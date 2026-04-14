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    2026 हुंडई वरना के किस वेरिएंट में दिए गए हैं कौनसे कलर ऑप्शन, जानिए यहां

    नई हुंडई वरना के कलर पैलेट में चुनने के लिए कई तरह के डार्क कलर ऑप्शन मौजूद हैं

    प्रकाशित: अप्रैल 14, 2026 06:26 pm । स्तुति

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    Hyundai Verna Facelift

    हाल ही में हुंडई ने फेसलिफ्ट वरना को 10.98 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) कीमत पर भारत में लॉन्च किया है। यह गाड़ी 6 वेरिएंट : एचएक्स 2,एचएक्स 4, एचएक्स 6, एचएक्स 6 प्लस, एचएक्स 8 और एचएक्स 10 में आती है। इस सेडान कार को कई स्टाइलिंग अपडेट मिले हैं, साथ ही इसके कलर पैलेट में भी बदलाव किए गए हैं। इस गाड़ी में दो नए कलर शेड शामिल किए गए हैं, जिससे यह अब कुल 7 कलर ऑप्शन में आती है।

    नई हुंडई वरना फेसलिफ्ट कार के किस वेरिएंट में कौनसे कलर ऑप्शन दिए गए हैं, जानेंगे इसके बारे में आगे :- 

    2026 हुंडई वरना : कलर ऑप्शन 

    नई हुंडई वरना कार में छह मोनोटोन और एक डुअल-टोन कलर ऑप्शन दिया गया है जो इस प्रकार है :- 

    मोनोटोन शेड 

    डुअल टोन शेड 

    एटलस व्हाइट 

    एटलस व्हाइट के साथ ब्लैक रूफ 

    टाइटेनियम ब्लैक

    -

    स्टैरी नाइट 

    -

    टाइटन ग्रे 

    -

    टाइटन ग्रे मैट (नया)

    -

    क्लासी ब्लू पर्ल (नया) 

    -

    2026 हुंडई वरना : वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन 

    यहां देखें हुंडई वरना न्यू मॉडल के वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी :- 

    वेरिएंट 

    एटलस व्हाइट 

    टाइटेनियम ब्लैक 

    स्टैरी नाइट 

    टाइटन ग्रे 

    टाइटन ग्रे मैट

    क्लासी ब्लू 

    एटलस व्हाइट के साथ ब्लैक रूफ 

    एचएक्स 2

    एचएक्स 4

    एचएक्स 6

    एचएक्स 6 प्लस

    एचएक्स 8

    एचएक्स 10

    • नई हुंडई वरना गाड़ी के बेस वेरिएंट एचएक्स 2 के साथ केवल टाइटेनियम ब्लैक और एटलस व्हाइट कलर ऑप्शन दिए गए हैं। 

    • इसमें बेस से ऊपर वाले एचएक्स 4 वेरिएंट से सभी मोनोटोन कलर ऑप्शन मिलते हैं। 

    • डुअल टोन कलर ऑप्शन के लिए आप एचएक्स 6 और इससे ऊपर वाले सभी वेरिएंट को चुन सकते हैं। 

    Hyundai Verna

    प्राइस प्रीमियम : 

    डुअल-टोन कलर ऑप्शन के लिए आपको अतिरिक्त 15,000 रुपये खर्च करने होंगे, जबकि टाइटन ग्रे मैट के लिए आपको बाकी सभी मोनोटोन कलर ऑप्शन (जो स्टैंडर्ड तौर पर उपलब्ध हैं) के मुकाबले 20,000 रुपये ज्यादा देने होंगे।

    फीचर और सेफ्टी 

    2026 हुंडई वरना फेसलिफ्ट कार में कुछ नए फीचर ही जोड़े गए हैं जैसे कि पावर्ड टेलगेट, मेमोरी फंक्शन के साथ 8-वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 4-वे एडजस्टेबल पैसेंजर सीट और रियर सनशेड आदि। इस गाड़ी में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट के लिए दो 10.25-इंच स्क्रीन, इलेक्ट्रिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, और 8-स्पीकर वाला बोस साउंड सिस्टम जैसे फीचर भी दिए गए हैं। 

    Hyundai Verna Facelift

    Hyundai Verna Facelift

    सुरक्षा के लिए इसमें साइड सेंटर एयरबैग दिया गया है जिससे इसमें अब कुल 7 एयरबैग्स मिलते हैं। इसमें 360 डिग्री कैमरा और इन-बिल्ट डैशकैम जैसे नए सेफ्टी फीचर भी दिए गए है। इसकी सेफ्टी लिस्ट में ऑल-फॉर डिस्क ब्रेक, लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी), हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और फ्रंट व रियर पार्किंग सेंसर शामिल है। 

    Hyundai Verna Facelift

    यहां देखें नई हुंडई वरना फेसलिफ्ट के वेरिएंट-वाइज फीचर से जुड़ी जानकारी। 

    इंजन ऑप्शन  

    फेसलिफ्ट वरना कार में दो पेट्रोल इंजन : 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल दिए गए हैं, जिनके साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस मिलती है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

    इंजन

    1.5-लीटर 4-सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.5-लीटर 4-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड मैनुअल, सीवीटी

    6-स्पीड मैनुअल, 7-स्पीड डीसीटी

    पावर 

    115 पीएस

    160 पीएस

    टॉर्क 

    144 एनएम

    253 एनएम

    *एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, सीवीटी - कंटीन्यूअसली वेरिएबल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, डीसीटी - डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    यहां देखें नई वरना फेसलिफ्ट के वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन की जानकारी। 

    कीमत और मुकाबला 

    हुंडई वरना 2026 मॉडल की कीमत 10.98 लाख रुपये से 18.25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। यहां देखें इसकी वेरिएंट-वाइज कीमत। 

    Hyundai Verna Facelift

    इस गाड़ी का मुकाबला होंडा सिटी, स्कोडा स्लाविया और फॉक्सवैगन वर्टस से है। यदि आप नई हुंडई वरना के वेरिएंट के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके हमारी रिपोर्ट देख सकते हैं :- 

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