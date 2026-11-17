modified on नवंबर 17, 2026 16:33 ist

Nov 17, 2026 16:33 IST

last updated on Nov 17, 2026 16:33 IST

Nov 17, 2026 15:27 IST

published on Nov 17, 2026 15:27 IST

Mahindra XEV 9S ने भारत एनकैप (BNCAP) क्रैश टेस्ट में बच्चे और बड़ों दोनों पैसेंजर की सुरक्षा के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की है। यह इलेक्ट्रिक एसयूवी कार पहले से ही अपने 7 सीटर लेआउट, लंबी रेंज और प्रीमियम फीचर्स के लिए चर्चा में रही है, और अब यह सेफ्टी रेटिंग इसे फैमिली बायर्स के लिए एक और भी मजबूत दावेदार बनाती है।

एक फैमिली SUV में फीचर्स और स्पेस के अलावा सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि गाड़ी कितनी सुरक्षित है, और XEV 9S ने इस सवाल का दमदार जवाब दिया है।

वयस्क पैसेंजर प्रोटेक्शन

31.15/32 पॉइंट्स

फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट: 15.15/16 पॉइंट्स

साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट: 16/16 पॉइंट्स

फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट 64 किमी/घंटा की रफ्तार पर किया गया। इस टेस्ट के नतीजों के अनुसार, ड्राइवर और आगे बैठे पैसेंजर के सिर और गर्दन को अच्छी सुरक्षा मिली। ड्राइवर की छाती को भी "अच्छी" रेटिंग दी गई, लेकिन को-पैसेंजर की छाती को सिर्फ ‘पर्याप्त’ सुरक्षा मिली।

हालांकि, ड्राइवर और को-ड्राइवर दोनों के जांघों और पेल्विस एरिया को "अच्छी" रेटिंग मिली। ड्राइवर के पैरों को भी अच्छी सुरक्षा मिली। कुल मिलाकर, फ्रंटल इम्पैक्ट में XEV 9S ने वयस्कों के लिए मजबूत सुरक्षा प्रदान की।

साइड इम्पैक्ट टेस्ट में भी XEV 9S ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। 50 किमी/घंटा की रफ्तार पर किए गए साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में इसने पूरे 16/16 अंक हासिल किए। इस टेस्ट में ड्राइवर के शरीर के सभी महत्वपूर्ण हिस्सों को "अच्छी" सुरक्षा मिली।

साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट में भी कार ने शानदार प्रदर्शन किया। इस टेस्ट में भी शरीर के सभी हिस्सों को "अच्छी" सुरक्षा मिली, जो इस बात का सबूत है कि XEV 9S साइड से होने वाली टक्कर में भी बेहतरीन सुरक्षा देती है।

बच्चों की सुरक्षा

45/49 पॉइंट्स

डायनामिक स्कोर: 24/24 पॉइंट्स

चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम (सीआरएस) इंस्टॉलेशन स्कोर: 12/12 पॉइंट्स

व्हीकल असेसमेंट स्कोर: 9/13 पॉइंट्स

18-महीने के बच्चे की सुरक्षा

18 महीने के बच्चे की डमी को आईएसओफिक्स एंकरेज के साथ रियर-फेसिंग चाइल्ड सीट में रखकर टेस्ट किया गया। डायनामिक टेस्ट में इसे पूरे 12/12 अंक मिले, जो यह दर्शाता है कि फ्रंटल और साइड इम्पैक्ट के दौरान चाइल्ड सीट ने बच्चे को सिर और छाती की गंभीर चोटों से पूरी तरह सुरक्षित रखा। चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम (सीआरएस) इंस्टॉलेशन में भी इसे पूरे अंक मिले।

3 साल के बच्चे की सुरक्षा

इसी तरह, 3 साल के बच्चे की डमी को फॉरवर्ड-फेसिंग चाइल्ड सीट में रखकर टेस्ट किया गया। इसे भी पूरे 12/12 अंक मिले। इसका मतलब है कि टक्कर के दौरान डमी का मूवमेंट नियंत्रित था और उसे किसी भी तरह की गंभीर चोट का खतरा नहीं था।

कुल मिलाकर, XEV 9S न केवल सबसे सुरक्षित 7 सीटर इलेक्ट्रिक कार है, बल्कि अपने आईसीई वर्जन एक्सयूवी 7एक्सओ से भी ज्यादा स्कोर करती है।

सेफ्टी फीचर्स

सुरक्षा के लिए XEV 9S में काफी सारे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं, जिनमें लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), 7 एयरबैग तक, एक 360-डिग्री कैमरा, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी), एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट शामिल हैं।

बैटरी पैक, मोटर और रेंज

Mahindra XEV 9S SUV तीन बैटरी पैक ऑप्शन: 59 केडब्ल्यूएच, 70 केडब्ल्यूएच और 79 केडब्ल्यूएच में उपलब्ध है।

महिंद्रा इलेक्ट्रिक कार के स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

बैटरी पैक 59 केडब्ल्यूएच 70 केडब्ल्यूएच 79 केडब्ल्यूएच सर्टिफाइड रेंज (*एमआईडीसी फेज I+II) 521 किलोमीटर 600 किलोमीटर 679 किलोमीटर पावर 231 पीएस 245 पीएस 286 पीएस टॉर्क 380 एनएम 380 एनएम 380 एनएम इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 1 1 ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव

कीमत और मुकाबला

Mahindra XEV 9S की कीमत 20.65 लाख रुपये से 30.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

Mahindra XEV 9S का मुकाबला इलेक्ट्रिक एसयूवी कार सेगमेंट में एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी से है, जबकि 5 सीटर इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में यह टाटा हैरियर ईवी का विकल्प है और इसका मुकाबला किआ कैरेंस क्लैविस ईवी, बीवाईडी ईमैक्स7 और विनफास्ट वीएफ एमपीवी7 जैसी 7-सीटर इलेक्ट्रिक एमपीवी कार से भी है। यह आगामी टाटा सफारी ईवी को भी टक्कर देगी।

कारदेखो का क्या है कहना

यह 5-स्टार रेटिंग सेफ्टी-रेटेड Mahindra SUV की लंबी होती लिस्ट में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह नतीजा इस बात को मजबूती से सामने रखता है कि फैमिली SUV, खासकर तीन-रो वाली गाड़ियों के लिए, क्रैश-टेस्ट परफॉर्मेंस अब एक निर्णायक पैमाना बनता जा रहा है।

XEV 9S अपनी ICE वर्जन एक्सयूवी700 से भी ज्यादा स्कोर करती है और इंग्लो प्लेटफॉर्म पर बनी तीसरी सबसे सुरक्षित इलेक्ट्रिक गाड़ी है। एक 5-स्टार रेटिंग ग्राहकों को भरोसा तो देती है, लेकिन बड़ों और बच्चों की सुरक्षा के अलग-अलग स्कोर खरीदारों को यह समझने में मदद करते हैं कि कार असल में कितनी सुरक्षित है।

अपने शानदार क्रैश टेस्ट रिजल्ट और एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स के साथ, Mahindra XEV 9S ने एक मॉडर्न फैमिली SUV से की जाने वाली उम्मीदों का स्तर ऊंचा कर दिया है। उम्मीद है कि दूसरी कार कंपनियां भी इस रास्ते पर चलेंगी, क्योंकि एक पैनोरमिक सनरूफ या बड़ी टचस्क्रीन कभी भी परिवार की सुरक्षा से ज्यादा मायने नहीं रखने चाहिए।

क्या आप अपने परिवार के लिए यही 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV चुनेंगे? हमें कमेंट्स में बताएं।