त्योहारी सीजन खत्म हो चुका है और हम सभी अपने काम में काफी व्यस्त हो गए हैं। पिछले हफ्ते भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी कई बड़ी खबरें सामने आईं हैं। हो सकता है आपने इन सभी खबरों को मिस कर दिया हो। ऐसे में हम आपके लिए ऑटो जगत से जुड़ी टॉप खबरें लेकर आए हैं ताकि आप हर अपडेट से वाकिफ रहें। तो चलिए, इसके बारे में आगे बात करते हैं :-

विनफास्ट वीएफ 5 की भारत में लॉन्चिंग कंफर्म

वियतनाम की ईवी निर्माता कंपनी विनफास्ट ने भारत में अपनी वीएफ 5 इलेक्ट्रिक एसयूवी को लॉन्च करने की पुष्टि कर दी है। इसे टाटा नेक्सन ईवी के सीधे मुकाबले में उतारा जाएगा। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसकी कोई लॉन्च टाइमलाइन साझा नहीं की है। क्या यह टाटा नेक्सन एसयूवी को कड़ी टक्कर पाएगी? यह समय ही बताएगा।

हुंडई की फॉर्च्यूनर को टक्कर देने वाली नई एसयूवी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, हुंडई एक नई फुल-साइज़ एसयूवी पर काम कर रही है जिसे सीधे तौर पर टोयोटा फॉर्च्यूनर के मुकाबले में लाया जाएगा। इस सेगमेंट में फॉर्च्यूनर का दबदबा रहा है, और हुंडई का यह कदम मुकाबले को और दिलचस्प बना सकता है। हाल ही में इस हुंडई एसयूवी को भारी कैमोफ्लेज के साथ देखा गया था। यह एसयूवी सच में आएगी या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हुंडई कोई ऐसी गाड़ी बना पाएगी जो फॉर्च्यूनर की सारी लाइमलाइट छीन लेगी?

टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस फेसलिफ्ट का टीजर जारी

भारत की सबसे पसंदीदा एमपीवी टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस को नया फेसलिफ्ट अपडेट मिलने जा रहा है। हाल ही में कंपनी ने इसका नया टीजर जारी किया है जिसमें इसके आगे के हिस्से की झलक दिखाई गई है। आगे की तरफ इसमें टोयोटा टाइजर जैसी डीआरएल्स दी गई हैं, जबकि अन्य जानकारियां फिलहाल सामने आनी बाकी हैं। इनोवा हाईक्रॉस फेसलिफ्ट को 25 नवंबर 2026 को पेश किया जाएगा।

लॉन्च से पहले दिखी ऑडी ए5

ऑडी की नई ए5 सेडान को भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिससे इसके जल्द लॉन्च होने के संकेत मिले हैं। यह नई कार ऑडी ए4 को रिप्लेस करेगी और कंपनी के लाइनअप में एक फ्रेश मॉडल के तौर पर अपनी जगह बनाएगी। नई ऑडी ए5 को भारत में 2027 के शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। भारत में इसे लोकल असेंबल करके बेचा जाएगा, जिससे इसकी कीमत प्रतिस्पर्धी रहने की उम्मीद है। लॉन्च होने के बाद इसका मुकाबला बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज़ और मर्सिडीज़-बेंज़ सी-क्लास जैसी गाड़ियों से होगा।

पीयूसी सर्टिफिकेट के नियमों में हुआ बदलाव

अगर आप कार ओनर हैं या जल्द ही कार खरीदने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत सरकार ने हाल ही में पुरानी और नई दोनों कारों के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट के नियमों में बदलाव किया है। अब बीएस6 कारों के लिए पीयूसी की वैधता 3 साल तक है, बीएस 4 वाहनों के लिए यह 6 महीने है; और बीएस 1, बीएस II तथा बीएस 3 व्हीकल्स के लिए यह अब केवल 3 महीने है। इसलिए, समय-समय पर अपने पीयूसी सर्टिफिकेट जरूर चेक करते रहें!

टाटा सिएरा ईवी को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में मिला 5 स्टार स्कोर

टाटा सिएरा ईवी को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। वयस्क पैसेंजर सेफ्टी के मामले में इसे 32 में से 30.62 पॉइंट्स और चाइल्ड सेफ्टी प्रोटेक्शन को लेकर 49 में से 45 पॉइंट्स मिले हैं। यह आपके परिवार के लिए खरीदी जा सकने वाली सबसे सुरक्षित एसयूवी कारों में से एक है।

हुंडई वरना को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में मिला 5 स्टार स्कोर

हुंडई की पॉपुलर सेडान वरना ने भी भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। यह रेटिंग वरना को अपने सेगमेंट की सबसे सुरक्षित कारों में से एक बनाती है। वयस्क पैसेंजर सेफ्टी के मामले में इसे 32 में से 28.22 पॉइंट्स और चाइल्ड सेफ्टी प्रोटेक्शन को लेकर 49 में से 44 पॉइंट्स मिले हैं। अब वरना आपको एक ऐसी फीचर लोडेड सेडान ओनर होने का सुकून देती है, और यह अपने सेगमेंट की सबसे सुरक्षित कारों में से एक है।

महिंद्रा एक्सईवी 9एस को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में मिला 5 स्टार स्कोर

महिंद्रा की फ्लैगशिप 7-सीटर एसयूवी एक्सईवी 9एस सबसे सुरक्षित 7-सीटर कार है। इस एसयूवी कार को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। वयस्क पैसेंजर सेफ्टी के मामले में इसे 32 में से 31.15 पॉइंट्स और चाइल्ड सेफ्टी प्रोटेक्शन को लेकर 49 में से 45 पॉइंट्स मिले हैं। अगर आप एक सुरक्षित 6 या 7 सीटर गाड़ी की तलाश में हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि आपको कौनसी एसयूवी चुननी चाहिए।

फोक्सवैगन वर्टस फेसलिफ्ट की लॉन्चिंग कंफर्म

फोक्सवैगन ने अपनी वर्टस सेडान के फेसलिफ्ट मॉडल की लॉन्चिंग कंफर्म कर दी है। अपडेटेड वर्टस में नए स्टाइलिंग एलिमेंट्स, कुछ नए फीचर्स और एक नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलने की उम्मीद है। भारत में इसे 11 दिसंबर 2026 को पेश किया जाएगा।