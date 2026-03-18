2026 हुंडई वरना फेसलिफ्ट: इस सेडान कार के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे फीचर? जानिए यहां

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प्रकाशित: मार्च 18, 2026 02:39 pm । स्तुति

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2023 में लॉन्च हुई छठी जनरेशन हुंडई वरना को अब लगभग तीन साल के बाद नया फेसलिफ्ट अपडेट मिला है। इस गाड़ी की डिजाइन में कई हल्के-फुल्के बदलाव हुए हैं और इसमें कई नए फीचर भी जोड़े गए हैं। हुंडई ने नई वरना कार के वेरिएंट लाइनअप में भी बदलाव किया है।

नई हुंडई वरना गाड़ी अब छह वेरिएंट : एचएक्स 2, एचएक्स 4, एचएक्स 6, एचएक्स 6+, एचएक्स 8 और एचएक्स 10 में आती है, और यह सभी वेरिएंट नई हुंडई वेन्यू से काफी मिलते जुलते हैं। यदि आप इस नई कॉम्पेक्ट सेडान को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां इसकी वेरिएंट-वाइज फीचर लिस्ट देख सकते हैं :-

हुंडई वरना फेसलिफ्ट : एक्सटीरियर

फीचर वेरिएंट एचएक्स 2 एचएक्स 4 एचएक्स 6 एचएक्स 6+ एचएक्स 8 एचएक्स 10 प्रोजेक्टर हैलोजन हेडलैंप्स ✅ ✅ ❌ ❌ ❌ ❌ डुअल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ एलईडी डीआरएल्स ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ एलईडी टेललैंप्स ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ रियर स्पॉइलर ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स ✅ ✅ ❌ ❌ ❌ ❌ क्रोम डोर हैंडल्स ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ व्हील्स कवर के साथ 15-इंच स्टील व्हील्स 15-इंच सिल्वर अलॉय 16-इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स 16-इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स 16-इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स (1.5 पेट्रोल) / 16-इंच डार्क ग्रे अलॉय व्हील्स (1.5 टर्बो पेट्रोल) 16-इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स (1.5 पेट्रोल) / 16-इंच डार्क ग्रे अलॉय व्हील्स (1.5 टर्बो पेट्रोल) रेड फ्रंट ब्रेक कैलिपर ❌ ❌ ❌ ❌ ✅(केवल 1.5 टर्बो पेट्रोल) ✅(केवल 1.5 टर्बो पेट्रोल) शार्क फिन एंटीना ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

एचएक्स 2 वेरिएंट का एक्सटीरियर एकदम बेसिक लगता है क्योंकि इसमें कोई प्रीमियम लाइटिंग एलिमेंट नहीं दिए गए हैं जो इसकी डिजाइन को निखारे। इसमें रियर स्पॉइलर और क्रोम डोर हैंडल्स नहीं दिए गए हैं।

नई हुंडई वरना कार का मिड-वेरिएंट एचएक्स 6 टॉप वेरिएंट की तरह दिखता है क्योंकि इसमें सभी एलईडी लाइटिंग एलिमेंट (डीआरएल्स समेत) दिए गए हैं, साथ ही इसमें रियर स्पॉइलर और 16-इंच अलॉय व्हील्स भी दिए गए हैं जो इसे स्पोर्टी और प्रीमियम लुक देते हैं।

हुंडई वरना फेसलिफ्ट : इंटीरियर और कंफर्ट

फीचर वेरिएंट एचएक्स 2 एचएक्स 4 एचएक्स 6 एचएक्स 6+ एचएक्स 8 एचएक्स 10 इंटीरियर कलर थीम ब्लैक और बेज ब्लैक और बेज ब्लैक और बेज ब्लैक और बेज ब्लैक और बेज (1.5 पेट्रोल) /रेड एक्सेंट के साथ ब्लैक (1.5 टर्बो-पेट्रोल) ब्लैक और बेज (1.5 पेट्रोल) /रेड एक्सेंट के साथ ब्लैक (1.5 टर्बो-पेट्रोल) अपहोल्स्ट्री फैब्रिक फैब्रिक फैब्रिक लेदरेट लेदरेट लेदरेट स्टीयरिंग व्हील और गियर नॉब पर लेदरेट पैडिंग ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ वेंटिलेटेड सीटें ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ 8-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ मेमोरी फंक्शन ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ 4-वे पावर एडजस्टेबल को-ड्राइवर ड्राइवर सीट ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ स्टीयरिंग व्हील के लिए टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट केवल टिल्ट टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट ओआरवीएम्स इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ऑटो फोल्ड के साथ इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ऑटो फोल्ड के साथ इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ऑटो फोल्ड के साथ इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ऑटो फोल्ड के साथ इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल फ्रंट एडजस्टेबल हेडरेस्ट ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ आर्मरेस्ट कपहोल्डर के साथ रियर आर्मरेस्ट स्टोरेज के साथ स्लाइडिंग फ्रंट आर्मरेस्ट / कपहोल्डर के साथ रियर आर्मरेस्ट स्टोरेज के साथ स्लाइडिंग फ्रंट आर्मरेस्ट / कपहोल्डर के साथ रियर आर्मरेस्ट स्टोरेज के साथ स्लाइडिंग फ्रंट आर्मरेस्ट / कपहोल्डर के साथ रियर आर्मरेस्ट स्टोरेज के साथ स्लाइडिंग फ्रंट आर्मरेस्ट / कपहोल्डर के साथ रियर आर्मरेस्ट स्टोरेज के साथ स्लाइडिंग फ्रंट आर्मरेस्ट / कपहोल्डर के साथ रियर आर्मरेस्ट पावर विंडो (आगे और पीछे) ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ वायरलेस फोन चार्जर ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री कीलेस एंट्री कीलेस एंट्री पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले एमआईडी के साथ सेमी-डिजिटल डिस्प्ले एमआईडी के साथ सेमी-डिजिटल डिस्प्ले एमआईडी के साथ सेमी-डिजिटल डिस्प्ले एमआईडी के साथ सेमी-डिजिटल डिस्प्ले 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले सिंगल-पेन सनरूफ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ एम्बिएंट लाइटिंग ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ एयर कंडीशनिंग मैनुअल ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक रियर एसी वेंट्स ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ क्रूज कंट्रोल ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ रेन सेंसिंग वाइपर ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ रियर सनशेड ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ स्मार्ट ओपनिंग टेलगेट ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅

यहां भी बेस वेरिएंट में ज्यादा कुछ खास नहीं मिलता है। इस गाड़ी में टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, क्रूज कंट्रोल और रियर एसी वेंट्स के साथ ऑटो एसी जैसे फीचर बेस से ऊपर वाले एचएक्स 4 से मिलने शुरू होते हैं।

हालांकि, इसके बेस मॉडल में पावर विंडो, मैनुअल एसी, कीलेस एंट्री, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम्स, और कपहोल्डर के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट जैसे काम के फीचर जरूर दिए गए हैं।

इस गाड़ी के एचएक्स 6 और एचएक्स 6+ वेरिएंट में वायरलेस फोन चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें (एचएक्स 6+), पावर्ड टेलगेट, एम्बिएंट लाइटिंग, सिंगल-पेन सनरूफ, रियर विंडो सनशेड और लेदरेट सीटें (एचएक्स 6+) जैसे फीचर मिलते हैं।

यह सभी फीचर नई हुंडई वरना गाड़ी के केबिन को ज्यादा प्रीमियम लुक देते हैं।

फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पावर्ड ड्राइवर और को-ड्राइवर सीट और रेन सेंसिंग वाइपर जैसे फीचर केवल इसके टॉप वेरिएंट में दिए गए हैं।

हुंडई वरना फेसलिफ्ट : इंफोटेनमेंट

फीचर वेरिएंट एचएक्स 2 एचएक्स 4 एचएक्स 6 एचएक्स 6+ एचएक्स 8 एचएक्स 10 इंफोटेनमेंट 8-इंच टचस्क्रीन 8-इंच टचस्क्रीन 8-इंच टचस्क्रीन 10.25--इंच टचस्क्रीन 10.25--इंच टचस्क्रीन वायरप्लेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो ✅ ✅ ✅ *✅ *✅ स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ फ्रंट और रियर स्पीकर ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ फ्रंट ट्वीटर ✅ ✅ ✅ ✅ बोस 8-स्पीकर साउंड सिस्टम ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ❌ ❌ ❌ ✅ ✅

* वायर्ड-टू-वायरलेस अडेप्टर के जरिए काम करता है।

यदि आप इसका बेस वेरिएंट चुनते हैं तो आपको इसमें आफ्टरमार्किट इंफोटेनमेंट सिस्टम लगवाने के लिए अलग से पैसे खर्च करने होंगे क्योंकि एचएक्स 2 वेरिएंट में टचस्क्रीन और कोई स्पीकर नहीं दिया गया है।

इस सेडान कार में 8-इंच टचस्क्रीन एचएक्स 4 वेरिएंट से मिलती है, जबकि एचएक्स 8 और एचएक्स 10 वेरिएंट में 10.25-इंच यूनिट दी गई है। बड़ी स्क्रीन में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले फीचर अडेप्टर के जरिए काम करता है।

इस सेडान कार के टॉप 3 वेरिएंट में शानदार ऑडियो एक्सपीरिएंस के लिए बोस साउंड सिस्टम दिया गया है।

हुंडई वरना फेसलिफ्ट : सेफ्टी

फीचर वेरिएंट एचएक्स 2 एचएक्स 4 एचएक्स 6 एचएक्स 6+ एचएक्स 8 एचएक्स 10 एयरबैग्स 6 6 6 6 6 7 एबीएस के साथ ईबीडी ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ पार्किंग कैमरा ❌ ❌ ✅(रियर-व्यू) ✅(रियर-व्यू) ✅(रियर-व्यू) ✅(360-डिग्री) पार्किंग सेंसर पीछे पीछे आगे और पीछे आगे और पीछे आगे और पीछे आगे और पीछे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ❌ ❌ ❌ ❌ ✅(केवल डीसीटी) ✅ डैशकैम ❌ ❌ ❌ ❌ ✅(केवल 1.5 टर्बो-पेट्रोल) ✅ आईआरवीएम डे और नाइट डे और नाइट इलेक्ट्रो क्रोमिक इलेक्ट्रो क्रोमिक स्विच के साथ इलेक्ट्रो क्रोमिक स्विच के साथ इलेक्ट्रो क्रोमिक डिस्क ब्रेक आगे आगे आगे आगे आगे और पीछे (केवल डीसीटी) आगे और पीछे हिल स्टार्ट असिस्ट ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल) ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ वीएसएम (व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट) ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ रियर डिफॉगर ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ❌ ❌ ❌ ❌ ✅(केवल डीसीटी) ✅ ऑटो हेडलाइट ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ लेवल-2 एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) ❌ ❌ ❌ ❌ (केवल 1.5 टर्बो-पेट्रोल) ✅ टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

2026 हुंडई वरना फेसलिफ्ट कार में 6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट (वीएसएम), रियर पार्किंग सेंसर, हिल स्टार्ट असिस्ट, रियर डिफॉगर, ऑटो हेडलैंप और आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं।

इस गाड़ी में बेस से ऊपर वाले वेरिएंट से टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) मिलना शुरू होता है और इसके मिड-वेरिएंट एचएक्स 6 में रियरव्यू कैमरा दिया गया है।

यदि आपको एडीएएस फीचर चाहिए तो आपको इसका एचएक्स 8 टर्बो पेट्रोल वेरिएंट को चुनना होगा, वहीं अगर आपको गाड़ी में 7 एयरबैग्स चाहिए तो आपके पास चुनने के लिए केवल एक टॉप एचएक्स 10 वेरिएंट ही रहेगा।

इंजन ऑप्शन

इंजन 1.5-लीटर 4-सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर 4-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल ट्रांसमिशन 6-स्पीड मैनुअल, सीवीटी 6-स्पीड मैनुअल, 7-स्पीड डीसीटी पावर 115 पीएस 160 पीएस टॉर्क 144 एनएम 253 एनएम

*एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, सीवीटी - कंटीन्यूअसली वेरिएबल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, डीसीटी - डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

हुंडई वरना न्यू मॉडल में प्री-फेसलिफ्ट वर्जन वाले इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। नई हुंडई वरना कार में दो पेट्रोल इंजन : 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल दिए गए हैं, जिनके साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस मिलती है। यहां देखें 2026 हुंडई वरना के वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन की जानकारी।

कीमत और मुकाबला

फेसलिफ्ट हुंडई वरना की कीमत 10.98 लाख रुपये से 18.25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। इस गाड़ी का मुकाबला होंडा सिटी, स्कोडा स्लाविया और फॉक्सवैगन वर्टस से है।

यहां देखें नई हुंडई वरना की ऑन-रोड कीमत।

कारदेखो का क्या है कहना

नई हुंडई वरना कार के बेस वेरिएंट एचएक्स 2 में ज्यादा कुछ खास नहीं मिलता है और यह असल में एक बहुत ही बेसिक वेरिएंट है, जिसकी वजह से इसकी शुरुआती कीमत काफी कम है। अगर आपका बजट कम है तो हम आपको इसका बेस से ऊपर वाला एचएक्स 4 वेरिएंट चुनने की सलाह देंगे। इसमें रोजाना काम आने वाले सभी जरूरी फीचर दिए गए हैं, साथ ही इसमें एक अच्छा इंफोटेनमेंट पैकेज भी मिलता है।

यदि आपको गाड़ी में अच्छी डिजाइन चाहिए तो आप इसका मिड-वेरिएंट एचएक्स 6+ चुन सकते हैं। अगर आप प्रीमियम इंटीरियर के लिए ज्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं और आपको गाड़ी में अच्छा इंफोटेनमेंट पैकेज और एडीएएस फीचर चाहिए तो इसके एचएक्स 8 वेरिएंट को चुनना अच्छा ऑप्शन होगा।