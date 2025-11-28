सभी
    2025 टाटा सिएरा एडवेंचर और एडवेंचर प्लस वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास, जानिए यहां

    प्रकाशित: नवंबर 28, 2025 03:56 pm । सोनू

    112 Views
    टाटा सिएरा एडवेंचर और एडवेंचर प्लस वेरिएंट में काफी सारी टेक्नोलॉजी मिलती है और ये देखने में टॉप मॉडल अकंप्लिश्ड जैसे ही दिखते हैं

    Tata Sierra mid variants

    कई वर्षों के इंतजार के बाद अब आखिरकार टाटा सिएरा फिर से भारत के कार बाजार में आ गई है। हालांकि अभी टाटा ने सिएरा कार की शुरुआती कीमत का खुलासा किया है, लेकिन कंपनी ने एसयूवी की सारी खूबियां बता दी है। यह सात वेरिएंट: स्मार्ट प्लस, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, एडवेंचर प्लस, अकंप्लिश्ड और अकंप्लिश्ड प्लस में उपलब्ध है। हम यह पहले ही बता चुके हैं कि बेस वेरिएंट में कीमत के हिसाब से क्या-क्या चीजें दी गई है। यहां हम जानेंगे ऊपर वाले एडवेंचर और एडवेंचर प्लस वेरिएंट में क्या कुछ खास मिलता है:

    2025 टाटा सिएरा एडवेंचर और एडवेंचर प्लस: डिजाइन

    सिएरा गाड़ी के एडवेंचर और एडवेंचर प्लस वेरिएंट लगभग टॉप मॉडल अकंप्लिश्ड जैसे ही दिखते हैं। टाटा ने सिएरा में ऑटो बाई-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइटें, कनेक्टेड एलईडी डीआरएल और एक कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट सेटअप स्टैंडर्ड दिया है। एडवेंचर वेरिएंट से आपको कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ आगे एलईडी फॉग लैंप्स और आगे पार्किंग सेंसर जैसे अतिरिक्त फीचर मिलते हैं।

    Tata Sierra

    टाटा सिएरा में एडवेंचर वेरिएंट से ब्लैक फिनिश रूफ रेल्स दे रही है। कंपनी फ्लश फिटिंग डोर हैंडल बेस मॉडल स्मार्ट से दे रही है और 17-इंच अलॉय व्हील प्योर प्लस वेरिएंट से मिल रहे हैं। हमने सिएरा की फोटो गैलरी बनाई है जिसमें एक्सटीरियर के सभी एंगल के बारे में विस्तार से बताया है।

    Tata Sierra

    कलर ऑप्शन की बात करें तो एडवेंचर पांच रंग: मुन्नार मिस्ट, बंगाल रूज, प्रीस्टीन व्हाइट, प्योर ग्रे, और कूर्ग क्लाउड में उपलब्ध है। वहीं एडवेंचर प्लस में भी ये पांच रंगों मिलते हैं, इसके अलावा यह सिग्नेचर अंडमान कलरवे में भी उपलब्ध है। हमारी वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन स्टोरी से आपको अपने लिए सही रंग में सिएरा कार चुनने में मिलेगी।

    2025 टाटा सिएरा एडवेंचर और एडवेंचर प्लस: केबिन

    सिएरा एडवेंचर वेरिएंट के केबिन में लेदरेट चढ़ा 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और गियर शिफ्टर, एक स्लाइडिंग पार्सल ट्रे, और एक 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है। टॉप मॉडल अकंप्लिश्ड प्लस वेरिएंट की तरह इसमें ट्रिपल स्क्रीन सेटअप नहीं है।

    Tata Sierra

    जो लोग एडवेंचर प्लस वेरिएंट लेना चाहते हैं, उन्हें एडवेंचर के मुकाबले में इसमें कुछ केबिन अपडेट मिलते हैं। इनमें डैशबोर्ड के लिए मूड लाइटिंग, दूसरी पंक्ति में 60:40 रेश्यो में फोल्ड होने वाली सीट (2-स्टेप रिक्लाइन फंक्शन के साथ), और पीछे वाले तीनों पैसेंजर के लिए हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट शामिल है। आप सिएरा के केबिन की 10 फोटो में हमारी पूरी कवरेज देख सकते हैं।

    2025 टाटा सिएरा एडवेंचर और एडवेंचर प्लस: फीचर

    हाई-स्पेक वेरिएंट होने के कारण एडवेंचर और एडवेंचर प्लस में पहले से लोअर वेरिएंट वाले कई काम के फीचर मिलते हैं। इनमें एक पैनोरमिक सनरूफ, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, पडल शिफ्टर (केवल ऑटोमैटिक) और पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप शामिल है।

    Tata Sierra

    अगर आप एडवेंचर प्लस वेरिएंट लेते हैं तो इसमें 10.25-इंच फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, बोस मोड, थाई सपोर्ट एक्सटेंडर, और फ्रीक्वेंसी-डिपेंडेंट डैंपर्स (एफडीडी) के साथ सस्पेंशन भी मिलता है। एफडीडी सेटअप सिएरा के सेगमेंट फर्स्ट फीचर में से एक है।

    2025 टाटा सिएरा एडवेंचर और एडवेंचर प्लस: सेफ्टी

    टाटा ने नई सिएरा में सभी बेसिक और जरूरी सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड दिए हैं जिनमें छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, और हिल होल्ड असिस्ट शामिल है। एसयूवी कार में ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, और सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक जैसे फीचर भी बेस वेरिएंट से मिलते हैं।

    Tata Sierra

    अगर आप एडवेंचर और एडवेंचर प्लस वेरिएंट चुनते हैं तो इनमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर के साथ 360 डिग्री कैमरा और आगे पार्किंग सेंसर (जैसा ऊपर बताया) भी मिलता है। वाशर और डिफॉगर के साथ पीछे वाइपर, रेन-सेंसिंग वाइपर, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे सेफ्टी फीचर लोअर वेरिएंट से ही दिए गए हैं। अगर आप सिएरा कार खरीदने की सोच रहे हैं तो इसके वेरिएंट अनुसार फीचर देखें, जिससे आपको आपकी जरूरत के हिसाब से सही वेरिएंट का चयन करने में मदद मिलेगी।

    2025 टाटा सिएरा एडवेंचर और एडवेंचर प्लस: इंजन

    अब तक आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि टाटा सिएरा 2025 मॉडल तीन इंजन विकल्प में उपलब्ध है और इनके साथ अलग-अलग गियरबॉक्स ऑप्शन दिए गए हैं। यहां देखिए इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन:

    स्पेसिफिकेशन

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल

    पावर

    106 पीएस

    160 पीएस

    118 पीएस

    टॉर्क

    145 एनएम

    255 एनएम

    260 एनएम

    गियरबॉक्स*

    6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी

    ड्राइव

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव

    *डीसीटी - ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    Tata Sierra

    एडवेंचर वेरिएंट में टर्बो-पेट्रोल इंजन और डीजल-ऑटोमैटिक पावरट्रेन का विकल्प नहीं है। वहीं एडवेंचर प्लस को नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और डीसीटी गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन को छोड़कर ऊपर बताए सभी कॉम्बिनेशन में खरीदा जा सकता है। अगर आपको यह नहीं पता है कि कौनसा इंजन-गियरबॉक्स विकल्प किस वेरिएंट में मिलता है, तो आप यह खबर पढ़ें

    Tata Sierra

    टाटा ने पुष्टि की है कि वह सिएरा का ऑल-व्हील-ड्राइव वर्जन तैयार कर रही है, वहीं एसयूवी के इलेक्ट्रिक वर्जन का आधिकारिक टीजर पहले ही जारी हो चुका है।

    2025 टाटा सिएरा एडवेंचर और एडवेंचर प्लस: संभावित प्राइस

    अभी टाटा ने 2025 सिएरा की शुरुआती प्राइस का खुलासा है जो 11.49 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) है। कंपनी जल्द ही अन्य वेरिएंट्स की कीमत का खुलासा करेगी। आप टाटा एसयूवी कार की रेट का सही अंदाजा लगाने के लिए संभावित वेरिएंट अनुसार प्राइस की खबर देख सकते हैं।

    यह भी देखें: टाटा सिएरा ऑन रोड प्राइस

