published on नवंबर 20, 2026 18:57 ist

Nov 20, 2026 18:57 IST

last updated on Nov 20, 2026 18:57 IST

Nov 20, 2026 18:57 IST

published on Nov 20, 2026 18:57 IST

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टोयोटा ने हाइराइडर की वेरिएंट लाइनअप को अपडेट किया है और एसयूवी कार के बेस मॉडल ई को बंद कर दिया है। इससे टोयोटा हाइराइडर की शुरूआती कीमत लगभग 1.51 लाख रुपये ज्यादा हो गई है, और अब यह गाड़ी सिर्फ चार वेरिएंट्स में उपलब्ध है। यहां देखिए अब अब इसका नया एंट्री-लेवल मॉडल कौनसा है:

2026 टोयोटा हाइराइडर: अपडेट वेरिएंट और प्राइस लिस्ट

ई वेरिएंट बंद होने के बाद, अब टोयोटा हाइराइडर एसयूवी कार चार वेरिएंट: एस, जी, जी (ओ), और वी में उपलब्ध है। यहां गाड़ी की वेरिएंट अनुसार प्राइस लिस्ट दी गई है:



वेरिएंट नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड एमटी एटी ऑल-व्हील ड्राइव एमटी ईसीवीटी एस 12.82 लाख रुपये 14.17 लाख रुपये - 13.71 लाख रुपये 17.18 लाख रुपये जी - - - 15.72 लाख रुपये - जी(ओ) 14.87 लाख रुपये 16.18 लाख रुपये - - 18.84 लाख रुपये** वी 16.42 लाख रुपये** 17.67 लाख रुपये** 18.94 लाख रुपये - 19.99 लाख रुपये**

सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं, **डुअल-टोन कलर ऑप्शन के लिए 14,500 रुपये अतिरिक्त देने होंगे

अब हैदराबाद में टोयोटा हाइराइडर की कीमत 12.82 लाख रुपये से शुरू होती है और इसका शुरुआती वेरिएंट एस एमटी है। यह वेरिएंट बंद हो चुके ई वेरिएंट की तुलना में 1.51 लाख रुपये महंगा है।

हालांकि, एस वेरिएंट में कोई बदलाव नहीं है, और इसमें ई वेरिएंट की तुलना में कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, क्रूज कंट्रोल, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग कैमरा और 4-स्पीकर साउंड सिस्टम जैसे अतिरिक्त फीचर अपग्रेड हैं।

इसके अलावा, लाइनअप या अन्य वेरिएंट की फीचर लिस्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया है।



फीचर्स और सेफ्टी

टोयोटा हाइराइडर में काफी सारे फीचर दिए गए हैं, जिनमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ 9-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और 6-स्पीकर साउंड सिस्टम शामिल हैं। इसमें ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, हेड-अप डिस्प्ले और 8 तरह से पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट भी मिलती है।

सेफ्टी के लिए हाइराइडर में 6 एयरबैग, एक 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी) (सिर्फ एटी), हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए), रियर पार्किंग सेंसर, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

इंजन

टोयोटा हाइराइडर एसयूवी में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, एक ऑप्शनल फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट और 1.5-लीटर पेट्रोल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन का विकल्प मिलता है। इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स की चॉइस दी गई है। यहां कार के स्पेसिफिकेशन की पूरी जानकारी दी गई है:



इंजन 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पेट्रोल 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी पावर 116 पीएस 103 पीएस 101 पीएस (पेट्रोल) / 88 पीएस (सीएनजी) टॉर्क 141 एनएम 137 एनएम 136 एनएम (पेट्रोल) / 121.5 एनएम (सीएनजी) गियरबॉक्स ई-सीवीटी 5-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी 5-स्पीड एमटी ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव/ऑल-व्हील ड्राइव (केवल एटी) फ्रंट-व्हील ड्राइव

*ई-सीवीटी - कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कन्वर्टर)

मुकाबला

टोयोटा हाइराइडर का मुकाबला हुंडई क्रेटा, होंडा एलिवेट, किआ सेल्टोस, स्कोडा कुशाक, फॉक्सवैगन टाइगन, टाटा कर्व और सिएरा, रेनो डस्टर, मारुति विक्टोरिस, हुंडई बेयोन, निसान टेक्टन और इसके रीबैज वर्जन मारुति ग्रैंड विटारा जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार से है।

कारदेखो का क्या है कहना

ई वेरिएंट बंद होने से, अब टोयोटा हाइराइडर के ​नए बेस मॉडल के लिए ग्राहकों को 1.51 लाख रुपये ज्यादा देने होंगे, क्योंकि अब एस वेरिएंट एंट्री-लेवल मॉडल है। हालांकि, स्मार्ट डिजाइन, ज्यादा पावरट्रेन ऑप्शन और कुछ काम के फीचर्स के साथ, एस वेरिएंट ज्यादा पैसा वसूल साबित होता है।

चूंकि बेस मॉडल ई की कुल बिक्री में हिस्सेदारी थोड़ी ही थी, इसलिए इसे हटाने से कुल वॉल्यूम पर बहुत ज्यादा असर पड़ने की उम्मीद नहीं है। लेकिन इससे बजट का ध्यान रखने वाले कुछ खरीदारों पर असर पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा कीमत होने से वे दूसरी कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरफ जा सकते हैं। आप टोयोटा हाइराइडर के बारे में क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं!

इस्तेमाल की गई सभी तस्वीरें टॉप वेरिएंट की हैं।