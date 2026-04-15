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    विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 इलेक्ट्रिक कार में मिलते हैं ये 6 कलर ऑप्शन, देखिए पूरी लिस्ट

    इसमें आपको दो केबिन कलर स्कीम का विकल्प भी मिलता है!

    प्रकाशित: अप्रैल 15, 2026 04:50 pm । सोनू

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    VinFast VF MPV 7 Colours

    विनफास्ट ने भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक एमपीवी कार लॉन्च की है, इसे वीएफ एमपीवी 7 नाम से पेश किया गया है। इसकी कीमत 24.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। यह एक वेरिएंट में उपलब्ध है, इसे 6 एक्सटीरियर कलर और 2 केबिन थीम में खरीदा जा सकता है। यहां इसके सभी कलर ऑप्शन के बारे में बताया गया है:

    2026 विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7: कलर ऑप्शन

    विनफास्ट ने वीएफ एमपीवी 7 को 6 सिंगलटोन कलर शेड और 2 केबिन कलर स्कीम में पेश किया है। ये इस प्रकार हैं:

    एक्सटीरियर कलर

    इंटीरियर कलर

    ब्लैक

    ब्राउन

    इन्फिनिटी ब्लैंक (सफेद)

    जेट ब्लैक

    जेनित ग्रे

    सोलर रूबी (लाल)

    मूनलिट ओशन (ब्लू)

    इंट्रोस्पेक्टिव ब्राउन

    2026 विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7: कलर फोटो गैलरी

    विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 के कलर ऑप्शन तस्वीरों में कुछ इस तरह दिखते हैं:

    • इन्फिनिटी ब्लैंक (सफेद)

    VinFast VF MPV 7 Infinity Blanc

    • जेट ब्लैक

    VinFast VF MPV 7 Jet Black

    • जेनित ग्रे

    VinFast VF MPV 7 Zenith Grey

    • सोलर रूबी (लाल)

    VinFast VF MPV 7 Solar Ruby

    • मूनलिट ओशन (ब्लू)

    VinFast VF MPV 7 Moonlit Ocean

    • इंट्रोस्पेक्टिव ब्राउन

    VinFast VF MPV 7 Introspective Brown

    फीचर और सेफ्टी

    विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 में 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 4-स्पीकर साउंड सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल, पीछे एसी वेंट्स, वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, ऑटो हेडलैंप्स, और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे फीचर दिए गए हैं।

    VinFast VF MPV 7

    सुरक्षा के लिए इसमें 4 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), पीछे पार्किंग सेंसर, रियर व्यू कैमरा, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए), एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, और सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। यहां विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 की ज्यादा जानकारी देखें

    बैटरी पैक, मोटर और रेंज

    बैटरी पैक

    60.13 केडब्ल्यूएच

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या

    1

    पावर

    204 पीएस

    टॉर्क

    280 एनएम

    फुल चार्ज में रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2)

    517 किलोमीटर

    वीएफ एमपीवी 7 केवल एक 60.13 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक और एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ उपलब्ध है। इसकी फुल चार्ज में रेंज 517 किलोमीटर तक बताई गई है। विनफास्ट की इलेक्ट्रिक कार 80 किलोवॉट डीसी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, जिससे इसकी बैटरी महज 30 मिनट में 10 से 70 प्रतिशत चार्ज हो सकती है।

    प्राइस और कंपेरिजन

    विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 की कीमत 24.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इसका सीधा मुकाबला किआ कैरेंस क्लाविस ईवी और बीवाईडी ईमैक्स 7 से है। इसे किआ कैरेंस क्लाविस, टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस और मारुति इनविक्टो जैसी एमपीवी कार के इलेक्ट्रिक विकल्प के तौर पर भी चुना जा सकता है।

    यह भी देखें: विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 ऑन रोड प्राइस

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    विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 इलेक्ट्रिक कार में मिलते हैं ये 6 कलर ऑप्शन, देखिए पूरी लिस्ट
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
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