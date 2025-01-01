2025 में कारदेखो के यूट्यूब चैनल पर सबसे ज्यादा देखे गए ये 10 वीडियो, जानिए इनके बारे में

साल 2025 को पेट्रोल/डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों तरह के इंजन एव मोटर वाली कई नई रोमांचक कारों की लॉन्चिंग के लिए याद किया जाएगा। हमने हैचबैक से लेकर बड़ी एसयूवी तक, कई बेहतरीन कारों को देखा। मारुति विक्टोरिस, किआ सिरोस, नई हुंडई वेन्यू और 2025 स्कोडा कोडिएक जैसी प्रीमियम कारों के लॉन्च ने पूरे साल हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर दर्शकों को आकर्षित भी किया और एंटरटेन भी किया।

इस साल कारदेखो यूट्यूब चैनल की परफॉर्मेंस से पता चलता है कि दर्शक कंपेरिजन, लॉन्ग टर्म रिपोर्ट, विभिन्न वेरिएंट की जानकारी और अन्य कई फॉर्मेट में रुचि रखते हैं। हमारे कुछ वीडियो इस साल सबसे ज़्यादा देखे गए, और यहां 2025 में सबसे ज्यादा देखे गए 10 वीडियो का विस्तृत विवरण दिया गया है:

मारुति स्विफ्ट या मारुति डिजायर: कौनसी कार है ज्यादा बेहतर?

व्यू काउंट: 3.8 लाख से ज्यादा

यह वीडियो स्विफ्ट और डिजायर में से किसी एक को चुनने की दुविधा को लेकर था। इसमें दोनों के लेटेस्ट जनरेशन मॉडल में मिलने वाले स्पेस, फीचर्स, परफॉर्मेंस और वैल्यू फॉर मनी फैक्टर का कंपेरिजन किया गया है। एक ही ब्रांड की स्पोर्टी हैचबैक और प्रैक्टिकल कॉम्पैक्ट सेडान के बीच चुनाव करने में असमंजस में फंसे ग्राहकों के लिए यह वीडियो देखना जरूरी है। कौन सी कार बेहतर है? यहां जानिए:

अगर आप मारुति कार खरीदने की सोच रहे हैं और आपको सनरूफ चाहिए, तो उन सभी मारुति कारों की लिस्ट देखें जिनमें यह पॉपुलर सनरूफ फीचर उपलब्ध है।

2025 होंडा एलिवेट रिव्यू: बस एक कमी

व्यू काउंट: 3 लाख से ज्यादा

होंडा एलिवेट डीटेल्ड और प्रैक्टिकल रिव्यू जिसमें इसकी कंफर्टेबल राइड, रिलायबिलिटी और यूजेबिलिटी जैसी खूबियों पर रोशनी डाली गई है और साथ ही इसमें मौजूद एक प्रमुख कमी को भी उजागर किया गया है। यह रिव्यू उन लोगों के लिए आदर्श है जो एलिवेट खरीदने पर विचार कर रहे हैं लेकिन इस कॉम्पैक्ट एसयूवी के बारे में एक निष्पक्ष और सटीक जानकारी चाहते हैं।

इसके अलावा, नवंबर 2025 में सबसे अधिक बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी की लिस्ट भी देखें।

किआ सोनेट डीजल 10,000 किलोमीटर रिव्यू: आपको क्यों लेनी चाहिए ये?

व्यू काउंट: 2.91 लाख से ज्यादा

यह लॉन्ग टर्म रिव्यू इस बात पर केंद्रित है कि लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद सोनेट डीजल कैसा परफॉर्म करती है। माइलेज से लेकर कंफर्ट और मेंटेनेंस तक, यह वीडियो उन सभी सवालों के जवाब देता है जो इच्छुक दर्शकों को सोनेट के बारे में जानने में मदद करते हैं, खासकर तब जब हमने इसे लंबे समय तक इस्तेमाल किया है। हम न केवल कार की खूबियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बल्कि इसकी कमियों को भी उजागर करते हैं।

मारुति डिजायर vs होंडा अमेज डीटेल्ड कंपेरिजन: काफी करीब की टक्कर!

व्यू काउंट: 2.54 लाख से ज्यादा

हमनें डिज़ाइन, इंटीरियर क्वालिटी, इंजन, फीचर्स और सेफ्टी जैसे महत्वपूर्ण मोर्चों पर भारत की दो सबसे लोकप्रिय कॉम्पैक्ट सेडान कारों का कंपेरिजन किया। कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण यह वीडियो फैमिली कार खरीदने के इच्छुक ग्राहकों के लिए विशेष रूप से दिलचस्प है। इसलिए, यदि आप एक अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई सब-कॉम्पैक्ट सेडान की तलाश में हैं, तो यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित हो सकता है।

किआ सिरोस vs सेल्टोस: 17 लाख रुपये की कौनसी एसयूवी है बेहतर?

व्यू काउंट: 2.24 लाख से ज्यादा

इस कंपेरिजन में किआ की नई सिरोस की तुलना पहले से ही लोकप्रिय सेल्टोस से की गई है, ताकि यह पता चल सके कि कौन सी कार पैसा वसूल है। दर्शकों को यह स्पष्ट हो जाता है कि क्या नया प्रीमियम विकल्प चुनना बेहतर है या फिर पहले से ही सबसे ज्यादा बिकने वाली कार सेल्टोस उनके लिए रहेगी बेहतर।

टाटा नेक्सन ईवी vs एमजी विंडसर ईवी | किसे चुनना रहेगा बेहतर ? | डीटेल्ड कंपेरिजन रिव्यू

व्यू काउंट: 2.21 लाख से ज्यादा

इस वीडियो में इलेक्ट्रिक व्हीकल की रेंज और चार्जिंग फिगर्स से परे जाकर उनका प्रैक्टिकल कंपेरिजन किया गया । वीडियो दर्शकों को ओनरशिप एक्सपीरियंस, फीचर्स और कीमत को समझने में मदद करता है। 15 लाख रुपये तक के बजट वाला इलेक्ट्रिक कार बाजार काफी लोकप्रिय है, और ये दोनों इलेक्ट्रिक कार इस प्राइस रेंज में सर्वश्रेष्ठ विकल्प हैं। यह वीडियो आपको वो सारी जानकारी देता है जो आपको अपने लिए सबसे उपयुक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल चुनने में मदद करेगी।

महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ vs स्कोडा कायलाक | हिंदी में डीटेल्ड कंपेरिजन

व्यू काउंट: 1.87 लाख से ज्यादा

ये दो सबसे पॉपुलर सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी हैं, और ऐसा होना स्वाभाविक भी है। जहां कायलाक ने स्कोडा की बिक्री बढ़ाने में मदद की है, वहीं एक्सयूवी 3एक्सओ अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी में से एक है। दोनों में कुछ खूबियां और कुछ कमियां हैं, लेकिन ये उन लोगों की जरूरतों को पूरा करती हैं जो एक लोडेड और प्रैक्टिकल एसयूवी की तलाश में हैं। यह वीडियो आपको इन दोनों दमदार गाड़ियों की प्रतिस्पर्धा को स्पष्ट रूप से दिखाता है।

क्या आप इंडियन कार ऑफ द ईयर अवॉर्ड्स 2026 के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं? इस खबर को पढ़ें।

टाटा कर्व vs हुंडई क्रेटा: पारंपरिक या यूनीक?

व्यू काउंट: 1.86 लाख से ज्यादा

एक अनोखा कंपेरिजन जिसमें फ्यूचरिस्टिक लुक वाली कर्व को सेगमेंट की बेंचमार्क क्रेटा के सामने खड़ा किया गया है। वीडियो में यह जानने की कोशिश की गई है कि ग्राहकों को एक आजमाई हुई और भरोसेमंद एसयूवी को ही चुनना चाहिए या फिर कुछ बोल्ड और लीक से हटकर विकल्प चुनना चाहिए।

ईवी vs सीएनजी | कौनसी कार कराती है पैसों की बचत? उदाहरण.टाटा टियागो

व्यू काउंट: 1.79 लाख से ज्यादा

यह कॉस्ट-फोकस्ड वीडियो वास्तविक जीवन में फ्यूल और गैसोलीन (सीएनजी) के उपयोग से होने वाली बहस को आसान भाषा में समझाता है। यह उन ग्राहको के लिए बेहद उपयोगी है जो फ्यूल कॉस्ट कम करना चाहते हैं।

2025 टाटा नेक्सन वेरिएंट एक्सप्लेनेशन | कौनसा वेरिएंट बेस्ट है?

व्यू काउंट: 1.75 लाख से ज्यादा

इस वीडियो में नेक्सन के हर वेरिएंट की विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि कौन सा वेरिएंट आपके लिए सबसे बेहतर है। यह वीडियो ग्राहको को अनावश्यक खर्च करने या महत्वपूर्ण फीचर्स से वंचित रहने से बचने में मदद करता है।

स्पेशल: 2025 हिंदी में स्कोडा कोडिएक का रिव्यू: ज्यादा लग्जरी!

व्यू काउंट: 1.73 लाख से ज्यादा

इस रिव्यू में कोडिएक के प्रीमियम इंटीरियर, बेहतरीन राइड क्वालिटी और दमदार रोड प्रेजेंस पर रोशनी डाली गई है। यह उन ग्राहकों को आकर्षित करती है जो पूरी तरह से लग्जरी ब्रांड की श्रेणी में आए बिना एक लग्जरी एसयूवी का अनुभव चाहते हैं। इसमें हमनें यह भी चर्चा की है कि यह एसयूवी 50 लाख रुपये के सेगमेंट में सबसे अच्छे विकल्पों में से एक क्यों हो सकती है।

कारदेखो की राय...

ये उन अनेक वीडियो में से कुछ ही थे जिन्हें 2025 में हमारे दर्शकों ने खूब पसंद किया, और हम पूरे साल हमारे कंटेंट को मिले अपार समर्थन और प्यार के लिए दिल से आभारी हैं। 2026 में कदम रखते ही, भारतीय ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक और परिवर्तनकारी दौर के लिए तैयार है, जिसमें कई कारमेकर्स नई दिशाओं और रणनीतियों को अपनाने की तैयारी में हैं।

परिस्थिति चाहे जैसी भी बदले, हमारे साथ जुड़े रहें क्योंकि हम आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां, ईमानदार और निष्पक्ष कंटेंट लाते रहेंगे, जिसका उद्देश्य आपकी कार खरीदने की यात्रा को आसान और अधिक आत्मविश्वासपूर्ण बनाना है।

तब तक, हमें बताएं कि आप हमारे विभिन्न प्लेटफॉर्म पर किस प्रकार का कंटेंट देखना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन आपके जवाबों का इंतजार कर रहा है।