last updated on Nov 20, 2026 18:18 IST

हुंडई वरना उन चुनिंदा कारों में से एक है जिसे ग्लोबल एनकैप और भारत एनकैप दोनों द्वारा क्रैश टेस्ट किया जा चुका है। ग्लोबल एनकैप ने 2023 में प्री-फेसलिफ्ट वरना का टेस्ट किया था, और हाल ही में हुंडई ने भारत एनकैप क्रैश टेस्ट के नतीजे शेयर किए हैं।

दोनों ही एजेंसियों ने इसे वयस्क पैसेंजर और बच्चों की सुरक्षा के लिए पूरी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग दी है। ध्यान दें कि प्री-फेसलिफ्ट और फेसलिफ्ट मॉडल के बीच कोई स्ट्रक्चरल अंतर नहीं है, दोनों वर्जन एक ही प्लेटफॉर्म पर बने हैं, और इनका कोर डीएनए एक जैसा है। यहां हमने हुंडई वरना के भारत एनकैप और ग्लोबल एनकैप के क्रैश टेस्ट रिजल्ट का कंपेरिजन किया है, जिसके बारे में विस्तार से आगे जानेंगे:

भारत एनकैप Vs ग्लोबल एनकैप: स्कोर कंपेरिजन

पैरामीटर भारत एनकैप ग्लोबल एनकैप वयस्क पैसेंजर प्रोटेक्शन स्कोर 28.22 / 32 पॉइंट 28.18 / 34 पॉइंट वयस्क पैसेंजर सेफ्टी स्कोर ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट स्कोर 12.45 / 16 पॉइंट 11.5 / 16 पॉइंट साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट स्कोर 15.77 / 16 पॉइंट 15.7 / 16 पॉइंट चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कोर 44 / 49 पॉइंट 42 / 49 पॉइंट चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ चाइल्ड सेफ्टी डायनामिक स्कोर 24 / 24 पॉइंट -

नोट: दोनों एजेंसियों के वयस्क पैसेंजर प्रोटेक्शन स्कोर का सीधे तौर पर कंपेरिजन सही नहीं हैं। ग्लोबल एनकैप का कुल स्कोर 34 पॉइंट्स में से है, जबकि भारत एनकैप का 32 पॉइंट्स में से है।

हुंडई वरना भारत एनकैप टेस्ट

फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट 64 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर हुआ, जिसमें वरना कार को 16 में से 12.45 पॉइंट मिले। टेस्ट में ड्राइवर सिर के लिए सुरक्षा अच्छी पाई गई, जबकि छाती और पैरों के लिए पर्याप्त रही। हालांकि, पेल्विक एरिया की सुरक्षा 'मार्जिनल' थी। इसी तरह पैसेंजर के सिर, छाती और बाएं पैर के लिए सुरक्षा 'अच्छी' थी। दाहिने पैर के लिए यह 'पर्याप्त' और पेल्विक एरिया के लिए 'मार्जिनल' रही।

साइड मूवेबल बैरियर टेस्ट 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर हुआ, इसमें कार ने 16 में से 15.77 अंकों का स्कोर हासिल किया, जिसे एक मामूली सुधार माना जा सकता है। इस टेस्ट में सिर और पेल्विस के लिए सुरक्षा 'अच्छी' थी, जबकि छाती के लिए 'पर्याप्त' पाई गई। साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट में, सिर, छाती और पेल्विस सभी को ‘अच्छी’ रेटिंग​ मिली।

बच्चों की सुरक्षा के मामले में वरना ने 49 में से 44 अंक हासिल किए। डायनामिक असेसमेंट में वरना को 24 में से पूरे 24 अंक मिले, वहीं सीआरएस (चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम) इंस्टॉलेशन में कार को 12 में से 12 अंक मिले। हालांकि व्हीकल असेसमेंट में इसे 13 में से 8 अंक मिले। 18 महीने और 3 साल के बच्चे की डमी ने आईएसओफिक्स माउंट पर चाइल्ड सीट के साथ पूरे नंबर (फ्रंटल में 8/8 और साइड इम्पैक्ट में 4/4) प्राप्त किए।

हुंडई वरना ग्लोबल एनकैप टेस्ट

ग्लोबल एनकैप ने 2023 में प्री-फेसलिफ्ट वरना का टेस्ट किया था। उस मॉडल में आज के मुकाबले कुछ कम सेफ्टी फीचर्स थे, लेकिन सभी जरूरी बुनियादी सुरक्षा उपकरण मौजूद थे। इस टेस्ट में भी कार को 5-स्टार रेटिंग मिली, लेकिन कुछ कमजोरियां भी सामने आईं। फ्रंटल ऑफसेट टेस्ट में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के सिर और गर्दन के लिए सुरक्षा 'अच्छी' थी। ड्राइवर की छाती के लिए सुरक्षा 'मार्जिनल' थी, जबकि पैसेंजर की छाती के लिए 'अच्छी' थी। दोनों के घुटनों के लिए प्रोटेक्शन 'मार्जिनल' बताया गया।

चिंताजनक बात यह थी कि फुटवेल एरिया और बॉडीशेल, दोनों को 'अनस्टेबल' बताया गया। इसका मतलब है कि कार का ढांचा और अधिक भार झेलने में सक्षम नहीं था।

साइड इम्पैक्ट टेस्ट में सिर, पेट और पेल्विस के लिए सुरक्षा 'अच्छी' थी, जबकि छाती के लिए 'पर्याप्त' थी। साइड पोल टेस्ट में सिर और पेल्विस को अच्छा प्रोटेक्शन मिला। पेट के लिए सुरक्षा 'पर्याप्त', जबकि छाती के लिए सुरक्षा 'मार्जिनल' पाई गई। इसका ईएससी फीचर ग्लोबल एनकैप की जरूरतों को भी पूरा करता था। बच्चों की सुरक्षा जांचने के लिए 3 साल और 18 महीने के बच्चे की डमी को रियर-फेसिंग चाइल्ड सीट में बिठाया गया। इस सेटअप ने फ्रंटल और साइड दोनों टेस्ट में बच्चों को पूरी सुरक्षा दी।

निष्कर्ष

दोनों एजेंसियों में वयस्क पैसेंजर प्रोटेक्शन रेटिंग लगभग एक जैसी है। फ्रंटल टेस्ट में, सिर, छाती और पैरों को ‘मार्जिनल’ से ‘पर्याप्त’ रेटिंग दी गई, और भारत एनकैप में पेल्विक एरिया एक कमजोर पॉइंट था, ठीक वैसे ही जैसे ग्लोबल एनकैप में घुटनों की सुरक्षा कमजोर थी। साइड इम्पैक्ट के नतीजों में शायद ही कोई फर्क था, दोनों में छाती को ‘पर्याप्त’ सुरक्षा मिली।

हालांकि, साइड पोल टेस्ट में अंतर साफ है। ग्लोबल एनकैप ने छाती को ‘मार्जिनल’ और पेट को ‘पर्याप्त’ रेटिंग दी, जबकि भारत एनकैप में सिर, छाती और पेल्विस सभी को अच्छी सुरक्षा मिली। फेसलिफ्ट मॉडल में बच्चों की सुरक्षा को ज्यादा बेहतर किया गया है, प्री-फेसलिफ्ट मॉडल के 42 के मुकाबले इसे 44 पॉइंट स्कोर मिले हैं।

सेफ्टी फीचर्स

फेसलिफ्ट अपडेट के साथ, हुंडई ने वरना में एक एक्स्ट्रा एयरबैग दिया है, जिससे कुल एयरबैग 6 से बढ़कर 7 हो गए हैं। नई वरना में ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटर के साथ 360-डिग्री कैमरा और इन-बिल्ट डैशकैम भी दिया गया है।

अन्य सेफ्टी फीचर्स में एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) स्टैंडर्ड तौर पर शामिल हैं। टॉप लाइन वेरिएंट्स में आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स) भी मिलते हैं।

कीमत और मुकाबला

हुंडई वरना की कीमत 10.99 लाख रुपये से शुरू होकर 18.46 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। इसका मुकाबला होंडा सिटी, फॉक्सवैगन वर्टस और स्कोडा स्लाविया से है।

कारदेखो का क्या है कहना

हालांकि दोनों क्रैश टेस्ट की सीधे तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों एजेंसियों के टेस्टिंग स्टैंडर्ड अलग-अलग हैं। हालांकि हुंडई वरना के क्रैश टेस्ट परिणाम को देखकर हम कह सकते हैं कि यह मिड साइज सेडान सेगमेंट की सबसे सुरक्षित कार में से एक है। अच्छी बात यह है कि फेसलिफ्ट मॉडल के साथ कंपनी ने सुरक्षा को ज्यादा बेहतर किया है और इसके लिए इसमें कुछ नए फीचर जोड़े गए हैं।

वयस्क पैसेंजर की सुरक्षा का स्कोर लगभग एक जैसा है, और भारत एनकैप में परफेक्ट डायनामिक स्कोर के साथ बच्चों की सुरक्षा का स्कोर असल में बढ़ गया है। साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट में सुधार भी ध्यान देने लायक है, ग्लोबल एनकैप में छाति की सुरक्षा 'मार्जिनल' थी जो भारत एनकैप में 'अच्छी' बताई गई है।

जो लोग हाईवे कंफर्ट और फीचर से भरपूर केबिन के साथ सेफ्टी को प्राथमिकता देते हैं, उनके लिए हुंडई वरना सेडान कार एक शानदार ऑप्शन है।