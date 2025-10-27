संगीतकार शंकर महादेवन ने एमजी एम9 इलेक्ट्रिक कार खरीदी

संशोधित: अक्टूबर 27, 2025 04:44 pm | सोनू

एम9 तीन कलर में उपलब्ध है और शंकर महादेवन ने अपने लिए मेटल ब्लैक शेड चुना है

भारतीय म्यूजिक कंपोजर और सिंगर शंकर महादेवन ने नई एमजी एम9 इलेक्ट्रिक कार की डिलीवरी ली है। यह 5.2 मीटर लंबी एमपीवी हमारे देश में एकमात्र इलेक्ट्रिक प्रीमियम एमपीवी है, जिसे 2025 की शुरुआत में लॉन्च किया गया था। हाल ही में, यह एम9 भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल ने भी खरीदी थी। यह तीन कलर: मेटल ब्लैक, कंक्रीट ग्रे और लस्टर व्हाइट में उपलब्ध है, आखिरी दो में ड्यूल-टोन कलर के लिए ब्लैक रूफ मिलती है। महादेवन ने इस लग्जरी एमपीवी कार को ब्लैक कलर में खरीदा है।

आइए एमजी एम9 के लाउंज जैसे केबिन के साथ-साथ इसके फीचर और स्पेसिफिकेशन पर भी नजर डालते हैं:

शंकर महादेवन की एमजी एम9 का केबिन

एमजी एम9 इलेक्ट्रिक कार के अंदर सिंपल और लग्जरी का अहसास होता है। केबिन बहुत आरामदायक लगता है, इसमें ड्यूल-टोन टेन और ब्लैक थीम के साथ चारों तरफ सॉफ्ट-टच मैटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। इसकी सबसे खासियत बीच वाली पंक्ति है, जिसमें ओटोमन कैप्टन सीटों के साथ हीटिंग, वेंटिलेशन, मसाज फंक्शन, और 16 इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसकी पीछे वाली सीट का कंफर्ट कैसा है, तो हमने इस रिपोर्ट में विस्तार से बताया है।

अन्य फीचर की बात करें तो इसमें एक 12.3-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, दो सनरूफ, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, 13-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम, थ्री-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एक वायरलेस फोन चार्जर, और पावर्ड टेलगेट दिया गया है। आगे की सीटों में हीटिंग, वेंटिलेशन, और स्मार्ट ‘वेलकम’ फंक्शन भी है, जो दरवाजा खुलने पर अपने आप सीट पीछे सिखका देता है।

सुरक्षा के लिए इसमें 7 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, डिजिटल आईआरवीएम, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

यह भी पढ़ें: एमजी एम9 ईवी भारत में लॉन्च, कीमत 60.90 लाख रुपये से शुरू

बैटरी पैक और रेंज

भारत में एमजी एम9 ईवी में एक बैटरी पैक दिया गया है और इसमें आगे वाले एक्सल पर इलेक्ट्रिक मोटर फिट की गई है। इसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

बैटरी पैक 90 केडब्ल्यूएच फुल चार्ज में रेंज 548 किलोमीटर इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 पावर 245 पीएस टॉर्क 350 एनएम ड्राइव फ्रंट-व्हील-ड्राइव

यह 11 किलोवॉट एसी चार्जर से 0 से 100 प्रतिशत चार्ज होने में करीब 10 घंटे लेती है, जबकि 160 किलोवॉट फास्ट चार्जर से इसे फुल चार्ज होने में करीब 90 मिनट लगते हैं।

प्राइस और कंपेरिजन

एमजी एम9 की कीमत 63.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया) है। भारत में इस प्रीमियम एमपीवी कार के मुकाबले में सीधे तौर पर कोई गाड़ी मौजूद नहीं है, लेकिन यह किआ कार्निवल और टोयोटा वेलफायर का एक इलेक्ट्रिक विकल्प है।

यह भी देखें: एमजी एम9 ऑन रोड प्राइस