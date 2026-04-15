2026 विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 इलेक्ट्रिक कार लॉन्च, कीमत 24.49 लाख रुपये से शुरू

प्रकाशित: अप्रैल 15, 2026 03:03 pm । सोनू

विनफास्ट इंडिया ने अपनी तीसरी कार वीएफ एमपीवी 7 को लॉन्च कर दिया है, इसकी कीमत 24.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। यह एक वेरिएंट और एक बैटरी पैक ऑप्शन में उपलब्ध है। अगर आप इस 7 सीटर इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो यहां वह सबकुछ जानकारी दी गई है जिनके बारे में आपको जानना चाहिए:

डिजाइन

विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 आगे से काफी साफ-सुथरी है, जिसे एक पतली और पूरी चौड़ाई तक फैली एलईडी लाइटबार से उभारा गया है। एलईडी डीआरएल में वी-शेप लाइटिंग पेटर्न दिया गया है।

आगे वाला बंपर एयरोडायनामिक है, इसके साथ ही एक बंद ग्रिल पेनल और नीचे की तरफ हल्के उभार दिए गए हैं।

साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहां एमपीवी कार में पुल-टाइप डोर हैंडल, विंडो लाइन पर क्रोम एक्सेंट और राइडिंग के लिए 19-इंच ब्लैक अलॉय व्हील दिए गए हैं।

साइज: लंबाई: 4740 मिलीमीटर । चौड़ाई: 1872 मिलीमीटर । ऊंचाई: 1734 मिलीमीटर । व्हीलबेस: 2840 मिलीमीटर

पीछे वाले हिस्से की बात करें तो यहां आगे की तरह एक कनेक्टेड एलईडी टेललैंप सेटअप है। अंतरराष्ट्रीय मॉडल से अलग दिखाने के लिए भारतीय वीएफ एमपीवी 7 में टेलगेट पर विनफास्ट ब्रांडिंग दी गई है।

इसका टेलगेट काफी चौड़ा और प्रैक्टिकल है, जिसके नीचे काले रंग का बंपर है, जो इसके पूरे लुक को एक अलग अंदाज देता है।

कलर ऑप्शन: विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 छह कलर: इंट्रोस्पेक्टिव ब्राउन, इन्फिनिटी ब्लैंक (सफेद), जेट ब्लक, जेनित ग्रे, और मूनलिट ओशन में उपलब्ध है।

बूट स्पेस

विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 में सभी तीनों पंक्ति की सीटें सीटिंग पोजिशन में होने पर बूट स्पेस 126 लीटर है, जिसे सीटों को फोल्ड करके 1240 लीटर तक बढ़ाया जा सकता है।

केबिन

वीएफ एमपीवी 7 मे 7 सीटर कॉन्फिगरेशन (2+3+2) है, जैसा कि आमतौर पर एमपीवी कार में देखने को मिलता है जिसमें बीच में बेंच सीट होती है।

कार के अंदर कदम रखते ही आपको दो केबिन थीम: एक शानदार ब्लैक केबिन जो सभी वेरिएंट में उपलब्ध है, और दूसरी ड्यूल-टोन ब्लैक-ब्राउन फिनिश, जो लाल और ब्राउन को छोड़कर सभी एक्सटीरियर कलर के साथ मिलती है।

लेदरेट अपहोल्स्ट्री और सिंपल डैशबोर्ड डिजाइन की बदौलत इसका केबिन प्रीमियम लगता है।

बीच में एक फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा है, जो मुख्य कंट्रोल हब का काम भी करता है, इसके लेआउट में कोई अतिरिक्त फिजिकल बटन नहीं हैं जिससे यह साफ-सुथरा दिखता है।

इसमें थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील है जिसे आगे-पीछे और ऊपर-नीचे दोनों तरह से एडजस्ट किया जा सकता है, और इसमें ऑडियो, कॉलिंग, और टचस्क्रीन नेविगेट करने के लिए कंट्रोल्स दिए गए हैं।

महत्वपूर्ण बात: इसमें कोई पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं है। इसके बजाय, ड्राइविंग से जुड़ी सभी जानकारी सीधे इंफोटेनमेंट स्क्रीन पर दिखती है।

फ्लोटिंग सेंटर कंसोल भी काफी प्रैक्टिकल है, जिसमें कई स्टोरेज स्पेस दिए गए हैं, इनमें दो कपहोल्डर और एक आगे आर्मरेस्ट शामिल हैं। कंसोल के नीचे एक अतिरिक्त स्टोरेज कंपार्टमेंट भी है, जिसके साथ चार्जिंग पोर्ट्स भी दिए गए हैं।

फीचर

विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 इलेक्ट्रिक कार में 10.1-इंच टचस्क्रीन, वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, 4-स्पीकर साउंड सिस्टम, पीछे एसी वेंट्स के साथ ऑटोमैटिक एसी, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और ऑटो फोल्डिंग ओआरवीएम, और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं।

सेफ्टी

सुरक्षा के लिए वीएफ एमपीवी 7 में ईबीडी के साथ एबीएस, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, सेंसर के साथ पीछे पार्किंग कैमरा, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर और चार एयरबैग जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

बैटरी पैक और रेंज

विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 में एक बैटरी पैक और एक मोटर सेटअप दिया गया है। इसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

बैटरी पैक 60.13 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर 1 ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव पावर 204 पीएस टॉर्क 280 एनएम एसेलरेशन (0-100 किलोमीटर प्रति घंटे) 9 सेकंड से कम डीसी फास्ट चार्जिंग (10-70 प्रतिशत) 30 मिनट फुल चार्ज में रेंज 517 किलोमीटर

ध्यान दें कि विनफास्ट अपने डीलरशिप चार्जिंग पॉइंट पर 31 मार्च 2029 तक फ्री ईवी चार्जिंग की सुविधा दे रही है।

कंपेरिजन

वीएफ एमपीवी 7 एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इसका मुकाबला किआ कैरेंस क्लाविस ईवी और बीवाईडी ईमैक्स 7 से है। इसे महिंद्रा एक्सईवी 9एस ईएसयूवी के विकल्प के रूप में भी चुना जा सकता है।

यह भी देखें: विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 ऑन रोड प्राइस