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    2026 होंडा सिटी vs हुंडई वरना: कौनसी सेडान कार खरीदें?

    लंबे समय से मौजूद और शायद सबसे आइकॉनिक सेडान कार होंडा सिटी का मुकाबला लोकप्रिय वरना से है। दोनों में से कौनसी गाड़ी ज्यादा बेहतर है?

    प्रकाशित: जून 02, 2026 08:14 pm । सोनू

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    Honda City vs Hyundai Verna

    हुंडई वरना के लुक्स को एक तरफ रख दें, तो इसने अपने शानदार फीचर, सेफ्टी टेक्नोलॉजी और अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से कई पावरट्रेन ऑप्शन के साथ कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में एक बेंचमार्क सेट किया है। वहीं दूसरी ओर, हाल ही में होंडा ने सिटी फेसलिफ्ट को शार्प स्टाइल और नए फीचर के साथ लॉन्च किया है, और उम्मीद की है कि ये एक बार फिर अपना शानदार रूतबा हासिल कर सके।

    इसे नंबर 1 पर आने के लिए हुंडई वरना को टक्कर देनी होगी। लेकिन क्या वास्तव में यह ऐसा कर पाएगी। इसका पता हम इस कंपेरिजन से लगाएंगे।

    कीमत

    मॉडल

    2026 होंडा सिटी

    हुंडई वरना

    कीमत (एक्स-शोरूम)

    12 लाख रुपये से 21 लाख रुपये

    10.98 लाख रुपये से 18.40 लाख रुपये

    • शुरुआती कीमत की बात करें तो हुंडई वरना की प्राइस नई सिटी से एक लाख रुपये से ज्यादा कम है।

    • सिटी में स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सेटअप होने की वजह से, टॉप मॉडल की प्राइस के बीच यह अंतर करीब 2.60 लाख रुपये हो जाता है।

    • दोनों कार के मिड वेरिएंट एक-दूसरे के बराबर हैं, और यहां आप होंडा सिटी के वेरिएंट अनुसार फीचर देख सकते हैं।

    साइज

     

    2026 होंडा सिटी

    हुंडई वरना

    अंतर

    लंबाई

    4594 मिलीमीटर

    4565 मिलीमीटर

    +29 मिलीमीटर

    चौड़ाई

    1748 मिलीमीटर

    1765 मिलीमीटर

    -17 मिलीमीटर

    ऊंचाई

    1489 मिलीमीटर

    1475 मिलीमीटर

    +14 मिलीमीटर

    व्हीलबेस

    2600 मिलीमीटर

    2670 मिलीमीटर

    -70 मिलीमीटर

    बूट स्पेस

    506 लीटर

    528 लीटर

    -22 लीटर

    • कॉस्मेटिक बदलावों के साथ, होंडा सिटी अब अपने सेगमेंट की सबसे लंबी कार बन गई है और इसकी लंबाई हुंडई वरना से 29 मिलीमीटर ज्यादा है। हालांकि, कार का व्हीलबेस केबिन में स्पेस तय करने में अहम भूमिका निभाता है और इस मामले में यह अभी भी वरना से 70 मिलीमीटर कम है।

    Honda City
    Hyundai Verna

    • होंडा की ऊंचाई ज्यादा है तो हुंडई वरना कार ज्यादा चौड़ी है और इसमें 22 लीटर का अतिरिक्त बूट स्पेस भी मिलता है।

    Honda City
    Hyundai Verna

    कलर ऑप्शन

    2026 होंडा सिटी

    हुंडई वरना

    ऑब्सिडियन ब्लू पर्ल

    टाइटेनियम ब्लैक

    रेडिएंट रेड मेटैलिक

    एटलस व्हाइट*

    प्लैटिनम व्हाइट पर्ल

    टाइटन ग्रे

    मीटियोरॉइड ग्रे मेटैलिक

    स्टारी नाइट

    लूनर सिल्वर मेटैलिक

    टाइटन ग्रे मैट

    क्रिस्टल ब्लैक पर्ल

    क्लासी ब्लू

    *ड्यूल-टोन शेड में उपलब्ध

    • होंडा सिटी न्यू मॉडल और हुंडई वरना दोनों में मोनोटोन कलर मिलते हैं, जिनमें से आप ब्लैक, ब्लू, और कई ग्रे शेड के विकल्प चुन सकते हैं।

    • हालांकि, अगर आप चमकीले लाल कलर की कार पसंद करते हैं, तो यह विकल्प आपको केवल होंडा सिटी में मिलेगा। यहां होंडा सिटी के वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन देखें

    • वहीं दूसरी ओर, वरना गाड़ी में टाइटन ग्रे मैट शेड दिया गया है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है इसमें मैट फिनिश है जो इसे सड़क पर यूनीक लुक देती है।

    • वरना सेडान कार में एटलस व्हाइट शेड के साथ ड्यूल-टोन का विकल्प भी मिलता है।

    फीचर और सेफ्टी

    फीचर

    2026 होंडा सिटी

    हुंडई वरना

    एलईडी डीआरएल के साथ एलईडी हेडलैंप्स

    ऑटो हेडलैंप्स

    एलईडी टेललैंप्स

    ✅(कनेक्टेड)

    अलॉय व्हील

    16-इंच

    16-इंच

    आगे पावर्ड सीटें

    ✅ (ड्राइव 8 और पैसेंजर 4 तरह से एडजस्टेबल)

    आगे वेंटिलेटेड सीटें

    इंफोटेनमेंट

    10.1-इंच टचस्क्रीन

    10.25-इंच टचस्क्रीन

    वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो

    ✅(एडॉप्टर के जरिए वायर्ड से वायरलेस)

    इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

    7-इंच सेमी-डिजिटल

    10.25-इंच फुल डिजिटल

    वायरलेस फोन चार्जर

    साउंड सिस्टम

    8-स्पीकर ऑडियो सिस्टम

    8-स्पीकर बोस ऑडियो सिस्टम

    ऑटो डिमिंग आईआरवीएम

    क्रूज कंट्रोल

    ✅(अडेप्टिव)

    ✅(अडेप्टिव)

    ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

    कीलेस एंट्री

    सनरूफ

    सिंगल-पैन

    सिंगल-पैन

    पीछे सनशेड

    ✅(पीछे विंडशिल्ड)

    ✅(साइड विंडो)

    आगे और पीछे सेंटर आर्मरेस्ट

    ड्राइव मोड

    पेडल शिफ्टर

    कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    एयरबैग

    6

    6

    पार्किंग सेंसर

    पीछे

    आगे और पीछे

    पार्किंग कैमरा

    360-डिग्री

    360-डिग्री

    ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल)

    ईपीबी (इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक) के साथ ऑटो होल्ड

    रेन सेंसिंग वाइपर

    सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक

    हिल होल्ड असिस्ट

    टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम)

    ✅(केवल वार्निंग)

    एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम)

    ✅ (लेवल-2)

    ✅(लेवल-2)

    • होंडा सिटी न्यू मॉडल में कुछ नए फीचर जोड़े गए हैं और इसके साथ ही इसकी फीचर लिस्ट अब सेगमेंट बेंचमार्क वाली कार के बराबर हो गई है।

    Honda City
    Hyundai Verna

    • हालांकि अपडेट के बावजूद, सिटी में अभी भी पावर्ड सीटें नहीं मिलती हैं, जबकि हुंडई वरना गाड़ी में 8 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट और 4 तरह से एडजस्ट होने वाली पैसेंजर सीट दी गई है।

    • हुंडई वरना में एक फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एक ब्रांडेड ऑडियो सिस्टम और ऑटोनॉमस ड्राइविंग असिस्टम के तहत रियर क्रॉस ट्रैफिक वार्निंग और कोलिशन अवॉइडेंस जैसे कई फीचर भी दिए गए हैं।

    इंजन

     

    2026 होंडा सिटी

    हुंडई वरना

    इंजन

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल

    पावर

    121 पीएस

    126 पीएस (संयुक्त)

    115 पीएस 

    160 पीएस 

    टॉर्क

    145 एनएम

    253 एनएम

    144 एनएम

    253 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी / सीवीटी

    ई-सीवीटी

    6-स्पीड एमटी /  सीवीटी

    6-स्पीड एमटी/ 7-स्पीड डीसीटी

    एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, डीसीटी - ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    • होंडा सिटी और हुंडई वरना इस सेगमेंट में इकलौती दो कार हैं जिनमें नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का विकल्प दिया गया है। होंडा का इंजन वरना के इंजन से थोड़ा ज्यादा पावर आउटपुट देता है। दोनों में मैनुअल और सीवीटी गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है।

    • वरना का टर्बो-पेट्रोल इंजन 160 पीएस और 253 एनएम पावर आउटपुट के साथ सेगमेंट में सबसे पावरफुल है। यह उन ड्राइविंग के शौकीन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है जिन्हें तेज रफ्तार पसंद है, जबकि सिटी में ऐसा विकल्प नहीं दिया गया है।

    • जो लोग माइलेज और स्मूदनेस चाहते हैं, उनके लिए सिटी का स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन एक बेहतरीन पैकेज है, जो आपको असल में 20 किलोमीटर प्रति लीटर से ज्यादा माइलेज देता है।

    कौनसी सेडान कार खरीदें?

    कागजों में दोनों का कंपेरिजन करके किसी एक को चुनना इतना आसान नहीं है, जब तक कि अपने इस्तेमाल के लिए सही कार का मैच न हो जाए। क्योंकि, अगर आपको जबरदस्त पावरट्रेन चाहिए जो बिना किसी रूकावट के शानदार परफॉर्मेंस दे और आप उसके साथ मैनुअल गियरबॉक्स का असली अनुभव भी चाहते हैं, तो यह विकल्प आपको पूरे सेगमेंट में केवल हुंडई वरना में मिलेगा। यह न सिर्फ मुकाबले में मौजूद कारों से ज्यादा पावरफुल है, बल्कि इसका मैनुअल गियरबॉक्स वाला वर्जन चलाने में भी मजेदार है।

    Honda City

    वहीं दूसरी ओर, अगर आप परफॉर्मेंस या रोमांच के बजाय रनिंग कॉस्ट, शानदार माइलेज और भरोसेमंद ड्राइविग अनुभव को अहमियत देते हैं तो होंडा सिटी भी एक अच्छी सेडान कार है। यह अपने सेगमेंट में एकमात्र विकल्प है जिसमें स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सेटअप है, जो उन शहरी लोगों को पसंद आएगा जिनकी रनिंग ज्यादा है।

    Hyundai Verna

    यहां आप 2026 होंडा सिटी और पुरानी सिटी का कंपेरिजन भी देख सकते हैं।

    अगर आप कुछ अलग चाहते हैं तो इन कारों को भी देख सकते हैं:

    फोक्सवैगन वर्टस: यह एक प्रोपर फन टू ड्राइव सेडान कार है, जिसे चलाना वास्तव में मजेदार है। वर्टस में ड्राइविंग के शौकीनों का तो पूरा ध्यान रखा ही गया है, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि परिवार के लोगों को भी किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। इसके लिए इसमें काफी जगह, फीचर और अच्छी हैंडलिंग व राइड कंफर्ट मिलता है।

    स्कोडा स्लाविया: यह उसी प्लेटफॉर्म पर बनी है और इसमें भी वही इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। इसलिए, स्लाविया में वर्टस वाली ही खूबियां हैं, लेकिन स्कोडा के कुछ खास ‘सिंपली क्लेवर’ फीचर शामिल किए गए हैं। यह कार थोड़ी ज्यादा फैमिली फ्रेंडली लगती है, लेकिन इसके बावजूद ड्राइविंग के शौकीनों को भी शानदार ड्राइविंग अनुभव देती है।

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