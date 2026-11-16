नई ऑडी ए5 भारत में टेस्टिंग के दौरान दिखी, जल्द हो सकती है लॉन्च

ऑडी इंडिया अपने भारतीय पोर्टफोलियो को अपडेट करने पर काम कर रही है। इसकी शुरुआत एंट्री-लेवल लग्जरी एसयूवी क्यू3 से हुई थी, जिसे अपनी राइड और हैंडलिंग के लिए काफी तारीफ मिली। इसमें मिलने वाला खास यूरोपियन ड्राइविंग एक्सपीरियंस कई कार प्रेमियों को बहुत पसंद आया।

अब नई ऑडी ए5 सेडान को टेस्टिंग के दौरान भारत की सड़कों पर बिना कैमोफ्लाज के देखा गया है। इससे लगता है कि इसकी लॉन्चिंग अब ज़्यादा दूर नहीं है। सामने आई तस्वीरों से हमें क्या पता चला है, आइए जानते हैं आगे :-

क्या कुछ आया है नजर?

वीडियो से ली गई तस्वीरों में एक सफेद ऑडी ए5 दिखाई दे रही है, जिस पर कोई कैमोफ्लाज नहीं है और इस पर अस्थायी नंबर प्लेट लगी है। इससे पता चलता है कि यह प्रोडक्शन मॉडल अपनी लॉन्चिंग के काफी करीब है।

तस्वीरों में दिख रही सफेद ऑडी ए5 का सबसे बड़ा आकर्षण कस्टमाइज होने वाले कनेक्टेड एलईडी/ओएलईडी टेललैंप्स हैं, जिनमें सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स दिए गए हैं। इन कनेक्टेड एलईडी/ओएलईडी टेललैंप को कार के सिस्टम में मौजूद अलग-अलग डिज़ाइन के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है। कूपे जैसी दिखने वाली इस सैलून कार में टू-टोन बंपर और ट्विन एग्जॉस्ट दिए गए हैं जो कार के स्पोर्टी डिज़ाइन से मेल खाते हैं। कार में लगभग पूरी छत को कवर करने वाला एक बड़ा पैनोरमिक सनरूफ भी है।

स्पोर्टी लुक को और बढ़ाने के लिए इसमें एक्सटीरियर पर कई ब्लैक एक्सेंट का इस्तेमाल किया गया है, जो शार्क-फिन एंटीना, विंडो सराउंड, डोर हैंडल और ओआरवीएम्स पर देखे जा सकते हैं।

ऑडी ए5 सेडान से जुडी जानकारी

नई ऑडी ए5 सेडान भारत में ऑडी ए4 की जगह लेगी और यह एक ज़्यादा स्पोर्टी विकल्प साबित होगी। ए5 को भारत में क्यू3 की लॉन्चिंग के बाद असेंबल करके बेचा जा सकता है।

डिजाइन की बात करें तो नई ऑडी ए5 में आगे की तरफ बड़ी ग्रिल और दमदार दिखने वाले एलईडी हेडलैंप दिए गए हैं, जिसमें कस्टमाइजेबल एलईडी डीआरएल्स लगी हैं। मस्कुलर बोनट गाड़ी को एक सीरियस लुक देता है, जबकि फ्लेयर्ड व्हील आर्क इसमें स्पोर्टी टच जोड़ते हैं।

पीछे की तरफ कनेक्टेड एलईडी टेललैंप दिए गए हैं जो इसे एक प्रीमियम लुक देते हैं, जबकि स्लोपिंग रूफलाइन बूटलिड पर लगे एक छोटे लिप स्पॉइलर के साथ लुक को पूरा करती है। पीछे वाले हिस्से में ट्विन एग्जॉस्ट के साथ एक अग्रेसिव डिज़ाइन वाला बंपर भी दिया गया है।

नई ऑडी ऑडी ए5 का इंटीरियर टेक्नोलॉजी और लग्ज़री का बेहतरीन कॉम्बिनेशन होगा। इसके डैशबोर्ड पर ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप दिया गया है, जिसमें 11.9-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 14.5-इंच का मेन टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.9-इंच का पैसेंजर डिस्प्ले शामिल है। वेरिएंट के आधार पर केबिन को ऑल-ब्लैक या ब्लैक-बेज टू-टोन थीम में पेश किया जाएगा। डोर और डैशबोर्ड पर लेदरेट फिनिश और सेंटर कंसोल पर पियानो ब्लैक एक्सेंट दिए गए हैं जो इसके प्रीमियम फील को बढ़ाते हैं।

इसकी सीटिंग पोज़िशन थोड़ी नीची है और एक परिवार के लिए बहुत ज़्यादा खुली-खुली या बड़ी नहीं है। हालांकि, इसमें औसत कद के चार वयस्कों के लिए पर्याप्त जगह है जो अच्छी कुशनिंग वाली सीटों पर आराम से बैठ सकते हैं।

ऑडी ए5 की फीचर लिस्ट में 11.9-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 14.5-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन, और पैसेंजर के लिए 10.9-इंच की टचस्क्रीन एंटरटेनमेंट डिस्प्ले शामिल हैं। इसमें मल्टी-जो क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जर, पैनोरमिक सनरूफ, एक्टिव कीलेस एंट्री, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और कस्टमाइजेबल एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर भी दिए जा सकते हैं।

सेफ्टी के लिए इसमें मल्टीपल एयरबैग, ईएससी, क्वाट्रो ऑल-व्हील ड्राइव (एडब्लूडी), आइएसोफिक्स माउंट्स, 360-डिग्री कैमरा और ऑल व्हील डिस्क ब्रेक जैसे फीचर मिलने की उम्मीद है।

भारत आने वाली ऑडी ए5 में क्यू3 वाला 2-लीटर टीएफएसए टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, लेकिन इसे अलग पावर ट्यूनिंग के साथ पेश किया जाएगा। उम्मीद है कि इसमें 7-स्पीड डीएसजी डुअल क्लच ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ एडब्लूडी सेटअप दिया जा सकता है।

यहां देखें ऑडी क्यू5 अंतरराष्ट्रीय मॉडल के इंजन स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल टीएफएसआई पावर 204 पीएस टॉर्क 340 एनएम ट्रांसमिशन 7-स्पीड डीसीटी ड्राइवट्रेन एडब्लूडी

डीसीटी- डुअल-क्लच ट्रांसमिशन / एडब्लूडी - ऑल-व्हील ड्राइव



यह इंजन परफॉर्मेंस और शानदार ड्राइवेबिलिटी के लिए जाना जाता है। भले ही एफिशिएंसी के मामले में यह अपने सेगमेंट में सबसे बेहतरीन ना हो, लेकिन ड्राइविंग एक्सपीरिएंस और लंबी दूरी तय करने की क्षमता के मामले में यह इसकी भरपाई कर देता है।





संभावित कीमत और मुकाबला

ऑडी ए5 की कीमत 50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आसपास से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज और मर्सिडीज-बेंज सी-क्लास से रहेगा।

कारदेखो का क्या है कहना …

अपने स्पोर्टी लुक और कस्टमाइज़ेबल लाइटिंग सेटअप के साथ ऑडी ए5 एंट्री-लेवल लग्ज़री सेडान सेगमेंट में एक अलग पहचान बनाएगी और यह ऑडी की पकड़ को फिर से मजबूत करने में मदद कर सकती है। ऑडी ए5 ना केवल ए4 की जगह लेगी, बल्कि अपने आकर्षक डिज़ाइन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ युवा खरीदारों को भी टारगेट करेगी। भारत में असेंबल होने से इसकी कीमत को प्रतिस्पर्धी रखने में मदद मिलेगी।

उम्मीद है कि ऑडी ए5 को साल 2027 की शुरुआत में पेश किया जा सकता है, और फिर कंपनी 2027 के आखिर में फ्लैगशिप एसयूवी क्यू9 को लॉन्च कर सकती है।

आप अपकमिंग ए5 लग्जरी सेडान के बारे में क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं।

