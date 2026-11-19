last updated on Nov 19, 2026 13:18 IST

फॉक्सवैगन की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार वर्टस सेडान के फेसलिफ्ट मॉडल की लॉन्च डेट की पुष्टि हो गई है, यह 11 दिसंबर को भारत में लॉन्च होगी। कंपनी ने पहले ही इसके अपडेटेड स्टाइल की तस्वीरें जारी कर दी थीं, जिनसे कुछ नए फीचर्स का भी पता चला है। यहां वह सब कुछ है जो हम नई फॅक्सवैगन वर्टस के बारे में अब तक जानते हैं:

डिजाइन

पहले सामने आई तस्वीरों के अनुसार, 2026 व​र्टस फेसलिफ्ट का ओवरऑल सिल्हूट और डिजाइन लैंग्वेज पहले जैसा ही रहेगा, लेकिन इसके फ्रंट में कुछ अहम बदलाव किए जाएंगे। इसमें आगे की तरफ एक नया बंपर दिया जाएगा, जिसमें निचले एयर डैम पर नया डायमंड जैसा पैटर्न, एलईडी फॉग लैंप (जो मौजूदा वर्जन के हैलोजन यूनिट की जगह लेंगे) और ग्लॉस-ब्लैक फिनिशिंग होगी।

साइड प्रोफाइल में अपडेट के तौर पर सिर्फ़ नई डिजाइन के 16-इंच अलॉय व्हील्स मिलेंगे। स्पोर्टी जीटी लाइन वेरिएंट्स में एथलेटिक लुक के लिए कंट्रास्ट रेड ब्रेक कैलिपर्स के साथ ऑल-ब्लैक शेड मिलेगा। अगर आप रेगुलर वेरिएंट चुनते हैं, तो रिम्स डुअल-टोन शेड में आएंगे।

पीछे के हिस्से में भी बंपर के निचले किनारे पर नए ग्लॉस-ब्लैक टेक्सचर्ड फिनिश के तौर पर बहुत कम बदलाव होंगे, जबकि बूटलिड स्पॉइलर और स्मोक्ड रैपअराउंड एलईडी टेललैंप जैसे टच वैसे ही रहेंगे, जो इसके सिग्नेचर डिज़ाइन एलिमेंट बन गए हैं।

इन अपडेट्स के अलावा, फॉक्सवैगन वर्टस फेसलिफ्ट को कुछ नए कलर ऑप्शन में भी पेश किया जा सकता है।

केबिन

हालांकि कंपनी ने आधिकारिक तौर पर नई व​र्टस के केबिन की तस्वीरें जारी नहीं की हैं, लेकिन यह उम्मीद की जा रही है कि एक्सटीरियर की तरह ही यहां भी बदलाव छोटे और कॉस्मेटिक होंगे। डैशबोर्ड का मौजूदा लेयर्ड लुक जारी रहने की संभावना है, जिसमें पैसेंजर साइड पर ग्लॉस-ब्लैक इन्सर्ट दिया जा सकता है। माना जा रहा है कि फॉक्सवैगन वेरिएंट के आधार पर कई कलर थीम पेश कर सकती है।

*संदर्भ के लिए मौजूदा फॉक्सवैगन वर्टस की फोटो का इस्तेमाल

फीचर्स

फीचर लिस्ट की बात करें तो, आप इसमें गूगल असिस्टेंट के साथ अपडेट 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और नए 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे एक्स्ट्रा फीचर्स की उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा, इसमें 6 तरह से पावर एडजस्ट और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, एक वायरलेस फोन चार्जर, सिंगल-पेन सनरूफ, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलना जारी रहेंगे।

*संदर्भ के लिए मौजूदा फॉक्सवैगन वर्टस की फोटो का इस्तेमाल

फॉक्सवैगन व​र्टस पहले से ही अपनी 5-स्टार ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग के लिए जानी जाती है, और उम्मीद है कि फेसलिफ्ट मॉडल इस सेफ्टी को बनाए रखेगा। नई वर्टस गाड़ी में दो बहुत ही उपयोगी सेफ्टी फीचर्स: 360-डिग्री कैमरा और फ्रंट पार्किंग सेंसर जोड़े जा रहे हैं। ऐसी भी अटकलें हैं कि 1.5-लीटर टीएसआई वेरिएंट्स में ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक दिए जा सकते हैं। मौजूदा सेफ्टी फीचर्स जैसे 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए), रियर पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर वार्निंग सिस्टम और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे फीचर पहले की तरह मिलना जारी रहेंगे।

पावरट्रेन ऑप्शंस

2026 फॉक्सवैगन वर्टस फेसलिफ्ट में अभी वाले ही 1-लीटर और 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलेंगे। हालांकि, एक बड़ा बदलाव 1-लीटर इंजन के लिए नए 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के रूप में आएगा, जो अभी वाले 6-स्पीड यूनिट की जगह लेगा। वर्टस फेसलिफ्ट के स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हो सकते हैं:

इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल टीएसआई 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल टीएसआई पावर 115 पीएस 150 PS टॉर्क 178 एनएम 250 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी/8-स्पीड एटी (नया) 7-स्पीड डीएसजी

एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी- ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कन्वर्टर), डीएसजी- डुअल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

संभावित कीमत और मुकाबला

इन अपडेट के साथ,नई फॉक्सवैगन वर्टस की कीमत थोड़ी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इसकी प्राइस लगभग 11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। न्यू वर्टस का मुकाबला हुंडई वरना, होंडा सिटी और स्कोडा स्लाविया जैसी कॉम्पैक्ट सेडान कार से रहेगा।

कारदेखो का क्या है कहना

लॉन्च के बाद से पिछले चार सालों में, फॉक्सवैगन व​र्टस धीरे-धीरे लेकिन लगातार कॉम्पैक्ट सेडान खरीदने वालों की पहली पसंद बन गई है। यह फेसलिफ्ट, भले ही छोटा है, लेकिन पूरे पैकेज को अपडेट करता है। नए फीचर्स भी अच्छे होंगे और सुविधाओं को बढ़ाएंगे, हालांकि हमें लगता है कि फॉक्सवैगन और बड़े अपडेट के साथ थोड़ा और आगे जा सकती थी, जिससे यह अभी की तुलना में और भी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाती।

आप नई फॉक्सवैगन व​र्टस फेसलिफ्ट के बारे में क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं।