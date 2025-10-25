2025 हुंडई वेन्यू फोटो गैलरी: जानिए नई एसयूवी कार में क्या खास मिलेगा

प्रकाशित: अक्टूबर 25, 2025 10:28 am । सोनू

2025 हुंडई वेन्यू का डिजाइन काफी हद तक एक्सटर, क्रेटा और अल्कजार से प्रेरित है

दूसरी जनरेशन हुंडई वेन्यू का पहला टीजर जारी करने के कुछ समय बाद ही कोरियन कार कंपनी ने इसके भारतीय मॉडल से पर्दा उठा दिया है। 2025 वेन्यू आठ वेरिएंट और पेट्रोल व डीजल दोनों इंजन विकल्प में मिलेगी। नई हुंडई वेन्यू कार की बुकिंग 25,000 रुपये टोकन राशि के साथ शुरू हो चुकी है, और इच्छुक ग्राहक इसे हुंडई डीलरशिप या ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं। यहां हम 2025 हुंडई वेन्यू की फोटो गैलरी से जानेंगे इसमें क्या कुछ खास मिलेगा:

एक्सटीरियर

आगे का डिजाइन

नई वेन्यू को आगे से देखकर ही पता चल जाता है कि इसका डिजाइन दूसरी हुंडई एसयूवी जैसे एक्सटर, क्रेटा और अल्कजार से प्रेरित है। इसमें स्प्लिट-हेडलाइट सेटअप दिया गया है, जिसमें ऊपर एलईडी डीआरएल स्ट्रिप है और मेन क्वाड-एलईडी प्रोजेक्टर यूनिट नीचे है। एलईडी डीआरएल के नीचे आप इंटरनल 3-पीस लाइटिंग एलिमेंट्स देख सकते हैं, जो मौजूदा वेन्यू जैसे ही दिखते हैं।

एलईडी डीआरएल बंपर तक नीचे सी आकार का डिजाइन बनाते हैं और रेक्टांगुलर ग्रिल के दोनों तरफ हैं, जिस पर हल्के क्रोम इनसर्ट हैं। 360 डिग्री सेटअप के लिए ग्रिल में कैमरा लगा है।

थोड़ा नीचे की तरफ चलें तो यहां 2025 वेन्यू में दो वर्टिकल ब्लैक इनसर्ट के साथ बड़ी सिल्वर फिनिश स्किड प्लेट, फ्रंट पार्किंग सेंसर, और बीच में एक स्लेटेड एयर डैम है। बंपर पर लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) फंक्शन के लिए रडार है, जबकि एडीएएस के लिए कैमरा आगे वाली विंडशील्ड के ठीक पीछे लगा है।

साइड प्रोफाइल

जब आप एसयूवी कार को साइड से देखेंगे तो आपको इसमें खास सिल्वर फिनिश रूफ रेल्स और दमदार व्हील आर्क क्लेडिंग नजर आएगी। गौर से देखने पर यह भी पता चलेगा कि दूसरी जनरेशन हुंडई वेन्यू में सिर्फ एक सिंगल-पेन सनरूफ दिया गया है, जबकि पहले इसमें पैनोरमिक सनरूफ मिलने की उम्मीद की जा रही थी।

नई हुंडई कार में एयरोडायनामिक डिजाइन वाले 16-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील मिलेंगे, जो हाल ही में टेस्टिंग के दौरान दिखे मॉडल जैसे ही हैं। इसमें सी-पिलर पर कॉन्ट्रास्ट सिल्वर फिनिश में ‘वेन्यू’ नाम की ब्रांडिंग भी की गई है। आउटसाइड रियर व्यू मिरर (ओआरवीएम) के नीचे 360 डिग्री सेटअप के तौर पर एक कैमरा लगा है, और यह फीचर वेन्यू गाड़ी में पहली बार दिया गया है।

पीछे का डिजाइन

पीछे की तरफ इसमें 3-पीस इंटरनल लाइटिंग एलिमेंट्स के साथ रैपअराउंड एलईडी टेल लाइट और ग्लॉस-ब्लैक कनेक्टिंग पोर्शन में ‘वेन्यू’ बैजिंग दी गई है।

हुंडई ने इसमें रूफ-एक्सटेंडेड स्पॉइलर, एक वाइपर और वाशर, और एक डिफॉगर भी दिया है। इसके अलावा आगे की तरह पीछे भी सिल्वर फिनिश स्किड प्लेट दी गई है।

यह भी पढ़ें: 2025 हुंडई वेन्यू एन लाइन के एक्सटीरियर डिजाइन की तस्वीरें आई सामने, जल्द हो सकती है लॉन्च

यह छह मोनोटोन कलर: हेजल ब्लू, मिस्टिक सैफायर, ड्रैगन रेड, एबिस ब्लैक, एटलस व्हाइट और टाइटन ग्रे में मिलेगी। अगर आप इस हुंडई एसयूवी कार को ड्यूल-टोन कलर (एबिस ब्लैक रूफ के साथ) में लेना चाहते हैं तो यह विकल्प केवल हेजल ब्लू और एटलस व्हाइट के साथ दिया गया है।

केबिन

वेन्यू में सबसे बड़ा अपग्रेड इसके केबिन में देखने को मिलेगा। 2025 मॉडल में ड्यूल-टोन डार्क नेवी ब्लू और डोव ग्रे केबिन थीम के साथ लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है।

हुंडई इसे लेयर्ड डैशबोर्ड लेआउट के साथ पेश कर रही है जो पिछले मॉडल के मुकाबले ज्यादा प्रीमियम और सिंपल दिखता है, जबकि को-ड्राइवर की तरफ डैशबोर्ड पर ‘वेन्यू’ नाम लिखा हुआ है। ‘वेन्यू’ बैजिंग के नीचे छोटा-मोटा सामान रखने के लिए एक छोटा हिस्सा है और इसके नीचे ग्लवबॉक्स है। नई वेन्यू में वर्टिकल साइड एसी वेंट्स और पतले सेंट्रल एसी वेंट्स दिए गए हैं।

साइड एसी वेंट्स और नए क्लाइमेट कंट्रोल पेनल पर लाइट ब्रॉन्ज फिनिश दी गई है। सेंटर कंसोल में दो कप होल्डर के साथ गियरस्टिक और सीट वेंटिलेशन व इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के लिए कई बटन दिए गए हैं, और ड्राइव व ट्रेक्शन मोड के लिए रोटरी डायल दिया गया है।

वेन्यू के केबिन का महत्वपूर्ण फीचर सेंट्रल वेंट्स के ऊपर लगी दो कर्व्ड 12.3-इंच डिस्प्ले सेटअप (एक इंफोटेनमेंट और दूसरी इंस्ट्रूमेंट) है। आप एक नया 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील भी देख सकते हैं, इस पर पारंपरिक लोगो के बजाए मोर्स कोड (4 डॉट्स का मतलब ‘एच’ अक्षर) है।

फीचर और सेफ्टी

हुंडई वेन्यू 2025 मॉडल में ढेर सारे फीचर दिए गए हैं जिनमें से कुछ वेन्यू कार में पहली बार दिए गए हैं, इनमें आगे वेंटिलेटेड सीटें (तीन लेवल की कूलिंग के साथ), व्हाइट एम्बिएंट लाइटिंग, और 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम शामिल है। इसके अलावा इसमें पहले की तरह 4 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और एक वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर मिलना जारी हैं।

पैसेंजर की सुरक्षा के लिए 360 डिग्री कैमरा और आगे पार्किंग सेंसर के अलावा छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। ऊपर बताए फीचर के अलावा, हुंडई ने पुष्टि की है कि वेन्यू न्यू मॉडल में लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) मिलेगा।

इंजन

अब यह कंफर्म हो गया है कि न्यू हुंडई वेन्यू गाड़ी पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन में मिलेगी, साथ ही इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प भी मिलेगा। यहां देखिए इसकी पूरी जानकारी:

स्पेसिफिकेशन 2025 हुंडई वेन्यू इंजन 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल पावर 83 पीएस 120 पीएस 116 पीएस टॉर्क 114 एनएम 172 एनएम 250 एनएम गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी* 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी^

*डीसीटी - ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

^एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

वेन्यू में अब किआ सोनेट वाला डीजल-ऑटो कॉम्बिनेशन दिया गया है, जिससे अब ग्राहकों को इसमें ज्यादा पावरट्रेन के विकल्प मिलेंगे। नैचुरली एस्पिरेटेड और टर्बो-पेट्रोल इंजन पिछले मॉडल जैसे ही हैं।

यह भी पढ़ें: हुंडई इंडिया फ्यूचर प्लान: 2030 तक 8 नई हाइब्रिड कार लॉन्च होगी

संभावित प्राइस और कंपेरिजन

भारत में 2025 हुंडई वेन्यू 4 नवंबर को लॉन्च होगी। इसकी कीमत 8 लाख रुपये से 14 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी जा सकती है। हुंडई की सब-4 मीटर एसयूवी कार का मुकाबला किआ सोनेट, रेनो काइगर, मारुति ब्रेजा, स्कोडा कायलाक, और महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ से रहेगा। इसकी टक्कर टोयोटा टाइजर और मारुति फ्रॉन्क्स जैसी सब-4 मीटर क्रॉसओवर कार से भी रहेगी।