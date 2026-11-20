last updated on Nov 20, 2026 16:31 IST

भारत सरकार ने नई और पुरानी दोनों तरह की कारों के लिए पीयूसी (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) सर्टिफिकेट की वैधता से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इन नए नियमों का सीधा असर देश के करोड़ों कार मालिकों पर पड़ेगा, क्योंकि अब पीयूसी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी आपकी गाड़ी के एमिशन नॉर्म्स और उसकी उम्र पर निर्भर करेगी। अब तक ज्यादातर गाड़ियों के लिए यह वैधता 12 महीने की होती थी। हालांकि, सरकार ने यह साफ किया है कि चालान से बचने के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट अब भी अनिवार्य रहेगा।

ध्यान दें कि नई गाइडलाइंस तो आ गई है, लेकिन ये कब लागू होगी, यह अभी पता नहीं चला है।

बीएस 6 प्राइवेट व्हीकल

अगर आपके पास बीएस 6 कार है, तो यह बदलाव आपके लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। नए नियमों के अनुसार, 6 साल से कम पुरानी बीएस 6 प्राइवेट कार के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट की वैधता 1 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई है। इसका मतलब है कि एक बार पीयूसी बनवाने के बाद आपको तीन साल तक रिन्यूअल की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। इससे न सिर्फ आपका समय बचेगा, बल्कि बार-बार होने वाला खर्च भी कम होगा।

6 से 10 साल पुरानी कार के लिए वैधता पहले की तरह ही 1 साल रहेगी। अगर आपकी कार 10 साल से ज्यादा पुरानी है, तो आपको हर 6 महीने में पीयूसी सर्टिफिकेट रिन्यू कराना होगा।

अगर आप अपने पीयूसी सर्टिफिकेट की एक्सपायरी डेट से 10 दिन के अंदर उसे रिन्यू कराते हैं, तो नए सर्टिफिकेट की वैधता पुरानी एक्सपायरी डेट से ही शुरू होगी। पहले यह नियम था कि नया सर्टिफिकेट रिन्यूअल की तारीख से शुरू होता था। यह सभी कारों पर लागू है।

पुराने प्राइवेट व्हीकल

सड़क पर चलने वाली सभी बीएस 4 कार के लिए, पीयूसी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी घटाकर 6 महीने कर दी जाएगी। और बीएस 1, बीएस 2, और बीएस 3 गाड़ी के मालिकों के लिए पीयूसी वैलिडिटी सबसे कम सिर्फ 3 महीने होगी।

इन कार के ​मालिकों को अब पीयूसी सर्टिफिकेट अपडेट रखने के लिए बार-बार पीयूसी सेंटर के चक्कर लगाने पड़ेंगे। क्योंकि उन्हें नई कार मालिकों की तुलना में हर साल ज्यादा सर्टिफिकेट बनवाने होंगे।

बीएस 6 कमर्शियल व्हीकल

सरकार ने बीएस 6 कमर्शियल वाहनों के लिए भी पीयूसी नियमों में संशोधन किया है। बीएस 6 कमर्शियल वाहनों के लिए भी उम्र के आधार पर अलग-अलग वैधता तय की गई है। 6 साल से कम पुराने वाहन के लिए पीयूसी वैधता 2 साल होगी। 6 से 10 साल पुराने वाहन की वैधता 1 साल रहेगी। 10 साल से ज्यादा पुराने वाहन की पीयूसी हर 6 महीने में रिन्यू करानी होगी।

एमिशन नॉर्म्स रजिस्ट्रेशन तारीख वैधता बीएस 1 31 मार्च 2017 या उससे पहले 3 महीने बीएस 2 बीएस 3 बीएस 4 31 मार्च 2020 या उससे पहले 6 महीने बीएस 6 (प्राइवेट) 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद 3 साल (रजिस्ट्रेशन की तारीख से 6 साल तक), 1 साल (रजिस्ट्रेशन की तारीख से 6 साल से ज्यादा लेकिन 10 साल से कम), 6 महीने (रजिस्ट्रेशन के 10 साल से ज्यादा) बीएस 6 (कमर्शियल व्हीकल) 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद 2 साल (रजिस्ट्रेशन की तारीख से 6 साल तक), 1 साल (रजिस्ट्रेशन की तारीख से 6 साल से ज्यादा लेकिन 10 साल से कम), 6 महीने (रजिस्ट्रेशन के 10 साल से ज्यादा)

यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये बदलाव तभी लागू होंगे जब आप अगली बार अपना पीयूसी सर्टिफिकेट रिन्यू कराएंगे। आपका मौजूदा पीयूसी सर्टिफिकेट अपनी एक्सपायरी डेट तक पूरी तरह वैध रहेगा।

कारदेखो का क्या है कहना

नई बीएस 6 टेक्नोलॉजी वाली कार सख्त एमिशन नॉर्म्स के कारण बहुत कम प्रदूषण करती हैं। इसलिए, सरकार ने इन कार मालिकों को हर साल पीयूसी रिन्यू कराने की अनिवार्यता से राहत देकर उनका बोझ कम किया है। इससे नई कार मालिकों को सुविधा होगी और रिन्यूअल के लिए बार-बार जाने की परेशानी खत्म हो जाएगी।

दूसरी तरफ, पुरानी गाड़ियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए सरकार ने उनके पीयूसी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कम कर दी है। इसका असर पुरानी कारों के मालिकों पर पड़ सकता है, खासकर उन कारों पर जो बीएस3 और पुराने एमिशन नॉर्म्स के अनुरूप हैं, उन्हें अब हर तीन महीने में पॉल्यूशन चेक करवाना होगा।