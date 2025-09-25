All
New
Used
    • English
    • Login / Register
    English | हिंदी

    All Mahindra Cars New Prices After GST Rate Cut: Compare Old vs New Prices Here

    Modified On Sep 25, 2025 04:03 PM By Dipan

    1.6K Views
    • Write a comment

    Prices of Mahindra cars have gone down by up to Rs 1.56 lakh due to the new GST rates applicable across India

    Mahindra GST Price Cut

    With the onset of the festival of Navratri, the Central Government has announced a new GST 2.0 regime to make the celebrations even more exciting. The new regime has reduced car prices across all segments and price ranges, meaning you can enjoy the same car you were looking for is now offered at an even more affordable price. While Mahindra passed on the new rates, it has now released the detailed new price list of its cars, including the Thar Roxx, Scorpio N and XUV700, the details of which are as follows:

    Mahindra Bolero

    Mahindra Bolero front

    Variant

    Old Ex-showroom Price

    New Ex-showroom Price (after GST rate cut)

    Difference

    Bolero B4

    Rs 9,81,300

    Rs 8,79,000

    Rs 1,02,300

    Bolero B6

    Rs 9,99,900

    Rs 8,95,600

    Rs 1,04,300

    Bolero B6 (O)

    Rs 10,92,600

    Rs 9,78,300

    Rs 1,14,300
    • The top-spec B6 (O) variant of the Mahindra Bolero comes with the maximum price cut of Rs 1.14 lakh.

    • Other trims of the Bolero are also now more affordable by over Rs 1 lakh.

    Mahindra Bolero Neo

    Variant

    Old Ex-showroom Price

    New Ex-showroom Price (after GST rate cut)

    Difference

    Bolero Neo N4

    Rs 9,96,200

    Rs 8,92,400

    Rs 1,04,200

    Bolero Neo N8

    Rs 10,65,799

    Rs 9,54,399

    Rs 1,11,400

    Bolero Neo N10 R

    Rs 11,49,500

    Rs 10,29,400

    Rs 1,20,100

    Bolero Neo N10 Optional

    Rs 12,17,500

    Rs 10,90,300

    Rs 1,27,200
    • Like the Bolero, the Bolero Neo also offers maximum discounts in its top-spec N10 Optional trim.

    • The N8 variant gets a discount of Rs 1.20 lakh, while the N8 trim gets a discount of Rs 1.11 lakh.

    • The base-spec N4 trim has a discount of Rs 1.04 lakh.

    Bolero Neo Plus

    Variant

    Old Ex-showroom Price

    New Ex-showroom Price (after GST rate cut)

    Difference

    Bolero Neo Plus P4

    Rs 11,40,999

    Rs 10,76,599

    Rs 64,400

    Bolero Neo Plus P10

    Rs 12,51,000

    Rs 11,80,400

    Rs 70,600
    • The Bolero Neo Plus, which is the 3-row version of the regular Bolero Neo, gets a discount of up to Rs 70,600.

    Mahindra XUV 3XO

    Mahindra XUV3XO

    Variant

    Old Ex-showroom Price

    New Ex-showroom Price (after GST rate cut)

    Difference

    XUV 3XO MX1

    Rs 7,99,000

    Rs 7,28,301

    Rs 70,699

    XUV 3XO REVX M

    Rs 8,94,000

    Rs 8,14,900

    Rs 79,100

    XUV 3XO REVX M (O)

    Rs 9,44,000

    Rs 8,60,500

    Rs 83,500

    XUV 3XO MX2 Diesel

    Rs 9,99,000

    Rs 8,94,901

    Rs 1,04,099

    XUV 3XO MX2 Pro

    Rs 9,54,000

    Rs 8,69,601

    Rs 84,399

    XUV 3XO MX2 Pro AT

    Rs 10,54,000

    Rs 9,60,801

    Rs 93,199

    XUV 3XO MX2 Pro Diesel

    Rs 10,64,000

    Rs 9,53,100

    Rs 1,10,900

    XUV 3XO MX3

    Rs 9,74,001

    Rs 8,87,791

    Rs 86,210

    XUV 3XO MX3 AT

    Rs 11,40,000

    Rs 10,39,200

    Rs 1,00,800

    XUV 3XO MX3 Diesel

    Rs 10,99,000

    Rs 9,84,501

    Rs 1,14,499

    XUV 3XO MX3 Diesel AMT

    Rs 11,95,999

    Rs 10,71,401

    Rs 1,24,598

    XUV 3XO MX3 Pro

    Rs 9,99,000

    Rs 9,10,601

    Rs 88,399

    XUV 3XO MX3 Pro AT

    Rs 11,69,000

    Rs 10,65,601

    Rs 1,03,399

    XUV 3XO MX3 Pro Diesel

    Rs 11,56,000

    Rs 10,35,500

    Rs 1,20,500

    XUV 3XO AX5

    Rs 10,99,000

    Rs 9,99,901

    Rs 99,099

    XUV 3XO AX5 AT

    Rs 12,49,000

    Rs 11,38,500

    Rs 1,10,500

    XUV 3XO AX5 Diesel

    Rs 12,19,000

    Rs 10,92,001

    Rs 1,26,999

    XUV 3XO AX5 Diesel AMT

    Rs 12,99,000

    Rs 11,63,701

    Rs 1,35,299

    XUV 3XO REVX A Turbo

    Rs 11,79,000

    Rs 10,74,700

    Rs 1,04,300

    XUV 3XO REVX A Turbo AT

    Rs 12,99,000

    Rs 11,84,100

    Rs 1,14,900

    XUV 3XO AX5 L Turbo

    Rs 12,62,000

    Rs 11,50,401

    Rs 1,11,599

    XUV 3XO AX5 L Turbo AT

    Rs 13,94,000

    Rs 12,70,701

    Rs 1,23,299

    XUV 3XO AX7 Turbo

    Rs 12,79,500

    Rs 11,66,301

    Rs 1,13,199

    XUV 3XO AX7 Turbo AT

    Rs 13,99,000

    Rs 12,75,301

    Rs 1,23,699

    XUV 3XO AX7 Diesel

    Rs 13,89,000

    Rs 12,44,299

    Rs 1,44,701

    XUV 3XO AX7 Diesel AMT

    Rs 14,70,000

    Rs 13,16,800

    Rs 1,53,200

    XUV 3XO AX7 L Turbo

    Rs 13,99,000

    Rs 12,75,300

    Rs 1,23,700

    XUV 3XO AX7 L Turbo AT

    Rs 15,79,400

    Rs 14,39,800

    Rs 1,39,600

    XUV 3XO AX7 L Diesel

    Rs 14,98,900

    Rs 13,42,800

    Rs 1,56,100

    • The top-spec AX7 L trims with the turbo-petrol and diesel engines get the highest discounts.

    • The turbo-petrol powered MX1 and MX2 Pro variants, as well as the manual versions of the MX3 and MX3 Pro trims of the XUV 3XO, get discounts below Rs 1 lakh, while for all others, it is over Rs 1 lakh.

    • All diesel trims get discounts of over Rs 1 lakh, unlike their turbo-petrol counterparts.

    Mahindra Thar

    Mahindra is yet to reveal the prices of the 3-door Thar. The SUV is awaiting a facelift, and the updated model has already started reaching some dealer stockyards, which hints at its imminent launch. So, it can be speculated that Mahindra might just reveal prices of the updated model when it is launched.

    Mahindra Thar Roxx

    Mahindra Thar Roxx front profile

    Variant

    Old Ex-showroom Price

    New Ex-showroom Price (after GST rate cut)

    Difference

    Mahindra Thar ROXX MX1 RWD

    Rs 12,99,000

    Rs 12,25,100

    Rs 73,900

    Mahindra Thar ROXX MX1 RWD Diesel

    Rs 14,29,000

    Rs 13,47,700

    Rs 81,300

    Mahindra Thar ROXX MX3 RWD AT

    Rs 15,29,000

    Rs 14,42,000

    Rs 87,000

    Mahindra Thar ROXX MX3 RWD Diesel

    Rs 16,29,000

    Rs 15,36,400

    Rs 92,600

    Mahindra Thar ROXX MX3 RWD Diesel AT

    Rs 17,79,000

    Rs 16,77,800

    Rs 1,01,200

    Mahindra Thar ROXX AX3L RWD Diesel

    Rs 17,29,000

    Rs 16,30,700

    Rs 98,300

    Mahindra Thar ROXX MX5 RWD

    Rs 16,69,999

    Rs 15,75,000

    Rs 94,999

    Mahindra Thar ROXX MX5 RWD AT

    Rs 18,19,000

    Rs 17,15,600

    Rs 1,03,400

    Mahindra Thar ROXX MX5 RWD Diesel

    Rs 17,29,000

    Rs 16,30,700

    Rs 98,300

    Mahindra Thar ROXX MX5 RWD Diesel AT

    Rs 18,79,000

    Rs 17,72,100

    Rs 1,06,900

    Mahindra Thar ROXX MX5 4WD Diesel

    Rs 19,39,000

    Rs 18,28,700

    Rs 1,10,300

    Mahindra Thar ROXX AX5L RWD Diesel AT

    Rs 19,29,000

    Rs 18,19,300

    Rs 1,09,700

    Mahindra Thar ROXX AX5L 4WD Diesel AT

    Rs 21,39,000

    Rs 20,17,400

    Rs 1,21,600

    Mahindra Thar ROXX AX7L RWD AT

    Rs 20,69,000

    Rs 19,51,300

    Rs 1,17,700

    Mahindra Thar ROXX AX7L RWD Diesel

    Rs 19,79,000

    Rs 18,66,500

    Rs 1,12,500

    Mahindra Thar ROXX AX7L RWD Diesel AT

    Rs 21,29,000

    Rs 19,99,900

    Rs 1,29,100

    Mahindra Thar ROXX AX7L 4WD Diesel

    Rs 21,89,000

    Rs 20,64,500

    Rs 1,24,500

    Mahindra Thar ROXX AX7L 4WD Diesel AT

    Rs 23,39,000

    Rs 22,06,000

    Rs 1,33,000

    • The Thar Roxx’s top-spec AX7L 4WD trim gets the maximum price cut of Rs 1.33 lakh.

    • The lowest discount of Rs 73,900 applies to the base-spec MX1 trim. 

    Mahindra Scorpio Classic

    Variant

    Old Ex-showroom Price

    New Ex-showroom Price (after GST rate cut)

    Difference

    Mahindra Scorpio S 7 Seater

    Rs 13,76,599

    Rs 12,97,701

    Rs 78,898

    Mahindra Scorpio S 9 Seater

    Rs 13,99,599

    Rs 13,19,399

    Rs 80,200

    Mahindra Scorpio S 11 7 Seater

    Rs 17,71,998

    Rs 16,70,498

    Rs 1,01,500

    Mahindra Scorpio S 11 9 Seater

    Rs 17,71,998

    Rs 16,70,498

    Rs 1,01,500

    • The base-spec S variants of the Scorpio Classic get a maximum discount of up to Rs 80,200.

    • The fully-loaded S 11 trim gets a maximum discount of slightly over Rs 1 lakh.

    Mahindra Scorpio N

    Mahindra Scorpio N Front

    Variant

    Old Ex-showroom Price

    New Ex-showroom Price

    Difference

    Z2 E

    Rs 13.99 lakh

    Rs 13.20 lakh

    Rs 78,999

    Z2 Diesel E

    Rs 14.49 lakh

    Rs 13.67 lakh

    Rs 81,799

    Z4 E

    Rs 15.77 lakh

    Rs 14.88 lakh

    Rs 89,001

    Z4 AT

    Rs 17.39 lakh

    Rs 16.41 lakh

    Rs 98,200

    Z4 Diesel E

    Rs 16.21 lakh

    Rs 15.30 lakh

    Rs 91,500

    Z4 Diesel AT

    Rs 17.86 lakh

    Rs 16.85 lakh

    Rs 1.00 lakh

    Z4 Diesel E 4x4

    Rs 18.35 lakh

    Rs 17.31 lakh

    Rs 1.03 lakh

    Z6 Diesel

    Rs 17.25 lakh

    Rs 16.28 lakh

    Rs 97,400

    Z6 Diesel AT

    Rs 18.91 lakh

    Rs 17.84 lakh

    Rs 1.06 lakh

    Z8 Select

    Rs 19.06 lakh

    Rs 16.59 lakh

    Rs 2.47 lakh

    Z8 Select AT

    Rs 19.06 lakh

    Rs 17.98 lakh

    Rs 1.08 lakh

    Z8 Select Diesel

    Rs 18.56 lakh

    Rs 17.51 lakh

    Rs 1.05 lakh

    Z8 Select Diesel AT

    Rs 19.56 lakh

    Rs 18.46 lakh

    Rs 1.10 lakh

    Z8 Diesel

    Rs 19.67 lakh

    Rs 18.56 lakh

    Rs 1.11 lakh

    Z8 Diesel AT

    Rs 21.22 lakh

    Rs 19.99 lakh

    Rs 1.22 lakh

    Z8T

    Rs 20.29 lakh

    Rs 19.15 lakh

    Rs 1.14 lakh

    Z8T AT

    Rs 21.71 lakh

    Rs 20.49 lakh

    Rs 1.22 lakh

    Z8T Diesel

    Rs 20.69 lakh

    Rs 19.52 lakh

    Rs 1.17 lakh

    Z8T Diesel AT

    Rs 22.18 lakh

    Rs 20.93 lakh

    Rs 1.25 lakh

    Z8T Diesel 4x4

    Rs 22.80 lakh

    Rs 21.51 lakh

    Rs 1.29 lakh

    Z8T Diesel 4x4 AT

    Rs 24.36 lakh

    Rs 22.99 lakh

    Rs 1.38 lakh

    Z8T Carbon Edition

    Rs 20.49 lakh

    Rs 19.33 lakh

    Rs 1.16 lakh

    Z8T Carbon Edition AT

    Rs 21.91 lakh

    Rs 20.67 lakh

    Rs 1.24 lakh

    Z8T Carbon Edition Diesel

    Rs 20.89 lakh

    Rs 19.71 lakh

    Rs 1.18 lakh

    Z8T Carbon Edition Diesel 4x4

    Rs 23 lakh

    Rs 21.70 lakh

    Rs 1.29 lakh

    Z8T Carbon Edition Diesel AT

    Rs 22.38 lakh

    Rs 21.12 lakh

    Rs 1.26 lakh

    Z8T Carbon Edition Diesel AT 4x4

    Rs 24.56 lakh

    Rs 23.17 lakh

    Rs 1.39 lakh

    Z8L Carbon Edition

    Rs 21.55 lakh

    Rs 20.33 lakh

    Rs 1.22 lakh

    Z8L Carbon Edition Diesel

    Rs 21.95 lakh

    Rs 20.71 lakh

    Rs 1.24 lakh

    Z8L Carbon Edition AT

    Rs 22.97 lakh

    Rs 21.67 lakh

    Rs 1.3 lakh

    Z8L Carbon Edition Diesel AT

    Rs 23.44 lakh

    Rs 22.12 lakh

    Rs 1.32 lakh

    Z8L Carbon Edition Diesel AT 4x4

    Rs 25.62 lakh

    Rs 24.17 lakh

    Rs 1.45 lakh

    Z8L 6 -seater

    Rs 21.60 lakh

    Rs 20.38 lakh

    Rs 1.22 lakh

    Z8L Diesel

    Rs 21.75 lakh

    Rs 20.52 lakh

    Rs 1.23 lakh

    Z8L 6 -seater Diesel

    Rs 22.12 lakh

    Rs 20.87 lakh

    Rs 1.25 lakh

    Z8L AT

    Rs 22.77 lakh

    Rs 21.49 lakh

    Rs 1.28 lakh

    Z8L 6 -seater AT

    Rs 22.96 lakh

    Rs 21.66 lakh

    Rs 1.30 lakh

    Z8L Diesel AT

    Rs 23.24 lakh

    Rs 21.93 lakh

    Rs 1.31 lakh

    Z8L 6 -seater Diesel AT

    Rs 23.48 lakh

    Rs 22.15 lakh

    Rs 1.33 lakh

    Z8L

    Rs 21.35 lakh

    Rs 19.99 lakh

    Rs 1.35 lakh

    Z8L Diesel 4x4

    Rs 23.86 lakh

    Rs 22.51 lakh

    Rs 1.35 lakh

    Z8L Carbon Edition Diesel 4x4

    Rs 24.06 lakh

    Rs 22.70 lakh

    Rs 1.36 lakh

    Z8L Diesel 4x4 AT

    Rs 25.42 lakh

    Rs 23.99 lakh

    Rs 1.44 lakh

    • As seen on the table, due to the new GST rates, the Scorpio N gets benefits of up to Rs 1.45 lakh.

    • The lowest price cut is seen on the base-spec Z2 variants, amounting to over Rs 80,000.

    Mahindra XUV700

    Mahindra XUV700

    Variant

    Old Ex-showroom Price

    New Ex-showroom Price (after GST rate cut)

    Difference

    MX 7-seater

    Rs 14.49 lakh

    Rs 13.66 lakh

    Rs 83,000

    MX 7-seater Diesel

    Rs 14.99 lakh

    Rs 14.13 lakh

    Rs 86,000

    MX E 7-seater

    Rs 14.99 lakh

    Rs 14.13 lakh

    Rs 86,000

    MX E 7-seater Diesel

    Rs 15.49 lakh

    Rs 14.60 lakh

    Rs 89,000

    AX5 S 7-seater

    Rs 16.89 lakh

    Rs 15.92 lakh

    Rs 97,000

    AX5 S 7-seater AT

    Rs 18.64 lakh

    Rs 17.57 lakh

    Rs 1.07 lakh

    AX5 S 7-seater Diesel

    Rs 17.74 lakh

    Rs 16.72 lakh

    Rs 1.02 lakh

    AX5 S 7-seater Diesel AT

    Rs 19.24 lakh

    Rs 18.14 lakh

    Rs 1.10 lakh

    AX5 S E 7-seater

    Rs 17.39 lakh

    Rs 16.39 lakh

    Rs 1 lakh

    AX5 7-seater

    Rs 18.34 lakh

    Rs 17.29 lakh

    Rs 1.05 lakh

    AX5 7-seater AT

    Rs 19.94 lakh

    Rs 18.80 lakh

    Rs 1.14 lakh

    AX5 7-seater Diesel

    Rs 19.04 lakh

    Rs 17.95 lakh

    Rs 1.09 lakh

    AX5 7-seater Diesel AT

    Rs 20.64 lakh

    Rs 19.46 lakh

    Rs 1.18 lakh

    AX5 E 7-seater

    Rs 18.84 lakh

    Rs 17.76 lakh

    Rs 1.08 lakh

    AX7 6-seater

    Rs 19.69 lakh

    Rs 18.56 lakh

    Rs 1.13 lakh

    AX7 6-seater Diesel

    Rs 20.19 lakh

    Rs 19.03 lakh

    Rs 1.16 lakh

    AX7 6-seater Diesel AT

    Rs 21.89 lakh

    Rs 20.64 lakh

    Rs 1.25 lakh

    AX7 6-seater AT

    Rs 21.09 lakh

    Rs 19.98 lakh

    Rs 1.31 lakh

    AX7 Ebony Edition 7-seater

    Rs 19.64 lakh

    Rs 18.51 lakh

    Rs 1.13 lakh

    AX7 Ebony Edition 7-seater AT

    Rs 21.14 lakh

    Rs 19.93 lakh

    Rs 1.21 lakh

    AX7 Ebony Edition 7-seater Diesel

    Rs 20.14 lakh

    Rs 18.99 lakh

    Rs 1.15 lakh

    AX7 7-seater

    Rs 19.49 lakh

    Rs 18.37 lakh

    Rs 1.12 lakh

    AX7 7-seater AT

    Rs 20.99 lakh

    Rs 19.79 lakh

    Rs 1.2 lakh

    AX7 7-seater Diesel

    Rs 19.99 lakh

    Rs 18.84 lakh

    Rs 1.15 lakh

    AX7 7-seater Diesel AT

    Rs 21.69 lakh

    Rs 20.45 lakh

    Rs 1.24 lakh

    AX7 7-seater Diesel AT AWD

    Rs 22.89 lakh

    Rs 21.58 lakh

    Rs 1.31 lakh

    AX7 Ebony Edition 6-seater

    Rs 19.84 lakh

    Rs 18.70 lakh

    Rs 1.14 lakh

    AX7 Ebony Edition 6-seater AT

    Rs 21.34 lakh

    Rs 20.12 lakh

    Rs 1.22 lakh

    AX7 Ebony Edition 6-seater Diesel

    Rs 20.34 lakh

    Rs 19.17 lakh

    Rs 1.17 lakh

    AX7 Ebony Edition 6-seater Diesel AT

    Rs 22.04 lakh

    Rs 20.78 lakh

    Rs 1.26 lakh

    AX7 Ebony Edition 7-seater Diesel AT AWD

    Rs 23.04 lakh

    Rs 21.72 lakh

    Rs 1.32 lakh

    AX7L 6-seater AT

    Rs 23.39 lakh

    Rs 22.05 lakh

    Rs 1.34 lakh

    AX7L 6-seater Diesel

    Rs 22.49 lakh

    Rs 21.20 lakh

    Rs 1.29 lakh

    AX7L 6-seater Diesel AT

    Rs 24.19 lakh

    Rs 22.80 lakh

    Rs 1.39 lakh

    AX7L Ebony Edition 7-seater AT

    Rs 23.34 lakh

    Rs 22 lakh

    Rs 1.34 lakh

    AX7L Ebony Edition 7-seater Diesel

    Rs 22.39 lakh

    Rs 21.11 lakh

    Rs 1.28 lakh

    AX7L Ebony Edition 7-seater Diesel AT

    Rs 24.14 lakh

    Rs 22.76 lakh

    Rs 1.38 lakh

    AX7L Ebony Edition 7-seater Diesel AT AWD

    Rs 25.14 lakh

    Rs 23.71 lakh

    Rs 1.43 lakh

    AX7L 7-seater AT

    Rs 23.19 lakh

    Rs 21.86 lakh

    Rs 1.33 lakh

    AX7L 7-seater Diesel

    Rs 22.24 lakh

    Rs 20.97 lakh

    Rs 1.27 lakh

    AX7L 7-seater Diesel AT

    Rs 23.99 lakh

    Rs 22.61 lakh

    Rs 1.38 lakh

    AX7L 7-seater Diesel AT AWD

    Rs 24.99 lakh

    Rs 23.57 lakh

    Rs 1.42 lakh

    AX7L Ebony Edition 6-seater AT

    Rs 23.54 lakh

    Rs 22.19 lakh

    Rs 1.35 lakh

    AX7L Ebony Edition 6-seater Diesel

    Rs 22.64 lakh

    Rs 21.34 lakh

    Rs 1.30 lakh

    AX7L Ebony Edition 6-seater Diesel AT

    Rs 24.34 lakh

    Rs 22.95 lakh

    Rs 1.39 lakh

    • The AX7L Ebony Edition 7-seater Diesel AT all-wheel drive variant receives the maximum price cut of Rs 1.43 lakh.

    • The base-spec MX trims and the AX5 Select 7-seater are the only variants to have received a price cut of slightly below Rs 1 lakh.

    More About The GST Rate Cut

    The GST change has impacted the passenger vehicles according to this:

    Type of Vehicle

    New GST Rates

    Old GST Slab (Including Cess)

    Savings

    Sub 4 metre (Petrol)

    18 percent

    29 percent (28 percent GST + 1 percent cess)

    11 percent

    Cars over 4 metres in length with an engine capacity of up to 1,500cc

    40 percent

    Up to 45 percent (28 percent GST+ 17 percent cess)

    5 percent

    Hybrid cars

    40 percent

    Up to 43 percent (28 percent GST + 15 percent cess)

    3 percent

    Do note that all the new prices for all the models are already applicable in any of your nearby Mahindra dealerships across India.

    Was this article helpful ?

    Write your Comment on Mahindra Bolero

    Explore similar cars

    Similar cars to compare & consider

    Car News

    • Trending News
    • Recent News

    Related News

    Trending SUV Cars

    • Latest
    • Upcoming
    • Popular
    Latest Cars
    Upcoming Cars
    Popular Cars

    All Brands

    View All Brands
    Home
    New Cars
    News
    All Mahindra Cars New Prices After GST Rate Cut: Compare Old vs New Prices Here
    *Ex-showroom price in New Delhi
    India’s #1

    Largest Auto portal

    Car Sold

    Every 4 minute

    Offers

    Stay updated pay less

    Compare

    Decode the right car

    © 2025 Girnar Software Pvt. Ltd.

    ×
    We need your city to customize your experience