टॉप 5 बुलेटप्रूफ कार: गोली और बम का नहीं होता इन पर कोई असर, देखिए पूरी लिस्ट

अगर आप ‘ओलंपस हैज फॉलन’ जैसी एक्शन फिल्म या हाल ही में रिलीज हुए टीवी शो ‘द जेंटलमेन’ के फैन हैं, तो आप बख्तरबंद गाड़ियों के कॉन्सेप्ट के बारे में जानते होंगे। आम लोगों के लिए ये गाड़ियां किसी फैंटेसी से कम नहीं, लेकिन असल दुनिया में इनका वजूद उतना ही हकीकत है जितना कि हमारी और आपकी सड़कों पर दौड़ती आम कारें। जब कोई व्यक्ति इतना प्रभावशाली हो जाता है कि उसके फैसले देश की अर्थव्यवस्था, नीतियों और लोगों की रोजी-रोटी पर असर डालने लगें, तो उसकी सुरक्षा, खासकर खुली सड़क पर, एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बन जाती है। बख्तरबंद गाड़ियां इसी जरूरत को पूरा करती हैं। इसके लिए सामान्य दिखने वाली कार में कई सुरक्षात्मक बदलाव किए जाते हैं ताकि वह गोलियों, धमाकों और यहां तक कि जहरीली गैसों के हमलों को भी झेल सके। भारत में भी ऐसे वाहनों का एक लंबा इतिहास रहा है, कुछ आज भी सड़कों पर हैं, और कई आने वाले कल के लिए तैयार हो रहे हैं। यहां हमने ऐसी ही टॉप 5 बुलेटप्रूफ कार की लिस्ट बनाई है, जिन्हें तीन हिस्सों में बांटा गया है: जो अभी खरीदने के लिए उपलब्ध हैं, जो पहले बिक चुकी हैं, और जिनकी भविष्य में आने की उम्मीद है।

अभी खरीदने के लिए उपलब्ध

बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज प्रोटेक्शन

बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज सेडान लाइनअप में सबसे ऊपर है, जो लग्जरी और टेक्नोलॉजी का बेहतरीन मेल पेश करती है। हाल ही में इसका फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च हुआ है जो इलेक्ट्रिक अवतार में भी आता है। लेकिन, जिस मॉडल की हम बात कर रहे हैं, वह बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज प्रोटेक्शन है, जो फेसलिफ्ट से पहले वाले मॉडल पर बेस्ड है और इसे 2024 की शुरुआत में भारत में पेश किया गया था।

पहली नजर में, यह स्टैंडर्ड 7 सीरीज जैसी ही दिखती है। इसे जानबूझकर ऐसा डिजाइन किया गया है ताकि यह किसी भी काफिले में आसानी से घुल-मिल जाए और किसी की नजरों में न आए। इस गाड़ी को वीआर9 बैलिस्टिक प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन मिला है, जो सुरक्षा का एक बहुत ऊंचा स्तर है। इसकी बॉडी एक प्रोटेक्टिव शेल से बनी है, जिसमें 10 मिलीमीटर मोटे बैलिस्टिक स्टील का इस्तेमाल किया गया है। इसके शीशे भी कई लेयर वाले और बेहद मोटे हैं, जो हाई-कैलिबर राइफल की गोलियों को भी रोक सकते हैं। गाड़ी के निचले हिस्से, यानी अंडरबॉडी को भी मजबूत किया गया है ताकि यह नीचे होने वाले धमाकों को झेल सके। इसका फ्यूल टैंक भी ख़ास है, यह सेल्फ-सीलिंग टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसके अलावा, इसमें रन-फ्लैट टायर लगे हैं। ये टायर हवा का पूरा दबाव ख़त्म हो जाने के बाद भी लगभग 30 किलोमीटर तक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं, जिससे हमले की स्थिति में गाड़ी को सुरक्षित जगह पर ले जाया जा सकता है। संक्षेप में, यह कार गोलीबारी, स्नाइपर हमले या बम धमाकों जैसे लगभग हर खतरे का सामना करने के लिए बनाई गई है। इन सभी सुरक्षा उपायों की वजह से इस गाड़ी का वजन लगभग 4,000 किलोग्राम हो गया है, जो एक स्टैंडर्ड 7 सीरीज से लगभग दोगुना है।

इसे रफ्तार देने के लिए, इसमें एक पावरफुल 4.4-लीटर V8 पेट्रोल इंजन लगाया गया है। यह इंजन इतनी ताक़त पैदा करता है कि यह भारी-भरकम सेडान सिर्फ 6.6 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। यह परफॉर्मेंस सुनिश्चित करता है कि जरूरत पड़ने पर यह गाड़ी किसी भी खतरे से तेजी से दूर निकल सके।

प्राइवेट कस्टमाइजेशन के विकल्प

भारत में कार कंपनियों द्वारा सीधे फैक्ट्री से बनाकर बेची जाने वाली आर्मर्ड गाड़ियों के विकल्प बहुत सीमित हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास अपनी पसंद की गाड़ी को सुरक्षित बनाने का कोई रास्ता नहीं है। दुनिया भर में और भारत में भी ऐसी कई कंपनियां हैं जो आपकी मौजूदा गाड़ी को एक बख्तरबंद गाड़ी में बदल सकती हैं। इनमें से एक सबसे बड़ा नाम कनाडा की INKAS Armored Vehicle Manufacturing का है। यह कंपनी आर्मर्ड वाहन बनाने में माहिर है और स्पेशल-पर्पज वाहन, कमर्शियल ट्रक, लिमोजीन, सेडान और एसयूवी सहित लगभग हर तरह की गाड़ी पर काम करती है। अगर आपके पास पैसा और सही गाड़ी है, तो INKAS जैसी कंपनियां टोयोटा लैंड क्रूजर जैसी मजबूत एसयूवी से लेकर बेंटले बेंटाएगा जैसी अल्ट्रा-लग्जरी एसयूवी तक, किसी भी गाड़ी को मॉडिफाई कर सकती है। ये कंपनियां गाड़ी के स्ट्रक्चर को मजबूत करने से लेकर बुलेटप्रूफ ग्लास, रन-फ्लैट टायर और यहां तक कि धमाकों से बचाने वाली अंडरबॉडी प्रोटेक्शन भी लगाती हैं। एक बार गाड़ी तैयार हो जाने के बाद, उसे भारत में इंपोर्ट किया जा सकता है।

भारत में भी कुछ कंपनियां हैं जो महिंद्रा स्कॉर्पियो और टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी लोकप्रिय गाड़ियों को आर्मर्ड वाहनों में बदलने का काम करती हैं। यह विचार सुनने में काफी आकर्षक लगता है कि कोई भी अपने परिवार को अनजाने खतरों से बचाने के लिए एक आर्मर्ड गाड़ी रख सकता है। हालांकि, इसकी भारी लागत और जटिल प्रक्रिया इसे आम जनता के लिए लगभग अव्यावहारिक बना देती है। एक सामान्य एसयूवी को बख्तरबंद गाड़ी में कनवर्ट करने का खर्च गाड़ी की कीमत से कई गुना ज्यादा हो सकता है। इसलिए, ऐसी गाड़ियां सरकारी कंपनियों, मिलिट्री, अमीर लोगों या ब्यूरोक्रेट्स के लिए रिजर्व होती हैं।

पहले बिक चुकी

ऑडी ए8 एल सिक्योरिटी

ऑडी ए8 एल ब्रांड की फ्लैगशिप सेडान है, जो अपने लग्जरी और एडवांस फीचर्स के लिए जानी जाती है। इसका सिक्योरिटी वर्जन ऑडी ए8 एल सिक्योरिटी 2023 में जी20 शिखर सम्मेलन से ठीक पहले भारत में लॉन्च हुआ था। उस समय भारत सरकार ने विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के काफिले के लिए इनमें से कुछ गाड़ियों को लीज पर लिया था। आम ए8 एल की तरह दिखने वाली यह सेडान असल में एक चलता-फिरता बंकर है। इसकी बॉडी को वीआर9 सर्टिफिकेशन मिला है, जिसका मतलब है कि यह 7.62 मिलीमीटर कैलिबर की सैकड़ों गोलियों का सामना कर सकती है। इसकी खिड़कियों का प्रोटेक्शन लेवल और भी ऊंचा है - वीआर10, जो इसे स्नाइपर राइफल के शॉट्स से भी बचाता है। इसके अलावा, इसमें सेल्फ-सीलिंग फ्यूल टैंक, ग्रेनेड धमाकों को झेलने के लिए मजबूत अंडरबॉडी और चुंबकीय बमों को चिपकने से रोकने के लिए एक एंटी-मैग्नेटाइज्ड निचला हिस्सा भी है।

केबिन के अंदर एक ख़ास एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम है जो यात्रियों को हानिकारक गैसों से बचाता है। गाड़ी के बाहर फायर एक्सटिंग्विशर लगे हैं, ताकि यह आग के बीच से भी सुरक्षित निकल सके। एक दिलचस्प फीचर जो इसे बाकियों से अलग करता है, वह है इसके दरवाजों में छिपे विस्फोटक। जहां पूरी गाड़ी यात्रियों को विस्फोटकों से बचाने के लिए डिजाइन की गई है, वहीं इसके दरवाजों के कब्जों (हिंज) में छोटे विस्फोटक चार्ज लगे होते हैं। अगर किसी आपात स्थिति में यात्रियों को तुरंत बाहर निकलने की जरूरत हो और दरवाजे जाम हो गए हों, तो इन विस्फोटकों की मदद से दरवाजों को उड़ाकर बाहर निकला जा सकता है। इतने सारे सुरक्षा उपकरणों के कारण इसका वजन काफी बढ़ गया है, इसलिए इसमें स्टैंडर्ड 3-लीटर 6-सिलेंडर इंजन की जगह एक ज्यादा पावरफुल 4-लीटर टर्बो-पेट्रोल वी8 इंजन लगाया गया है, ताकि तेज रफ्तार से पीछा करने की स्थिति में पावर की कोई कमी न हो। इसकी कीमत स्टैंडर्ड ए8 एल के मुकाबले लगभग 13 करोड़ रुपये ज्यादा थी।

लैंड रोवर रेंज रोवर सेंटिनल

यह गाड़ी शायद इस सूची की सबसे ज्यादा पहचानी जाने वाली आर्मर्ड गाड़ी है। लैंड रोवर रेंज रोवर सेंटिनल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले का एक अहम हिस्सा रही है और इसने ऋषि सुनक जैसे कई विदेशी नेताओं की भी सुरक्षा की है। यह मॉडल पिछली जनरेशन रेंज रोवर पर बेस्ड है और इसे लैंड रोवर के स्पेशल व्हीकल ऑपरेशन (एसवीओ) डिवीजन ने तैयार किया था, जो ब्रांड की सबसे खास और कस्टमाइज्ड गाड़ियां बनाने के लिए जाना जाता है। सेंटिनल की सुरक्षा का आधार इसका मजबूत कोर शेल है। इसकी छत और फर्श को ब्लास्ट-प्रूफ बनाया गया है, जो कहीं से भी होने वाले हमले से यात्रियों को बचाता है।

इसमें गोलियों को रोकने वाला आर्मर्ड ग्लास और रन-फ्लैट टायर जैसे स्टैंडर्ड आर्मर्ड फीचर्स तो हैं ही, लेकिन इसकी सबसे अनूठी विशेषता इसका इमरजेंसी एग्जिट सिस्टम है। अगर हमले में दरवाजे काम करना बंद कर दें, तो यात्री पीछे के लगेज कंपार्टमेंट और टेलगेट के जरिए एक अलग रास्ते से सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं। इस एसयूवी में एक सुपरचार्ज्ड वी8 पेट्रोल इंजन लगा है। अतिरिक्त वजन को संभालने और परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए, एसवीओ ने इसके चेसिस, सस्पेंशन और ब्रेकिंग सिस्टम को भी पूरी तरह से अपग्रेड किया है। रेंज रोवर की ऑफ-रोड क्षमता के साथ मिलकर, यह एक ऐसी एसयूवी बनती है जो न केवल सुरक्षित और आरामदायक है, बल्कि किसी भी तरह के रास्ते पर चलने में भी सक्षम है। यह उन कुछ आर्मर्ड गाड़ियों में से एक है जो आपको शहर की सड़कों से लेकर ऊबड़-खाबड़ रास्तों तक, हर जगह पूरी सुरक्षा दे सकती है।

भविष्य में आने की उम्मीद

मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास गार्ड

जिस तरह बीएमडब्ल्यू के लिए 7 सीरीज है, उसी तरह मर्सिडीज-बेंज के लिए एस-क्लास उनकी सेडान लाइनअप की फ्लैगशिप मॉडल है। जो ग्राहक लग्जरी के साथ-साथ उच्च स्तर की सुरक्षा भी चाहते हैं, उनके लिए मर्सिडीज अंतरराष्ट्रीय बाजार में एस-क्लास गार्ड सीधे फैक्ट्री से बनाकर देती है। भारत में भी इसका एक मजबूत इतिहास रहा है। पुरानी मर्सिडीज-मेबैक एस650 गार्ड को 2015 में भारत में लॉन्च किया गया था और 2021 में यह प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में भी शामिल हुई थी। मुकेश अंबानी जैसे हाई-प्रोफाइल व्यक्ति भी इसका इस्तेमाल करते रहे हैं। हाल ही में मर्सिडीज ने स्टैंडर्ड एस-क्लास और मेबैक एस-क्लास के नए फेसलिफ्ट मॉडल भारत में लॉन्च किए हैं। इसके बाद यह उम्मीद बढ़ गई है कि कंपनी जल्द ही नई एस-क्लास गार्ड को भी भारतीय बाजार में उतारेगी। मर्सिडीज का दावा है कि यह सिविलियन वाहनों के लिए उपलब्ध सबसे ऊंचे बैलिस्टिक सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड वीपीएएम वीआर10 को पूरा करती है। इसका मतलब है कि यह न केवल साधारण गोलियों और भारी कैलिबर की गोलियों को रोक सकती है, बल्कि ग्रेनेड और यहां तक कि माइन ब्लास्ट जैसे हमलों को भी झेल सकती है।

इसमें एक इन-हाउस विकसित इंटीग्रेटेड प्रोटेक्शन सिस्टम और एक गार्ड-स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव सेल है। इसके अलावा, इसमें फायर एक्सटिंग्विशर, इमरजेंसी फ्रेश एयर सिस्टम, पैनिक अलार्म सिस्टम, और बाहर के लोगों से बात करने के लिए एक कम्युनिकेशन सिस्टम भी है। भारी दरवाजों को आसानी से खोलने और बंद करने के लिए सर्वो-असिस्टेड मैकेनिज्म दिया गया है।

एस-क्लास गार्ड में 6-लीटर वी12 टर्बो-पेट्रोल इंजन है। इसमें एयर सस्पेंशन हैं और मर्सिडीज का कहना है कि पूरे ड्राइवट्रेन और ब्रेकिंग सिस्टम को अतिरिक्त वजन की भरपाई के लिए अपडेट किया गया है।

विनफास्ट लैकहोंग 900 एलएक्स

विनफास्ट लैकहोंग 900 एलएक्स एक बख्तरबंद लग्जरी एसयूवी है जो विनफास्ट के वीएफ9 प्लेटफॉर्म पर बनी है। इसे भारत में कभी नहीं देखा गया, लेकिन विनफास्ट ने हाल ही में इसके लिए पेटेंट फाइल किया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह एसयूवी अगले साल हमारे यहां आ सकती है।

यह गाड़ी वीपीएम वीआर7 प्रोटेक्शन रेटिंग वाली बख्तरबंद गाड़ी है, जिसमें मजबूत बॉडी, चेसिस, कांच के दरवाजे और पीछे बुलेटप्रूफ खिड़कियां हैं। इसमें रन-फ्लैट टायर लगे हैं जो गोली लगने के बाद 100 किलोमीटर तक चल सकते हैं। इसमें ऑक्सीजन सप्लाई को सपोर्ट करने के लिए ऑक्सीजन सिस्टम और एक इंटीग्रेटेड आग बुझाने का सिस्टम जैसे खास इक्विपमेंट भी लगे हैं।

लैकहोंग 900 एलएक्स इस लिस्ट में अकेली इलेक्ट्रिक गाड़ी है जो अपने डुअल मोटर सेटअप से 455 पीएस की पावर और 620 एनएम का टॉर्क जनरेट करती है। वियतनाम में, इसका इस्तेमाल हेड ऑफ स्टेट की गाड़ियों और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के लिए किया जाता है।