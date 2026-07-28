2026 मारुति ब्रेजा जेडएक्सआई प्लस: क्या एसयूवी कार के टॉप मॉडल को लेना है फायदे का सौदा?

Published On जुलाई 28, 2026 12:31 ist

last updated on Jul 28, 2026 12:31 IST

published on Jul 28, 2026 10:58 IST

मारुति ने हाल ही में नई ब्रेजा को 7.40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है। यह सबकॉम्पैक्ट एसयूवी कार चार वेरिएंट्स: एलएक्सआई, वीएक्सआई, जेडएक्सआई, और जेडएक्सआई प्लस में उपलब्ध है। हालांकि, अगर आपको कॉस्मेटिक, पावरट्रेन और फीचर अपग्रेड्स का पूरा अनुभव लेना है, तो टॉप मॉडल जेडएक्सआई प्लस ही एकमात्र ऑप्शन है। यह जानने के लिए कि क्या यह वेरिएंट अपनी कीमत को सही ठहराता है, यहां ब्रेजा जेडएक्सआई प्लस के बारे में विस्तार से बताया गया है।

कीमत

ब्रेजा जेडएक्सआई प्लस दो पावरट्रेन कॉम्बिनेशन के साथ उपलब्ध है, जिनकी कीमतें इस प्रकार हैं:

वेरिएंट पेट्रोल टर्बो-पेट्रोल एटी एमटी ब्रेजा जेडएक्सआई प्लस 13.55 लाख रुपये* 11.16 लाख रुपये*

जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, ब्रेजा जेडएक्सआई प्लस की कीमत 11.16 लाख रुपये से 13.55 लाख रुपये (सभी कीमतें एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया) के बीच है। अगर आप ऑप्शनल ड्यूल-टोन पेंट स्कीम चुनते हैं, तो आपको अतिरिक्त 15,000 रुपये देने होंगे।

एक्सटीरियर

फेसलिफ्ट ब्रेजा के ओवरऑल डिज़ाइन में बहुत बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं, लेकिन जो मामूली बदलाव हैं, वे इसे एक फ्रेश और मॉडर्न लुक देते हैं। आगे की तरफ एक नया स्कल्प्टेड बंपर है जिसमें सिल्वर कलर का लोअर एयर डैम इंसर्ट दिया गया है। इसके अलावा, क्रोम ग्रिल, सिल्वर स्किड प्लेट और डुअल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स, जो डीआरएल के साथ आते हैं, इसके लुक को आकर्षक बनाते हैं।

साइड प्रोफाइल से देखने पर, यह एसयूवी काफी स्मार्ट और दमदार दिखती है। इसमें 16-इंच के मशीन्ड अलॉय व्हील्स, सिल्वर रूफ रेल्स और मोटी बॉडी क्लैडिंग दी गई है जो इसे एक रग्ड अपील देती है। मारुति ने 'फ्लोटिंग रूफ' इफेक्ट देने के लिए ए-, बी-, सी-, और डी-पिलर को ब्लैक फिनिश दिया है। डोर क्लैडिंग पर सिल्वर इंसर्ट और एक शार्क फिन एंटीना भी इसके प्रीमियम फील को बढ़ाते हैं।

पीछे की तरफ, स्टाइल को सिंपल और आकर्षक रखा गया है। इसमें स्क्वेयर्ड-ऑफ एलईडी टेललैंप्स, एक चंकी स्किड प्लेट, और एक रूफ स्पॉइलर मिलता है। प्रैक्टिकैलिटी के लिए, इसमें वाइपर के साथ एक रियर वॉशर भी दिया गया है, जो बारिश के मौसम में काफी काम आता है। कुल मिलाकर, रियर डिज़ाइन अंडरस्टेटेड और इनऑफेंसिव है, जो ज्यादातर खरीदारों को पसंद आएगा।

सिर्फ जेडएक्सआई प्लस के लिए: जेडएक्सआई प्लस की पहचान करने के सिर्फ़ दो तरीके हैं: एलईडी फ़ॉग लैंप और मशीन्ड अलॉय व्हील्स। इसके अलावा, यह निचले जेडएक्सआई वेरिएंट जैसी ही दिखती है।

केबिन

ब्रेजा जेडएक्सआई प्लस के केबिन के अंदर आते ही, वेरिएंट्स के बीच का अंतर बहुत ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। इसमें एक नई ब्राउन और ब्लैक केबिन थीम है, जो लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री के साथ मिलकर इसे एक प्रीमियम फील देती है। इसके अलावा, कुछ और एलिमेंट्स इस वेरिएंट के लिए एक्सक्लूसिव हैं, जैसे विक्टोरिस से लिया गया नया क्लाइमेट कंट्रोल पैनल, स्टोरेज के साथ आने वाला फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट, बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन और लेदर चढ़ास्टीयरिंग व्हील।

पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए भी विंग्ड हेडरेस्ट्स दिए गए हैं जो कम्फर्ट को बढ़ाते हैं। साथ ही इसमें निचले वेरिएंट वाले फ़ीचर जैसे डेडिकेटेड एसी वेंट और कपहोल्डर के साथ सेंटर आर्मरेस्ट भी मिलता है।

फीचर और सेफ्टी

यह टॉप वेरिएंट कई मॉडर्न फीचर्स से लैस है। इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, 64-कलर एंबिएंट लाइटिंग, एक हेड-अप डिस्प्ले, और एक बड़ी 10.1-इंच टचस्क्रीन मिलती है। इसके अलावा, इसमें पीछे के पैसेंजर्स के लिए यूएसबी टाइप-सी फास्ट चार्जिंग पोर्ट्स, 6-स्पीकर आर्कमी सराउंड साउंड सिस्टम, ऑटो-फोल्डिंग ओआरवीएम और एक एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) डिस्प्ले भी है।

इसमें लोअर वेरिएंट्स वाले फीचर्स जैसे स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर और सिंगल-पेन सनरूफ भी दिए गए हैं।

इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल स्टार्ट असिस्ट (एचएसए), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), रियर डिफॉगर और कुछ लेवल 1 एडीएएस फंक्शन जैसे फ़ीचर्स के साथ-साथ 360-डिग्री कैमरा, हाइट-एडजस्टेबल सीटबेल्ट और ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम जैसे सेफ्टी फीचर भी दिए गए हैं, जिससे सुरक्षा और बेहतर हो जाती है। इसने भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग भी हासिल की है।

इंजन

ब्रेजा जेडएक्सआई प्लस में दो इंजन ऑप्शन: 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलते हैं। हालांकि, टॉप वेरिएंट में नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन सिर्फ 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है, जबकि टर्बो-पेट्रोल इंजन सिर्फ 6-स्पीड मैनुअल के साथ उपलब्ध है। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेउ पेट्रोल + माइल्ड हाइब्रिड 1-लीटर टर्बो पेट्रोल + माइल्ड हाइब्रिड पावर 103 पीएस 110 पीएस टॉर्क 139 एनएम 170 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी माइलेज 20.17 किलोमीटर प्रति लीटर 19.96 किलोमीटर प्रति लीटर

यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि मारुति लोअर वेरिएंट्स के साथ एक सीएनजी पावरट्रेन का ऑप्शन भी देती है, जो नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ आता है और अंडरबॉडी में सीएनजी सिलेंडर फिट किए गए हैं। यहां मारुति सुजुकी ब्रेजा के वेरिएंट अनुसार इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन देखें।

मुकाबला

सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में इसका मुकाबला पहले की तरह टाटा नेक्सन, महिंद्रा एक्सयूवी एक्सओ, हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट, किआ सिरोस, स्कोडा कायलाक, निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर से है।

कारदेखो का क्या है कहना

ब्रेजा हमेशा से सबकॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदारों के बीच अपनी बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी, प्रैक्टिकल, और नो-नॉनसेंस नेचर के कारण एक पसंदीदा विकल्प रही है। इसे देखते हुए, ऐसा लग सकता है कि टॉप वेरिएंट उतना वैल्यू-फॉर-मनी न हो, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी नए फीचर, और 5-स्टार भारत एनकैप सेफ्टी रेटिंग के साथ, यह अभी भी टाटा नेक्सन और हुंडई वेन्यू जैसे लोकप्रिय प्रतिद्वंद्वियों के टॉप वेरिएंट्स से लगभग 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक सस्ती है।

अगर कोई खरीदार ब्रेजा के सभी फीचर्स और क्षमताओं का अनुभव करना चाहता है, तो जेडएक्सआई प्लस वेरिएंट सही है। हालांकि, जो लोग एक ज्यादा किफायती और वेल-राउंडेड पैकेज की तलाश में हैं, उनके लिए निचले वेरिएंट्स पर विचार करना एक बेहतर फैसला हो सकता है, खासकर सीएनजी वेरिएंट्स जिनकी रनिंग कॉस्ट काफी कम है।