2026 मारुति ब्रेजा एलएक्सआई फोटो गैलरी: एसयूवी कार के बेस मॉडल में क्या कुछ मिलता है खास, जानिए यहां

Published On जुलाई 27, 2026 18:50 ist

Jul 27, 2026 18:50 IST

last updated on Jul 27, 2026 18:50 IST

Jul 27, 2026 18:50 IST

published on Jul 27, 2026 18:50 IST

मारुति सुजुकी इंडिया ने फेसलिफ्ट ब्रेजा लॉन्च कर दी है, जिसमें नए स्टाइल अपडेट्स, एक नया टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन और अतिरिक्त फीचर शामिल हैं। यहां हम तस्वीरों के जरिए मारुति ब्रेजा एलएक्सआई वेरिएंट के बारे में विस्तार से जानेंगे:

एक्सटीरियर

2026 ब्रेजा फेसलिफ्ट के आगे से नया और फ्रेश लुक दिया गया है। इसमें एक अपडेटेड फ्रंट बंपर है जिसके किनारों पर फॉग लैंप हाउसिंग दी गई है। इसके अलावा, इसमें हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैंप, एक नया ग्रिल डिजाइन और बंपर के सेंटर में एक सिल्वर कलर की स्किड प्लेट दी गई है। इन बदलावों के साथ, बेस वेरिएंट में भी ब्रेजा अब पहले से बेहतर दिखती है।

साइड से देखने पर, ब्रेजा का सिल्हूट पहले जैसा ही है। बेस एलएक्सआई वेरिएंट में व्हील कवर के साथ 16-इंच के स्टील व्हील्स, ब्लैक साइड क्लैडिंग, और बॉडी-कलर्ड डोर हैंडल्स मिलते हैं। साथ ही, इसमें टर्न इंडिकेटर्स के साथ इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम और ब्लैक्ड-आउट बी-पिलर भी दिया गया है। कुल मिलाकर ब्रेजा कार साइड से भी काफी अच्छी है।

पीछे से फेसलिफ्ट ब्रेजा काफी हद तक पुराने मॉडल जैसी ही दिखती है। इसमें एलईडी टेललैंप्स हैं जो बूट लिड तक फैले हुए हैं। बूट के सेंटर में मारुति लोगो के ठीक नीचे 'ब्रेजा' नाम की ब्रांडिंग है। बंपर को ब्लैक कलर में ज्योमेट्रिक पैटर्न के साथ डिजाइन किया गया है। टर्बो पेट्रोल मॉडल को अलग दिखाने के लिए टेलगेट पर "टर्बो बूस्टरजेट" की बैजिंग है, जबकि 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल वेरिएंट पर 'स्मार्ट हाइब्रिड' बैज मिलता है।

कलर ऑप्शन

मारुति सुजुकी ने ब्रेजा फेसलिफ्ट के बेस एलएक्सआई वेरिएंट को चार मोनोटोन कलर ऑप्शन में पेश किया है। ग्राहक इसे सिजलिंग रेड, पर्ल आर्कटिक व्हाइट, मैग्मा ग्रे और स्प्लेंडिड सिल्वर में से चुन सकते हैं। कंपनी के अनुसार, टॉप वेरिएंट्स में और भी कलर कॉम्बिनेशन के विकल्प उपलब्ध हैं। यहां ब्रेजा के वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन देखें।

केबिन

नई ब्रेजा गाड़ी के बेस वेरिएंट का केबिन ऑल-ब्लैक थीम में है। इसमें सॉफ्ट-टच मटीरियल के साथ एक फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील, ब्लैक इनसाइड डोर हैंडल्स और फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है। डैशबोर्ड पर इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए जगह खाली छोड़ी गई है, जिससे ग्राहक अपनी पसंद का सिस्टम एक्सेसरी के तौर पर लगवा सकते हैं। डैशबोर्ड, एसी वेंट्स और सीटों पर मामूली स्टाइल अपडेट्स भी किए गए हैं।

फीचर और सेफ्टी

फीचर्स की बात करें तो इसमें ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल (सिर्फ टर्बो में), चारों पावर विंडो, टिल्ट-एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील (सिर्फ टर्बो में), एमआईडी के साथ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पीछे एसी वेंट्स, मैनुअल आईआरवीएम, हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और पीछे एडजस्टेबल हेडरेस्ट (सिर्फ टर्बो में) मिलते हैं। इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स या स्पीकर भी नहीं मिलते हैं।

सुरक्षा के लिए, ब्रेजा एलएक्सआई में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, सभी सीटों के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, सेंट्रल लॉकिंग, कीलेस एंट्री, टायर रिपेयर किट और रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। इसे पहले ही भारत एनकैप द्वारा क्रैश-टेस्ट किया जा चुका है और इसे पूरे 5-स्टार रेटिंग मिली है, ज्यादा जानकारी यहां पढ़ें।

इंजन और परफॉर्मेंस

ब्रेजा फेसलिफ्ट दो इंजन ऑप्शन: 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल में आती है। यहां इसके स्पेसिफिकेशन की पूरी जानकारी दी गई है:

इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी 1-लीटर टर्बो पेट्रोल पावर 103 पीएस 87.8 पीएस 110 पीएस टॉर्क 139 एनएम 121.5 एनएम 170 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी

*एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन

कीमत और मुकाबला

मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट के बेस एलएक्सआई वेरिएंट की कीमत 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के लिए 7.40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) और 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के लिए 8.30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।

वेरिएंट मारुति ब्रेजा एलएक्सआई 1.5 पेट्रोल एमटी मारुति ब्रेजा एलएक्सआई 1.0 टर्बो पेट्रोल एमटी कीमत (एक्स-शोरूम) 8.30 लाख रुपये 7.40 लाख रुपये

सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में इसका मुकाबला पहले की तरह टाटा नेक्सन, महिंद्रा एक्सयूवी एक्सओ, हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट, किआ सिरोस, स्कोडा कायलाक, निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर से है।