modified on नवंबर 18, 2026 16:48 ist

last updated on Nov 18, 2026 16:48 IST

published on Nov 18, 2026 15:54 IST

एक और कार ने 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है, लेकिन इस बार कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट की गाड़ी ने यह करके दिखाया है। इसी साल मार्च में लॉन्च हुई हुंडई वरना फेसलिफ्ट ने भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में वयस्क पैसेंजर और बच्चों की सेफ्टी दोनों के लिए 5-स्टार रेटिंग प्राप्त की है। यह भारत एनकैप में टेस्ट होने वाली पहली कॉम्पैक्ट सेडान कार है, जिसने सेफ्टी के मामले में एक नया बेंचमार्क स्थापित किया है। दिलचस्प बात यह है कि इस जनरेशन की प्री-फेसलिफ्ट वरना को पहले ही ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार मिल चुके थे।

आइए, वरना फेसलिफ्ट के लिए हुए लेटेस्ट क्रैश टेस्ट को एनालाइज करते हैं।

वयस्क पैसेंजर प्रोटेक्शन

स्कोर: 28.22 / 32 पॉइंट्स

फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट: 12.45/16 पॉइंट्स

साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट: 15.77/16 पॉइंट्स

हुंडई वरना को वयस्क पैसेंजर और बच्चों की सुरक्षा के लिए 32 में से 28.22 पॉइंट मिले हैं। फ्रंट ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट 64 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर किया गया, जिसमें वरना को 16 पॉइंट्स में से 12.45 पॉइंट्स मिले हैं।

क्रैश टेस्ट में ड्राइवर के सिर को अच्छी रेटिंग मिली, जबकि छाती और पैरों को पर्याप्त सुरक्षा मिली। हालांकि, ड्राइवर के पेल्विस एरिया को 'मार्जिनल' रेटिंग दी गई। वहीं, आगे बैठे पैसेंजर की बात करें तो सिर, छाती और बाएं पैर को 'अच्छी' रेटिंग मिली। दाएं पैर को 'पर्याप्त' सुरक्षा मिली, लेकिन ड्राइवर की तरह ही पैसेंजर के पेल्विस को भी 'मार्जिनल' रेटिंग से ही संतोष करना पड़ा।

50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर हुए साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में कार को 16 में से 15.77 पॉइंट मिले। इसने सिर और पेल्विस के लिए 'अच्छा' प्रोटेक्शन और छाती के लिए 'पर्याप्त' प्रोटेक्शन दिया।

साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट में वरना के सिर, छाती और पेल्विस को 'अच्छी' रेटिंग मिली।

बच्चों की सुरक्षा

स्कोर: 44 / 49 पॉइंट्स

डायनामिक स्कोर: 24/24 पॉइंट्स

चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम (सीआरएस) इंस्टॉलेशन स्कोर: 12/12 पॉइंट्स

व्हीकल असेसमेंट स्कोर: 8/13 पॉइंट्स

चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन टेस्ट में, वरना को 49 में से कुल 44 पॉइंट्स मिले हैं।

इसे अलग-अलग करके देखें, तो डायनामिक स्कोर 24 में से 24 पॉइंट्स है, और चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम (सीआरएस) स्कोर 12 में से 12 पॉइंट्स है। वहीं, गाड़ी के असेसमेंट स्कोर में, वरना को 13 में से 8 पॉइंट्स मिले हैं।

18-महीने के बच्चे की सुरक्षा

टेस्ट के दौरान 18 महीने के बच्चे की डमी को आईएसओफिक्स माउंट्स के साथ चाइल्ड सीट पर बिठाया गया था। फ्रंटल इम्पैक्ट टेस्ट में इसे 8 में से 8 अंक मिले, और साइड इम्पैक्ट टेस्ट में 4 में से 4 अंक मिले।

3 साल के बच्चे की सुरक्षा

इसी तरह, 3 साल के बच्चे की डमी को भी आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट पर बिठाया गया। फ्रंटल इम्पैक्ट में इसे भी 8 में से 8 अंक और साइड इम्पैक्ट में 4 में से 4 अंक मिले।

सेफ्टी फीचर

हुंडई वरना में ज्यादातर सेफ्टी फीचर्स हैं जो एक मॉडर्न सेडान में होने चाहिए। इनमें 6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, और एक टायर-प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) शामिल हैं।

इसमें ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटर के साथ 360-डिग्री कैमरा, लेवल-2 एडीएएस, और ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी) भी शामिल है।

पावरट्रेन ऑप्शंस

हुंडई वरना दो इंजन ऑप्शन के साथ आती है। एक 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और दूसरा 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, दोनों ऑटोमैटिक और मैनुअल गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ आते हैं।

यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन की पूरी जानकारी:

इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल पावर 115 पीएस 160 पीएस टॉर्क 144 एनएम 253 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड मैनुअल/ सीवीटी 6-स्पीड मैनुअल/ 7-स्पीड डीसीटी

कीमत और मुकाबला

हुंडई वरना की कीमत 10.99 लाख रुपये से 18.46 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

इसका मुकाबला होंडा सिटी, फॉक्सवैगन वर्टस और स्कोडा स्लाविया जैसी कॉम्पैक्ट सेडान कार से है।

कारदेखो का क्या है कहना

कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट, एसयूवी सेगमेंट की तुलना में इसी प्राइस रेंज में कम बिकने वाले सेगमेंट में से एक है। हालांकि, अभी भी हर सेडान कार की ठीक-ठाक कुछ हजार बिक रही हैं, जो इनकी मौजूदगी को सही ठहराता है। सेडान कार के फायदे ये हैं कि इनमें स्लीक लुक, बेहतर हाईवे कम्फर्ट, अच्छा माइलेज और स्टेबिलिटी, और बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलता है।

हालांकि, फीचर के मामले में ये एसयूवी कारों से मुकाबला नहीं करती पाती, क्योंकि इसमें पैनोरमिक सनरूफ, ट्रिपल स्क्रीन डैशबोर्ड और दमदार टेक्नोलॉजी व सेफ्टी फीचर नहीं मिलते हैं, जो आज के समय ज्यादातर ग्राहक अपनी कार में चाहते हैं।

हम अब भी चाहते हैं कि हुंडई एक कदम और आगे बढ़े। आगे बैठने वालों के लिए लेग और पेल्विस प्रोटेक्शन दिखाता है कि स्ट्रक्चर में सुधार की गुंजाइश है, और कॉम्पिटिटर इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब वरना और इसी कीमत वाली एसयूवी लेने वाले ग्राहकों के बीच सिर्फ सेफ्टी एसयूवी चुनने की वजह नहीं है।

अगर आपको हमेशा सेडान कार की ड्राइविंग और लुक पसंद रही है, लेकिन आप सेफ्टी की वजह से इसे लेने से कतरा रहे थे, तो अब वरना आपकी चिंता कम कर देती है।