2026 हुंडई वरना एचएक्स 2 vs एचएक्स 4: सेडान कार का कौनसा वेरिएंट खरीदें?

प्रकाशित: अप्रैल 27, 2026 05:14 pm । सोनू

हुंडई ने हाल ही में नई वरना सेडान कार को लॉन्च किया है, जो अपने सेगमेंट की सबसे प्रीमियम सेडान में से एक है, और अब इसमें ज्यादा फीचर के साथ अपग्रेड केबिन मिलता है। फेसलिफ्ट मॉडल के साथ, हुंडई ने वेरिएंट लाइनअप को भी अपडेट किया है, और वरना गाड़ी अब 6 वेरिएंट: एचएक्स 2, एचएक्स 4, एचएक्स 6, एचएक्स 6प्लस, एचएक्स 8 और एचएक्स 10 में उपलब्ध है।

अगर आपका बजट सीमित है, तो बेस मॉडल एचएक्स 2 आपको अच्छा लग सकता है। लेकिन बेस मॉडल से ऊपर वाले एचएक्स 4 में कई ऐसे फीचर जोड़े गए हैं जो ओवरऑल एक्सपीरियंस को बेहतर करते हैं।

तो क्या आपको पैसे बचाने चाहिए और एचएक्स 2 लेना चाहिए, या फिर अपना बजट बढ़ाकर एचएक्स 4 वेरिएंट लेना चाहिए? आइए जानते हैं आगे:

हुंडई वरना एचएक्स 2 vs एचएक्स 4: प्राइस

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) हुंडई वरना एचएक्स 2 पेट्रोल एमटी 10.98 लाख रुपये हुंडई वरना एचएक्स 4 पेट्रोल एमटी 12.24 लाख रुपये

जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, दोनों वेरिएंट में केवल पेट्रोल मैनुअल पावरट्रेन दिया गया है। इन दोनों की कीमत में 1.26 लाख रुपये का अंतर है।

आइए जानते हैं आपको अतिरिक्त पैसों में क्या मिलता है:

हुंडई वरना एचएक्स 2 vs एचएक्स 4: एक्सटीरियर

एक्सटीरियर की बात करें तो दोनों वेरिएंट के बीच अंतर काफी साफ नजर आता है। एचएक्स 2 काफी बेसिक लगता है, क्योंकि इसमें प्रीमियम लाइटिंग एलिमेंट्स नहीं दिए गए हैं। दोनों वेरिएंट में हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैंप्स दिए गए हैं, लेकिन एचएक्स 4 में ज्यादा प्रीमियम लुक के लिए एलईडी डीआरएल और कनेक्टेड लाइट बार भी मिलती है। दोनों वेरिएंट में नई ब्लैक ग्रिल दी गई है, जो काफी स्पोर्टी दिखती है।

एचएक्स 2 में कवर के साथ 15-इंच स्टील व्हील दिए गए हैं, जबकि एचएक्स 4 में 15-इंच स्टील अलॉय व्हील मिलते हैं। दोनों वेरिएंट में क्रोम डोर हैंडल का अभाव है, लेकिन बॉडी कलर हैंडल्स दिए गए हैं।

एचएक्स 4 में पीछे की तरफ भी कुछ ज्यादा अपग्रेड दिए गए हैं। यहां आपको एलईडी टेललैंप्स और एक स्पॉइलर मिलता है, जो सेडान कार को बेस मॉडल की तुलना में स्पोर्टी लुक देते हैं। इसकी खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए एक शार्क फिन एंटीना भी दिया गया है।

एक जबरदस्त अपग्रेड: एचएक्स 2 के बेसिक लुक की तुलना में एचएक्स 4 ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम दिखता है।

हुंडई वरना एचएक्स 2 vs एचएक्स 4: केबिन

केबिन की बात करें तो दोनों वेरिएंट में एक समान ब्लैक और बैज कलर थीम के साथ फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी गई है, लेकिन अनुभव काफी अलग-अलग है।

एचएक्स 2 में पावर विंडो, मैनुअल एसी, एक हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, और कपहोल्डर के साथ सीट आर्मरेस्ट जैसे बेसिक फीचर दिए गए हैं। हालांकि, इसमें कई कंफर्ट फीचर का अभाव है।

एचएक्स 4 में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पीछे एसी वेंट्स, और स्टोरेज के साथ आगे स्लाइडिंग आर्मरेस्ट जैसे फीचर हैं जिससे केबिन ज्यादा प्रीमियम लगता है। इसमें टिल्ट और टेलिस्कॉपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट भी मिलता है, जो ड्राइविंग कंफर्ट को बेहतर करता है।

एचएक्स 4 में एक सनरूफ भी दिया गया है, जिससे केबिन ज्यादा हवादार लगता है। दोनों वेरिएंट में नया मोर्स कोड स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। एचएक्स 4 के केबिन में बेहतर रोशनी के लिए एलईडी मैप लाइटिंग दी गई है।

अगर आप एचएक्स 2 के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो यह स्टोरी देखें।

हुंडई वरना एचएक्स 2 vs एचएक्स 4: फीचर

इन दोनों वेरिएंट के बीच अंतर काफी ज्यादा है।

टेक्नोलॉजी के मामले में एचएक्स 2 काफी बेसिक है। इसमें न तो टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है और न ही स्पीकर, जिसका मतलब है कि आपको इनके लिए आफ्टर मार्केट विकल्प ही देखने होंगे।

एचएक्स 4 में इस कमी को दूर किया गया है, इसके लिए इसमें एक 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, और 4 स्पीकर दिए गए हैं। इसमें एक सिंगल-पैन सनरूफ, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, और एक सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी मिलती है।

दोनों वेरिएंट में कीलेस एंट्री मिलती है, लेकिन पुश-बटन स्टार्ट का अभाव है। एचएक्स 4 में क्रूज कंट्रोल दिया गया है, जो अक्सर हाईवे पर सफर करने वालों के लिए काफी जरूरी है।

यहां हुंडई वरना के वेरिएंट अनुसार फीचर देखें।

सभी जरूरी चीजें शामिल: इस कीमत पर एचएक्स 4 वरना को एक बेसिक सेडान से बदलकर फीचर से भरपूर सेडान कार बना देता है।

हुंडई वरना एचएक्स 2 vs एचएक्स 4: सेफ्टी

सेफ्टी की बात करें तो दोनों वेरिएंट के मुख्य फीचर्स एक जैसे हैं।

एचएक्स 2 और एचएक्स 4 दोनों में 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट (वीएसएम), हिल स्टार्ट असिस्ट, पीछे पार्किंग सेंसर, पीछे डिफॉगर, ऑटो हेडलाइटें, और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

हालांकि, एचएक्स 4 में एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) भी मिलता है, जो काफी उपयोगी हो सकता है।

कुछ कमियां हालांकि ये कोई बहुत बड़ी कमी नहीं है, फिर भी इन दोनों वेरिएंट्स में रिवर्स पार्किंग कैमरा, आगे पार्किंग सेंसर, और ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम जैसे कुछ जरूरी फीचर की कमी है।

हुंडई वरना एचएक्स 2 vs एचएक्स 4: इंजन

दोनों वेरिएंट में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है। हालांकि, इसमें ऑटोमैटिक विकल्प का अभाव है, यह ऑप्शन एचएक्स 6 वेरिएंट से मिलता है। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 115 पीएस टॉर्क 144 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड मैनुअल

वरना कार में ज्यादा पावरफुल 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन भी मिलता है, जो ऊपर वाले वेरिएंट्स में दिया गया है। यहां हुंडई वरना के वेरिएंट अनुसार इंजन-गियरबॉक्स ऑप्शन देखिए।

कारदेखो का क्या है कहना

हुंडई वरना का एचएक्स 2 वेरिएंट खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो लाइनअप की सबसे सस्ती गाड़ी लेना चाहते हैं। हालांकि, इसमें सभी जरूरी चीजें दी गई हैं, लेकिन इस सेगमेंट की कार के हिसाब से ये वेरिएंट काफी बेसिक लगता है, यहां तक कि इसमें टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और कुछ कंफर्ट फीचर जैसी जरूरी चीजों की भी कमी है।

वहीं दूसरी ओर, एचएक्स4 से वरना प्रोपर मॉडर्न सेडान कार लगना शुरू होती है। 1.26 रुपये अतिरिक्त देने पर आपको इसमें वो सभी जरूरी चीजें मिल जाती हैं जिनकी ग्राहक आज के समय में उम्मीद करते हैं। इसमें न केवल प्रीमियम दिखने वाला एक्सटीरियर है, बल्कि कार के अंदर भी बेहतर अनुभव और ज्यादा फीचर मिलते हैं। ये अपग्रेड ड्राइविंग और ओनरशिप अनुभव दोनों बेहतर करते हैं।

एचएक्स 4 वह वेरिएंट है जिसे आपको बेस मॉडल के तौर पर चुनना चाहिए, और आपको एचएक्स 2 के बारे में तब तक विचार नहीं करना चाहिए जब तक कि इसकी ज्यादा कीमत आपकी जेब पर ज्यादा भारी न पड़ रही हो। क्या आप एचएक्स 4 के बारे में ज्यादा विस्तार से जानना चाहते हैं? तो यह रिपोर्ट देखें। अगर आपका बजट थोड़ा फ्लैक्सिबल है और ऑटोमैटिक ऑप्शन चाहते हैं तो हमने वरना एचएक्स 4 और एचएक्स 6 का कंपेरिजन भी किया है।

फोटो क्रेडिट एचएक्स 2

फोटो क्रेडिट एचएक्स 4