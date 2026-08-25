JSW Motors ने अपनी आने वाली कारों के लिए सात नामों का ट्रेडमार्क कराया

JSW Motors ने भारत में सात नए नामों के लिए ट्रेडमार्क आवेदन किया है।

इनमें 'Combat', 'Adventura', और 'Urbanique' जैसे नाम शामिल हैं, जो SUVs की तरफ इशारा करते हैं।

कंपनी महाराष्ट्र में 3.5 लाख यूनिट प्रति वर्ष की क्षमता वाला एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है।

JSW की गाड़ियां प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करेंगी, जिनकी अनुमानित कीमत 18 लाख रुपये से 45 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में दशकों बाद एक नए स्वदेशी कार कंपनी JSW Motors की एंट्री होने जा रही है, जिसका डेब्यू आने वाले फेस्टिव सीजन में होगा। लेकिन उससे पहले कंपनी ने अपनी भविष्य की गाड़ियों के लिए सात नए नामों का ट्रेडमार्क कराया है। यहां JSW की योजनाओं के बारे में अब तक मिली सभी जानकारी दी गई है।

क्या हैं ये नए नाम?

JSW Motors ने भारतीय बाजार के लिए कुल सात नामों को ट्रेडमार्क कराया है। ये नाम भविष्य में लॉन्च होने वाली कारों, उनके अलग-अलग वेरिएंट्स या फिर किसी खास टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फाइल किए गए सात नाम इस प्रकार हैं:

JSW Combat

JSW Adventura

JSW Cadet

JSW Urbanique

JSW Dominor

JSW Sereno

JSW Eleve

इन नामों का चुनाव JSW की स्ट्रैटेजी के बारे में काफी कुछ बताता है। 'Combat' और 'Adventura' जैसे नाम सीधे तौर पर रग्ड और ऑफ-रोड क्षमता वाली SUV की ओर इशारा करते हैं। उम्मीद है कि यह नाम Jetour T2 के भारतीय वर्जन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो एक दमदार ऑफ-रोडर है। इसी तरह, 'Cadet' नाम को विशेष रूप से एक फोर-व्हील ड्राइव (4WD) SUV से जोड़ा गया है, जो एडवेंचर पसंद करने वाले ग्राहकों को टारगेट कर सकती है।

दूसरी ओर, 'Urbanique' (अर्बन + यूनिक) जैसा नाम एक मॉडर्न, स्टाइलिश और फ्यूचरिस्टिक SUV की तरफ संकेत देता है, जो ख़ास तौर पर शहरी ग्राहकों के लिए होगी। यह नाम Chery iCar V23 पर आधारित इलेक्ट्रिक SUV को दिया जा सकता है, जिसका डिजाइन काफी अलग और आकर्षक है। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि JSW Motors ने अभी तक आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि नहीं की है कि कौनसा नाम किस मॉडल को मिलेगा। यह भी संभव है कि कंपनी ने इन नामों को भविष्य की योजनाओं के लिए सुरक्षित किया हो और शुरुआती मॉडल्स को पूरी तरह से अलग नाम दिए जाएं।

JSW Motors के बारे में

लगभग 20 सालों में यह पहली बार है जब कोई नई भारतीय कंपनी मास-मार्केट कार सेगमेंट में उतर रही है। कंपनी की योजनाएं काफी बड़ी हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, JSW महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक विशाल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित कर रही है। इस प्लांट की शुरुआती इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 3.5 लाख यूनिट प्रति वर्ष होगी, जो यह दिखाता है कि कंपनी बड़े वॉल्यूम के साथ बाजार में उतरने की तैयारी में है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि JSW Motors एक पूरी तरह से स्वतंत्र इकाई (independent entity) के रूप में काम करेगी। इसका JSW Group के दूसरे वेंचर, जैसे JSW MG Motor India, से कोई सीधा ऑपरेशनल संबंध नहीं होगा। इसका मतलब है कि JSW Motors की अपनी अलग रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) टीम, अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और अपना खुद का सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होगा। यह स्ट्रैटेजी कंपनी को अपनी एक अलग पहचान बनाने और बिना किसी बाहरी प्रभाव के अपने प्रोडक्ट्स को डिजाइन और मार्केट करने की आजादी देगी। यह ग्राहकों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि उन्हें एक ही ग्रुप के तहत दो अलग-अलग ब्रांड्स से अलग-अलग तरह के प्रोडक्ट्स और अनुभव मिलेंगे।

कारदेखो का क्या है कहना

JSW Motors की रणनीति को देखकर यह स्पष्ट है कि कंपनी भीड़-भाड़ वाले एंट्री-लेवल सेगमेंट में मुकाबला करने के बजाय सीधे प्रीमियम सेगमेंट पर निशाना साध रही है। अनुमानित प्राइस ब्रैकेट 18 लाख रुपये से 45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। इस कीमत पर, JSW सीधे तौर पर Hyundai Tucson, Jeep Compass, और Skoda Kodiaq जैसे मॉडल्स को टक्कर देगी। यह एक साहसिक कदम है, जो दिखाता है कि ब्रांड अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, टेक्नोलॉजी और फीचर्स को लेकर काफी आश्वस्त है।

कंपनी का शुरुआती फोकस प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) पर होगा। यह एक सोचा-समझा कदम है, क्योंकि भारतीय ग्राहक अब धीरे-धीरे मॉडर्न पावरट्रेन और बेहतर माइलेज वाले विकल्पों की ओर बढ़ रहे हैं। Jetour T2 पर आधारित एक PHEV ऑफ-रोडर भारत के लिए एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट हो सकता है। फिलहाल, इस सेगमेंट में कोई सीधी टक्कर नहीं है, जो JSW को फायदा उठाने का मौका देगा। यह उन ग्राहकों को आकर्षित कर सकती है जो एक दमदार ऑफ-रोडर के साथ-साथ रोजमर्रा की ड्राइविंग के लिए बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी भी चाहते हैं। इसी तरह, स्टाइलिश Jaecoo J5 और अनोखे डिजाइन वाली iCar V23 जैसी गाड़ियां अपने लुक और टेक्नोलॉजी के दम पर बाजार में अपनी अलग जगह बना सकती हैं। कुल मिलाकर, JSW की स्ट्रैटेजी भारतीय बाजार में एक प्रीमियम, टेक-फॉरवर्ड और भविष्य के लिए तैयार ब्रांड के तौर पर खुद को स्थापित करने की है।