ग्रैंड थेफ्ट ऑटो (जीटीए) 5 को लॉन्च हुए 13 साल हो चुके हैं। गेमर्स ने जीटीए 6 के रिलीज होने का इतने लंबे समय तक इंतजार किया है। 'ग्रैंड थेफ्ट ऑटो' (जीटीए) सीरीज का छठा गेम अब खेलने के लिए उपलब्ध है। क्लासिक 'वाइस सिटी' एक बिल्कुल नए रूप में वापस आ गई है, जिसमें एक बहुत बड़ा ओपन वर्ल्ड और पूरे करने के लिए कई रोमांचक मिशन हैं। इतने लंबे गैप को देखते हुए हम जैसे शौकीनों के मन में यह सवाल जरूर आया है कि इसी दौरान भारत की ये 10 पॉपुलर कारें किस तरह बदली हैं :-

मारुति डिजायर

2013 में जब जीटीए 5 आया था और आप एक सब-4 मीटर सेडान खरीदने जाते थे, तो मारुति डिज़ायर एक डिफ़ॉल्ट चॉइस हुआ करती थी। यह सेकंड जनरेशन डिजायर थी, जिसका डिज़ाइन और इंटीरियर काफी हद तक स्विफ्ट हैचबैक पर ही आधारित था। इसका सीधा-सादा लुक और भरोसेमंद इंजन इसे एक परफेक्ट फैमिली कार बनाता था। अब 2026 में आप चौथी जनरेशन की मारुति डिज़ायर सब-4 मीटर सेडान खरीद सकते हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब इसका नाम सिर्फ 'डिजायर' है और इसका डिज़ाइन स्विफ्ट से पूरी तरह अलग है। नई डिज़ायर ज़्यादा प्रीमियम, स्टाइलिश और फीचर्स से भरपूर है। इसमें अब एक नया जेड-सीरीज़ पेट्रोल इंजन मिलता है जो ज़्यादा माइलेज का वादा करता है। यह आज भी एक वैल्यू-फॉर-मनी, किफायती और भरोसेमंद फैमिली सेडान है, और यही वजह है कि यह आज भी भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों में से एक बनी हुई है।

टोयोटा इनोवा/इनोवा हाईक्रॉस

भारत की सबसे पसंदीदा एमपीवी इनोवा ने अपनी बेहतरीन भरोसेमंदता, स्पेशियस इंटीरियर और मजबूत बनावट के दम पर दो दशकों से भी ज्यादा समय से भारतीय ग्राहकों का दिल जीता है। दिलचस्प बात यह है कि जीटीए 5 और जीटीए 6 के रिलीज होने के बीच के समय में इनोवा ने दो पीढ़ियां बदली हैं और इसमें एक बड़ा बदलाव आया है। साल 2013 में आप पहली जनरेशन की बॉडी-ऑन-फ्रेम वाली इनोवा खरीद सकते थे, जबकि आज इसकी जगह इनोवा हाइक्रॉस ने ले ली है। इसमें कई अन्य बदलावों के साथ-साथ एक दमदार स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन दी गई है और इसे मोनोकोक फ्रेम पर तैयार किया गया है।

होंडा सिटी

होंडा सिटी 2013 में सेडान सेगमेंट की क्वीन थी। यह तीसरी जनरेशन की सिटी थी, जो अपने स्पोर्टी डिज़ाइन और आई-वीटेक पेट्रोल इंजन के लिए जानी जाती थी। इसका इंजन हाई-रेव पर जो परफॉर्मेंस देता था वह ड्राइविंग के शौकीनों को बहुत पसंद आता था। उस समय यह अपनी क्लास-लीडिंग स्पेस, प्रीमियम फील और होंडा की भरोसेमंद इंजीनियरिंग के कारण सेगमेंट में सबसे ऊपर थी। अब 13 साल बाद, पांचवीं जनरेशन की होंडा सिटी बाज़ार में उपलब्ध है। हालांकि, कॉम्पैक्ट एसयूवी की बढ़ती लोकप्रियता के कारण अब यह सेगमेंट की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार नहीं है। फिर भी, जो ग्राहक आज भी एक आरामदायक, भरोसेमंद और प्रीमियम सेडान अनुभव चाहते हैं, उनके लिए होंडा सिटी एक मज़बूत दावेदार बनी हुई है। इसका कंफर्ट और बिल्ड क्वालिटी आज भी सेगमेंट में एक बेंचमार्क है। इसमें स्ट्रांग-हाइब्रिड पावरट्रेन दी गई है।

महिंद्रा थार/थार ओजी

भारतीय ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की पॉपुलर कार महिंद्रा थार को कैसे भुलाया जा सकता है। 3-डोर बॉडी स्टाइल और दमदार पर्सनैलिटी वाली यह एसयूवी हमेशा से ही कार के शौकीन लोगों की पसंदीदा चॉइस रही है। 2013 में थार अपनी पहली जनरेशन में थी और इसका डिज़ाइन काफी हद तक जीप से प्रेरित था। भले ही इसके इंटीरियर में बहुत कम फीचर्स थे, पीछे बैठने वालों के लिए बेंच सीटें थीं, और इसमें 2.5-लीटर का दमदार सीआरडीई डीजल इंजन और सॉफ्ट-टॉप (स्टैंडर्ड) दिया गया था, लेकिन जब रास्ते मुश्किल होते थे तो सच में कोई और गाड़ी इसका मुकाबला नहीं कर सकती थी!

आज हमारे पास थार ओजी है, जो ज्यादा मॉडर्न, प्रेक्टिकल और पावरफुल है। यह अब कोई साधारण या कम फीचर्स वाली एसयूवी नहीं रही, और इसी वजह से इसे पसंद करने वालों का दायरा काफी बढ़ गया है।

मारुति स्विफ्ट

कार प्रेमियों की पसंदीदा गाड़ी मारुति स्विफ्ट अपने स्पोर्टी अंदाज और शानदार हैंडलिंग की वजह से कई लोगों के लिए पहली कार के तौर पर एक बेहतरीन विकल्प रही है। साल 2013 में इस हैचबैक का दूसरा जनरेशन वर्जन बाज़ार में मौजूद था, जिसमें स्मूथ 4-सिलेंडर 1.2-लीटर के-सीरीज़ पेट्रोल इंजन और दमदार 1.3-लीटर डीजल इंजन मिलता था। आज, अपने चौथे जनरेशन वर्जन में भी यह कार उसी स्पोर्टी और मज़ेदार कैरेक्टर को बनाए हुए है। हालांकि, अब इसमें नया 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है और इसमें डीजल इंजन का विकल्प मौजूद नहीं है।

टाटा सफारी स्टॉर्म/सफारी

भारत में तैयार की गई पहली एसयूवी कारों में से एक सफारी कभी राजनेताओं की पसंदीदा कार हुआ करती थी। जब जीटीए 5 गेम आया था तब सफारी अपने दूसरे जनरेशन अवतार में थी, जिसे स्टॉर्म नाम दिया गया था। 'बॉडी-ऑन-फ्रेम' बनावट, 4x4 क्षमता और दमदार लुक की वजह से यह एसयूवी खरीदारों के बीच काफी लोकप्रिय थी। अब 2026 में इसका बिल्कुल नया अवतार आ गया है जो मोनोकोक चेसिस पर आधारित है और इसमें केवल 4x2 सेटअप मिलता है। हालांकि, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बेहतरीन उपयोगिता और शानदार ड्राइविंग अनुभव के साथ यह अब कहीं ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन गई है।

रेनो डस्टर

2013 में रेनो डस्टर की लॉन्चिंग के साथ कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट की शुरुआत हुई थी। डस्टर अपने दमदार डीजल इंजन, ऑप्शनल ऑल-व्हील-ड्राइव (एडब्लूडी) सिस्टम और शानदार राइड क्वालिटी के लिए काफी पॉपुलर हुई थी। हालांकि, इस साल डस्टर की वापसी हुई है, लेकिन एक बिल्कुल नए रूप में। इसमें डीजल इंजन की जगह टर्बो-पेट्रोल और हाइब्रिड इंजन दिए गए हैं और इसका इंटीरियर अब कहीं ज़्यादा शानदार लगता है और इसमें फीचर्स पर खास ज़ोर दिया गया है।

महिंद्रा स्कॉर्पियो/स्कॉर्पियो एन

2013 की महिंद्रा स्कॉर्पियो पहली पीढ़ी का एक फेसलिफ्ट मॉडल थी। इसके वर्टिकल टेललैंप्स और मस्कुलर डिज़ाइन इसकी पहचान थे। इसमें 2.2-लीटर एमहॉक और 2.5-लीटर एम2डीआईसीआर डीजल इंजन मिलते थे, जो अपने शानदार टॉर्क के लिए जाने जाते थे। अब बाजार में महिंद्रा स्कॉर्पियो एन उपलब्ध है जो हर पहलू में पुरानी स्कॉर्पियो से बेहतर है। इसकी सफलता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह लगभग हर महीने भारत की टॉप-सेलिंग कारों की लिस्ट में शामिल रहती है। दिलचस्प बात यह है कि जो लोग आज भी पुरानी स्कॉर्पियो का एनालॉग और रग्ड फील चाहते हैं, उनके लिए महिंद्रा ने स्कॉर्पियो क्लासिक को बाज़ार में बनाए रखा है। यह अनिवार्य रूप से 2013 वाली स्कॉर्पियो का एक अपडेटेड वर्ज़न है जिसमें ज़्यादा रिफाइंड डीजल इंजन है।

टोयोटा फॉर्च्यूनर

इसके बाद आती है पॉपुलर टोयोटा फॉर्च्यूनर, जो फुल-साइज एसयूवी खरीदने वालों की पसंदीदा गाड़ी है। नई फॉर्च्यूनर को फिलहाल अपडेट मिलना बाकी है। इसमें आज भी पहली जनरेशन वाली एसयूवी का पुराना आकर्षण और मज़बूत बनावट देखने को मिलती है। हालांकि, अब यह ज़्यादा मॉडर्न और काफी स्पेशियस लगती है। इसमें एक माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम और ज़्यादा पावरफुल 2.8-लीटर डीजल इंजन भी दिया गया है जिसने इसकी पेर्सनलिटी को और निखार दिया है।

महिंद्रा बोलेरो

इस पूरी लिस्ट में महिंद्रा बोलेरो वह गाड़ी है जो 13 सालों में सबसे कम बदली है। स्टाइलिंग में मामूली बदलावों और कड़े एमिशन स्टैंडर्ड को पूरा करने के लिए नए 1.5-लीटर डीजल इंजन को छोड़कर, बोलेरो आज भी लगभग वैसी ही है जैसी 13 साल पहले थी। यह अपनी मजबूती, सिंपल पर्सनेलिटी और मशहूर बॉक्सी डिजाइन के लिए जानी जाती है।

कारदेखो का कहना…

जीटीए 5 से जीटीए 6 तक के 13 साल के सफर में भारतीय कार बाजार पूरी तरह से बदल गया है। सेफ्टी, टेक्नोलॉजी और पावरट्रेन के मामले में कारों ने जबरदस्त प्रगति की है। आज की कारें ज़्यादा सुरक्षित हैं, ज़्यादा फीचर्स ऑफर करती हैं और ज़्यादा एफिशिएंट हैं। हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन अब नई कारों का हिस्सा बन रहे हैं। कार प्रेमी भले ही पुराने मॉडल्स के मैकेनिकल फील और सादगी को याद करते हों, लेकिन एक समझदारी भरा फैसला यही कहता है कि नई कारें हर मायने में बेहतर हैं।