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    2026 हुंडई वरना बेस मॉडल एचएक्स 2: क्या इसे खरीदना है फायदे का सौदा?

    नई हुंडई वरना सेडान का एंट्री-लेवल वेरिएंट स्कोडा स्लाविया और फोक्सवैगन वर्टस से ज्यादा महंगा है। क्या इसकी ज्यादा कीमत वाजिब ठहरती है? आइये जानते हैं आगे :- 

    प्रकाशित: अप्रैल 14, 2026 11:20 am । स्तुति

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    Hyundai Verna HX 2

    हुंडई वरना को नया फेसलिफ्ट अपडेट मिला है, जिसके चलते इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर में काफी कुछ बदलाव हुए हैं और इसमें कई सारे नए फीचर भी जोड़े गए हैं। यह गाड़ी छह वेरिएंट : एचएक्स 2, एचएक्स 4, एचएक्स 6, एचएक्स 6 +, एचएक्स 8, और एचएक्स 10 में आती है। 

    यदि आपका बजट कम है और आप नई वरना का बेस वेरिएंट खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर, फीचर, सेफ्टी और इंजन ऑप्शन पर एक नजर डाल सकते हैं। 

    हुंडई वरना एचएक्स 2: डिजाइन 

    2026 हुंडई वरना गाड़ी के एंट्री-लेवल वेरिएंट का लुक एकदम सिंपल लगता है। इसमें फैंसी एलईडी लाइटिंग एलिमेंट या फिर स्पोर्टी रियर स्पॉइलर नहीं दिया गया है, बल्कि इसमें केवल बेसिक चीजें मिलती है। आगे की तरफ इसमें ग्रिल पर ब्लैक क्रोम गार्निश के साथ प्रोजेक्टर हेडलैंप्स दिए गए हैं, मगर इसमें एलईडी डीआरएल्स की कमी है। 

    Hyundai Verna HX 2

    Hyundai Verna HX 2

    राइडिंग के लिए इसमें कवर के साथ 15-इंच स्टील व्हील्स दिए गए हैं। साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसमें बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स और ओआरवीएम्स दिए गए हैं। वरना एचएक्स 2 वेरिएंट का साइड लुक थोड़ा फीका लगता है। इसमें कुछ क्रोम एलिमेंट या फिर सी-पिलर इंसर्ट दिए गए होते तो यह गाड़ी ज्यादा स्टाइलिश नजर आती। 

    Hyundai Verna HX 2

    Hyundai Verna HX 2

    पीछे की तरफ इसमें टेललाइट के अंदर की तरफ कोई एलईडी एलिमेंट नहीं दिया गया है, लेकिन बंपर पर सिल्वर इंसर्ट के साथ दिया गया फॉक्स डिफ्यूजर और इसकी कूपे जैसी रूफलाइन इसे काफी स्पोर्टी लुक देती है। 

    Hyundai Verna HX 2

    हुंडई वरना एचएक्स 2: कलर ऑप्शन 

    हुंडई वरना न्यू मॉडल के साथ छह मोनोटोन और एक डुअल-टोन कलर शेड दिया गया है, लेकिन एचएक्स 2 वेरिएंट के साथ इसमें केवल एटलस व्हाइट और टाइटेनियम ब्लैक कलर ऑप्शन दिया गया है। 

    यदि आप इसका टॉप वेरिएंट चुनते हैं तो आपको टाइटन ग्रे, स्टैरी नाइट, क्लासी ब्लू, और टाइटन ग्रे मैट जैसे कलर ऑप्शन भी मिल सकेंगे। आप एटलस व्हाइट कलर के साथ ब्लैक रूफ का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। 

    हुंडई वरना एचएक्स 2: इंटीरियर 

    हालांकि, इसकी एक्सटीरियर डिजाइन देखने में बेस वेरिएंट जैसी नहीं लगती है, मगर इसका केबिन एकदम बेसिक लगता है। इसमें टॉप वेरिएंट की तरह डुअल-टोन बेज और ब्लैक कलर थीम दी गई है, लेकिन इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम का स्लॉट बिलकुल खाली मिलता है। 

    Hyundai Verna HX 2

    नई वरना कार के पूरे लाइनअप में 'एच' हुंडई को दर्शाने वाला मोर्स कोड के साथ नया स्टीयरिंग व्हील स्टैंडर्ड दिया गया है और हुंडई ने इसमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी दिए हैं। इस वेरिएंट में सीटों पर फैब्रिक फिनिश दी गई है। इसमें मैनुअल एसी कंट्रोल्स के लिए डायल्स दिए गए हैं, साथ ही इसमें डे/नाइट आईआरवीएम भी मिलता है। 

    हुंडई वरना एचएक्स 2: फीचर और सेफ्टी 

    नई हुंडई वरना सेडान कार के बेस वेरिएंट में केवल बेसिक फीचर दिए गए हैं। इसमें कोई फ्रंट सेंट्रल आर्मरेस्ट नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें पीछे वाले पैसेंजर के लिए कपहोल्डर के साथ आर्मरेस्ट की सुविधा दी गई है। इसके फ्रंट हेडरेस्ट एडजस्टेबल हैं और ड्राइवर सीट पर मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट के साथ टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट भी मिलता है। मैनुअल एसी, मैनुअल आईआरवीएम, 12वोल्ट सॉकेट और सभी चार पावर विंडो जैसे फीचर गाड़ी में मौजूद होना बेहद जरूरी होते हैं। हालांकि, इसके बेस वेरिएंट में ऑटोमैटिक हेडलाइट, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम्स और टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट (आगे और पीछे) जैसे फीचर का मिलना काफी सुविधाजनक है। 

    Hyundai Verna HX 2

    इस वेरिएंट में टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट या कोई साउंड सिस्टम नहीं दिया गया है, जिसे लगवाने के लिए आपको अलग से पैसे खर्च करने पड़ेंगे या फिर आप इसका टॉप वेरिएंट भी चुन सकते हैं। 

    Hyundai Verna HX 2

    सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग, हिल-स्टार्ट असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएससी), रियर डिफॉगर, रियर पार्किंग सेंसर्स और आइएसोफिक्स माउंट जैसे फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं। यहां देखें इसके वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी। 

    हुंडई वरना एचएक्स 2: इंजन ऑप्शन 

    हुंडई वरना 2026 मॉडल के एचएक्स 2 वेरिएंट में केवल 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है जिसके साथ मैनुअल गियरबॉक्स की चॉइस मिलती है। इसमें सीवीटी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिड-वेरिएंट एचएक्स 6 से मिलना शुरू होता है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :- 

    हुंडई वरना एचएक्स  2

    इंजन 

    1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 

    सिलेंडर 

    4 सिलेंडर

    पावर/टॉर्क

    115 पीएस / 144 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड एमटी

    Hyundai Verna HX 2

    यहां देखें नई हुंडई वरना के वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन की जानकारी।  

    हुंडई वरना एचएक्स 2: कीमत और मुकाबला 

    2026 हुंडई वरना की कीमत पहले से बढ़ गई है। इस गाड़ी के लोअर वेरिएंट की कीमतों में थोड़ा बहुत इजाफा हुआ है, जबकि टॉप वेरिएंट (18.25 लाख रुपये) की प्राइस में पहले से 1.2 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। यहां देखें इसकी वेरिएंट-वाइज कीमत की जानकारी। 

    Hyundai Verna HX 2

    इस सेडान कार के बेस एचएक्स 2 वेरिएंट की कीमत 10.98 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। इसका मुकाबला होंडा सिटी, स्कोडा स्लाविया और फोक्सवैगन वर्टस के एंट्री-लेवल वेरिएंट से है। नई हुंडई वरना की ऑन-रोड कीमत जानने के लिए यह स्टोरी देखें। 

    हुंडई वरना एचएक्स 2: क्या आपको यह गाड़ी खरीदनी चाहिए?

    यदि आपको कोई बेसिक, एंट्री-लेवल, सबकॉम्पेक्ट सेडान कार चाहिए तो इस प्राइस पॉइंट पर हुंडई वरना का बेस एचएक्स 2 वेरिएंट बाजार में सबसे किफायती ऑप्शन नहीं है। वरना के एंट्री-लेवल वेरिएंट के मुकाबले स्कोडा स्लाविया और फोक्सवैगन वर्टस में कम कीमत पर ज्यादा रोमांचक टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलते हैं और इन दोनों गाड़ियों में इंफोटेनमेंट और साउंड सिस्टम भी दिया गया है। 

    यही कारण है कि हम आपको नई वरना का बेस वेरिएंट खरीदने की सलाह नहीं देंगे। यदि आप अपना बजट 1.27 लाख रुपये तक बढ़ा सकते हैं तो आपको इसका बेस से ऊपर वाला एचएक्स 4 वेरिएंट मिल जाएगा, जिसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ स्पीकर और कहीं ज्यादा बेहतर सेफ्टी फीचर भी दिए गए हैं। 

    अगर आप नई हुंडई वरना के दूसरे वेरिएंट देखना चाहते हैं तो यह स्टोरी देख सकते हैं :-  

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