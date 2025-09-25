All Mahindra Cars New Prices After GST Rate Cut: Compare Old vs New Prices Here
Modified On Sep 25, 2025 04:03 PM By Dipan
Prices of Mahindra cars have gone down by up to Rs 1.56 lakh due to the new GST rates applicable across India
With the onset of the festival of Navratri, the Central Government has announced a new GST 2.0 regime to make the celebrations even more exciting. The new regime has reduced car prices across all segments and price ranges, meaning you can enjoy the same car you were looking for is now offered at an even more affordable price. While Mahindra passed on the new rates, it has now released the detailed new price list of its cars, including the Thar Roxx, Scorpio N and XUV700, the details of which are as follows:
Mahindra Bolero
|
Variant
|
Old Ex-showroom Price
|
New Ex-showroom Price (after GST rate cut)
|
Difference
|
Bolero B4
|
Rs 9,81,300
|
Rs 8,79,000
|
Rs 1,02,300
|
Bolero B6
|
Rs 9,99,900
|
Rs 8,95,600
|
Rs 1,04,300
|
Bolero B6 (O)
|
Rs 10,92,600
|
Rs 9,78,300
|
Rs 1,14,300
- The top-spec B6 (O) variant of the Mahindra Bolero comes with the maximum price cut of Rs 1.14 lakh.
-
Other trims of the Bolero are also now more affordable by over Rs 1 lakh.
Mahindra Bolero Neo
|
Variant
|
Old Ex-showroom Price
|
New Ex-showroom Price (after GST rate cut)
|
Difference
|
Bolero Neo N4
|
Rs 9,96,200
|
Rs 8,92,400
|
Rs 1,04,200
|
Bolero Neo N8
|
Rs 10,65,799
|
Rs 9,54,399
|
Rs 1,11,400
|
Bolero Neo N10 R
|
Rs 11,49,500
|
Rs 10,29,400
|
Rs 1,20,100
|
Bolero Neo N10 Optional
|
Rs 12,17,500
|
Rs 10,90,300
|
Rs 1,27,200
- Like the Bolero, the Bolero Neo also offers maximum discounts in its top-spec N10 Optional trim.
-
The N8 variant gets a discount of Rs 1.20 lakh, while the N8 trim gets a discount of Rs 1.11 lakh.
-
The base-spec N4 trim has a discount of Rs 1.04 lakh.
Bolero Neo Plus
|
Variant
|
Old Ex-showroom Price
|
New Ex-showroom Price (after GST rate cut)
|
Difference
|
Bolero Neo Plus P4
|
Rs 11,40,999
|
Rs 10,76,599
|
Rs 64,400
|
Bolero Neo Plus P10
|
Rs 12,51,000
|
Rs 11,80,400
|
Rs 70,600
- The Bolero Neo Plus, which is the 3-row version of the regular Bolero Neo, gets a discount of up to Rs 70,600.
Mahindra XUV 3XO
|
Variant
|
Old Ex-showroom Price
|
New Ex-showroom Price (after GST rate cut)
|
Difference
|
XUV 3XO MX1
|
Rs 7,99,000
|
Rs 7,28,301
|
Rs 70,699
|
XUV 3XO REVX M
|
Rs 8,94,000
|
Rs 8,14,900
|
Rs 79,100
|
XUV 3XO REVX M (O)
|
Rs 9,44,000
|
Rs 8,60,500
|
Rs 83,500
|
XUV 3XO MX2 Diesel
|
Rs 9,99,000
|
Rs 8,94,901
|
Rs 1,04,099
|
XUV 3XO MX2 Pro
|
Rs 9,54,000
|
Rs 8,69,601
|
Rs 84,399
|
XUV 3XO MX2 Pro AT
|
Rs 10,54,000
|
Rs 9,60,801
|
Rs 93,199
|
XUV 3XO MX2 Pro Diesel
|
Rs 10,64,000
|
Rs 9,53,100
|
Rs 1,10,900
|
XUV 3XO MX3
|
Rs 9,74,001
|
Rs 8,87,791
|
Rs 86,210
|
XUV 3XO MX3 AT
|
Rs 11,40,000
|
Rs 10,39,200
|
Rs 1,00,800
|
XUV 3XO MX3 Diesel
|
Rs 10,99,000
|
Rs 9,84,501
|
Rs 1,14,499
|
XUV 3XO MX3 Diesel AMT
|
Rs 11,95,999
|
Rs 10,71,401
|
Rs 1,24,598
|
XUV 3XO MX3 Pro
|
Rs 9,99,000
|
Rs 9,10,601
|
Rs 88,399
|
XUV 3XO MX3 Pro AT
|
Rs 11,69,000
|
Rs 10,65,601
|
Rs 1,03,399
|
XUV 3XO MX3 Pro Diesel
|
Rs 11,56,000
|
Rs 10,35,500
|
Rs 1,20,500
|
XUV 3XO AX5
|
Rs 10,99,000
|
Rs 9,99,901
|
Rs 99,099
|
XUV 3XO AX5 AT
|
Rs 12,49,000
|
Rs 11,38,500
|
Rs 1,10,500
|
XUV 3XO AX5 Diesel
|
Rs 12,19,000
|
Rs 10,92,001
|
Rs 1,26,999
|
XUV 3XO AX5 Diesel AMT
|
Rs 12,99,000
|
Rs 11,63,701
|
Rs 1,35,299
|
XUV 3XO REVX A Turbo
|
Rs 11,79,000
|
Rs 10,74,700
|
Rs 1,04,300
|
XUV 3XO REVX A Turbo AT
|
Rs 12,99,000
|
Rs 11,84,100
|
Rs 1,14,900
|
XUV 3XO AX5 L Turbo
|
Rs 12,62,000
|
Rs 11,50,401
|
Rs 1,11,599
|
XUV 3XO AX5 L Turbo AT
|
Rs 13,94,000
|
Rs 12,70,701
|
Rs 1,23,299
|
XUV 3XO AX7 Turbo
|
Rs 12,79,500
|
Rs 11,66,301
|
Rs 1,13,199
|
XUV 3XO AX7 Turbo AT
|
Rs 13,99,000
|
Rs 12,75,301
|
Rs 1,23,699
|
XUV 3XO AX7 Diesel
|
Rs 13,89,000
|
Rs 12,44,299
|
Rs 1,44,701
|
XUV 3XO AX7 Diesel AMT
|
Rs 14,70,000
|
Rs 13,16,800
|
Rs 1,53,200
|
XUV 3XO AX7 L Turbo
|
Rs 13,99,000
|
Rs 12,75,300
|
Rs 1,23,700
|
XUV 3XO AX7 L Turbo AT
|
Rs 15,79,400
|
Rs 14,39,800
|
Rs 1,39,600
|
XUV 3XO AX7 L Diesel
|
Rs 14,98,900
|
Rs 13,42,800
|
Rs 1,56,100
-
The top-spec AX7 L trims with the turbo-petrol and diesel engines get the highest discounts.
-
The turbo-petrol powered MX1 and MX2 Pro variants, as well as the manual versions of the MX3 and MX3 Pro trims of the XUV 3XO, get discounts below Rs 1 lakh, while for all others, it is over Rs 1 lakh.
-
All diesel trims get discounts of over Rs 1 lakh, unlike their turbo-petrol counterparts.
Mahindra Thar
Mahindra is yet to reveal the prices of the 3-door Thar. The SUV is awaiting a facelift, and the updated model has already started reaching some dealer stockyards, which hints at its imminent launch. So, it can be speculated that Mahindra might just reveal prices of the updated model when it is launched.
Mahindra Thar Roxx
|
Variant
|
Old Ex-showroom Price
|
New Ex-showroom Price (after GST rate cut)
|
Difference
|
Mahindra Thar ROXX MX1 RWD
|
Rs 12,99,000
|
Rs 12,25,100
|
Rs 73,900
|
Mahindra Thar ROXX MX1 RWD Diesel
|
Rs 14,29,000
|
Rs 13,47,700
|
Rs 81,300
|
Mahindra Thar ROXX MX3 RWD AT
|
Rs 15,29,000
|
Rs 14,42,000
|
Rs 87,000
|
Mahindra Thar ROXX MX3 RWD Diesel
|
Rs 16,29,000
|
Rs 15,36,400
|
Rs 92,600
|
Mahindra Thar ROXX MX3 RWD Diesel AT
|
Rs 17,79,000
|
Rs 16,77,800
|
Rs 1,01,200
|
Mahindra Thar ROXX AX3L RWD Diesel
|
Rs 17,29,000
|
Rs 16,30,700
|
Rs 98,300
|
Mahindra Thar ROXX MX5 RWD
|
Rs 16,69,999
|
Rs 15,75,000
|
Rs 94,999
|
Mahindra Thar ROXX MX5 RWD AT
|
Rs 18,19,000
|
Rs 17,15,600
|
Rs 1,03,400
|
Mahindra Thar ROXX MX5 RWD Diesel
|
Rs 17,29,000
|
Rs 16,30,700
|
Rs 98,300
|
Mahindra Thar ROXX MX5 RWD Diesel AT
|
Rs 18,79,000
|
Rs 17,72,100
|
Rs 1,06,900
|
Mahindra Thar ROXX MX5 4WD Diesel
|
Rs 19,39,000
|
Rs 18,28,700
|
Rs 1,10,300
|
Mahindra Thar ROXX AX5L RWD Diesel AT
|
Rs 19,29,000
|
Rs 18,19,300
|
Rs 1,09,700
|
Mahindra Thar ROXX AX5L 4WD Diesel AT
|
Rs 21,39,000
|
Rs 20,17,400
|
Rs 1,21,600
|
Mahindra Thar ROXX AX7L RWD AT
|
Rs 20,69,000
|
Rs 19,51,300
|
Rs 1,17,700
|
Mahindra Thar ROXX AX7L RWD Diesel
|
Rs 19,79,000
|
Rs 18,66,500
|
Rs 1,12,500
|
Mahindra Thar ROXX AX7L RWD Diesel AT
|
Rs 21,29,000
|
Rs 19,99,900
|
Rs 1,29,100
|
Mahindra Thar ROXX AX7L 4WD Diesel
|
Rs 21,89,000
|
Rs 20,64,500
|
Rs 1,24,500
|
Mahindra Thar ROXX AX7L 4WD Diesel AT
|
Rs 23,39,000
|
Rs 22,06,000
|
Rs 1,33,000
-
The Thar Roxx’s top-spec AX7L 4WD trim gets the maximum price cut of Rs 1.33 lakh.
-
The lowest discount of Rs 73,900 applies to the base-spec MX1 trim.
Mahindra Scorpio Classic
|
Variant
|
Old Ex-showroom Price
|
New Ex-showroom Price (after GST rate cut)
|
Difference
|
Mahindra Scorpio S 7 Seater
|
Rs 13,76,599
|
Rs 12,97,701
|
Rs 78,898
|
Mahindra Scorpio S 9 Seater
|
Rs 13,99,599
|
Rs 13,19,399
|
Rs 80,200
|
Mahindra Scorpio S 11 7 Seater
|
Rs 17,71,998
|
Rs 16,70,498
|
Rs 1,01,500
|
Mahindra Scorpio S 11 9 Seater
|
Rs 17,71,998
|
Rs 16,70,498
|
Rs 1,01,500
-
The base-spec S variants of the Scorpio Classic get a maximum discount of up to Rs 80,200.
-
The fully-loaded S 11 trim gets a maximum discount of slightly over Rs 1 lakh.
Mahindra Scorpio N
|
Variant
|
Old Ex-showroom Price
|
New Ex-showroom Price
|
Difference
|
Z2 E
|
Rs 13.99 lakh
|
Rs 13.20 lakh
|
Rs 78,999
|
Z2 Diesel E
|
Rs 14.49 lakh
|
Rs 13.67 lakh
|
Rs 81,799
|
Z4 E
|
Rs 15.77 lakh
|
Rs 14.88 lakh
|
Rs 89,001
|
Z4 AT
|
Rs 17.39 lakh
|
Rs 16.41 lakh
|
Rs 98,200
|
Z4 Diesel E
|
Rs 16.21 lakh
|
Rs 15.30 lakh
|
Rs 91,500
|
Z4 Diesel AT
|
Rs 17.86 lakh
|
Rs 16.85 lakh
|
Rs 1.00 lakh
|
Z4 Diesel E 4x4
|
Rs 18.35 lakh
|
Rs 17.31 lakh
|
Rs 1.03 lakh
|
Z6 Diesel
|
Rs 17.25 lakh
|
Rs 16.28 lakh
|
Rs 97,400
|
Z6 Diesel AT
|
Rs 18.91 lakh
|
Rs 17.84 lakh
|
Rs 1.06 lakh
|
Z8 Select
|
Rs 19.06 lakh
|
Rs 16.59 lakh
|
Rs 2.47 lakh
|
Z8 Select AT
|
Rs 19.06 lakh
|
Rs 17.98 lakh
|
Rs 1.08 lakh
|
Z8 Select Diesel
|
Rs 18.56 lakh
|
Rs 17.51 lakh
|
Rs 1.05 lakh
|
Z8 Select Diesel AT
|
Rs 19.56 lakh
|
Rs 18.46 lakh
|
Rs 1.10 lakh
|
Z8 Diesel
|
Rs 19.67 lakh
|
Rs 18.56 lakh
|
Rs 1.11 lakh
|
Z8 Diesel AT
|
Rs 21.22 lakh
|
Rs 19.99 lakh
|
Rs 1.22 lakh
|
Z8T
|
Rs 20.29 lakh
|
Rs 19.15 lakh
|
Rs 1.14 lakh
|
Z8T AT
|
Rs 21.71 lakh
|
Rs 20.49 lakh
|
Rs 1.22 lakh
|
Z8T Diesel
|
Rs 20.69 lakh
|
Rs 19.52 lakh
|
Rs 1.17 lakh
|
Z8T Diesel AT
|
Rs 22.18 lakh
|
Rs 20.93 lakh
|
Rs 1.25 lakh
|
Z8T Diesel 4x4
|
Rs 22.80 lakh
|
Rs 21.51 lakh
|
Rs 1.29 lakh
|
Z8T Diesel 4x4 AT
|
Rs 24.36 lakh
|
Rs 22.99 lakh
|
Rs 1.38 lakh
|
Z8T Carbon Edition
|
Rs 20.49 lakh
|
Rs 19.33 lakh
|
Rs 1.16 lakh
|
Z8T Carbon Edition AT
|
Rs 21.91 lakh
|
Rs 20.67 lakh
|
Rs 1.24 lakh
|
Z8T Carbon Edition Diesel
|
Rs 20.89 lakh
|
Rs 19.71 lakh
|
Rs 1.18 lakh
|
Z8T Carbon Edition Diesel 4x4
|
Rs 23 lakh
|
Rs 21.70 lakh
|
Rs 1.29 lakh
|
Z8T Carbon Edition Diesel AT
|
Rs 22.38 lakh
|
Rs 21.12 lakh
|
Rs 1.26 lakh
|
Z8T Carbon Edition Diesel AT 4x4
|
Rs 24.56 lakh
|
Rs 23.17 lakh
|
Rs 1.39 lakh
|
Z8L Carbon Edition
|
Rs 21.55 lakh
|
Rs 20.33 lakh
|
Rs 1.22 lakh
|
Z8L Carbon Edition Diesel
|
Rs 21.95 lakh
|
Rs 20.71 lakh
|
Rs 1.24 lakh
|
Z8L Carbon Edition AT
|
Rs 22.97 lakh
|
Rs 21.67 lakh
|
Rs 1.3 lakh
|
Z8L Carbon Edition Diesel AT
|
Rs 23.44 lakh
|
Rs 22.12 lakh
|
Rs 1.32 lakh
|
Z8L Carbon Edition Diesel AT 4x4
|
Rs 25.62 lakh
|
Rs 24.17 lakh
|
Rs 1.45 lakh
|
Z8L 6 -seater
|
Rs 21.60 lakh
|
Rs 20.38 lakh
|
Rs 1.22 lakh
|
Z8L Diesel
|
Rs 21.75 lakh
|
Rs 20.52 lakh
|
Rs 1.23 lakh
|
Z8L 6 -seater Diesel
|
Rs 22.12 lakh
|
Rs 20.87 lakh
|
Rs 1.25 lakh
|
Z8L AT
|
Rs 22.77 lakh
|
Rs 21.49 lakh
|
Rs 1.28 lakh
|
Z8L 6 -seater AT
|
Rs 22.96 lakh
|
Rs 21.66 lakh
|
Rs 1.30 lakh
|
Z8L Diesel AT
|
Rs 23.24 lakh
|
Rs 21.93 lakh
|
Rs 1.31 lakh
|
Z8L 6 -seater Diesel AT
|
Rs 23.48 lakh
|
Rs 22.15 lakh
|
Rs 1.33 lakh
|
Z8L
|
Rs 21.35 lakh
|
Rs 19.99 lakh
|
Rs 1.35 lakh
|
Z8L Diesel 4x4
|
Rs 23.86 lakh
|
Rs 22.51 lakh
|
Rs 1.35 lakh
|
Z8L Carbon Edition Diesel 4x4
|
Rs 24.06 lakh
|
Rs 22.70 lakh
|
Rs 1.36 lakh
|
Z8L Diesel 4x4 AT
|
Rs 25.42 lakh
|
Rs 23.99 lakh
|
Rs 1.44 lakh
-
As seen on the table, due to the new GST rates, the Scorpio N gets benefits of up to Rs 1.45 lakh.
-
The lowest price cut is seen on the base-spec Z2 variants, amounting to over Rs 80,000.
Mahindra XUV700
|
Variant
|
Old Ex-showroom Price
|
New Ex-showroom Price (after GST rate cut)
|
Difference
|
MX 7-seater
|
Rs 14.49 lakh
|
Rs 13.66 lakh
|
Rs 83,000
|
MX 7-seater Diesel
|
Rs 14.99 lakh
|
Rs 14.13 lakh
|
Rs 86,000
|
MX E 7-seater
|
Rs 14.99 lakh
|
Rs 14.13 lakh
|
Rs 86,000
|
MX E 7-seater Diesel
|
Rs 15.49 lakh
|
Rs 14.60 lakh
|
Rs 89,000
|
AX5 S 7-seater
|
Rs 16.89 lakh
|
Rs 15.92 lakh
|
Rs 97,000
|
AX5 S 7-seater AT
|
Rs 18.64 lakh
|
Rs 17.57 lakh
|
Rs 1.07 lakh
|
AX5 S 7-seater Diesel
|
Rs 17.74 lakh
|
Rs 16.72 lakh
|
Rs 1.02 lakh
|
AX5 S 7-seater Diesel AT
|
Rs 19.24 lakh
|
Rs 18.14 lakh
|
Rs 1.10 lakh
|
AX5 S E 7-seater
|
Rs 17.39 lakh
|
Rs 16.39 lakh
|
Rs 1 lakh
|
AX5 7-seater
|
Rs 18.34 lakh
|
Rs 17.29 lakh
|
Rs 1.05 lakh
|
AX5 7-seater AT
|
Rs 19.94 lakh
|
Rs 18.80 lakh
|
Rs 1.14 lakh
|
AX5 7-seater Diesel
|
Rs 19.04 lakh
|
Rs 17.95 lakh
|
Rs 1.09 lakh
|
AX5 7-seater Diesel AT
|
Rs 20.64 lakh
|
Rs 19.46 lakh
|
Rs 1.18 lakh
|
AX5 E 7-seater
|
Rs 18.84 lakh
|
Rs 17.76 lakh
|
Rs 1.08 lakh
|
AX7 6-seater
|
Rs 19.69 lakh
|
Rs 18.56 lakh
|
Rs 1.13 lakh
|
AX7 6-seater Diesel
|
Rs 20.19 lakh
|
Rs 19.03 lakh
|
Rs 1.16 lakh
|
AX7 6-seater Diesel AT
|
Rs 21.89 lakh
|
Rs 20.64 lakh
|
Rs 1.25 lakh
|
AX7 6-seater AT
|
Rs 21.09 lakh
|
Rs 19.98 lakh
|
Rs 1.31 lakh
|
AX7 Ebony Edition 7-seater
|
Rs 19.64 lakh
|
Rs 18.51 lakh
|
Rs 1.13 lakh
|
AX7 Ebony Edition 7-seater AT
|
Rs 21.14 lakh
|
Rs 19.93 lakh
|
Rs 1.21 lakh
|
AX7 Ebony Edition 7-seater Diesel
|
Rs 20.14 lakh
|
Rs 18.99 lakh
|
Rs 1.15 lakh
|
AX7 7-seater
|
Rs 19.49 lakh
|
Rs 18.37 lakh
|
Rs 1.12 lakh
|
AX7 7-seater AT
|
Rs 20.99 lakh
|
Rs 19.79 lakh
|
Rs 1.2 lakh
|
AX7 7-seater Diesel
|
Rs 19.99 lakh
|
Rs 18.84 lakh
|
Rs 1.15 lakh
|
AX7 7-seater Diesel AT
|
Rs 21.69 lakh
|
Rs 20.45 lakh
|
Rs 1.24 lakh
|
AX7 7-seater Diesel AT AWD
|
Rs 22.89 lakh
|
Rs 21.58 lakh
|
Rs 1.31 lakh
|
AX7 Ebony Edition 6-seater
|
Rs 19.84 lakh
|
Rs 18.70 lakh
|
Rs 1.14 lakh
|
AX7 Ebony Edition 6-seater AT
|
Rs 21.34 lakh
|
Rs 20.12 lakh
|
Rs 1.22 lakh
|
AX7 Ebony Edition 6-seater Diesel
|
Rs 20.34 lakh
|
Rs 19.17 lakh
|
Rs 1.17 lakh
|
AX7 Ebony Edition 6-seater Diesel AT
|
Rs 22.04 lakh
|
Rs 20.78 lakh
|
Rs 1.26 lakh
|
AX7 Ebony Edition 7-seater Diesel AT AWD
|
Rs 23.04 lakh
|
Rs 21.72 lakh
|
Rs 1.32 lakh
|
AX7L 6-seater AT
|
Rs 23.39 lakh
|
Rs 22.05 lakh
|
Rs 1.34 lakh
|
AX7L 6-seater Diesel
|
Rs 22.49 lakh
|
Rs 21.20 lakh
|
Rs 1.29 lakh
|
AX7L 6-seater Diesel AT
|
Rs 24.19 lakh
|
Rs 22.80 lakh
|
Rs 1.39 lakh
|
AX7L Ebony Edition 7-seater AT
|
Rs 23.34 lakh
|
Rs 22 lakh
|
Rs 1.34 lakh
|
AX7L Ebony Edition 7-seater Diesel
|
Rs 22.39 lakh
|
Rs 21.11 lakh
|
Rs 1.28 lakh
|
AX7L Ebony Edition 7-seater Diesel AT
|
Rs 24.14 lakh
|
Rs 22.76 lakh
|
Rs 1.38 lakh
|
AX7L Ebony Edition 7-seater Diesel AT AWD
|
Rs 25.14 lakh
|
Rs 23.71 lakh
|
Rs 1.43 lakh
|
AX7L 7-seater AT
|
Rs 23.19 lakh
|
Rs 21.86 lakh
|
Rs 1.33 lakh
|
AX7L 7-seater Diesel
|
Rs 22.24 lakh
|
Rs 20.97 lakh
|
Rs 1.27 lakh
|
AX7L 7-seater Diesel AT
|
Rs 23.99 lakh
|
Rs 22.61 lakh
|
Rs 1.38 lakh
|
AX7L 7-seater Diesel AT AWD
|
Rs 24.99 lakh
|
Rs 23.57 lakh
|
Rs 1.42 lakh
|
AX7L Ebony Edition 6-seater AT
|
Rs 23.54 lakh
|
Rs 22.19 lakh
|
Rs 1.35 lakh
|
AX7L Ebony Edition 6-seater Diesel
|
Rs 22.64 lakh
|
Rs 21.34 lakh
|
Rs 1.30 lakh
|
AX7L Ebony Edition 6-seater Diesel AT
|
Rs 24.34 lakh
|
Rs 22.95 lakh
|
Rs 1.39 lakh
-
The AX7L Ebony Edition 7-seater Diesel AT all-wheel drive variant receives the maximum price cut of Rs 1.43 lakh.
-
The base-spec MX trims and the AX5 Select 7-seater are the only variants to have received a price cut of slightly below Rs 1 lakh.
More About The GST Rate Cut
The GST change has impacted the passenger vehicles according to this:
|
Type of Vehicle
|
New GST Rates
|
Old GST Slab (Including Cess)
|
Savings
|
Sub 4 metre (Petrol)
|
18 percent
|
29 percent (28 percent GST + 1 percent cess)
|
11 percent
|
Cars over 4 metres in length with an engine capacity of up to 1,500cc
|
40 percent
|
Up to 45 percent (28 percent GST+ 17 percent cess)
|
5 percent
|
Hybrid cars
|
40 percent
|
Up to 43 percent (28 percent GST + 15 percent cess)
|
3 percent
Do note that all the new prices for all the models are already applicable in any of your nearby Mahindra dealerships across India.