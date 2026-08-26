2026 Renault Duster: भारत vs साउथ अफ्रीका, एसयूवी कार का कौनसा वर्जन है बेहतर?

Published On अगस्त 26, 2026 10:58 ist

last updated on Aug 26, 2026 10:58 IST

published on Aug 26, 2026 10:58 IST

इस साल की शुरुआत में Renault ने Duster को भारतीय बाजार में फिर से लॉन्च किया, और चार साल से ज्यादा के इंतजार के बाद इसकी वापसी एक बिल्कुल नए अंदाज में हुई है। नई Duster को RGMP प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जो यूरोप में बिकने वाले CMF-B प्लेटफॉर्म से अलग है। भारत के लिए यह इस आइकॉनिक SUV की दूसरी पीढ़ी है, जिसका मतलब है कि भारत ने विश्व स्तर पर बेची गई दूसरी पीढ़ी की Duster को स्किप कर दिया।

भारत में बनी यही नई Duster साउथ अफ्रीका में भी एक्सपोर्ट की जा रही है। चलिए देखते हैं कि दोनों वर्जन में क्या अंतर है और किस देश के ग्राहकों को बेहतर डील मिल रही है।

डिजाइन

चूंकि भारतीय और साउथ अफ्रीकन Duster एक ही प्रोडक्शन लाइन पर बनती हैं, इसलिए दोनों का एक्सटीरियर डिजाइन बिल्कुल एक जैसा है। नई Duster का फ्रंट लुक पुराने मॉडल के मुकाबले काफी मॉडर्न और आक्रामक है। इसमें पहले के गोल-मटोल और सॉफ्ट डिजाइन की जगह ज्यादा नुकीला और दमदार डिजाइन थीम अपनाया गया है। बंपर का प्रोफाइल पहले से ज्यादा चंकी है और इसमें ज्यादा एयर वेंट्स दिए गए हैं, जो इसे एक दमदार SUV वाला लुक देते हैं। यह डिजाइन न सिर्फ देखने में अच्छा लगता है, बल्कि एयरोडायनामिक्स में भी मदद करता है।

साइड से देखने पर, नई Duster ने अपनी आइकॉनिक सिल्हूट को बरकरार रखा है, जिसे लोग सालों से पसंद करते आए हैं। इसका अपराइट स्टांस, ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस और व्हील आर्च के ऊपर मस्कुलर लाइन्स इसे एक सच्ची SUV का फील देते हैं। हालांकि, यहां एक छोटा लेकिन अहम अंतर है। भारतीय Duster का ग्राउंड क्लियरेंस 212 mm है, जबकि साउथ अफ्रीकन मॉडल का ग्राउंड क्लियरेंस 208 mm है। यह 4 mm का अंतर शायद साउथ अफ्रीका की बेहतर सड़क की स्थिति को ध्यान में रखकर किया गया हो।

पीछे की तरफ भी, दोनों देशों के मॉडल्स में कोई अंतर नहीं है। साउथ अफ्रीकन वर्जन में भी वही डिजाइन एलिमेंट्स हैं जो भारतीय मॉडल में मिलते हैं। इसमें C-शेप वाले कनेक्टेड LED टेललैंप्स हैं, जो रात में एक अलग पहचान देते हैं। बेहतर एयरोडायनामिक्स के लिए रियर स्पॉइलर के साथ साइड ब्लेड्स दिए गए हैं। नीचे की तरफ, एक चंकी ब्लैक बंपर है जिसमें सिल्वर इन्सर्ट्स हैं, जो इसके रग्ड लुक को और बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर, पीछे का डिजाइन चौड़ा और संतुलित लगता है।

कलर ऑप्शन

यहीं पर इंडियन डस्टर साउथ अफ्रीकन डस्टर से बेहतर है। भारत में छह सिंगलटोन कलर ऑप्शन मिलते हैं, साथ ही चार डुअल-टोन कलर स्कीम भी दी गई है। जबकि साउथ अफ्रीकन डस्टर में पांच कलर ऑप्शन मिलते हैं। सभी कलर ऑप्शन नीचे बताए गए हैं:

रेनो डस्टर - भारत रेनो डस्टर - साउथ अफ्रीका Mountain Jade Green Mountain Jade Green Pearl White Pearl White Moonlight Silver Moonlight Silver Sunset Red Sunset Red River Blue River Blue Stealth Black - Mountain Jade Green with Stealth Black - Pearl White with Stealth Black - Moonlight Silver with Stealth Black - Sunset Red with Stealth Black - River Blue with Stealth Black -

ध्यान दें कि साउथ अफ्रीकन डस्टर में डुअल-टोन कलर स्कीम नहीं है, लेकिन यह इंडिया में मिलने वाले ज्यादातर कलर ऑप्शन के साथ उपलब्ध है।

केबिन

एक्सटीरियर की तरह, दोनों कारों का इंटीरियर भी लगभग एक जैसा है, यहां तक कि स्टिचिंग और कलर स्कीम भी समान हैं। डैशबोर्ड का लेआउट मॉडर्न है, जिसका मुख्य आकर्षण फ्लोटिंग 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले के साथ खूबसूरती से इंटीग्रेट होता है। डैशबोर्ड को थोड़ा नीचे सेट किया गया है और इसमें ब्लैक और ग्रीन थीम का इस्तेमाल हुआ है, जिसे प्रीमियम सिल्वर एक्सेंट से अलग किया गया है। AC वेंट्स का डिजाइन भी काफी आकर्षक है। अच्छी बात यह है कि बड़ी स्क्रीन के बावजूद, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल के लिए फिजिकल बटन और नॉब्स को बरकरार रखा गया है, जो ड्राइविंग के दौरान इस्तेमाल करने में आसान होते हैं। हालांकि Duster कभी भी अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा स्पेसियस केबिन के लिए नहीं जानी गई, लेकिन नई पीढ़ी में पिछली सीट पर पुराने मॉडल की तुलना में थोड़ा ज्यादा लेगरूम मिलता है।

फीचर्स

फीचर्स की लिस्ट दोनों देशों के मॉडल्स में काफी हद तक समान है। दोनों में 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है, साथ ही 6-स्पीकर साउंड सिस्टम भी है। यहां एक छोटा सा फर्क है: साउथ अफ्रीकन Duster में Arkamys-ब्रांडेड साउंड सिस्टम मिलता है, जबकि भारतीय मॉडल में यह ब्रांडिंग नहीं है।

बाकी कॉमन फीचर्स में पैनोरमिक सनरूफ, 10.25-इंच फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पावर्ड टेलगेट, 6-वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, दोनों फ्रंट सीटों के लिए वेंटिलेशन, 48-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस फोन चार्जर, ऑटो हेडलैंप्स और अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे प्रीमियम फीचर्स शामिल हैं।

सेफ्टी

सेफ्टी के मामले में भारतीय Duster को Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार की शानदार रेटिंग मिली है, जो इसे अपने सेगमेंट की सबसे सुरक्षित कार में से एक बनाती है। साउथ अफ्रीकन वर्जन को अभी तक किसी एजेंसी द्वारा विशेष रूप से रेट नहीं किया गया है। यहां एक और बड़ा अंतर है: भारतीय Duster में 6 एयरबैग मिलते हैं, जबकि साउथ अफ्रीकन वर्जन में 7 एयरबैग दिए गए हैं।

अन्य सेफ्टी फीचर्स दोनों मॉडल्स में कॉमन हैं, जिनमें ABS के साथ EBD, 360-डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स, ऑटो हिल-होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और Level-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) फीचर्स शामिल हैं।

पावरट्रेन

इंजन और गियरबॉक्स के मामले में दोनों देशों में लगभग एक जैसे ही ऑप्शन दिए गए हैं। दोनों जगहों पर 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन (6-स्पीड मैनुअल के साथ) और 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन (6-स्पीड मैनुअल या 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक के साथ) का विकल्प मिलता है। हालांकि, पावर और टॉर्क के आंकड़ों में थोड़ा अंतर है।

देश भारत साउथ अफ्रीका इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल पावर 100 पीएस 163 पीएस 100 पीएस 158 पीएस टॉर्क 166 एनएम 280 एनएम 160 एनएम 260 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड ईडीसी

जैसा कि टेबल में देखा जा सकता है, साउथ अफ्रीकन मॉडल के पावर और टॉर्क के आंकड़े भारतीय वर्जन से थोड़े कम हैं। 1.3-लीटर इंजन में यह अंतर 5 PS पावर और 20 Nm टॉर्क का है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि साउथ अफ्रीका में डुअल-क्लच ट्रांसमिशन को EDC (Efficient Dual-Clutch) कहा जाता है, जबकि भारत में इसे DCT के नाम से जाना जाता है, हालांकि दोनों एक ही टेक्नोलॉजी हैं।

कीमत

भारत में नई Renault Duster की शुरुआती कीमत 10.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है, जो टॉप-एंड वेरिएंट के लिए 18.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है।

वहीं, साउथ अफ्रीका में इसकी शुरुआती कीमत 3,39,999 Rand है, जो भारतीय करेंसी में लगभग 20.3 लाख रुपये के बराबर है। इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 4,99,999 Rand है, जो लगभग 29.8 लाख रुपये बनती है। यह अंतर बहुत बड़ा है और दिखाता है कि भारतीय ग्राहकों को यह कार काफी कम कीमत पर मिल रही है।

कारदेखो का क्या है कहना

Renault Duster की तरह ही कई और मॉडल्स भारत में बनते हैं और फिर साउथ अफ्रीका, ब्राजील, इंडोनेशिया, थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। जब कोई कार भारत में बनती है, तो स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग, कम लेबर कॉस्ट और टैक्स की वजह से यह आमतौर पर भारतीय बाजार में सस्ती होती है।

यह अंतर साफ दिखाता है कि भारतीय खरीदारों को एक ग्लोबल-स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बहुत ही आकर्षक कीमत पर मिल रहा है। हालांकि साउथ अफ्रीकन मॉडल में एक अतिरिक्त एयरबैग और ब्रांडेड साउंड सिस्टम जैसे छोटे-मोटे फायदे हैं, लेकिन भारतीय मॉडल ज्यादा पावर, ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस, ज्यादा कलर ऑप्शन और सबसे बढ़कर, लगभग 10-11 लाख रुपये कम कीमत पर उपलब्ध है। यह साबित करता है कि 'मेड इन इंडिया' कारें न केवल क्वालिटी में वैश्विक मानकों पर खरी उतरती हैं, बल्कि भारतीय ग्राहकों के लिए पैसा वसूल डील भी हैं।