिलते हैं जो इसे काफी प्रेक्टिकल बनाते हैं। पैसेंजर के लिए इसमें फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट की सुविधा भी दी गई है। 

    Maruti Brezza Facelift ZXI Interior

    Maruti Brezza Facelift ZXI Rear Seats

    पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट और एसी वेंट्स दिए गए हैं, जो गर्मी में काफी उपयोगी साबित होते हैं। रियर सीट पर फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी गई है। हालांकि, लेदरेट अपहोल्स्ट्री के लिए आपको इसका टॉप जेडएक्सआई प्लस वेरिएंट चुनना होगा।

    फीचर और सेफ्टी 

    फीचर्स के मामले में जेडएक्सआई वेरिएंट काफी अच्छा है। इसमें 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। इसके अलावा, इसमें ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल,  स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, 4-स्पीकर ऑडियो सिस्टम के साथ दो ट्वीटर (केवल टर्बो), सिंगल कलर एम्बिएंट लाइटिंग, फ्रंट फुटवेल इल्युमिनेशन और ड्राइवर के लिए हाइट एडजस्टमेंट वाली सीट जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। 

    Maruti Brezza Facelift ZXI Infotainment System

    लोअर वीएक्सआई वेरिएंट के मुकाबले इसमें इलेक्ट्रिक फोल्डिंग ओआरवीएम्स, फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट के साथ स्टोरेज, रियर सेंटर आर्मरेस्ट के साथ कप होल्डर, वायरलेस फोन चार्जर और इलेक्ट्रिक सनरूफ जैसे अतिरिक्त फीचर मिलते हैं। जबकि, इसके टॉप जेडएक्सआई प्लस वेरिएंट में बड़ी 10.1-इंच टचस्क्रीन, हेड्सअप डिस्प्ले और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    सेफ्टी के मामले में 2026 मारुति ब्रेजा एसयूवी में कोई समझौता नहीं किया गया है। जेडएक्सआई वेरिएंट में 6 एयरबैग्स, ईएसपी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम), और हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। टर्बो वेरिएंट में टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम), ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, सेफ एग्जिट वार्निंग, रिवर्स पार्किंग कैमरा के साथ सेंसर और रियर वाइपर के साथ वॉशर जैसे एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं। इस गाड़ी को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है।

    Maruti Brezza Facelift ZXI Rear Quarter

    यदि आप 2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट के वेरिएंट-वाइज फीचर के बारे में जानना चाहते हैं तो यह स्टोरी पढ़ें। 

    इंजन ऑप्शन

    नई ब्रेजा फेसलिफ्ट के जेडएक्सआई वेरिएंट में तीन इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें 1-लीटर टर्बो पेट्रोल, 1.5-लीटर पेट्रोल सीएनजी के साथ अंडरबॉडी टैंक और 1.5-लीटर नेचुली एस्पिरेटेड पेट्रोल शामिल हैं। यहां देखें इसके इंजन  स्पेसिफिकेशन:-

    इंजन  

    1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ माइल्ड-हाइब्रिड

    1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ सीएनजी

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ माइल्ड-हाइब्रिड (नया)

    पावर

    103 पीएस

    88 पीएस

    110 पीएस

    टॉर्क 

    139 एनएम

    121.5 एनएम

    170 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी

    Maruti Brezza Facelift ZXI 6-speed Gearbox

    कीमत और मुकाबला 

    2026 ब्रेजा फेसलिफ्ट जेडएक्सआई वेरिएंट के टर्बो पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट की कीमत 9.85 लाख रुपये से शुरू होकर 12.05 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) (नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल ऑटोमेटिक) तक जाती है। 

    कीमत (एक्स-शोरूम)

    1.5 -नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 

    1.0 टर्बो पेट्रोल 

    1.5 पेट्रोल+ सीएनजी  

    मारुति सुजुकी जेडएक्सआई (एमटी) 

    10.50 लाख रुपये/ 10.65 लाख रुपये  *

    9.85 लाख रुपये/ 9.99 लाख रुपये*

    11.50 लाख रुपये/ 11.65 लाख रुपये*

    मारुति सुजुकी जेडएक्सआई (एटी) 

    11.85 लाख रुपये/ 12.05 लाख रुपये*

    -

    -

    *डुअल टोन कलर ऑप्शन के लिए 

    Maruti Brezza Facelift ZXI Front Quarter

    नई मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट का मुकाबला हुंडई वेन्यू, टाटा नेक्सन, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, स्कोडा कायलाक, किआ सोनेट, रेनो काइगर, और निसान मैग्नाइट से है। इसे मारुति फ्रॉन्क्स और टोयोटा टाइजर के विकल्प के तौर पर भी देखा जा सकता है।

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    <p><span id="docs-internal-guid-42688267-7fff-c39d-4c72-fec384069871"><span>मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक जाने-माने मीडिया हाउस से शुरू की थी। रिपोर्टिंग करने से लेकर डेस्क वर्क करते हुए आज मुझे चार साल पूरे हो चुके हैं। मेरा कारदेखो में एक साल का सफर काफी दिलचस्प रहा है। मुझे शुरुआत से ही राइटिंग का काफी शौक है। हमेशा से ही मेरी रूचि ऑटो, मनोरंजन, लाइफस्टाइल&nbsp; या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कंटेंट को लिखने में काफी रही है। इसी लिए मैंने अपना बैचलर्स भी जर्नलिस्म व मास कम्युनिकेशन में ही किया है जिससे कि मुझे तरह-तरह के कंटेंट को लिखने के लिए अच्छा-ख़ासा प्लेटफार्म मिल सके। कंटेंट लिखने के अलावा मुझे रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, म्युज़िक, डांस और ट्रेवलिंग का भी काफी शौक है। ट्रेवलिंग के जरिये नए लोगों से मिलने, नए कल्चर को अपनाने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने में काफी रूचि है।</span></span></p>और देखें

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