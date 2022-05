Published On May 04, 2022 08:22 AM By Tarun for Hyundai Creta

South Korean firm hikes prices by up to Rs 27,000, many dual tone variants discontinued

For the second price hike of the year, Hyundai has made its cars costlier by upto Rs 27,000. All models, barring the Tucson, have received a price jump. The carmaker has also discontinued many variants, importantly dual tone ones.

Here’s the revised model and variant-wise price list:

Hyundai Santro

Old Price New Price Difference Era Executive Rs 4.87 lakh Rs 4.90 lakh Rs 3,000 Magna Rs 5.33 lakh Rs 5.36 lakh Rs 3,000 Magna CNG Rs 6.10 lakh Rs 6.10 lakh - Magna AMT Rs 5.82 lakh - - Sportz Rs 5.7 lakh Rs 5.73 lakh Rs 3,000 Sportz CNG Rs 6.39 lakh Rs 6.42 lakh Rs 3,000 Sportz AMT Rs 6 lakh Rs 6 lakh - Asta Rs 5.98 lakh Rs 6.01 lakh Rs 3,000 Asta AMT Rs 6.45 lakh - -

The mid-spec Magna and top-spec Asta lose their AMT variants and are now available only with the manual transmission.

Magna CNG and Sportz AMT variants’ prices have not been bumped up.

All the other variants of the Santro are costlier by Rs 3,000.

Hyundai Grand i10 Nios

Variant Old Price New Price Difference Petrol Era Rs 5.3 lakh Rs 5.39 lakh Rs 9,000 Magna Rs 6 lakh Rs 6.09 lakh Rs 9,000 Magna CNG Rs 7.07 lakh Rs 7.16 lakh Rs 9,000 Magna AMT Rs 6.69 lakh Rs 6.69 lakh - Sportz Rs 6.68 lakh Rs 6.77 lakh Rs 9,000 Sportz CNG Rs 7.61 lakh Rs 7.70 lakh Rs 9,000 Sportz AMT Rs 7.29 lakh Rs 7.38 lakh Rs 9,000 Sportz Dual Tone Rs 6.98 lakh Rs 7.07 lakh Rs 9,000 Asta Rs 7.44 lakh Rs 7.53 lakh Rs 9,000 Asta AMT Rs 7.92 lakh Rs 8.01 lakh Rs 9,000 Sportz Turbo Rs 7.89 lakh Rs 7.98 lakh Rs 9,000 Sportz Turbo Dual Tone Rs 7.94 lakh - - Diesel Magna Rs 7.22 lakh - - Sportz Rs 7.76 lakh Rs 7.85 lakh Rs 9,000 Sportz AMT Rs 8.37 lakh Rs 8.46 lakh Rs 9,000 Asta Rs 8.51 lakh - -

The Sportz Turbo Dual Tone, Magna diesel and Asta diesel variants are no longer on sale.

The Grand i10 Nios diesel’s starting price has gone up by around Rs 60,000.

The Magna petrol AMT’s price remains unchanged.

The rest have gotten costlier by Rs 9,000.

Hyundai Aura

Variant Old Price New Price Difference Petrol E Rs 6 lakh Rs 6.09 lakh Rs 9,000 S Rs 6.8 lakh Rs 6.93 lakh Rs 13,000 S AMT Rs 7.3 lakh Rs 7.43 lakh Rs 13,000 S CNG Rs 7.74 lakh Rs 7.87 lakh Rs 13,000 SX Rs 7.49 lakh Rs 7.62 lakh Rs 13,000 SX+ AMT Rs 8.24 lakh Rs 8.37 lakh Rs 13,000 SX (O) Rs 8.05 lakh Rs 8.18 lakh Rs 13,000 SX+ Turbo Rs 8.74 lakh Rs 8.87 lakh Rs 13,000 Diesel S Rs 7.93 lakh Rs 8.06 lakh Rs 13,000 S AMT Rs 8.43 lakh - - SX (O) Rs 9.19 lakh - - SX+ AMT Rs 9.38 lakh Rs 9.51 lakh Rs 13,000

The Hyundai Aura loses S and SX+ diesel AMT variants. So if you want to opt for the diesel-AMT option, you’ll have to go for the top-spec SX+ variant.

The base-spec E petrol variant sees a price jump of Rs 9,000.

The cost of all the other variants has gone up by Rs 13,000.

Hyundai i20

Variant Old Price New Price Difference Petrol Magna Rs 6.98 lakh Rs 7.04 lakh Rs 6,000 Sportz Rs 7.82 lakh Rs 7.93 lakh Rs 11,000 Sportz Dual Tone Rs 7.97 lakh Rs 8.08 lakh Rs 11,000 Asta Rs 8.93 lakh Rs 8.81 lakh ( - Rs 12,000) Asta Dual Tone Rs 9.08 lakh - - Asta (O) Rs 9.48 lakh Rs 9.55 lakh Rs 7,000 Asta (O) Dual Tone Rs 9.63 lakh Rs 9.70 lakh Rs 7,000 Sportz CVT Rs 8.84 lakh Rs 8.95 lakh Rs 11,000 Sportz CVT Dual Tone Rs 8.99 lakh - - Asta CVT Rs 9.95 lakh Rs 9.95 lakh - Asta CVT Dual Tone Rs 10.1 lakh - - Sportz Turbo iMT Rs 8.89 lakh Rs 8.84 lakh ( - Rs 5,000) Sportz Turbo iMT Dual Tone Rs 9.04 lakh - - Asta Turbo iMT Rs 9.99 lakh Rs 10.05 lakh Rs 6,000 Asta Turbo iMT Dual Tone Rs 10.14 lakh Rs 10.20 lakh Rs 6,000 Asta Turbo DCT Rs 10.81 lakh Rs 10.81 lakh - Asta Turbo DCT Dual Tone Rs 10.96 lakh - - Asta (O) IVT - Rs 10.57 lakh - Asta (O) IVT DT - Rs 10.67 lakh - Asta (O) Turbo DCT Rs 11.32 lakh Rs 11.39 lakh Rs 7,000 Asta (O) Turbo DCT Dual Tone Rs 11.47 lakh Rs 11.54 lakh Rs 7,000 Diesel Magna Rs 8.29 lakh Rs 8.34 lakh Rs 5,000 Sportz Rs 9.09 lakh Rs 9.20 lakh Rs 11,000 Sportz Dual Tone Rs 9.24 lakh - - Asta (O) Rs 10.69 lakh Rs 10.75 lakh Rs 6,000 Asta (O) Dual Tone Rs 10.84 lakh Rs 10.90 lakh Rs 6,000

Multiple dual tone variants have been discontinued.

Hyundai has added i20(O) IVT (CVT) and i20(O) IVT dual tone variants to the i20’s line-up.

The Asta petrol-MT and Sportz Turbo iMT see a price hike of Rs 12,000 and Rs 5,000, respectively.

The car’s asking price has increased by up to Rs 11,000.

Hyundai i20 N Line

Variant Old Price New Price Difference N6 iMT Rs 9.91 lakh Rs 9.96 lakh Rs 5,000 N6 iMT Dual Tone Rs 9.99 lakh Rs 10.04 lakh Rs 5,000 N8 iMT Rs 10.94 lakh Rs 10.99 lakh Rs 5,000 N8 iMT Dual Tone Rs 11.09 lakh Rs 11.14 lakh Rs 5,000 N8 DCT Rs 11.82 lakh Rs 11.87 lakh Rs 5,000 N8 DCT Dual Tone Rs 11.97 lakh Rs 12.02 lakh Rs 5,000

The Hyundai i20 N Line sees a uniform price hike of Rs 5,000.

Hyundai Venue

Variant Old Price New Price Difference Petrol E Rs 6.99 lakh Rs 7.11 lakh Rs 12,000 S Rs 7.79 lakh Rs 7.91 lakh Rs 12,000 S+ Rs 8.67 lakh Rs 8.79 lakh Rs 12,000 SX Turbo Rs 10.09 lakh Rs 10.21 lakh Rs 12,000 S (O) Turbo DCT Rs 10.03 lakh - - SX+ Turbo DCT Rs 11.7 lakh Rs 11.82 lakh Rs 12,000 SX+ Turbo DCT Dual Tone Rs 11.88 lakh - - S (O) Turbo iMT Rs 9.13 lakh - - SX Turbo iMT Rs 10.09 lakh Rs 10.21 lakh Rs 12,000 SX Turbo iMT Dual Tone Rs 10.39 lakh - - SX (O) Turbo iMT Rs 11.38 lakh - - SX (O) Turbo iMT Dual Tone Rs 11.5 lakh - - Diesel Variant Old Price New Price Difference S (O) Rs 9.56 lakh - - SX Rs 10 lakh Rs 10 lakh No change SX Dual Tone Rs 10.45 lakh - - SX (O) Executive Rs 11.08 lakh Rs 11.20 lakh Rs 12,000 SX (O) Rs 11.72 lakh Rs 11.84 lakh Rs 12,000 SX (O) Dual Tone Rs 11.84 lakh - -

The S(O) trim, SX(O) Turbo iMT variant, and all the dual tone variants are no longer on sale.

The Hyundai Venue's SX diesel variant does not get any price hike.

The other variants witness a price increase of Rs 12,000.

Hyundai Verna

Variant Old Price New Price Difference Petrol E Rs 9.33 lakh Rs 9.41 lakh Rs 8,000 S+ Rs 9.73 lakh Rs 9.81 lakh Rs 8,000 SX Rs 11.11 lakh Rs 11.24 lakh Rs 13,000 SX CVT Rs 12.33 lakh Rs 12.46 lakh Rs 13,000 SX (O) Rs 12.98 lakh Rs 13.06 lakh Rs 8,000 SX (O) CVT Rs 14.23 lakh Rs 14.31 lakh Rs 8,000 SX (O) Turbo DCT Rs 14.28 lakh Rs 14.36 lakh Rs 8,000 Diesel S+ Rs 10.92 lakh Rs 11 lakh Rs 8,000 SX Rs 12.32 lakh Rs 12.45 lakh Rs 13,000 SX AT Rs 13.47 lakh Rs 13.60 lakh Rs 13,000 SX (O) Rs 14.22 lakh Rs 14.30 lakh Rs 8,000 SX (O) AT Rs 15.37 lakh Rs 15.45 lakh Rs 8,000

The SX trim (in petrol and diesel guises) is costlier by Rs 13,000.

The prices of the Verna's remaining variants are up by Rs 8,000.

Hyundai Creta

Variant Old Price New Price Difference Petrol E Rs 10.23 lakh Rs 10.44 lakh Rs 21,000 EX Rs 11.2 lakh Rs 11.37 lakh Rs 17,000 S Rs 12.43 lakh Rs 12.45 lakh Rs 2,000 S+ iMT - Rs 12.87 lakh - S+ Knight Edition - Rs 13.51 lakh - SX Executive Rs 13.41 lakh Rs 13.59 lakh Rs 18,000 SX Rs 14.2 lakh Rs 14.38 lakh Rs 18,000 S+ DCT - Rs 15.57 lakh - SX CVT Rs 15.68 lakh Rs 15.86 lakh Rs 18,000 SX (O) CVT Rs 16.89 lakh Rs 17.07 lakh Rs 18,000 SX (O) Knight Edition - Rs 17.22 lakh - SX Turbo DCT Rs 16.9 lakh - - SX Turbo DCT Dual Tone Rs 16.9 lakh - - SX (O) Turbo DCT Rs 17.94 lakh Rs 18.15 lakh Rs 21,000 SX (O) Turbo DCT Dual Tone Rs 17.94 lakh Rs 18.15 lakh Rs 21,000 Diesel E Rs 10.7 lakh Rs 10.91 lakh Rs 21,000 EX Rs 12.11 lakh Rs 12.29 lakh Rs 18,000 S Rs 13.39 lakh Rs 13.57 lakh Rs 18,000 S+ Knight Edition - Rs 14.47 lakh - SX Executive Rs 14.37 lakh Rs 14.55 lakh Rs 18,000 SX Rs 15.16 lakh Rs 15.43 lakh Rs 27,000 SX AT Rs 16.64 lakh - - SX (O) Rs 16.44 lakh Rs 16.62 lakh Rs 18,000 SX (O) AT Rs 17.85 lakh Rs 18.03 lakh Rs 18,000 SX (O) AT Knight Edition - Rs 18.18 lakh -

The cost of the Hyundai Creta has risen between Rs 2,000 and Rs 27,000.

The SX Turbo DCT and SX Diesel-AT variants have been shelved.

Hyundai Alcazar

Variant Old Price New Price Difference Petrol Prestige 7-seater Rs 16.34 lakh RS 16.44 lakh Rs 10,000 Platinum 7-seater Rs 18.29 lakh Rs 18.39 lakh Rs 10,000 Platinum (O) 7-seater Rs 19.56 lakh Rs 19.66 lakh Rs 10,000 Platinum (O) 6-seater Rs 19.56 lakh Rs 19.66 lakh Rs 10,000 Signature 6-seater Rs 18.74 lakh Rs 18.84 lakh Rs 10,000 Signature 6-seater Dual Tone Rs 18.89 lakh Rs 18.99 lakh Rs 10,000 Signature (O) 6-seater Rs 19.85 lakh Rs 19.95 lakh Rs 10,000 Signature (O) 6-seater Dual Tone Rs 20 lakh Rs 20 lakh No change Signature (O) 7-seater Rs 19.85 lakh Rs 19.95 lakh Rs 10,000 Diesel Prestige 6-seater Rs 16.75 lakh Rs 16.85 lakh Rs 10,000 Prestige 7-seater Rs 16.75 lakh Rs 16.85 lakh Rs 10,000 Prestige (O) 7-seater Rs 18.22 lakh Rs 18.32 lakh Rs 10,000 Platinum 7-seater Rs 18.66 lakh Rs 18.76 lakh Rs 10,000 Platinum (O) 7-seater Rs 19.79 lakh Rs 19.89 lakh Rs 10,000 Platinum (O) 6-seater Rs 19.79 lakh Rs 19.89 lakh Rs 10,000 Signature 6-seater Rs 19.15 lakh Rs 19.25 lakh Rs 10,000 Signature 6-seater Dual Tone Rs 19.3 lakh Rs 19.40 lakh Rs 10,000 Signature (O) 6-seater Rs 20 lakh Rs 20 lakh No change Signature (O) 6-seater Dual Tone Rs 20.15 lakh Rs 20.15 lakh No change Signature (O) 7-seater Rs 20 lakh Rs 20 lakh No change

The Signature(O) trim (except for the Signature(O) petrol 7-seater) see no price change.

All the other variants of the Alcazar receive a hike of Rs 10,000.

Hyundai Kona Electric

Variants Old Price New Price Difference Single-tone Rs 23.79 lakh Rs 23.84 lakh Rs 5,000 Dual Tone Rs 23.98 lakh Rs 24.03 lakh Rs 5,000

Hyundai has increased the prices of the Kona electric by Rs 5,000.

Read More on : Hyundai Creta on road price