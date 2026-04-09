2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट : इस एसयूवी कार में क्या कुछ मिलता है खास, तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर

प्रकाशित: अप्रैल 09, 2026 06:57 pm । स्तुति

फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट से भारत में पर्दा उठ गया है। इस गाड़ी में नई डिजाइन, नए फीचर और जांचा परखा इंजन दिया गया है। नई टाइगन फेसलिफ्ट गाड़ी कई सारे वेरिएंट में आएगी, जिसमें कार के शौकीन लोगों के लिए एक खास जीटी लाइनअप भी शामिल होगा।

यदि आप 20 लाख रुपये से कम बजट वाली कोई एसयूवी कार खरीदने की तलाश कर रहे हैं तो आप फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट की इमेज गैलरी देख सकते हैं जिसमें आपको इस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार से जुड़ी सभी जानकारियां मिल सकेंगी।

फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट डिजाइन

टाइगन फेसलिफ्ट में ओरिजिनल डिजाइन लेंग्वेज अपनाई गई है, लेकिन इसमें कई हल्के हुए अपडेट दिए गए हैं।

आगे की डिजाइन

आगे की तरफ इसमें कर्व फिनिश के साथ नए एलईडी हेडलैंप्स और लंबा एलईडी डीआरएल सिग्नेचर दिया गया है। यह सभी बदलाव हेडलाइट क्लस्टर को पहले से ज्यादा शार्प दिखाते हैं।

ज्यादा आकर्षक लुक के लिए इसमें इल्युमिनेटेड फोक्सवैगन लोगो और कनेक्टेड एलईडी लाइट बार दिया गया है, जो इस एसयूवी कार को आगे से चौड़ा लुक देता है।

ज्यादातर फेसलिफ्ट कारों की तरह इसमें भी नया बंपर दिया गया है जिस पर ब्लैक इंसर्ट और क्रोम डिटेलिंग मिलती है।

इसमें छोटी सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है जो इसे अच्छा कॉन्ट्रास्ट देती है।

जीटी मॉडल्स में सभी क्रोम एलिमेंट को ब्लैक कलर में दिया गया है और इसमें हेडलाइट पर भी डार्क इफेक्ट मिलता है।

टाइगन फेसलिफ्ट की डिजाइन फोक्सवैगन की नई अंतरराष्ट्रीय एसयूवी कारों जैसी लगती है।

साइड

इसके साइड लेआउट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, और इसका साइज भी प्री-फेसलिफ्ट मॉडल जैसा है।

राइडिंग के लिए इसमें नए डिजाइन के 17-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो इसे एकदम नया लुक देते हैं।

ज्यादा दमदार लुक के लिए इसमें व्हील आर्क और ब्लैक बॉडी क्लैडिंग दी गई है। यह दोनों एलिमेंट इसे अच्छा कॉन्ट्रास्ट देते हैं।

इस एसयूवी कार में लगे रूफ रेल्स इसे बड़ा दिखाते हैं और इसमें विंडो लाइन पर क्रोम फिनिश भी दी गई है। इसमें बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स दिए गए हैं जिस पर हल्की क्रोम गार्निश मिलती है। इसमें ओआरवीएम्स पर टर्न इंडिकेटर्स इंटीग्रेटेड हैं।

पीछे की डिजाइन

पीछे की तरफ इसमें फ्रंट जैसे अपडेट दिए गए हैं। इस गाड़ी में नया एलईडी लाइटिंग सेटअप दिया गया है, जिसके बीच में एक लाइट बार और इल्युमिनेटिंग फोक्सवैगन लोगो पोजिशन किया गया है जो इस सेटअप को और भी ज्यादा आकर्षक दिखाता है।

इसमें मॉडिफाइड रियर बंपर दिया गया है जो फोक्सवैगन की नई डिजाइन के साथ काफी जचता है और पहले से ज्यादा मॉडर्न लगता है।

स्पोर्टी टच के लिए इसमें रूफ-माउंटेड स्पॉइलर दिया गया है।

इस एसयूवी कार में ब्लैक शार्क फिन एंटीना दिया गया है जो इसे काफी प्रीमियम लुक देता है।

इसमें रियर वाइपर के साथ वॉशर और डिफॉगर जैसे प्रेक्टिकल फीचर भी दिए गए हैंl

यदि आप इसका जीटी वेरिएंट चुनते हैं तो आपको पीछे की तरफ बीच में टाइगन लेटरिंग के साथ जीटी बैजिंग भी मिलेगी।

टेरॉन जैसा लुक: आप फेसलिफ्ट टाइगन कार में टेरॉन जैसे डिजाइन एलिमेंट साफ तौर पर देख सकते हैं। इसी समानता की वजह से टाइगन के आगे का हिस्सा पहले से ज्यादा प्रीमियम लगता है।

फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट इंटीरियर

नई टाइगन फेसलिफ्ट कार के केबिन में ब्लैक और बेज कलर थीम दी गई है। इसका हॉरिजोंटल डैशबोर्ड लेआउट लेयर्ड डुअल-टोन सरफेस के साथ काफी जाना पहचाना लगता है।

इसमें रेक्टेंगुलर एयर वेंट्स के ऊपर की तरफ सेंटर माउंटेड टचस्क्रीन दी गई है और फिजिकल बटन के साथ एक कॉम्पैक्ट क्लाइमेट कंट्रोल पैनल दिया गया है जो इस्तेमाल करने में काफी आसान है।

इस गाड़ी में फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जो पहले से ज्यादा बड़ा है और इसमें 3-स्पोक मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील दिया गया है।

इसका सेंटर कंसोल कॉम्पेक्ट और प्रेक्टिकल है, और इस पर ट्रेडिशनल गियर लीवर, मैनुअल हैंडब्रेक और कई सारी स्टोरेज स्पेस दी गई है।

अतिरिक्त कंफर्ट के लिए इसमें डैशबोर्ड पर टेक्सचर्ड प्लास्टिक और डोर पेनल्स पर पैडेड इंसर्ट दिए गए हैं।

इस एसयूवी कार की सीटें काफी चौड़ी हैं, और इसमें हल्के कलर की लेदरेट अपहोल्स्ट्री और वेंटिलेशन के लिए परफोरेटेड सेक्शन दिए गए हैं।

दोनों फ्रंट और रियर पैसेंजर के लिए इसमें सेंटर आर्मरेस्ट की सुविधा दी गई है। इसमें फ्रंट आर्मरेस्ट पर भी स्टोरेज स्पेस दी गई है। रियर पैसेंजर के लिए इसमें एसी वेंट्स और चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं।

फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट फीचर और सेफ्टी

यदि आप 20 लाख रुपये तक खर्च करने के लिए तैयार है, तो आपको प्री-फेसलिफ्ट टाइगन थोड़ी पुरानी लग सकती है और इसमें कई नए फीचर की भी कमी है। हालांकि, नए फेसलिफ्ट अपडेट के साथ अब इसमें कई जरूरी फीचर जुड़ गए हैं जो इसके केबिन को आकर्षक दिखाते हैं। इसमें कई एडवांस सेफ्टी फीचर भी दिए गए हैं जो अच्छा केबिन एक्सपीरिएंस देते हैं।

इसमें दिए गए टॉप फीचर में 10.1-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, नया 10.25-इंच डिजिटल क्लस्टर, 8-स्पीकर वाला साउंड सिस्टम और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी शामिल है।

इसमें पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटें दी गई हैं। इस गाड़ी में मसाज रियर सीट भी मिलती है।

इस एसयूवी कार में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर, एयर प्यूरीफायर, पैनोरमिक सनरूफ (नया) और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर भी दिए गए हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग्स (स्टैंडर्ड), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), फ्रंट और पार्किंग सेंसर, हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए), और रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे फीचर दिए गए हैं।

इन फीचर की कमी : टाइगन फेसलिफ्ट गाड़ी में कई नए फील-गुड फीचर दिए गए हैं, लेकिन इसमें कई सेफ्टी फीचर की कमी है जो कि इसके मुकाबले में मौजूद गाड़ियों में मिलते हैं। इनमें एडीएएस, 360-डिग्री कैमरा और ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक शामिल है।

फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट इंजन ऑप्शन

2026 टाइगन फेसलिफ्ट गाड़ी के इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन इस प्रकार हैं:

इंजन 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव गियरबॉक्स 6-स्पीड मैनुअलl / 8-स्पीड ऑटोमैटिक 7-स्पीड डीसीटी पावर 115 पीएस 150 पीएस टॉर्क 178 एनएम 250 एनएम

डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

प्री-फेसलिफ्ट मॉडल के मुकाबले नई टाइगन फेसलिफ्ट कार में नया 8-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया गया है।

इसके अलावा इस एसयूवी कार के इंजन ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। इसमें पहले वाला 1-लीटर और 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है।

इसमें 1.5-लीटर इंजन के साथ 7-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स दिया गया है और इसमें मैनुअल गियरबॉक्स का अभाव है।

स्मूद गियरबॉक्स : इसमें पुराने 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की बजाए नया 8-स्पीड एटी गियरबॉक्स दिया गया है। इसका नया गियरबॉक्स पहले से ज्यादा स्मूद ड्राइव एक्सपीरिएंस देता है और यह ज्यादा एफिशिएंट भी है।

संभावित कीमत और मुकाबला

फोक्सवैगन टाइगन प्री-फेसलिफ्ट मॉडल की कीमत 10.58 लाख रुपये से 19.19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। अनुमान है कि फेसलिफ्ट टाइगन की प्राइस 11 लाख रुपये से 19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी जा सकती है।

इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, टाटा सिएरा, टोयोटा हाइराइडर, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, टाटा कर्व, स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट, एमजी एस्टर, होंडा एलिवेट, रेनो डस्टर और सिट्रोएन बसॉल्ट से रहेगा।

स्कोडा कुशाक जो कि टाइगन से बहुत मिलती जुलती कार है उसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। यहां देखें इससे जुड़ी जानकारी।