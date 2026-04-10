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    एमजी मेजेस्टर ने 406 टन की ट्रेन को खींचकर बनाया नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, जल्द होगी लॉन्च

    आप एमजी मेजेस्टर एसयूवी को 41,000 रुपये का टोकन अमाउंट देकर प्री-बुक कर सकते हैं और भारत में इसे अप्रैल के आखिर में पेश किया जा सकता है 

    प्रकाशित: अप्रैल 10, 2026 01:35 pm । स्तुति

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    MG Majestor

    एमजी की नई फ्लैगशिप एसयूवी कार मेजेस्टर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर फिर से सुर्खियों में आ गई है। मेजेस्टर कार ने 406.4 टन वजनी ट्रेन को 300 फीट से ज्यादा दूर तक खींचा है। यह किसी भी एसयूवी कार के लिए पहली बार हासिल की गई उपलब्धि है। एमजी मेजेस्टर से भारत में पर्दा उठ चुका है और यहां इस गाड़ी को जल्द लॉन्च किया जाएगा। इसकी प्री-बुकिंग 41,000 रुपये के टोकन अमाउंट के साथ फिलहाल जारी है और पहले 3000 ग्राहक इस पर एक्सक्लूसिव फायदे भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस रिकॉर्ड बनाने वाली एसयूवी के बारे में जानना चाहते हैं तो यहां इससे जुड़ी जानकारी देख सकते हैं :- 

    एमजी मेजेस्टर से जुड़ी जानकारी

    एक्सटीरियर 

    एमजी मेजेस्टर की डिजाइन बोल्ड और दमदार है। आगे की तरफ इसमें ग्लॉस ब्लैक कलर फिनिश वाली बड़ी रेक्टेंगुलर ग्रिल दी गई है, जिसके पास में वर्टिकल स्टैक एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट पोजिशन की गई है और पतली एलईडी डीआरएल्स बोनट के ठीक नीचे लगी हुई हैं। इसमें ग्रिल पर एमजी लोगो दिया गया है, साथ ही इसमें एडीएएस रडार और फ्रंट पार्किंग सेंसर भी मिलते हैं। आगे वाले बंपर पर सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है जो इसे दमदार लुक देती है। 

    MG Majestor

    साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसमें ब्लैक आउट पिलर, ओआरवीएम्स और चौड़ी बॉडी क्लैडिंग दी गई है। राइडिंग के लिए इसमें 19-इंच डुअल टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो बड़े व्हील आर्क पर अच्छे से फिट बैठते हैं। इस फोटो गैलरी में देखे एमजी मेजेस्टर की तस्वीरें। 

    MG Majestor

    पीछे की तरफ इसमें चौड़ा कनेक्टेड एलईडी टेललाइट सेटअप और बड़ी विंडशील्ड दी गई है। इसमें टेलगेट पर 'मॉरिस गैरेज' लेटरिंग, 'मेजेस्टर' बैजिंग और '4डब्लूडी' बैजिंग दी गई है। इसका पीछे वाला बंपर काफी ऊंचा है और इस पर सिल्वर फिनिश्ड स्किड प्लेट और डुअल एग्हॉजस्ट टिप भी दिया गया है। 

    MG Majestor

    कलर ऑप्शन : 

    एमजी मेजेस्टर एसयूवी कार चार अलग-अलग कलर ऑप्शन में आएगी। यहां देखें इसके कलर ऑप्शन की जानकारी।  

    इंटीरियर और फीचर 

    एमजी मेजेस्टर न्यू मॉडल के केबिन में ब्लैक और ग्रे कलर थीम के साथ लेदरेट सीटें और 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। इसका डैशबोर्ड एकदम नया है और ग्लॉस्टर से एकदम अलग है। इसमें दो बड़े एसी वेंट्स, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और पैसेंजर साइड पर ग्रैब हैंडल दिए गए हैं। इसका सेंटर कंसोल एकदम साफ-सुथरा लगता है क्योंकि इसमें गियर शिफ्टर को स्टीयरिंग कॉलम पर शिफ्ट कर दिया गया है। एमजी ने इसमें क्लाइमेट कंट्रोल्स के लिए फिजिकल बटन दिए हैं जो इस्तेमाल करने में बेहद आसान है।

    MG Majestor

    सीटिंग लेआउट :

    मेजेस्टर को 6-सीटर और 7-सीटर वर्जन में पेश किया जाएगा। इसके 6-सीटर वर्जन में मिडल रो पर कैप्टेन सीटें मिलेंगी, जबकि 7-सीटर वर्जन में रेगुलर बेंच सीट लेआउट दिया जाएगा। 

    नई एमजी मेजेस्टर कार में 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वेंटिलेशन और मसाज फंक्शन के साथ 12-वे पावर एडजस्टेबल पावर फ्रंट सीटें, थ्री-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ और दो वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर दिए जाएंगे। 

    सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी), ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे फीचर मिल सकते हैं। यहां देखें इसके वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी

    इंजन ऑप्शन 

    एमजी मेजेस्टर गाड़ी में डीजल इंजन दिया जाएगा जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार होंगे :-

    इंजन

    2-लीटर ट्विन-टर्बो डीजल 

    पावर

    215 पीएस

    टॉर्क 

    478 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    8-स्पीड एटी

    ड्राइवट्रेन 

    आरडब्लूडी/4डब्लूडी 

    आरडब्लूडी- रियर व्हील ड्राइव, 4डब्लूडी - फोर व्हील ड्राइव, एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    कीमत और मुकाबला

    MG Majestor

    2026 एमजी मेजेस्टर कार को भारत में अप्रैल के आखिर में लॉन्च किया जा सकता है, जबकि इसकी डिलीवरी मई से शुरू हो सकती है। इस गाड़ी की कीमत 50 लाख रुपये से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर, स्कोडा कोडिएक, जीप मेरिडियन और फोक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन से रहेगा। 

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