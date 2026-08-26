2026 Mahindra BE 6 SPORTEQ: नई इलेक्ट्रिक कार को बुक कैसे करें? डिलीवरी कब तक मिलेगी? जानिए ऐसे तमाम सवालों के जवाब

last updated on Aug 26, 2026 12:23 IST

Mahindra ने अपनी फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक एसयूवी BE 6 SPORTEQ के लिए बुकिंग लेना शुरू कर दिया है। कंपनी ने यह भी पुष्टि की है कि इस नई इलेक्ट्रिक कार की डिलीवरी 26 अगस्त 2026 से शुरू हो जाएगी। यह अपडेटेड मॉडल अपने साथ नए सॉफ्टवेयर फीचर्स, AI-पावर्ड टेक्नोलॉजी और दो स्पेशल एडिशंस लेकर आया है, जो इसे मौजूदा इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में एक दमदार दावेदार बनाते हैं। अगर आप इस स्टाइलिश कूपे-SUV को खरीदने का मन बना रहे हैं, तो यहां बुकिंग प्रोसेस और गाड़ी से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी दी गई है।

ऑनलाइन बुकिंग प्रोसेस

जो ग्राहक घर बैठे BE 6 SPORTEQ बुक करना चाहते हैं, उनके लिए Mahindra की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक आसान और कस्टमाइज़ेशन से भरपूर प्रोसेस उपलब्ध है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा:

सबसे पहले Mahindra SUVs की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

वेबसाइट पर उपलब्ध व्हीकल लाइनअप में से BE 6 SPORTEQ मॉडल को चुनें।

इसके बाद, अपनी जरूरत के हिसाब से पसंदीदा वेरिएंट, बैटरी पैक का साइज़ और एक्सटीरियर कलर चुनें।

आपको अपनी सुविधा के अनुसार नज़दीकी Mahindra डीलरशिप का चुनाव करना होगा, जहां से आप अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेंगे।

अगर आप फाइनेंस कराना चाहते हैं तो उपलब्ध ऑप्शंस में से चुनें। इसके अलावा, Mahindra की नई Battery-as-a-Service (BaaS) स्कीम का भी चुनाव कर सकते हैं।

बुकिंग के लिए अपनी पर्सनल डिटेल्स जैसे नाम, पता और कॉन्टैक्ट जानकारी भरें।

पेमेंट करने से पहले, अपने द्वारा चुने गए सभी ऑप्शंस (वेरिएंट, कलर, डीलरशिप) को एक बार अच्छी तरह से रिव्यू कर लें ताकि कोई गलती न हो।

डीलरशिप पर बुकिंग प्रोसेस

जो लोग गाड़ी को खरीदने से पहले उसे सामने से देखना और महसूस करना चाहते हैं, वे किसी भी अधिकृत Mahindra डीलरशिप पर जाकर BE 6 SPORTEQ बुक कर सकते हैं। डीलरशिप पर जाकर ग्राहक इन चीजों का फायदा उठा सकते हैं:

उपलब्धता के आधार पर नए Launch Edition और Formula E Freedom Edition को करीब से देख और एक्सप्लोर कर सकते हैं।

सेल्स एग्जीक्यूटिव से अलग-अलग बैटरी पैक और वेरिएंट्स के बीच के अंतर को विस्तार से समझ सकते हैं।

BE 6 में दी गई नई कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और इसके फीचर्स के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं।

गाड़ी की परफॉर्मेंस और ड्राइविंग एक्सपीरियंस को समझने के लिए टेस्ट ड्राइव शेड्यूल कर सकते हैं।

टेस्ट ड्राइव और सभी जानकारी लेने के बाद अपने लिए बेस्ट वेरिएंट और कलर का चुनाव कर सकते हैं।

आखिर में, जरूरी बुकिंग अमाउंट जमा करके और फॉर्म भरकर बुकिंग की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि बुकिंग फाइनल करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि चुना गया कॉन्फ़िगरेशन आपके रोज़ाना के इस्तेमाल और बजट के हिसाब से सही है। बाद में किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए इन सभी डिटेल्स को डीलरशिप स्टाफ के साथ अच्छी तरह से क्लियर कर लेना फायदेमंद रहता है।

डिलीवरी टाइमलाइन

Mahindra ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि BE 6 SPORTEQ की कस्टमर डिलीवरी 26 अगस्त 2026 से शुरू कर दी जाएगी। हालांकि, किसी भी बुकिंग के लिए फाइनल वेटिंग पीरियड इस बात पर निर्भर करेगा कि ग्राहक ने कौनसा वेरिएंट, बैटरी पैक और कलर ऑप्शन चुना है। आमतौर पर, टॉप वेरिएंट्स और कुछ खास कलर की डिमांड ज्यादा होने के कारण उनका वेटिंग पीरियड थोड़ा लंबा हो सकता है।

2026 Mahindra BE 6 SPORTE के बारे में

नई BE 6 SPORTEQ को सिर्फ एक मामूली फेसलिफ्ट के तौर पर नहीं, बल्कि एक नई सीरीज़ के रूप में पेश किया गया है। यह अपने आइकॉनिक कूपे-SUV सिल्हूट को बरकरार रखती है, जो इसे सड़क पर अलग और आकर्षक मौजूदगी देता है। हालांकि, असली बदलाव टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर और डिज़ाइन एलिमेंट्स में किए गए हैं। इस लाइनअप में दो एक्सक्लूसिव मॉडल्स: Launch Edition और Formula E Freedom Edition भी शामिल किए गए हैं, जो इसे स्टैंडर्ड मॉडल से अलग बनाते हैं और ग्राहकों को कुछ खास ऑफर करते हैं।

इस इलेक्ट्रिक SUV का सबसे बड़ा आकर्षण इसका रीडिज़ाइन किया गया केबिन है, जो TWO वेरिएंट और उससे ऊपर के मॉडल्स में उपलब्ध है। SPORTEQ में एक नया ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड लेआउट दिया गया है, जो केबिन को एक अल्ट्रा-मॉडर्न और प्रीमियम फील देता है। Launch Edition में एक्सक्लूसिव Racing Tan लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलती है, जो इसके स्पोर्टी कैरेक्टर को और बढ़ाती है। वहीं, Formula E Freedom Edition में एक अलग डुअल-स्क्रीन सेटअप, Halo इंस्ट्रूमेंट पैनल और एक यूनीक Black & Firestorm Orange इंटीरियर थीम दी गई है।

Mahindra ने BE 6 SPORTEQ को टेक्नोलॉजी के मामले में काफी एडवांस बनाया है। इसमें कई नए कनेक्टेड कार फीचर्स दिए गए हैं जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाते हैं। इसमें Google Gemini, इन-कार एंटरटेनमेंट, कस्टमाइज़ेबल ड्राइव मोड्स, और यूज़र प्रोफाइल रिकग्निशन जैसे फीचर्स मिलते हैं। सेफ्टी के लिए एडवांस्ड फीचर्स के साथ-साथ पर्सनलाइज़्ड टेललैंप मैसेजिंग जैसा एक अनोखा फीचर भी दिया गया है। अन्य खास फीचर्स में 16-स्पीकर वाला Harman Kardon साउंड सिस्टम, हैंड्स-फ्री पार्क असिस्ट, ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) हेड-अप डिस्प्ले, और इंटीग्रेटेड लाइटिंग के साथ पैनोरमिक रूफ शामिल हैं।

पावरट्रेन ऑप्शंस

BE 6 SPORTEQ अब तीन बैटरी पैक ऑप्शंस के साथ आती है, जिससे ग्राहक अपनी रेंज और परफॉर्मेंस की जरूरतों के हिसाब से चुनाव कर सकते हैं। इसमें 59 kWh, 79 kWh, और एक नया 70 kWh का बैटरी पैक शामिल है। ये सभी वेरिएंट्स रियर-व्हील ड्राइव (RWD) कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं।

बैटरी पैक 59 केडब्ल्यूएच 70 केडब्ल्यूएच 79 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 (रियर-व्हील ड्राइव) 1 (रियर-व्हील ड्राइव) 1 (रियर-व्हील ड्राइव) पावर 232 पीएस 245 पीएस 286 पीएस टॉर्क 380 एनएम 380 एनएम 380 एनएम सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2) 573 किलोमीटर 651 किलोमीटर 708 किलोमीटर

चार्जिंग की बात करें तो, बैटरी पैक के आधार पर BE 6 SPORTEQ 140 kW, 160 kW, या 180 kW तक की DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। सही चार्जिंग कंडीशंस में, बैटरी सिर्फ 20 मिनट में 20% से 80% तक चार्ज हो सकती है, जो इसे लंबी यात्राओं के लिए भी काफी प्रैक्टिकल बनाता है।

कीमत और मुकाबला

Mahindra BE 6 SPORTEQ की कीमत 19.45 लाख रुपये से शुरू होकर 26.95 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। इसके अलावा, जो ग्राहक Battery-as-a-Service (BaaS) प्लान चुनते हैं, उनके लिए शुरुआती खरीद कीमत काफी कम होकर 11.45 लाख रुपये से शुरू होती है। हालांकि, इस प्लान में उन्हें बैटरी इस्तेमाल के लिए मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज देना होगा। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला Tata Harrier EV, Tata Sierra EV, Tata Curvv EV, Hyundai Creta Electric, BYD Atto 3, और MG ZS EV जैसी इलेक्ट्रिक कार से है।

कारदेखो का क्या है कहना

Mahindra BE 6 SPORTEQ एक सॉफ्टवेयर-डिफाइंड व्हीकल आर्किटेक्चर की तरफ कंपनी का एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके रिफ्रेश्ड इंटीरियर और स्पेशल एडिशंस इसे विज़ुअली आकर्षक बनाते हैं, लेकिन सबसे बड़े अपग्रेड टेक्नोलॉजिकल फ्रंट पर हैं। Google Gemini के ज़रिए AI इंटीग्रेशन, डिजिटल कार की सुविधा, और ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट्स के जरिए फ्यूचर-प्रूफिंग का वादा इसे एक फॉरवर्ड-लुकिंग प्रोडक्ट बनाता है। प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में जो ग्राहक कटिंग-एज टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन और दमदार परफॉर्मेंस को प्राथमिकता देते हैं, उनके लिए BE 6 SPORTEQ एक बेहद आकर्षक विकल्प है। 26 अगस्त से डिलीवरी शुरू हो रही है, इसलिए जो लोग लंबा इंतजार नहीं करना चाहते, उन्हें जल्द से जल्द बुकिंग करने की सलाह दी जाती है।

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