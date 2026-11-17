published on नवंबर 17, 2026 19:30 ist

last updated on Nov 17, 2026 19:30 IST

published on Nov 17, 2026 19:30 IST

विनफास्ट ने अपनी नई कार वीएफ5 एसयूवी के भारत लॉन्च को कन्फर्म कर दिया है। हाल ही में, ब्रांड ने एक फेसलिफ्ट वर्जन दिखाया था, जो शायद भारत में भी आएगी, और हाल ही में इसका पेटेंट भी हुआ है। अब तक हमें नई विनफास्ट कार के बारे में जो कुछ भी पता चला है, वो सब कुछ यहां बताया गया है:

डिजाइन

हालांकि वीएफ5 फेसलिफ्ट का ओवरऑल बॉडी शेप वियतनाम में बिकने वाले इसके मौजूदा वर्जन जैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ छोटे स्टाइल अपग्रेड हैं।

आगे की तरफ, बड़े प्रोजेक्टर हेडलैंप को पतले यूनिट से बदल दिया गया है जो बंपर में नीचे लगे हैं। बंपर पर बड़े ब्लैक एप्लीक की जगह क्रोम डिटेलिंग के साथ बड़ा लोअर एयर डैम है। ऊपर की तरफ, इसमें एक पूरी चौड़ाई तक फैली नई एलईडी लाइट बार भी है जो विनफास्ट लोगो में मिल जाती है।

साइड में कुछ सिग्नेचर एलिमेंट्स हैं जैसे मोटा सी-पिलर, एक कॉन्ट्रास्ट ब्लैक रूफ, व्हील आर्च क्लैडिंग और व्हील कवर के साथ नए 17-इंच अलॉय व्हील्स। इसके अलावा एक शार्कफिन एंटीना भी है, लेकिन कोई रूफ रेल्स नहीं हैं।

पीछे की तरफ, इसमें एक रूफ स्पॉइलर, कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स (बीच का पैनल चमकदार नहीं है) और बंपर पर ब्लैक क्लैडिंग है। रिफ्लेक्टर्स की पोजिशनिंग को बदला गया है, और कुल मिलाकर डिजाइन में कम बदलाव हुए हैं।

केबिन

दूसरी विनफास्ट कार की तरह, वीएफ5 के अंदर भी कुछ खास एलिमेंट्स हैं। इसमें एक लेयर्ड डैशबोर्ड है जिसके बीच में एक बड़ा टचस्क्रीन है जो कार के ज्यादातर फंक्शन को कंट्रोल करता है। स्टीयरिंग व्हील में टू-स्पोक डिजाइन है, जबकि सेंटर कंसोल में दो कपहोल्डर और एक वायरलेस फोन चार्जर है।

पीछे वाली सीटों की बात करें तो यहां तीनों पैसेंजर को फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलते हैं। बेहतर केबिन कूलिंग के लिए डेडिकेटेड एसी वेंट दिए गए हैं, लेकिन सेंटर आर्मरेस्ट नहीं है।

फीचर्स और सेफ्टी

विनफास्ट ने अभी वीएफ5 की फीचर लिस्ट के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी है, लेकिन हम यह कन्फर्म कर सकते हैं कि इसमें ऊपर बताए गए वायरलेस फोन चार्जर, एलईडी हेडलैंप, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 10-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल और मैनुअल डे/नाइट आईआरवीएम मिलेंगे। इसके अलावा वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और ड्राइव मोड भी मिल सकते हैं।

पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग दिए जाएंगे, जबकि अभी वाले वर्जन में 4 एयरबैग हैं, और एक 360-डिग्री कैमरा दिया गया है। इसके अलावा इसमें आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए), ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और सभी पैसेंजर के लिए रिमाइंडर वाली थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट जैसी टेक्नोलॉजी भी मिल सकती है।

इंजन

नई वियतनामी वीएफ5 में एक 43 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक दिया गया है। हालांकि, यह साफ नहीं है कि भारतीय वर्जन में यही बैटरी पैक मिलेगा या नहीं। वियतनामी कार के स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

बैटरी पैक 43 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 सर्टिफाइड रेंज (एनईडीसी) 370 किलोमीटर पावर 98 पीएस टॉर्क 180 एनएम

इसमें लंबी ड्राइव के दौरान जल्दी टॉप अप के लिए 60 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जिंग क्षमता भी होगी।

लॉन्च की तारीख, संभावित कीमत और मुकाबला

हालांकि विनफास्ट ने इसके भारत में लॉन्च की पुष्टि कर दी है, लेकिन टाइमलाइन का खुलासा नहीं किया है। फिर भी, हमें उम्मीद है कि वीएफ5 अगले साल की शुरुआत में भारतीय बाजार में पेश की जाएगी। इसकी कीमत 12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है। लॉन्च होने पर, वीएफ5 का मुकाबला किआ सिरोस ईवी, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी और टाटा नेक्सन ईवी जैसी कारों से होने की उम्मीद है।