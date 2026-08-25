2026 Audi Q3 से उठा पर्दा: तस्वीरों में देखिए ऑडी की एंट्री लेवल एसयूवी कार में क्या है खास

last updated on Aug 25, 2026 17:14 IST

Audi ने तीसरी पीढ़ी की Q3 लग्ज़री SUV से पर्दा उठाया है, जिसकी कीमतों की घोषणा अगले महीने की शुरुआत में होने की उम्मीद है। यह नया मॉडल पुराने वर्ज़न से डिज़ाइन, इंटीरियर और फीचर्स के मामले में पूरी तरह से अलग है और इसका लुक अब पहले से कहीं ज़्यादा मॉडर्न और अग्रेसिव है। चलिए 18 तस्वीरों के ज़रिए इस नई SUV की हर एक डिटेल पर करीब से नज़र डालते हैं।

डिजाइन

नई 2026 Audi Q3 का फ्रंट लुक इसे सड़क पर एक दमदार मौजूदगी देता है।

इसमें सबसे बड़ा बदलाव इसकी बड़ी ब्लैक ग्रिल है, जो Audi के नए डिज़ाइन फिलॉसफी का हिस्सा है। इसके साथ नीचे की तरफ एक सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है जो इसके SUV कैरेक्टर को और मज़बूत करती है।

इसके ऊपर की तरफ, आपको स्लीक LED DRLs (डे-टाइम रनिंग लाइट्स) मिलती हैं, जिनमें triangular डिटेलिंग है, यह डिज़ाइन हाल के अन्य Audi मॉडल्स में भी देखा गया है।

मुख्य LED हेडलैंप क्लस्टर को पहले से नीचे, बंपर पर पोज़िशन किया गया है, जो इसे एक मॉडर्न और स्प्लिट हेडलैंप जैसा लुक देता है। इसका मस्कुलर बोनट कार के चंकी और पावरफुल स्टांस को और बढ़ाता है। कुल मिलाकर, फ्रंट से यह SUV अब ज़्यादा बड़ी और आकर्षक दिखती है।

साइड से देखने पर, नई Q3 का स्टांस एक पारंपरिक क्रॉसओवर जैसा लगता है, लेकिन इसमें कई मॉडर्न एलिमेंट्स जोड़े गए हैं। इसमें 18-इंच के आकर्षक ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो इसके साइड प्रोफाइल को स्पोर्टी बनाते हैं। इसमें पुल-टाइप डोर हैंडल्स दिए गए हैं। कार के ऊपरी हिस्से में सिल्वर रूफ रेल्स और विंडो लाइन पर एक प्रमुख क्रोम एक्सेंट मिलता है, जो इसके प्रीमियम फील को बढ़ाता है। इस मॉडल में कोई मोटी प्लास्टिक क्लैडिंग नहीं है, जिससे यह ज़्यादा क्लीन और स्पोर्टी दिखती है। इसका व्हीलबेस 2681 mm है, जो केबिन के अंदर बेहतर स्पेस का वादा करता है। साइज की बात करें तो इसकी लंबाई 4351 mm, चौड़ाई 1859 mm और ऊंचाई 1623 mm है।

नई Audi Q3 में पीछे की तरफ कनेक्टेड LED टेललैंप्स दिए गए हैं, जिनमें काफी दिलचस्प डिटेलिंग दी गई है। पीछे की तरफ illuminated Audi लोगो दिया गया है, जो अंधेरे में जलता है और कार को प्रीमियम और मॉडर्न टच देता है।

रियर बंपर को भी काफी स्पोर्टी और स्कल्प्टेड लुक दिया गया है, जिसके निचले हिस्से में सिल्वर स्किड प्लेट मौजूद है।

साइज: लंबाई: 4351 मिलीमीटर, चौड़ाई: 1859 मिलीमीटर, ऊंचाई: 1623 मिलीमीटर, व्हीलबेस: 2681 मिलीमीटर

इंटीरियर

अंदर कदम रखते ही नई Q3 का केबिन आपको एक फ्यूचरिस्टिक एहसास देता है। डैशबोर्ड का डिज़ाइन लेयर्ड है और इसमें ड्यूल-स्क्रीन सेटअप दिया गया है, जो मॉडर्न Audi कारों की पहचान है।

स्टीयरिंग व्हील भी बिल्कुल नया है, जिसमें शार्प लाइन्स, टच-बेस्ड कंट्रोल्स और एक चपटा Audi लोगो है।

सेंटर कंसोल पर पियानो ब्लैक ट्रिम का इस्तेमाल किया गया है। गियर शिफ्टर को अब स्टीयरिंग कॉलम पर लगे एक स्टॉक पर शिफ्ट कर दिया गया है। इससे सेंटर कंसोल में दो कपहोल्डर्स के लिए अतिरिक्त जगह बन गई है, जिससे प्रैक्टिकैलिटी बढ़ी है।

केबिन की थीम ड्यूल-टोन लाइट ब्राउन और ब्लैक है, जो पैनोरमिक सनरूफ के साथ मिलकर केबिन को बहुत ब्राइट और हवादार महसूस कराती है।

फीचर्स और सेफ्टी

नई ऑडी Q3 में थ्री-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, 12.8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पावर्ड टेलगेट, 11.9-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पावर-एडजस्टेबल और हीटेड फ्रंट सीट, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस फ़ोन चार्जर, सोनोस साउंड सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay के साथ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और USB Type-C फास्ट चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर्स होंगे।

इसके सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट में कई एयरबैग, लेवल 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर और फ्रंट और रियर व्यू कैमरा शामिल हैं।

पावरट्रेन

नई Q3 में मौजूदा मॉडल वाला 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है, जिसमें स्टैंडर्ड तौर पर ‘क्वाट्रो’ ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम होगा। इसके संभावित स्पेसिफिकेशन ये हैं:

इंजन 2-लीटर टर्बो पेट्रोल टीएसआई पावर 204 पीएस टॉर्क 320 एनएम गियरबॉक्स 7-स्पीड डीएसजी ड्राइव ऑल-व्हील ड्राइव

डीएसजी- डुअल क्लच ट्रांसमिशन

संभावित लॉन्च डेट, कीमत और मुकाबला

नई Audi Q3 की कीमतों की घोषणा अगले महीने, यानी सितंबर की शुरुआत में की जाएगी। उम्मीद है कि इसकी शुरुआती कीमत लगभग 48 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो सकती है। लॉन्च होने पर, इसका सीधा मुकाबला Mercedes-Benz GLA, हाल ही में लॉन्च हुई BMW X1 LWB, और Mini Countryman C जैसी कारों से होगा।

कारदेखो का क्या है कहना

Audi भारत में अपनी लाइनअप को फिर से मज़बूत करने की कोशिश कर रही है, और नई Q3 इस स्ट्रैटेजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ब्रांड की बिक्री बढ़ाने में काफी मदद कर सकता है। तीसरी पीढ़ी की SUV के साथ, Audi ने एक फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन, प्रीमियम इंटीरियर फील और एक रिफाइंड-कैपेबल पावरट्रेन पेश किया है। ये सभी खूबियां इसे अपने प्रतिद्वंद्वियों जितना ही आकर्षक बनाती हैं। हालांकि, इस कार की सफलता का सबसे बड़ा फैक्टर इसकी प्राइस होगी। अगर Audi इसे सही कीमत पर लॉन्च करती है, तो यह निश्चित रूप से अपने सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार साबित हो सकती है।