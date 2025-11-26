सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    टाटा सिएरा 2025 इंटीरियर फोटो गैलरी: इन 10 असल तस्वीरों के जरिए देखें इसके अंदर क्या कुछ दिया गया है खास

    प्रकाशित: नवंबर 26, 2025 04:52 pm । भानु

    50 Views
    • Write a कमेंट

    Tata Sierra

    2025 टाटा सिएरा आखिरकार लॉन्च हो गई है! नया डिज़ाइन, टाटा की ओर से एक नया टर्बो-पेट्रोल, और सबसे जरूरी, एक ऐसा केबिन डिज़ाइन जो न सिर्फ़ टाटा के लिए नया है, बल्कि दिखने में भी सबसे बेहतरीन है। नई सिएरा में ढेर सारी टेक्नोलॉजी भी है, जिनमें एक बिल्कुल नया ट्रिपल स्क्रीन सेटअप भी शामिल है। आइए, 10 असल तस्वीरों में इस नई लॉन्च हुई टाटा एसयूवी के केबिन पर डालते हैं एक नज़र:

    सिएरा डैशबोर्ड

    टाटा ने नई सिएरा को एक बिल्कुल नया डैशबोर्ड लेआउट दिया है जिसे ड्यूल-टोन ब्लैक-एंड-व्हाइट थीम में लेयर्ड टच दिया गया है। क्रोम फिनिश वाले सेंटर एसी वेंट्स के नीचे एक ब्लैक ट्रिम दी गई है जो डैशबोर्ड की पूरी चौड़ाई में फैली हुई है। इसमें एक 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील भी मौजूद है जिस पर एक इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो लगा है, जैसा कि हमने अन्य टाटा मॉडल्स में भी देखा है।

    Tata Sierra
    Tata Sierra

    ड्राइवर की तरफ, डैशबोर्ड के कोने में टेरेन-मोड कंट्रोल के साथ-साथ ऑटो-होल्ड, बूट रिलीज़ और स्पोर्ट मोड के लिए बटन दिया गया है। पुश-बटन इंजन स्टार्ट/स्टॉप ड्राइवर की तरफ एसी वेंट के ठीक नीचे लगे है।

    Tata Sierra

    इसमें डुअल-ज़ोन एसी लगा है और इसका क्लाइमेट कंट्रोल पैनल टाटा हैरियर और टाटा सफारी जैसी दूसरी मॉर्डन टाटा कारों से लिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि फॉग लाइट, हिल डिसेंट फंक्शन, हज़ार्ड लाइट, डोर लॉक/अनलॉक और 360-डिग्री कैमरा के कंट्रोल भी इसी पैनल पर दिए गए हैं।

    Tata Sierra

    छोटी डीटेल्स

    • क्लाइमेट कंट्रोल पैनल के ठीक ऊपर क्रोम बार इसे और भी प्रीमियम लुक देती है।
    • टेरेन-मोड कंट्रोल को ड्राइवर की तरफ़ शिफ्ट करके, टाटा ने सेंटर कंसोल को बिना किसी अव्यवस्था के छोड़ दिया है।

    स्क्रीन

    Tata Sierra
    Tata Sierra

    2025 सिएरा पहली टाटा कार है जो ट्रिपल स्क्रीन सेटअप के साथ आती है, जिसमें पूरी तरह से डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, सेंटर इंफोटेनमेंट स्क्रीन और को-ड्राइवर के लिए एक डेडिकेटेड स्क्रीन शामिल है।

    को-ड्राइवर स्क्रीन से, आप मूल रूप से एंटरटेनमेंट से जुड़ी सभी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें म्यूजिक, वीडियो और यहां तक कि टाटा के आर्केड ऐप सूट के गेम भी शामिल हैं।

    Tata Sierra

    छोटी डीटेल्स

    • बेहतर अनुभव के लिए इंफोटेनमेंट स्क्रीन में टाटा का लेटेस्ट यूआई (यूज़र इंटरफ़ेस) होने की उम्मीद है।

    पावर विंडो

    नई सिएरा में एक और नया फीचर पावर विंडो स्विच दिया गया है। इस पैनल में ओआरवीएम (आउटसाइड रियर व्यू मिरर) और अन्य डोर्स के लिए पावर विंडो लॉक/अनलॉक करने के कंट्रोल भी दिए गए हैं।

    Tata Sierra

    आगे की सीटें 

    नई सिएरा में लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है और यह टाटा की पहली ऐसी कार है जिसमें एक्सटेंडेबल अंडर-थाई सपोर्ट दिया गया है। आगे की सीटों में वेंटिलेशन फ़ीचर भी मौजूद है, जबकि ड्राइवर सीट में 6-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, मेमोरी और वेलकम फंक्शनेलिटी भी दी गई है।

    छोटी डीटेल्स

    • सिएरा में आगे के यात्रियों के लिए एक्सटेंडेबल सन वाइज़र भी दिया गया है।
    • ऊपर दी गई तस्वीर में दिखाई देने वाला एक और मुख्य फ़ीचर पैनोरमिक सनरूफ है।
    • एक्सटेंडेबल थाई सपोर्ट भी इस सेगमेंट में पहली बार दिया गया फ़ीचर है!

    Tata Sierra

    पीछे की सीटें

    पीछे बैठने वालों के लिए, सिएरा में रियर विंडो सनब्लाइंड और रियर एसी वेंट जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं। इसमें कपहोल्डर के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट और दो 65 वॉट टाइप-सी यूएसबी पोर्ट भी मौजूद हैं।

    Tata Sierra

    छोटी डीटेल्स

    • इसमें 'बॉस मोड' भी दिया गया है, जिससे आप आगे की रो में कदम रखे बिना ही को-ड्राइवर की सीट को आगे की ओर खिसका सकते हैं।

    2025 टाटा सिएरा के फीचर्स और सेफ्टी टेक्नोलॉजी

    नई सिएरा के अन्य फीचर्स में साउंडबार के साथ 12-स्पीकर वाला जेबीएल साउंड सिस्टम, मूड लाइटिंग और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी शामिल हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, हिल एसेंट और हिल डिसेंट कंट्रोल, और लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) का पूरा सेट दिया गया है।

    इस स्टोरी में देखें कि 2025 टाटा सिएरा के 7 वेरिएंट में कौन-कौन से फीचर्स दिए गए हैं।

    2025 टाटा सिएरा पावरट्रेन विकल्प

    इंजन

    1.5-लीटर टी-जीडीआई (डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल)

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन

    1.5-लीटर डीजल इंजन

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी*

    6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी

    पावर

    160 पीएस

    118 पीएस

    118 पीएस

    टॉर्क

    255 एनएम

    260 एनएम

    260 एनएम

    डीसीटी - डुअल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    *एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    यह भी देखें:2025 टाटा सिएरा के किस वेरिएंट में दिया गया है कौनसा पावरट्रेन विकल्प? जानिए यहां

    टाटा सिएरा की कीमत और कंपेरिजन

    नई टाटा सिएरा कार की शुरुआती कीमत 11.49 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री, एक्स-शोरूम, पैन इंडिया)रखी गई है। सिएरा की पूरी कीमतें दिसंबर 2025 की शुरुआत में घोषित की जाएंगी। आप इस स्टोरी में बुकिंग और डिलीवरी की जानकारी भी देख सकते हैं। 2025 टाटा सिएरा का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर, होंडा एलिवेट, स्कोडा कुशाक, मारुति विक्टोरिस और फोक्सवैगन टाइगन से है।

    was this article helpful ?

    टाटा सिएरा पर अपना कमेंट लिखें

    2 कमेंट्स
    1
    D
    dr pawan thakur
    Nov 26, 2025, 11:29:47 AM

    Sunroof should be optional, as it is the weakest part in a vehicle especially in hilly areas where there are monkeys

    और देखें...
      जवाब
      Write a Reply
      1
      A
      anil
      Nov 26, 2025, 11:06:33 AM

      I love tatas, 25 Yr of loyal with TATA xeta,Zest going great till date

      और देखें...
        जवाब
        Write a Reply

        कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

        कार न्यूज़

        • ट्रेंडिंग न्यूज़
        • ताजा खबरें

        संबंधित समाचार

        ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

        • लेटेस्ट
        • अपकमिंग
        • पॉपुलर
        सभी नई कारें देखें
        सभी अपकमिंग कारें देखें
        सभी पॉपुलर कारें देखें

        सभी ब्रांड्स

        सभी ब्रांड देखें
        होम
        नई कारें
        न्यूज़
        टाटा सिएरा 2025 इंटीरियर फोटो गैलरी: इन 10 असल तस्वीरों के जरिए देखें इसके अंदर क्या कुछ दिया गया है खास
        *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
        भारत का #1

        सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

        कार बेचें

        हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

        ऑफर

        अपडेट रहें और पैसे बचाएं

        तुलना

        सही कार चुनें

        © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

        ×
        हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है