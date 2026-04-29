2026 हुंडई वरना फेसलिफ्ट: बेस Vs टॉप वेरिएंट कंपेरिजन

प्रकाशित: अप्रैल 29, 2026 01:57 pm । भानु

हाल ही में हमारे बाज़ार में हुंडई वरना का नया अपडेटेड वर्जन लॉन्च हुआ है। मिड-लाइफ अपडेट के साथ, इस कॉम्पैक्ट सेडान में न सिर्फ अंदर और बाहर कई विज़ुअल बदलाव किए गए हैं, बल्कि इसके वेरिएंट्स की रेंज भी बदल दी गई है। इसे एचएक्स 2, एचएक्स 4, एचएक्स 6, एचएक्स 6 प्लस, एचएक्स 8 और एचएक्स 10 पेश किया गया है। इस आर्टिकल में, हमने यह समझने की कोशिश की है कि बेस-स्पेक एचएक्स 2 वेरिएंट, फुल लोडेड एचएक्स 10 से किस तरह अलग है।

कीमत

वेरिएंट कीमत हुंडई वरना एचएक्स 2 पेट्रोल एमटी 10.98 लाख रुपये हुंडई वरना एचएक्स 10 टर्बो-पेट्रोल डीसीटी 18.25 लाख रुपये

कीमत एक्स-शोरूम पैन इंडिया के अनुसार हैं।

वरना के बेस एचएक्स 2 पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट की कीमत 10.98 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। वहीं, टॉप-एंड एचएक्स 10 टर्बो डीसीटी वेरिएंट की कीमत 18.25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। इस 7.27 लाख रुपये के अतिरिक्त कीमत में आपको क्या मिलता है? आइए जानते हैं:

एक्सटीरियर

फ्रंट

नई हुंडई वरना के एचएक्स 2 मॉडल में ऑटो-हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट्स दी गई हैं, जबकि टॉप-स्पेक एचएक्स 10 में डुअल-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स हैं। एचएक्स 10 में एलईडी पोजिशनिंग लैंप और एलईडी डीआरएल भी दिए गए हैं, जो एचएक्स 2 में नहीं हैं। अपडेटेड हुंडई सेडान के बेस वेरिएंट से ही ग्रिल के लिए ब्लैक क्रोम फिनिश का विकल्प उपलब्ध है।

साइड

साइड से देखने पर वरना के बेस और टॉप वेरिएंट में कुछ अंतर नज़र आते हैं। इनमें क्रोम विंडो बेल्टलाइन, ओआरवीएम पर लगे एलईडी टर्न इंडिकेटर और साइड कैमरा (360-डिग्री सेटअप का हिस्सा) का न होना शामिल है। साथ ही, इसमें बड़े 16-इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील भी दिए गए हैं, जो फुल लोडेड एचएक्स 10 वेरिएंट में मौजूद हैं। बेस-स्पेक एचएक्स 2 में टॉप वेरिएंट के क्रोम फिनिश वाले डोर हैंडल्स की जगह बॉडी कलर के डोर हैंडल्स दिए गए हैं।

टर्बो-पेट्रोल इंजन वाले फुल लोडेड एचएक्स 10 वेरिएंट को चुनने पर आपको डार्क ग्रे अलॉय व्हील्स और फ्रंट में रेड ब्रेक कैलिपर्स वाली वरना भी मिलती है।

रियर

बेस-स्पेक एचएक्स 2 में एलईडी टेल लाइट्स और बूट लिप स्पॉइलर नहीं मिलते, जबकि ये दोनों ही एचएक्स 10 वेरिएंट में मौजूद हैं। हालांकि, बेस वेरिएंट में आपको कनेक्टेड लाइटिंग सेटअप, टेलगेट पर 'वरना' बैज और रियर पार्किंग सेंसर मिलते हैं। हुंडई ने अपडेटेड सेडान में रियर स्किड प्लेट के लिए सिल्वर फिनिश वाला सराउंड भी स्टैंडर्ड तौर पर दिया है।

कलर विकल्प

हुंडई ने नई वरना को सात कलर के विकल्प के साथ पेश किया है, जिनमें दो नए मोनोटोन शेड शामिल हैं। अपडेटेड सेडान छह मोनोटोन शेड और एक ड्यूल-टोन पेंट विकल्प में उपलब्ध है। हमने पहले ही वेरिएंट के अनुसार उपलब्ध कलर के बारे में विस्तार से बताया है ताकि आप अपनी पसंद का कलर चुन सकें।

इंटीरियर

दोनों वेरिएंट में डुअल-टोन ब्लैक और बेज केबिन थीम मिलती है, लेकिन टर्बो-पेट्रोल इंजन वाले फुली लोडेड एचएक्स 10 वेरिएंट में ऑल-ब्लैक इंटीरियर के साथ रेड एक्सेंट भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा, एचएक्स 2 में टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम की कमी, एक सिंपल ट्विन-पॉड एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एम्बिएंट लाइटिंग का न होना जैसे अंतर भी देखने को मिलते हैं।

एचएक्स 2 वेरिएंट में सीटें फैब्रिक से बनी हैं, जबकि फुल लोडेड वेरिएंट में लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलती है। इसके अलावा, नई वरना में तीन स्पोक वाला नया स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिस पर 'हुंडई' का लोगो मोर्स कोड में बना हुआ है। एचएक्स 2 में सिर्फ आगे के हेडरेस्ट की ऊंचाई एडजस्ट करने की सुविधा भी दी गई है, जबकि एचएक्स 10 के सभी हेडरेस्ट में यह एडजस्टमेंट दिया गया है।

फीचर्स

एंट्री-लेवल वेरिएंट होने के नाते, एचएक्स 2 में एचएक्स 10 ट्रिम में मिलने वाली कई कंफर्टेबल फीचर्स नहीं दिए गए हैं। हालांकि, इसमें कुछ काम के फीचर्स मौजूद हैं जैसे ऑल 4 पावर विंडो, मैनुअल एसी, टिल्ट-एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओर-व्हील ड्राइव और हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट शामिल है।

दूसरी ओर, टॉप-स्पेक एचएक्स 10 में ढेर सारे इक्विपमेंट्स दिए गए हैं जिनमें इंफोटेनमेंट और ड्राइवर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए डुअल डिजिटल डिस्प्ले (प्रत्येक 10.25 इंच), सिंगल-पैनल सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पैडल शिफ्टर्स और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल शामिल है।

सेफ्टी

छह एयरबैग, हिल-स्टार्ट असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) और रियर पार्किंग सेंसर स्टैंडर्ड तौर पर उपलब्ध हैं, जबकि सेंटर एयरबैग, रिवर्स पार्किंग कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसी सेफ्टी टेक्नोलॉजी एचएक्स 10 सहित टॉप वेरिएंट्स के लिए रिजर्वड रखी गई हैं। हालांकि, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) बेस वेरिएंट से एक ऊपर वाले एचएक्स 4 वेरिएंट से आगे उपलब्ध है। एचएक्स 2 और एचएक्स 4 के बीच डीटेल्ड कंपेरिजन आपको यह तय करने में मदद करेगी कि बेस वेरिएंट से ज्यादा पैसे खर्च करना उचित है या नहीं।

हमने अपडेटेड हुंडई सेडान के वेरिएंट-अनुसार फीचर्स की जानकारी दी है ताकि आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सही वेरिएंट चुन सकें।

पावरट्रेन डीटेल्स

हुंडई ने नई वरना सेडान को दो इंजन विकल्पों के साथ पेश किया है, जिनकी जानकारी नीचे दी गई है:

इंजन 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल पावर 115 पीएस 160 पीएस टॉर्क 144 एनएम 253 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड मैनुअल/सीवीटी 6-स्पीड मैनुअल/ 7-स्पीड डीसीटी

डीसीटी - डुअल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक), सीवीटी - कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

हमने आपको आपकी ज़रूरतों के हिसाब से सही विकल्प चुनने में मदद करने के लिए, उपलब्ध सभी वेरिएंट के पावरट्रेन विकल्पों की विस्तृत जानकारी भी दी है। अगर आप किसी भी इंजन विकल्प के साथ मैनुअल गियरबॉक्स वाली वरना चाहते हैं, तो एचएक्स 8 सबसे ज़्यादा फीचर्स से लैस वेरिएंट है। इसलिए, हमने यह बताने की कोशिश की है कि क्या एचएक्स 8 से एचएक्स 10 में अपग्रेड करना फ़ायदेमंद है या नहीं, ताकि नई कार खरीदने को लेकर आपकी चिंताएं कम हो सकें।

कंपेरिजन

2026 हुंडई वरना की कीमत 10.98 लाख रुपये से 18.40 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन इंडिया) के बीच है। इसका मुकाबला फोक्सवैगन वर्टस, स्कोडा स्लाविया और होंडा सिटी जैसी सेडान कार से है।

इमेज क्रेडिट: एचएक्स 2