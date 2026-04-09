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    हुंडई क्रेटा समर एडिशन लॉन्च, कीमत 12.96 लाख रुपये से शुरू

    समर एडिशन की कीमत रेगुलर वेरिएंट्स से 9,000 रुपये से 58,000 रुपये अधिक है

    प्रकाशित: अप्रैल 09, 2026 07:42 pm । सोनू

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    Hyundai Creta Summer Edition

    भारत में इन दिनों कॉम्पैक्ट एसयूवी कार सेगमेंट को सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। अब इस सेगमेंट की सबसे लोकप्रिय कार हुंडई क्रेटा का एक स्पेशल समर एडिशन पेश किया गया है। क्रेटा समर एडिशन को ईएक्स(ओ), एस(ओ), एस(ओ) नाइट, एसएक्स और एसएक्स प्रीमियम वेरिएंट पर तैयार किया गया है। इसी के साथ ये वेरिएंट पहले से ज्यादा फीचर लोडेड भी हो गए हैं और इसके लिए आपको 58,000 रुपये तक ज्यादा देने होंगे।

    आगे हमने कीमत और अपडेट के बारे में विस्तार से बताया है:

    हुंडई क्रेटा समर एडिशन प्राइस

    वेरिएंट

    समर एडिशन (नया)

    स्टैंडर्ड प्राइस

    अंतर

    पेट्रोल एमटी

    ईएक्स 

    12.06 लाख रुपये

    11.96 लाख रुपये

    +10,000 रुपये

    ईएक्स(ओ)

    13.13 लाख रुपये

    12.59 लाख रुपये

    +54,000 रुपये

    एस(ओ) 

    14.20 लाख रुपये

    14.09 लाख रुपये

    +11,000 रुपये

    एस(ओ) नाइट

    14.38 लाख रुपये

    14.28 लाख रुपये

    +10,000 रुपये

    एसएक्स 

    15.04 लाख रुपये

    14.95 लाख रुपये

    +9,000 रुपये

    एसएक्स प्रीमियम

    16.33 लाख रुपये

    15.79 लाख रुपये

    +54,000 रुपये

    पेट्रोल सीवीटी

    ईएक्स(ओ)

    14.49 लाख रुपये

    13.94 लाख रुपये

    +55,000 रुपये

    एस(ओ) 

    15.65 लाख रुपये

    15.54 लाख रुपये

    +11,000 रुपये

    एसएक्स प्रीमियम 

    17.78 लाख रुपये

    17.23 लाख रुपये

    +55,000 रुपये

    डीजल एमटी

    ईएक्स 

    13.62 लाख रुपये

    13.49 लाख रुपये

    +13,000 रुपये

    ईएक्स(ओ)

    14.69 लाख रुपये

    14.12 लाख रुपये

    +57,000 रुपये

    एस(ओ) 

    15.81 लाख रुपये

    15.67 लाख रुपये

    +14,000 रुपये

    एसएक्स प्रीमियम 

    17.89 लाख रुपये

    17.31 लाख रुपये

    +58,000 रुपये

    एस(ओ) नाइट

    15.99 लाख रुपये

    15.86 लाख रुपये

    +13,000 रुपये

    डीजल एटी

    ईएक्स(ओ)

    16.04 लाख रुपये

    15.47 लाख रुपये

    +57,000 रुपये

    एस(ओ) 

    17.26 लाख रुपये

    17.12 लाख रुपये

    +14,000 रुपये

    सभी कीमत एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया के अनुसार है

    हुंडई क्रेटा समर एडिशन अपडेट

    हुंडई ने समर एडिशन लाइनअप के तहत क्रेटा के अलग-अलग वेरिएंट में कुछ अतिरिक्त फीचर जोड़े हैं, इसके तहत कंपनी ने टॉप मॉडल्स वाले फीचर को ज्यादा किफायती वेरिएंट्स में उपलब्ध कराया है। अपडेट इस प्रकार हैं:

    • ईएक्स: शुरुआत ईएक्स वेरिएंट से करते हैं, अब इसमें कीलेस एंट्री और पुश बटन स्टार्ट मिलता है, ये फीचर पहले एस(ओ) वेरिएंट से मिलते थे।

    • ईएक्स(ओ): ईएक्स(ओ) वेरिएंट में अपग्रेड साफ नजर आता है, इसमें अतिरिक्त फीचर के तौर हेडलैंप्स, डीआरएल, टेल लैंप्स, और टर्न इंडिकेटर में फुल एलईडी लाइटिंग जोड़ी गई है। इसमें पीछे कैमरा, पीछे विंडो सनशेड, और ड्यूल-टोन कवर के साथ 16-इंच स्टील व्हील भी दिए गए हैं। ये फीचर पहले केवल एस(ओ) और उससे ऊपर वाले वेरिएंट्स में मिलते थे।

    • एस(ओ) और एस(ओ) नाइट: अब एस(ओ) और एस(ओ) नाइट एडिशन की बात करते हैं, इनमें केवल नए फीचर के तौर पर एक डैशकैम जोड़ा गया है, जो पहले केवल टॉप वेरिएंट्स में मिलता था।

    Hyundai Creta digital driver's display

    • एसएक्स: एसएक्स वेरिएंट में अब बड़ा 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, यह फीचर पहले केवल टॉप वर्जन में मिलता था।

    • एसएक्स प्रीमियम: एसएक्स प्रीमियम वेरिएंट में 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, और आगे पार्किंग सेंसर जैसे ज्यादा एडवांस्ड फीचर दिए गए हैं, ये सभी फीचर पहले टॉप मॉडल्स में ही मिलते थे।

    नोट:

    समर एडिशन ऊपर बताए वेरिएंट के 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन के साथ मिलता है। इस एडिशन में आपको टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प नहीं मिलता है।

    हुंडई क्रेटा इंजन

    हुंडई क्रेटा कार के इंजन स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

    इंजन

    1.5-लीटर पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल

    1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    पावर

    115पीएस

    116पीएस

    160पीएस

    टॉर्क

    144एनएम

    250एनएम

    253एनएम

    गियरबॉक्स

    एमटी

    सीवीटी

    एमटी

    एटी

    डीसीटी

    माइलेज

    17.4 किलोमीटर प्रति लीटर

    17.7 किलोमीटर प्रति लीटर

    21.8 किलोमीटर प्रति लीटर

    19.1 किलोमीटर प्रति लीटर

    18.4 किलोमीटर प्रति लीटर

    सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, डीसीटी - ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    Hyundai Creta on roads

    ध्यान दें कि क्रेटा एक ज्यादा स्पोर्टी एन-लाइन अवतार में भी उपलब्ध है, जिसमें टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है। इसके अलावा एक इलेक्ट्रिक वर्जन क्रेटा इलेक्ट्रिक भी उपलब्ध है।

    कंपेरिजन

    जहां हुंडई क्रेटा कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में बढ़त बनाए हुए है, वहीं अब इस सेगमेंट में कई और दावेदार आ गए हैं जैसे कि आगामी फॉक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट, नई रेनो डस्टर, किआ सेल्टोस, टाटा सिएरा, स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट और मारुति विक्टोरिस। इसके अलावा इसकी टक्कर टोयोटा हाइराइडर, मारुति ग्रैंड विटारा, टाटा कर्व, एमजी एस्टर, होंडा एलिवेट और सिट्रोएन बसॉल्ट से भी है।

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