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    नई फॉक्सवैगन टाइगन के किस वेरिएंट में कौनसे कलर ऑप्शन मिलते हैं, जानिए यहां

    नई टाइगन में दो नए कलर दिए गए हैं। सभी वेरिएंट्स में सभी रंग नहीं हैं, इसलिए सोच-समझकर चुनें!

    प्रकाशित: अप्रैल 09, 2026 07:04 pm । सोनू

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    VW Taigun Facelift Colours

    फॉक्सवैगन ने नई टाइगन एसयूवी कार से पर्दा उठा दिया है। साथ ही कंपनी ने इसके सभी वेरिएंट लाइनअप के कलर ऑप्शन का खुलासा कर दिया है। ये कॉम्पैक्ट एसयूवी कार अभी भी सात वेरिएंट (कंफर्टलाइन, हाइलाइन, हाइलाइन प्लस, टॉपलाइन, जीटी लाइन, जीटी प्लस क्रोम और जीटी प्लस स्पोर्ट) में मिलेगी। प्रत्येक वेरिएंट में कुछ अलग-अलग कलर ऑप्शन दिए गए हैं।

    जैसा कि आमतौर पर होता है, सभी वेरिएंट्स में सभी कलर उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए अगर आप नई टाइगन गाड़ी को खरीदने की सोच रहे हैं, तो यहां हमने वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन के बारे में विस्तार से बताया है। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं इसमें कौन-कौनसे रंग मिलते हैं:

    • एवोकाडो पर्ल (नया)

    VW Taigun Facelift Colour Options

    • स्टील ग्रे (नया)

    VW Taigun Facelift Colour Options

    • वाइल्ड चेरी रेड

    VW Taigun Facelift Colour Options

    • लावा ब्लू

    VW Taigun Facelift Colour Options

    • कैंडी व्हाइट

    VW Taigun Facelift Colour Options

    • डीप ब्लैक

    VW Taigun Facelift Colour Options

    • रिफ्लेक्स सिल्वर

    VW Taigun Facelift Colour Options

    • कार्बन स्टील (मैट फिनिश में भी उपलब्ध)

    VW Taigun Facelift Colour Options
    VW Taigun Facelift Colour Options

    2026 फॉक्सवैगन टाइगन: वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन

    नई टाइगन एसयूवी कार कई वेरिएंट्स में उपलब्ध है:

    कलर

    कंफर्टलाइन

    हाइलाइन

    हाइलाइन प्लस

    टॉपलाइन

    जीटी लाइन

    जीटी प्लस क्रोम

    जीटी प्लस स्पोर्ट

    एवोकाडो पर्ल

    स्टील ग्रे

    वाइल्ड चेरी रेड

    ✅*

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    लावा ब्लू

    डीप ब्लैक

    कैंडी व्हाइट

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    रिफ्लेक्स सिल्वर

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    कार्बन स्टील मैटेलिक

    कार्बन स्टील मैट

    *ये रंग काली छत के साथ ड्यूल-टोन कलर में भी उपलब्ध हैं

    • फोक्सवैगन ने फेसलिफ्ट मॉडल में दो नए कलर ऑप्शन जोड़े हैं।

    • कंफर्टलाइन, हाइलाइन और हाइलाइन प्लस वेरिएंट में डीप ब्लैक कलर का विकल्प नहीं दिया गया है।

    • हाइलाइन प्लस वेरिएंट में सबसे कम पांच रंग मिलते हैं।

    • मैट फिनिश वाला कार्बन स्टील कलर दो टॉप मॉडल जीटी प्लस क्रोम और जीटी प्लस स्पोर्ट के साथ मिलता है।

    • जीटी लाइन टाइगन के क्रोम और स्पोर्ट वर्जन में सभी कलर ऑप्शन दिए गए हैं। ये केवल दो ही वेरिएंट हैं जिनमें ड्यूल-टोन कलर भी दिया गया है।

    फॉक्सवैगन टाइगन ओवरव्यू

    टाइगन न्यू मॉडल को नए स्टाइल और कुछ नए फीचर के साथ हल्का-फुल्का अपडेट दिया गया है।

    Volkswagen Taigun Facelift

    इसमें अपडेट एलईडी हेडलैंप्स, कनेक्टेड लाइटिंग एलिमेंट्स, नए अलॉय व्हील और नए बंपर दिए गए हैं। केबिन में एक बड़ी डिजिटल डिस्प्ले, अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम और ज्यादा कंफर्ट फीचर दिए गए हैं।

    इंजन और गियरबॉक्स

    फॉक्सवैगन ने पहले वाले ही टर्बो-पेट्रोल इंजन दिए हैं, लेकिन इसमें एक अहम अपडेट किया गया है। फेसलिफ्ट मॉडल में 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया है, जिसे पुराने यूनिट से रिप्लेस किया गया है। इससे गाड़ी चलाने में ज्यादा स्मूद होगी और कुल मिलाकर ड्राइविंग कंफर्ट बेहतर होगा।

    यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

    इंजन

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड मैनुअल / 8-स्पीड ऑटोमैटिक

    7-स्पीड डीसीटी

    पावर

    115 पीएस

    150 पीएस

    टॉर्क

    178 एनएम

    250 एनएम

    डीसीटी - ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    संभावित प्राइस और कंपेरिजन

    2026 फॉक्सवैगन टाइगन की कीमत 10.60 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला टाटा सिएरा, टोयोटा हाइराइडर, मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट, एमजी एस्टर और नई स्कोडा कुशाक से रहेगा।

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    फॉक्सवेगन टाइगन फेसलिफ्ट पर अपना कमेंट लिखें

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