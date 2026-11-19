हुंडई भारतीय बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की योजना बना रही है। इस दिशा में कंपनी का पहला कदम बेयोन कार थी, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया। आने वाले कुछ सालों में कंपनी कई और गाड़ियां भी लेकर आने वाली है, अब इसी बीच सोशल मीडिया पर हुंडई की एक बड़ी एसयूवी कार की तस्वीरें सामने आई हैं। चर्चाएं है कि हुंडई इस अपकमिंग कार के जरिए टोयोटा फॉर्च्यूनर को टक्कर देने की कोशिश कर सकती है। फॉर्च्यूनर एक ऐसी गाड़ी है जिसने अब तक अपने लगभग सभी प्रतिद्व्न्दियों को पीछे छोड़ दिया है। आइए जानते हैं कि इसके बारे में क्या जानकारी सामने आई है:-

फॉर्च्यूनर को टक्कर देने की तैयारी?

फॉर्च्यूनर के लॉन्च होने के बाद से कई प्रतिद्व्न्दियों ने मार्केट शेयर के लिए टक्कर देने की कोशिश की है - जैसे कि फोर्ड एंडेवर, महिंद्रा अल्टुरस जी4 और हाल ही में आई एमजी ग्लॉस्टर। लेकिन, इन सभी की बिक्री का आंकड़ा 100 से 300 यूनिट्स के बीच ही सिमट कर रह गया, जो फॉर्च्यूनर की हर महीने होने वाली 3,000 से 4,000 यूनिट्स की बिक्री के मुकाबले काफी कम है।

अब सामने आई नई तस्वीरों से अटकलें लगाई जा रही हैं कि हुंडई इस सेगमेंट में एक बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर रही है। हुंडई भारत में अपनी बाज़ार में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए आक्रामक रूप से काम कर रही है। इस बात को और मजबूती इसलिए भी मिलती है क्योंकि भारत में हुंडई का अनुभव बहुत व्यापक है और कंपनी का कामकाज काफी बड़े स्तर पर फैला हुआ है। ऐसे में, बहुत कम ही ब्रांड ऐसे हैं जिनमें टोयोटा को चुनौती देने की क्षमता है।

एक दिलचस्प बात यह है कि टोयोटा भी जल्द फॉर्च्यूनर को नया जनरेशन अपडेट देने वाली है और इसकी टेस्टिंग से जुड़ी तस्वीरें भी कई बार सामने आ चुकी है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसे 1 दिसंबर 2026 को शोकेस किया जाएगा।

यह पहली कोशिश नहीं है भले ही ये अफवाहें सच साबित हो जाएं, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं होगा जब हुंडई इस सेगमेंट में कदम रख रही है। कंपनी ने पहले भी 'सांता फे' एसयूवी की दो पीढ़ियों के साथ ऐसा करने की कोशिश की थी। उस समय सांता फे की कीमत फॉर्च्यूनर के लगभग बराबर थी, और इसमें डीजल इंजन, ऑल-व्हील ड्राइव ड्राइवट्रेन और 7-सीटर लेआउट जैसी कई समानताएं भी थीं।

स्पाय शॉट्स में क्या आया है नजर

टेस्टिंग के दौरान दिखी एसयूवी पूरी तरह से कैमोफ्लाज से ढकी हुई थी, जिससे यह साफ है कि यह कोई फेसलिफ्ट नहीं, बल्कि एक बिल्कुल नया प्रोडक्ट है। इसका आकार बहुत बड़ा है और डिजाइन बॉक्सी है, जो इसे एक मस्कुलर और दमदार लुक देता है। इसमें बड़े ओआरवीएम्स भी लगे हुए नजर आए हैं। तस्वीरों में इस गाड़ी में 18-इंच के ग्रे अलॉय व्हील्स भी दिखे गए हैं जिनका डिज़ाइन ऑफ-रोड थीम पर आधारित है, जो इसके रग्ड कैरेक्टर की ओर इशारा करता है।

सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें बोनट पर एचईवी (हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल) स्टिकर लगा हुआ नजर आया है। इससे यह संभावना बनती है कि हुंडई इस एसयूवी में एक स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन दे सकती है। एक और बड़ा अंतर इसका प्लेटफॉर्म हो सकता है। फॉर्च्यूनर एक लैडर-फ्रेम चेसिस पर बनी है, जो इसे बेहतरीन ऑफ-रोडिंग क्षमता देती है। वहीं, हुंडई की यह नई एसयूवी मोनोकॉक प्लेटफॉर्म पर आधारित हो सकती है जिससे इसे प्रेक्टिकेलिटी, स्पेस और ड्राइविंग डायनामिक्स के मामले में बढ़त मिल सकती है।

हुंडई की अन्य योजनाएं

यह नई एसयूवी हुंडई के भारत के लिए बनाए गए बड़े रिवाइवल प्लान का एक हिस्सा है। कंपनी ने पिछले साल घोषणा की थी कि वह फाइनेंशियल ईयर 2030 तक भारतीय बाज़ार में 26 नई गाड़ियां लॉन्च करेगी। इस प्लान में हर सेगमेंट के लिए कुछ ना कुछ है। अगले साल की शुरुआत में भारत की सबसे पसंदीदा एसयूवी में से एक हुंडई क्रेटा का न्यू-जनरेशन मॉडल आने की भी उम्मीद है। इसके अलावा, कंपनी एक किफायती कॉम्पैक्ट ईवी एसयूवी पर भी काम कर रही है ताकि वह इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में अपनी पकड़ को मजबूत कर सके।

हुंडई एक और ऑफ-रोड एसयूवी पर भी काम कर रही है। यह फॉर्च्यूनर को टक्कर देने वाली एसयूवी से एक अलग प्रोडक्ट होगा और इसका सीधा मुकाबला महिंद्रा स्कॉर्पियो एन और टाटा सफारी जैसी गाड़ियों से रहेगा।

कारदेखो का क्या है कहना…

2009 में लॉन्च होने के बाद से टोयोटा फॉर्च्यूनर भारतीय बाजार में एक ऐसा नाम बन चुकी है जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं। लगभग एक दशक पुरानी होने के बावजूद यह आज भी हर साल बिक्री के नए रिकॉर्ड बनाती है और इसका एक बहुत बड़ा और लॉयल फैन बेस है। इसे पीछे छोड़ना किसी भी नई गाड़ी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी।

फिर भी, अगर कोई इस चुनौती को स्वीकार कर सकता है, तो वह हुंडई है। हुंडई के पास एक बड़ा डीलरशिप नेटवर्क, बेहतरीन आफ्टर-सेल्स सर्विस और भारतीय ग्राहकों को समझने का गहरा अनुभव है। निश्चित रूप से, आने वाले कुछ साल फुल-साइज एसयूवी सेगमेंट के लिए काफी रोमांचक होने वाले हैं।

आप इस अपकमिंग हुंडई एसयूवी के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं!