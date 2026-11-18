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Nov 18, 2026 16:53 IST

last updated on Nov 18, 2026 16:53 IST

Nov 18, 2026 16:50 IST

published on Nov 18, 2026 16:50 IST

टाटा सिएरा ईवी, जो अपने स्पेशियस और फीचर-रिच केबिन के लिए इलेक्ट्रिक एसयूवी कार सेगमेंट में पहले से ही लोकप्रिय है, अब सेफ्टी के मामले में भी एक नया बेंचमार्क सेट कर रही है। भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार ने वयस्क पैसेंजर और बच्चों की सुरक्षा के लिए 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। यह रिजल्ट उन खरीदारों के लिए एक बड़ी खबर है जो एक स्टाइलिश, आरामदायक और सुरक्षित इलेक्ट्रिक कार की तलाश में हैं। आइए इस क्रैश टेस्ट रिपोर्ट की हर डिटेल पर करीब से नज़र डालते हैं और समझते हैं कि सिएरा ईवी असल में कितनी सुरक्षित है।

वयस्क पैसेंजर प्रोटेक्शन

30.62/32 पॉइंट्स

फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट: 14.62/16 पॉइंट्स

साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट: 16/16 पॉइंट्स

64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार पर किए गए फ्रंटल ऑफसेट टेस्ट में, सिएरा ईवी ने ड्राइवर और आगे बैठे पैसेंजर के शरीर के ऊपरी हिस्सों को बेहतरीन सुरक्षा दी, जिसमें सिर और गर्दन शामिल थी।

इसी तरह, दोनों की जांघों और पेल्विस एरिया को भी 'अच्छा' प्रोटेक्शन मिला। हालांकि, पैरों के निचले हिस्से की सुरक्षा को पर्याप्त रेट किया गया। इस टेस्ट में ड्राइवर के पैर को 'मार्जिनल' सुरक्षा मिली।

50 किलोमीटर प्रति घंटे पर किए गए साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में, कार ने 16 में से पूरे 16 अंक हासिल किए। इस टेस्ट में ड्राइवर के शरीर के सभी महत्वपूर्ण हिस्सों को अच्छा प्रोटेक्शन मिला।

साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट में भी शरीर के सभी हिस्सों को 'अच्छी' सुरक्षा मिली, जो इस बात की पुष्टि करता है कि साइड से होने वाली गंभीर टक्कर में भी यात्री सुरक्षित रहेंगे।

कुल मिलाकर, सिएरा ईवी को वयस्क पैसेंजर की सुरक्षा के लिए अच्छा स्कोर मिला है, जिसमें अपर बॉडी, जांघों और पेल्विस के लिए ‘अच्छी’ रेटिंग है। कमजोर हिस्से आगे बैठने वालों के निचले पैर और ड्राइवर के पैर हैं।

बच्चों की सुरक्षा

45/49 पॉइंट्स

डायनामिक स्कोर: 24/24 पॉइंट्स

चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम (सीआरएस) इंस्टॉलेशन स्कोर: 12/12 पॉइंट्स

व्हीकल असेसमेंट स्कोर: 9/13 पॉइंट्स

18-महीने का बच्चा

18 महीने के बच्चे की सुरक्षा के लिए किए गए टेस्ट में सिएरा ईवी को 12 में से पूरे 12 पॉइंट मिले। इसलिए, अगर आप अपने बच्चे के साथ रोड-ट्रिपिंग के लिए नई सिएरा ईवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह सबसे सुरक्षित ऑप्शन में से एक होगा।

3-साल का बच्चा

3 साल के बच्चे की सुरक्षा के लिए भी सिएरा ईवी को 12 में से 12 पॉइंट मिले। सिएरा ईवी चाइल्ड प्रोटेक्शन टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म करती है, जिससे यह और भी ज़्यादा सुरक्षित हो जाती है।

सेफ्टी फीचर्स

सिएरा ईवी में काफी सारे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं, जिनमें लेवल -2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), एक 540-डिग्री कैमरा सिस्टम, 6 एयरबैग, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएसपी), एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट, एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी), आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट शामिल हैं।

पावरट्रेन ऑप्शंस

टाटा सिएरा ईवी दो बैटरी पैक: 63 केडब्ल्यूएच और 75 केडब्ल्यूएच के साथ आती है।

यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन की पूरी जानकारी:

बैटरी पैक 63 केडब्ल्यूएच 75 केडब्ल्यूएच 75 केडब्ल्यूएच सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1+2) 565 किलोमीटर 665 किलोमीटर 624 किलोमीटर पावर 238 पीएस 209 पीएस 209 पीएस (आगे), 140 पीएस (पीछे) टॉर्क 315 एनएम 315 एनएम 504 एनएम इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 1 2 ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव ऑल-व्हील ड्राइव

कीमत और मुकाबला

2026 टाटा सिएरा ईवी की कीमत 18.79 लाख रुपये से 25.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में टाटा सिएरा ईवी का मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, महिंद्रा बीई 6, एमजी विंडसर ईवी, एमजी जेडएस ईवी, मारुति ई विटारा, टोयोटा एबेला और विनफास्ट वीएफ6 और वीएफ7 से है।

कारदेखो का क्या है कहना

5-स्टार सेफ्टी रेटिंग टाटा की ब्रांड पहचान का एक अभिन्न हिस्सा बन गई है और सिएरा ईवी इस परंपरा को मज़बूती से आगे बढ़ाती है।

अगर रिपोर्ट को बारीकी से देखें, तो यह कार लगभग हर सेफ्टी पैरामीटर पर खरी उतरती है। केवल फ्रंट ऑक्यूपेंट्स के पैरों के निचले हिस्से के लिए 'पर्याप्त' और ड्राइवर के पैरों के लिए 'मार्जिनल' रेटिंग ही ऐसे एरिया हैं जहां मामूली सुधार की गुंजाइश है।

सिएरा में पहले से ही खरीदारों को जीतने के लिए लुक्स, पुरानी यादें और एक बड़ा केबिन था। अब इसमें सेफ्टी के भी सारे ऑप्शन हैं, जो इस प्राइस रेंज में इलेक्ट्रिक एसयूवी देखने वाले परिवारों के लिए इसे आसानी से रिकमेंड करता है।

यदि सिएरा ईवी पहले से ही आपकी शॉर्टलिस्ट में थी, तो इस परिणाम से आपका निर्णय बहुत आसान हो जाएगा।