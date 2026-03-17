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    2026 हुंडई वरना के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन, जानिए यहां

    नई हुंडई वरना सेडान कार में सेगमेंट का सबसे पावरफुल टर्बो पेट्रोल इंजन मिलना जारी है, लेकिन यह चुनिंदा वेरिएंट में ही मिलता है

    प्रकाशित: मार्च 17, 2026 11:52 am । स्तुति

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    Hyundai Verna

    2023 में पहली बार लॉन्च होने के बाद अब छठी जनरेशन हुंडई वरना को नया फेसलिफ्ट अपडेट मिला है। इस गाड़ी के एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई बदलाव हुए हैं, साथ ही इसमें कई नए फीचर भी जोड़े गए हैं। हालांकि, इसके इंजन ऑप्शन पहले वाले ही है, लेकिन इसमें कंपनी का नया नॉमनक्लेचर अपनाया गया है जिसके चलते यह गाड़ी अब नए वेरिएंट में आती है।  

    नई हुंडई वरना गाड़ी के किस वेरिएंट में कौनसे इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं जानेंगे इसके बारे में आगे :-

    2026 हुंडई वरना इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन 

    इंजन 

    1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल

    सिलेंडर

    4 सिलेंडर

    4 सिलेंडर 

    पावर/टॉर्क 

    115 पीएस / 144 एनएम

    160 पीएस/ 253 एनएम 

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड एमटी, सीवीटी*

    6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी*

    *सीवीटी= कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन

    *डीसीटी= डुअल-क्लच ट्रांसमिशन

    फन फैक्ट : हुंडई वरना का 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन फोक्सवैगन वर्टस और स्कोडा स्लाविया से ज्यादा पावरफुल है। 

    वेरिएंट-वाइज पावरट्रेन ऑप्शन 

    वेरिएंट 

    नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 

    टर्बो-पेट्रोल

    एमटी 

    सीवीटी 

    एमटी

    डीसीटी 

    एचएक्स 2 

    एचएक्स 4

    एचएक्स 6

    एचएक्स 6 +

    एचएक्स 8

    एचएक्स 10

    • नई हुंडई वरना कार के बेस वेरिएंट में नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ केवल 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया गया है।  

    • इसका मिड-वेरिएंट एचएक्स6 एंट्री-लेवल ऑटोमेटिक वेरिएंट है। इसमें नेचुरली एस्पिरेटड पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और सीवीटी गियरबॉक्स का ऑप्शन दिया गया है। 

    • यदि आपको ज्यादा पावरफुल टर्बो पेट्रोल इंजन चाहिए तो आपको यह ऑप्शन एचएक्स8 वेरिएंट से मिलेगा। 

    • एचएक्स8 इकलौता वेरिएंट है जिसमें सभी पावरट्रेन ऑप्शन दिए गए हैं।

    • इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट एचएक्स10 में केवल ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस दी गई है। 

    2026 हुंडई वरना फीचर 

    नए अपडेट के साथ हुंडई वरना में कई सारे नए कंफर्ट फीचर भी जुड़े हैं, लेकिन यह अभी भी अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा फीचर वाली सेडान कार बनी हुई है।

    Hyundai Verna Facelift

    इसमें प्री-फेसलिफ्ट वर्जन वाले फीचर दिए गए हैं, जिसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो/एप्पल कारप्ले (वायर्ड-टू-वायरलेस अडेप्टर के जरिए), वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, सिंगल-पेन इलेक्ट्रिक सनरूफ, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग और रियर वेंट्स के साथ ऑटो एसी शामिल है। 

    इस सेडान कार में 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 8-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट के लिए मेमोरी फंक्शन, पावर्ड टेलगेट, 4-वे पावर-एडजस्टेबल पैसेंजर सीट और रियर विंडो के लिए सनशेड जैसे नए फीचर भी जोड़े गए हैं। 

    2026 हुंडई वरना सेफ्टी

    नई हुंडई वरना कार के टॉप वेरिएंट में 7 एयरबैग्स (6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड) दिए गए हैं। इस गाड़ी में हिल-स्टार्ट असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएससी), रियर पार्किंग सेंसर और आइएसोफिक्स माउंट जैसे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड मिलते हैं, जबकि इसके टॉप वेरिएंट में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा, डैशकैम, रियर डिस्क ब्रेक (केवल डीसीटी) और लेवल-2 ऑटोनॉमस ड्राइविंग असिस्टेंस फीचर (एडीएएस) दिए गए हैं। 

    2026 हुंडई वरना कीमत और मुकाबला 

    हुंडई ने वरना कार के एंट्री लेवल वेरिएंट की कीमत बढ़ा कर 10.98 लाख रुपये कर दी है, जबकि इसके टॉप वेरिएंट की प्राइस में 1.12 लाख रुपये का इजाफा हुआ है, जिसके चलते इसकी कीमत अब 18.25 लाख रुपये (सभी कीमतें एक्स-शोरूम के अनुसार) हो गई है। 

    Hyundai Verna Facelift

    यदि आप कोई सब-कॉम्पेक्ट सेडान कार खरीदना चाहते हैं तो होंडा सिटी, स्कोडा स्लाविया और फॉक्सवैगन वर्टस जैसे ऑप्शन देख सकते हैं। वहीं, अगर आप कोई ज्यादा पावरफुल सेडान चुनना चाहते हैं तो होंडा सिटी हाइब्रिड खरीदने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। 

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