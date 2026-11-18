विनफास्ट भारत में अपनी शुरुआत कर चुकी है, लेकिन कंपनी की पूरी रेंज उसके घरेलू बाजार वियतनाम में दिखाई देती है। जहां वियतनाम में छोटी सिटी कारों से लेकर अल्ट्रा-लग्जरी एसयूवी और यहां तक कि पिकअप ट्रक मौजूद है, वहीं भारत में कंपनी की फिलहाल केवल तीन कारें वीएफ6, वीएफ7 और वीएफ एमपीवी 7 बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। आइए विनफास्ट के उन छह मॉडल्स पर करीब से नजर डालते हैं जो वियतनाम में बेचे जाते हैं :-

विनफास्ट वीएफ2

विनफास्ट वीएफ2 कंपनी के पोर्टफोलियो की सबसे छोटी और सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार है। यह एमजी कॉमेट ईवी की तरह एक कॉम्पैक्ट सिटी ईवी है जिसका मकसद रोजमर्रा के छोटे सफर को आसान और किफायती बनाना है। वियतनाम में इसकी कीमत वीएनडी 188 मिलियन (बैटरी के साथ) है, जो भारतीय करेंसी के अनुसार 6 लाख रुपये से 8 लाख रुपये के बीच है।

यह वीएफ3 से छोटी कार है और इसे खासतौर पर शहर में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। इसमें 18.3 केडब्लूएच बैटरी पैक लगा है जिसकी एनईडीसी सर्टिफाइड रेंज 210 किलोमीटर है। इसकी टॉप स्पीड 80 किमी/घंटे है। इसमें ईको और नॉर्मल ड्राइव मोड दिए गए हैं। इस गाड़ी के साथ विनफास्ट का लक्ष्य उन ग्राहकों को आकर्षित करना है जो आमतौर पर कम कीमत पर कोई प्रीमियम स्कूटर या मोटरसाइकिल खरीदते हैं। इसके केबिन का डिज़ाइन काफी सिंपल है और इसमें 7-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम के अलावा पार्किंग सेंसर, एबीएस के साथ ईबीडी जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं।

विनफास्ट वीएफ5

विनफास्ट वीएफ5 एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर एसयूवी है और और विनफास्ट की सबसे किफायती फैमिली-साइज ईवी में से एक है, जिसकी कीमत वीएनडी 496 मिलियन (भारतीय करेंसी के अनुसार 18 लाख रुपये) है। इसमें 43 केडब्लूएच का बैटरी पैक और सिंगल मोटर दी गई है जो 134 पीएस की पावर और 135 एनएम का टॉर्क जनरेट करती है। इसकी एनईडीसी सर्टिफाइड रेंज 370 किलोमीटर है। यह एक ऐसी गाड़ी है जो शहर के रोज़मर्रा के इस्तेमाल के साथ-साथ वीकेंड पर छोटे-मोटे ट्रिप्स के लिए भी उपयुक्त है।

अच्छी बात यह है कि यह ईवी भारत आ रही है। यह विनफास्ट की सफलता में अहम भूमिका निभा सकती है, क्योंकि यह एक ऐसे सेगमेंट में फिट बैठती है जिसकी डिमांड काफी ज्यादा है। इसका सीधा मुकाबला टाटा नेक्सन ईवी और एमजी विंडसर ईवी जैसी गाड़ियों से रहेगा। इसका कॉम्पैक्ट साइज, अनोखा डिजाइन और सिंपल केबिन इसे उन लोगों के लिए एक दिलचस्प विकल्प बनाता है, जो बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए बिना कुछ अलग और खास चाहते हैं।

विनफास्ट वीएफ8

वीएफ8 को हाल ही में अपडेट किया गया है, और इसका सेकंड जनरेशन मॉडल वियतनाम में मई 2026 में लॉन्च किया गया था। यह विनफास्ट का ज्यादा प्रीमियम मॉडल है जिसे पिनिनफेरिना ने डिज़ाइन किया है। यह एक डी-सेगमेंट इलेक्ट्रिक एसयूवी है जिसमें 60.13 केडब्ल्यूएच की बैटरी और फ्रंट-व्हील-ड्राइव मोटर दी गई है। यह मोटर 228 पीएस की पावर और 330 एनएम का टॉर्क जनरेट करती है। इसकी एनईडीसी सर्टिफाइड रेंज 500 किलोमीटर है। इसे 10 से 70 प्रतिशत तक फास्ट चार्ज होने में 30 मिनट से भी कम का समय लगता है। वियतनाम में वीएफ8 मिड-साइज एसयूवी की कीमत वीएनडी 999 मिलियन है, जो भारतीय करेंसी के अनुसार 35 लाख रुपये है।

अगर वीएफ8 को भारत में लॉन्च किया जाता है, तो इसे कंपनी के लाइनअप में वीएफ7 के ऊपर पोजिशन किया जाएगा। यह वीएफ7 के मुकाबले ज्यादा प्रीमियम विकल्प होगी।

विनफास्ट वीएफ9

विनफास्ट के लाइनअप में वीएफ9 को फुल-साइज 3-रो इलेक्ट्रिक एसयूवी कार (6-सीटर और 7-सीटर लेआउट में उपलब्ध) के तौर पर टॉप पर पोजिशन किया गया है। इसमें 123 केडब्लूएच का बड़ा बैटरी पैक और डुअल-मोटर एडब्लूडी सेटअप दिया गया है, जो संयुक्त 407 पीएस की पावर जनरेट करता है। इसकी डब्लुएलटीपी सर्टिफाइड रेंज 600 किलोमीटर से ज़्याद है। इसकी लंबाई 5 मीटर से ज़्यादा है और इसकी शुरुआती कीमत वीएनडी 1.348 बिलियन (लगभग 50 लाख रुपये) है।

इसमें 15.6-इंच की टचस्क्रीन, हेड-अप डिस्प्ले, दूसरी रो के पैसेंजर्स के लिए 8-इंच की स्क्रीन, पैनोरमिक ग्लास रूफ और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं, जो इसकी ज्यादा कीमत को बिलकुल सही ठहराते हैं। प्लस वेरिएंट में फ्रंट और सेकंड रो की सीटों में हीटिंग, वेंटिलेशन और मसाज जैसे फीचर्स जोड़े गए हैं। साथ ही, इसमें 14-स्पीकर वाला साउंड सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर, 360-डिग्री कैमरा, एडीएएस और 11 एयरबैग्स भी मिलते हैं।

विनफास्ट लैकहोंग 900 एलएक्स

यह सिर्फ एक कार ही नहीं, बल्कि एक स्टेटमेंट है। लैकहोंग 900 एलएक्स एक अल्ट्रा-लग्ज़री इलेक्ट्रिक एसयूवी है, जिसे खासतौर पर वीआपई और सरकारी अधिकारियों के लिए बनाया गया है। इसे इस तरह से तैयार किया गया है कि यह रोल्स रॉयस या बेंटले जैसी गाड़ियों के लेवल की लग्जरी और कंफर्ट प्रदान करे।

फन फैक्ट : अगस्त 2026 में इसका इस्तेमाल हनोई में एशियन चैंपियनशिप के फाइनल के दौरान फीफा प्रेजिडेंट जियानी इन्फेंटिनो को घुमाने के लिए भी किया गया था।

इसकी लंबाई 5,342 मिलीमीटर है और व्हीलबेस 3,349 मिलीमीटर है, जो इसे कैडिलैक एस्केलेड से भी बड़ा बनाता है। इसके केबिन में गोल्डन नानमू लकड़ी, हाथ से सिली गई नाप्पा लेदर अपहोल्स्ट्री और 24के सोने की डिटेलिंग दी गई है। इसमें पीछे की तरफ गोल्ड प्लेटेड 'लैकहोंग' लेटरिंग भी दी गई है। इसमें वीएफ9 वाली पावरट्रेन दी गई है, जिसमें 123 केडब्लूएच की बैटरी और डुअल मोटर मिलती हैं। स्टैंडर्ड वर्ज़न में यह मोटर 408 पीएस की पावर और आर्मर्ड वर्ज़न में 461 पीएस की पावर देती है और इसका टॉर्क आउटपुट 620 एनएम है। आर्मर्ड वर्ज़न का वजन 5 टन से ज्यादा है और इसकी रेंज लगभग 450 किलोमीटर है।

लैकहोंग विनफास्ट का लग्जरी ब्रांड माना जाता है, ठीक वैसे ही जैसे बीवाईडी के लिए डेंजा है। लैकहोंग के और भी कई मॉडल लॉन्च किए जाएंगे, जिनमें कुछ सेडान कारें शामिल होंगी।

विनफास्ट वीएफ वाइल्ड

वीएफ वाइल्ड विनफास्ट का पहला पिकअप ट्रक है, जो रेंज-एक्सटेंडर टेक्नोलॉजी के साथ आता है जिसमें पहियों को चलाने का काम केवल 160 किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर (280 एनएम टॉर्क के साथ) करती है, जबकि पेट्रोल इंजन का काम सिर्फ 46.4 केडब्लूएच की एलएफपी बैटरी के लिए जनरेटर की तरह काम करना है। इसकी इलेक्ट्रिक एनईडीसी रेंज 250 किलोमीटर से ज़्यादा है। विनफास्ट का दावा है कि इसकी कुल रेंज 1,000 किलोमीटर से ज़्यादा है, जो किसी भी पिकअप ट्रक में अब तक देखी गई रेंज से कहीं ज्यादा है।

इसकी लंबाई 5,300 मिलीमीटर से ज़्यादा है और व्हीलबेस का साइज 3,258 मिलीमीटर है। इसकी कीमत वीएनडी 860 मिलियन (टैक्स से पहले लगभग 32 लाख रुपये) है। अगर इसे कभी भारत में लॉन्च किया जाता है, तो यह टोयोटा हाइलक्स का एक ज़्यादा प्रीमियम वर्जन और फुली इलेक्ट्रिक विकल्प के तौर पर साबित हो सकती है। इस गाड़ी को जो चीज़ें दिलचस्प बनाती हैं, वो हैं इसका बड़ा साइज़, 1000 किलोमीटर तक की रेंज, शानदार फीचर्स और इस कैटेगरी का इकलौता 'एक्सटेंडेड-रेंज' व्हीकल। अगर विनफास्ट इसे भारत लाती है, तो यह एक दिलचस्प विकल्प साबित हो सकती है।

कारदेखो का क्या है कहना…

वियतनाम में विनफास्ट के लाइनअप की गाड़ियों में हर तरह के खरीदार के लिए कुछ ना कुछ है। पहला वीएफ2 जिसकी कीमत लगभग एक स्कूटर जितनी है, और दूसरा गोल्ड-प्लेटेड लैक होंग है जो कि उन लोगों के लिए है जिन्हें स्टाइल के साथ सफर करना पसंद है। एक फैमिली के हिसाब से वीएफ9 और नई वीएफ8 एक समझदारी भरा विकल्प है, जबकि वीएफ वाइल्ड सबसे दिलचस्प गाड़ी है, यह एक रेंज-एक्सटेंडर पिकअप है जो बहुत कम ब्रांड्स ही पेश करते हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा है कि इनमें से कितनी गाड़ियां भारत आती हैं, लेकिन अगर विनफास्ट यहां अपना विस्तार जारी रखती है, तो वीएफ5 और वीएफ2 पर खास नजर बनी रहेगी।



इनमें से किस गाड़ी ने आपका सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं।



