2025 टाटा सिएरा में दिए गए हैं ये 7 सेगमेंट-फर्स्ट फीचर, देखिए पूरी लिस्ट

सेकंड जनरेशन टाटा सिएरा में ओरिजिनल मॉडल की तरह कई सारे सेगमेंट फर्स्ट फीचर दिए गए हैं जिसमें ट्रिपल स्क्रीन सेटअप और 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम शामिल हैं

सेकंड जनरेशन टाटा सिएरा भारत में लॉन्च हो चुकी है। इस गाड़ी की कीमत 11.50 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) से शुरू होती है। सिएरा ने भारतीय बाजार में 35 साल बाद फिर से वापसी की है। फर्स्ट जनरेशन सिएरा में उस समय के हिसाब से काफी कुछ नई टेक्नोलॉजी मौजूद थी, वहीं नई सिएरा भी कोई अलग नहीं है और इसमें कई सारे सेगमेंट फर्स्ट फीचर भी दिए गए हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में आगे :-

ट्रिपल स्क्रीन सेटअप

2025 टाटा सिएरा कार का सबसे बड़ा हाइलाइट फीचर पैनोरमिक डिस्प्ले है जिसमें तीन स्क्रीन मौजूद है। इसमें फुल-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सेंटर पर बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और को-ड्राइवर के लिए डेडिकेटेड स्क्रीन दी गई है। हालांकि, इसमें ट्रिपल स्क्रीन सेटअप केवल टॉप वेरिएंट अकंपलिश्ड प्लस में मिलता है। यहां देखें 2025 टाटा सिएरा के सभी वेरिएंट-वाइज फीचर।

इसमें 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और को-ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है, जबकि 10.25-इंच यूनिट की ड्राइवर स्क्रीन दी गई है। इसका सेंट्रल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम टाटा के नए ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर पर चलता है और इसमें बेहतर रेस्पॉन्स और स्मूद एक्सपीरिएंस के लिए नया यूजर इंटरफेस (यूआई) दिया गया है। हमनें अपनी इंस्टाग्राम फैमिली से दो स्क्रीन (लोअर वेरिएंट में) और तीन स्क्रीन सेटअप में से किसी एक को चुनने के लिए कहा और यह रहे इसके नतीजे।

एक्सटेंडेबल सन वाइजर

नई टाटा सिएरा एसयूवी में दूसरा सेगमेंट फर्स्ट फीचर फ्रंट सीटों के लिए एक्सटेंडेबल सन वाइजर दिया गया है। ट्रेडिशनल सन वाइजर चमक को ठीक से हैंडल करते हैं, लेकिन एक्सटेंडेबल सेटअप आगे बैठने वाले दोनों लोगों की आंखों को आराम देता है। यह देखते हुए कि यह एक छोटा लेकिन फंक्शनल अपग्रेड है और यह एक स्टैंडर्ड फिटमेंट के रूप में भी उपलब्ध है, यह टाटा मोटर्स का हमारे हिसाब से एक अच्छा कदम है, और हमें उम्मीद है कि भविष्य में दूसरी कारों में भी यह फीचर मिलेगा।

12-स्पीकर जेबीएल ब्लैक साउंड सिस्टम

अब तक हमनें टाटा की प्रीमियम कारों में 10-स्पीकर जेबीएल ब्लैक साउंड सिस्टम लगे देखा है। लेकिन, टाटा सिएरा के साथ अब कंपनी ने 12-स्पीकर जेबीएल म्यूजिक सिस्टम शामिल किया है। इसमें टाटा के दूसरे मॉडल्स के मुकाबले ना केवल दो अतिरिक्त स्पीकर दिए गए हैं, बल्कि इसमें शानदार एक्सपीरिएंस के लिए डॉल्बी एटमॉस के साथ डॉल्बी 5.1 और साउंडबार दिया गया है।

यदि आप ऑडियो सिस्टम का मैजिक एक्सपीरिएंस करना चाहते हैं तो आप टॉप वेरिएंट अकंपलिश्ड और अकंपलिश्ड प्लस में से किसी एक को चुन सकते हैं। हमारी राय में यह उन टॉप पांच फीचर्स में से एक है जो टाटा सिएरा में दिए गए हैं।

एक्सटेंडेबल थाई सपोर्ट

एक और फीचर जो ना सिर्फ टाटा कार में पहली बार दिया गया है, बल्कि कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में पहली बार मिल रहा है वह है एक्सटेंडेबल थाई सपोर्ट। यह असल में सीट बेस का एक फोल्ड-आउट एक्सटेंशन है जिसे आपकी जरूरतों के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। एक्सटेंडेबल थाई सपोर्ट फीचर 2025 टाटा सिएरा कार में मिड-वेरिएंट एडवेंचर प्लस से दिया गया है।

ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर

आपने शायद पहले सुना और देखा होगा कि ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर ज्यादातर कारों में 360-डिग्री कैमरा सेटअप के साथ अच्छे से काम करते हैं, लेकिन सिएरा का यह सिस्टम एकदम अलग है। यह कैमरों का इस्तेमाल करके ड्राइवर को आगे या पीछे (मुड़ते या ओवरटेक करते समय) का दृश्य दिखाता है जो वो नहीं देख पाते है, जिससे होने वाले एक्सीडेंट या दुर्घटनाओं से बचने में मदद मिलती है। हम चाहते थे कि यह सेफ्टी फीचर इसमें स्टैंडर्ड मिले, लेकिन टाटा ने इसे नई सिएरा के मिड वेरिएंट एडवेंचर और उससे ऊपर वाले वेरिएंट में ही इसे दिया है।

यहां देखें सिएरा के वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन जो आपको अपनी पसंद अनुसार सही एक्सटीरियर शेड चुनने में मदद करेंगे।

फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पनर्स

टाटा ने सिएरा के सस्पेंशन को फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पनर्स के साथ दिया है जो सड़क के उतार-चढ़ाव को आसानी से झेल लेते हैं ताकि स्मूद ड्राइव और आरामदायक राइड मिल सके। इससे खराब रास्तों या सॉफ्ट-रोडिंग पर स्टेबिलिटी भी बरकरार रहेगी।

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि एफडीडी-बेस्ड सस्पेंशन सेटअप इसमें एडवेंचर प्लस वेरिएंट से मिलता है। हालांकि, मौजूदा सिएरा केवल फ्रंट-व्हील-ड्राइव (एफडब्लूडी) सेटअप में उपलब्ध है, लेकिन भविष्य में इसमें ऑल-व्हील-ड्राइव सेटअप भी शामिल किया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (स्टैंडर्ड)

कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलना कोई नया फीचर नहीं है, लेकिन टाटा सिएरा में इसे बेस वेरिएंट से ही दिया गया है जो इसे सेगमेंट-फर्स्ट फीचर बनाता है। यह ऑटो-होल्ड फंक्शन के साथ आता है, जो नए या पहली बार गाड़ी चलाने वालों के लिए काम का साबित हो सकता है।

टाटा सिएरा में यह सभी सेगमेंट फर्स्ट फीचर दिए गए हैं। आप इनमें से कौनसे फीचर के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। यहां देखें नई टाटा सिएरा की बुकिंग डिटेल्स और डिलीवरी टाइमलाइन से जुड़ी जानकारी।