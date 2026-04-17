2026 हुंडई वरना एचएक्स 8 vs एचएक्स 10: सेडान कार का कौनसा वेरिएंट लेना चाहिए? जानिए यहां

प्रकाशित: अप्रैल 17, 2026 06:05 pm । सोनू

हुंडई वरना फेसलिफ्ट अब नए वेरिएंट लाइनअप में उपलब्ध है, जिसमें एचएक्स 8 और एचएक्स 10 टॉप मॉडल्स में आते हैं। दोनों ही वेरिएंट फीचर से भरपूर हैं और प्रीमियम अनुभव देते हैं, हालांकि एचएक्स 10 में एचएक्स 8 की तुलना में कुछ अतिरिक्त फीचर भी मिलते हैं। हालांकि, ज्यादातर मामलों में इन अतिरिक्त चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है और एचएक्स 8 आपके लिए काफी हो सकता है।

तो क्या आपको हुंडई वरना एचएक्स 8 लेनी चाहिए या फिर टॉप मॉडल एचएक्स 10 के लिए अपना बजट बढ़ाना चाहिए? आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं:

हुंडई वरना एचएक्स 8 vs एचएक्स 10: प्राइस

वेरिएंट 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल मैनुअल सीवीटी मैनुअल डीसीटी हुंडई वरना एचएक्स 8 14.88 लाख रुपये 16.09 लाख रुपये 16.28 लाख रुपये 17.62 लाख रुपये हुंडई वरना एचएक्स 10 - 17.15 लाख रुपये - 18.25 लाख रुपये

सभी कीमत एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है

जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, सीवीटी वेरिएंट्स के लिए कीमत में करीब एक लाख रुपये का अंतर है, और डीसीटी वेरिएंट के लिए लगभग 60,000 रुपये का अंतर है। अगर आप केवल मैनुअल मॉडल लेना चाहते हैं, तो वरना एचएक्स 8 के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। यहां हुंडई वरना की वेरिएंट अनुसार प्राइस लिस्ट देखिए।

आइए देखते हैं कि ज्यादा पैसे खर्च करने पर एचएक्स 10 में आपको क्या मिलता है:

हुंडई वरना एचएक्स 8 vs एचएक्स 10: एक्सटीरियर

एक्सटीरियर की बात करें तो दोनों वेरिएंट एक जैसे दिखते हैं और वही डिजाइन एलिमेंट्स मौजूद हैं।

एचएक्स 8 और एचएक्स 10 दोनों में ड्यूल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइटें और एलईडी डीआरएल दी गई है जो एक एलईडी स्ट्रिप से कनेक्टेड हैं। इसमें आपको नए बंपर के साथ अपडेट ब्लैक ग्रिल मिलती है।

साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहां दोनों वेरिएंट में 16-इंच अलॉय व्हील (1.5 टर्बो इंजन के साथ डार्क ग्रे) और क्रोम डोर हैंडल मिलते हैं, जो हुंडई सेडान कार को प्रीमियम अपील देते हैं। ध्यान दें कि ज्यादा दमदार पेट्रोल इंजन के साथ आपको स्पोर्टी इफेक्ट के लिए लाल ब्रेक कैलिपर्स भी मिलते हैं।

पीछे की तरफ दोनों वेरिएंट्स में एलईडी टेल लैंप्स, एक स्पॉइलर, और एक शार्क-फिन एंटीना मिलता है, जो इसकी रोड प्रजेंस को शानदार बनाते हैं। लाइटिंग सेटअप में एक कनेक्टेड स्ट्रिप है, जिससे सेडान कार चौड़ी नजर आती है, और साथ ही पीछे की तरफ वरना ब्रांडिंग भी मिलती है। फेसलिफ्ट अपडेट के साथ, हुंडई ने पीछे वाला बंपर डिजाइन भी अपडेट किया है, जिसमें कंट्रास्ट के लिए एक सिल्वर एप्लिक का इस्तेमाल किया गया है।

ध्यान दें: दोनों वेरिएंट की एक्सटीरियर स्टाइल एक जैसी दिखती है, इसलिए अगर आप अपग्रेड करने की सोच रहे हैं तो यहां आपको कोई फायदा नहीं होगा।

हुंडई वरना एचएक्स 8 vs एचएक्स 10: केबिन

दोनों वेरिएंट के केबिन में एक जैसे लेआउट और मटेरियल के साथ प्रीमियम अनुभव मिलता है।

आपको लेदरेट अपहोल्स्ट्री, एक ड्यूल-टोन केबिन थीम (टर्बो वेरिएंट में रेड एक्सेंट के साथ ब्लैक थीम), और एक मॉडर्न डैशबोर्ड डिजाइन मिलती है। प्रीमियम अहसास के लिए स्टीयरिंग व्हील और गियर नोब पर लेदरेट पेडिंग मिलती है, और केबिन को हवादार बनाने के लिए एक सनरूफ भी है।

दोनों वेरिएंट में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट, आगे एक स्लाइडिंग आर्मरेस्ट, पीछे सनशेड, कई कपहोल्डर, और चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं। हुंडई कार में आपको नए मोर्स कोड हुंडई लोगो के साथ अपडेट फ्लेट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलता है।

एचएक्स 10 में एक फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दी गई है, जो बीच में लगी इंफोटेनमेंट स्क्रीन को कॉम्प्लिमेंट देती है। अब हम फीचर लिस्ट की बात करते हैं, जहां एचएक्स 10 में कुछ ऐसे फील-गुड फीचर जोड़े गए हैं जो आपको काफी पसंद आएंगे।

हुंडई वरना एचएक्स 8 vs एचएक्स 10: फीचर

दोनों वेरिएंट फीचर से भरपूर हैं और इनमें एक 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, वायरलेस फोन चार्जिंग, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, क्रूज कंट्रोल, और 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम शामिल हैं। इनमें आपको ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कीलेस एंट्री, पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग और एक सनरूफ भी मिलता है।

एचएक्स 10 मुख्य रूप से एचएक्स 8 पर बेस्ड है, जिसमें 4 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली को-ड्राइवर सीट, और 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जैसे अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं। ड्राइवर डिस्प्ले में ज्यादा जानकारी दिखती है और केबिन को ज्यादा प्रीमियम लुक देती है।

यहां आप हुंडई वरना के वेरिएंट अनुसार फीचर देख सकते हैं।

हुंडई वरना एचएक्स 8 vs एचएक्स 10: सेफ्टी

सेफ्टी के मामले में एचएक्स 10 अलग है। यह वरना कार का एकमात्र वेरिएंट है जिसमें 7 एयरबैग और 360 डिग्री कैमरा मिलता है।

एचएक्स 8 के साथ शेयर किए गए सेफ्टी फीचर में ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, और हिल स्टार्ट असिस्ट शामिल हैं। दोनों वेरिएंट में ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) भी मिलता है।

एडीएएस एडवांटेज: वरना सेगमेंट की उन कुछ सेडान कार में से एक है जिसमें एडीएएस दिया गया है। एचएक्स 8 और एचएक्स 10 दोनों वेरिएंट में यह फीचर दिया गया है।

हुंडई वरना एचएक्स 8 vs एचएक्स 10: इंजन

वरना गाड़ी के दोनों वेरिएंट में दो पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। जैसा कि ऊपर बताया, ऑटोमैटिक विकल्प केवल एचएक्स 10 के साथ मिलता है, और एचएक्स 10 में मैनुअल व ऑटोमैटिक दोनों विकल्प मिलते हैं। यहां देखिए इनके स्पेसिफिकेशन:

इंजन 1.5-लीटर नैचुरी एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल पावर 115 पीएस 160 पीएस टॉर्क 144 एनएम 253 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड मैनुअल/ सीवीटी 6-स्पीड मैनुअल/ 7-स्पीड डीसीटी

डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक), सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

कारदेखो का क्या है कहना

हुंडई वरना एचएक्स 8 पहले से एक कंप्लिट पैकेज लगती है, जिसमें प्रीमियम डिजाइन, फीचर से भरपूर केबिन, और इस सेगमेंट की एक मॉडर्न सेडान कार है जिसमें आपकी उम्मीदों वाले सभी फीचर हैं। अधिकांश ग्राहकों के लिए इसमें प्राइस और फीचर का सही बैलेंस है, और मैनुअल गियरबॉक्स सहित कई पावरट्रेन ऑप्शन भी मिलते हैं।

वहीं एचएक्स 10 में ज्यादा ‘फील-गुड अपग्रेड’ मिलता है। फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पावर्ड को-ड्राइवर सीट, 360 डिग्री कैमरा, और अतिरिक्त एयरबैग जैसी चीजें कुल मिलाकर अनुभव और सुरक्षा बेहतर करती हैं।

हमारा सुझाव है कि आपको एचएक्स 10 में तभी अपग्रेड करना चाहिए जब आप 1.5-लीटर डीसीटी पावरट्रेन लेना चाहें, क्योंकि इस मामले में कीमत में ज्यादा अंतर नहीं है। हालांकि, अगर आप नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन लेना चाहते हैं तो एचएक्स 10 के लिए एक लाख रुपये अतिरिक्त देना सही नहीं लगता। कुल मिलाकर एचएक्स 8 लेना समझदारी है।

क्या आप एचएक्स 8 वेरिएंट के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं? तो यह स्टोरी पढ़ें। साथ ही इस स्टोरी में नई वेरिएंट की एसेसरीज के बारे में जानें।

आप हुंडई वरना सेडान कार का कौनसा वेरिएंट लेंगे? हमें नीचे कमेंट में बताएं।

यह भी देखें: हुंडई वरना ऑन रोड प्राइस