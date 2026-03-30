2026 हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट vs मारुति स्विफ्ट: क्या आप नई एसयूवी कार खरीदेंगे या फिर हैचबैक कार को चुनना पसंद करेंगे?
हुंडई एक्सटर और मारुति स्विफ्ट की कीमत लगभग बराबर है, लेकिन शहर में रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी के तौर पर इन दोनों का नजरिया काफी अलग है
प्रकाशित: मार्च 30, 2026 06:40 pm । स्तुति
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हुंडई एक्सटर भारतीय बाजार की उन गाड़ियों में से एक है, जो एक छोटे साइज और किफायती दाम में एक बेहतरीन पैकेज देने पर फोकस करती है। हाल ही में लॉन्च हुए फेसलिफ्ट वर्जन के बाद अब एक्सटर कार पहले से ज्यादा प्रीमियम और फीचर लोडेड हो गई है।
इसी प्राइस पॉइंट पर मार्केट में मारुति स्विफ्ट भी मौजूद है। अपने लेटेस्ट जनरेशन वर्जन में स्विफ्ट काफी प्रीमियम लगती है, और इसमें रोजाना काम आने वाले कई सारे फीचर और पावरफुल इंजन ऑप्शन भी दिए गए हैं।
अब सवाल यह उठता है कि इनमें से कौनसी गाड़ी आपकी जरूरतों को पूरा करने पर खरा उतरती है? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में इस कंपेरिजन के जरिए :-
हुंडई एक्सटर vs मारुति स्विफ्ट : कीमत
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एक्स-शोरूम प्राइस
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हुंडई एक्सटर
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मारुति स्विफ्ट
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5.80 लाख रुपये से 9.57 लाख रुपये
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5.79 लाख रुपये से 8.80 लाख रुपये
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हुंडई एक्सटर और स्विफ्ट की शुरूआती कीमत लगभग एक जैसी है।
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एक्सटर के टॉप वेरिएंट की कीमत स्विफ्ट से करीब 80,000 रुपये ज्यादा है।
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हुंडई एक्सटर vs मारुति स्विफ्ट : साइज
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स्पेसिफिकेशन
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हुंडई एक्सटर
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मारुति स्विफ्ट
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अंतर
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लंबाई
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3,830 मिलीमीटर
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3,860 मिलीमीटर
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30 मिलीमीटर
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चौड़ाई
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1,723 मिलीमीटर
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1,735 मिलीमीटर
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12 मिलीमीटर
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ऊंचाई
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1,643 मिलीमीटर*
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1,520 मिलीमीटर
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123 मिलीमीटर
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व्हीलबेस
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2,450 मिलीमीटर
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2,450 मिलीमीटर
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कोई अंतर नहीं
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बूट स्पेस
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391 लीटर तक
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265 लीटर
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126 लीटर
*रूफ रेल्स के साथ
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स्विफ्ट की लंबाई और चौड़ाई एक्सटर एसयूवी से ज्यादा है, वहीं एक्सटर ज्यादा ऊंची कार है जिसकी वजह से यह ज्यादा बड़ी और बोल्ड लगती है।
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स्विफ्ट ज्यादा चौड़ी कार है, लेकिन बहुत कम अंतर से ही है, जिसका केबिन स्पेस पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा।
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इन दोनों कारों के व्हीलबेस का साइज बराबर है।
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स्विफ्ट के मुकाबले एक्सटर में ज्यादा बूट स्पेस मिलती है, जिससे इसमें ज्यादा लगेज आसानी से रखा जा सकता है।
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यहां देखें हुंडई एक्सटर का इसके प्री-फेसलिफ्ट वर्जन के साथ कंपेरिजन।
हुंडई एक्सटर vs मारुति स्विफ्ट : इंजन ऑप्शन
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स्पेसिफिकेशन
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हुंडई एक्सटर
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मारुति स्विफ्ट
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इंजन
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1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
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1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी
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1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
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1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी
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पावर
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83 पीएस
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69 पीएस
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82 पीएस
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69.7 पीएस
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टॉर्क
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114 एनएम
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95.2 एनएम
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112 एनएम
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102 एनएम
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ट्रांसमिशन
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5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी
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5-स्पीड एमटी
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5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी
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5-स्पीड एमटी
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हुंडई एक्सटर और स्विफ्ट दोनों गाड़ियों में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है।
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एक्सटर में 4-सिलेंडर यूनिट दी गई है, जबकि स्विफ्ट में 3-सिलेंडर इंजन दिया गया है।
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इन दोनों गाड़ियों में फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट दी गई है, लेकिन केवल एक्सटर में डुअल-सिलेंडर टेक्नोलॉजी दी गई है जिससे इसके सीएनजी वेरिएंट में बूट स्पेस मिल जाती है।
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यदि आप इस प्राइस रेंज में कोई ज्यादा पावरफुल कम्यूटर कार की तलाश कर रहे हैं तो आप टाटा पंच (एक्सटर vs पंच कंपेरिजन) भी देख सकते हैं जिसमें टर्बो पेट्रोल इंजन (120 पीएस) दिया गया है।
हुंडई एक्सटर vs मारुति स्विफ्ट : फीचर
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फीचर
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हुंडई एक्सटर
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मारुति स्विफ्ट
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ऑटो प्रोजेक्टर हेडलैंप्स
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✅ (हैलोजन)
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✅(एलईडी)
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एलईडी टेललैंप्स
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✅
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✅
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व्हील्स
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15-इंच अलॉय व्हील्स
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15-इंच अलॉय व्हील्स
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रूफ रेल्स
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✅
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✅
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हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
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✅
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✅
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इंफोटेनमेंट सेटअप
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8-इंच टचस्क्रीन
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9-इंच टचस्क्रीन
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वायरलेस एप्पल कारप्ले/ एंड्रॉइड ऑटो
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✅(वायर्ड टू वायरलेस अडेप्टर के साथ)
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✅
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इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
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एमआईडी के साथ सेमि-डिजिटल
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एमआईडी के साथ एनालॉग डायल्स
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वायरलेस फोन चार्जर
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✅
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✅
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साउंड सिस्टम
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4-स्पीकर साउंड सिस्टम
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6-स्पीकर साउंड सिस्टम
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क्रूज कंट्रोल
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✅
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✅
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क्लाइमेट कंट्रोल
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ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल
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ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल
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पुश बटन स्टार्ट स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री
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✅
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✅
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रियर टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट
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✅
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✅
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सनरूफ
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सिंगल पेन
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❌
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कूल्ड ग्लवबॉक्स
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✅
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❌
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कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी
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✅
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✅
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एयरबैग्स
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6
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6
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ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल)
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✅
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✅(ईएसपी)
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हिल होल्ड असिस्ट
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✅
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✅
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रियर डिफॉगर
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✅
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✅
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टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम)
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✅
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❌
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डैशकैम
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✅
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❌
एक्सटर और स्विफ्ट में कई सारे एक जैसे फीचर दिए गए हैं, लेकिन एक्सटर में अतिरिक्त फीचर के तौर पर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), डैशकैम और सनरूफ मिलते हैं।
हालांकि, स्विफ्ट हैचबैक कार में बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले (अडेप्टर के बिना) और बेहतर साउंड सिस्टम मिलता है।
यदि आप हुंडई की हैचबैक कार खरीदना चाहते हैं तो हुंडई ग्रैंड आई10 निओस इस प्राइस पॉइंट पर चुनने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। यहां देखें एक्सटर के साथ इसका कंपेरिजन।
कारदेखो का क्या है कहना
मारुति स्विफ्ट अपनी मॉडर्न डिजाइन, रोजाना काम आने वाले फीचर और पावरफुल इंजन ऑप्शन के साथ चुनने के लिए अच्छा ऑप्शन है। यदि आप एक सिंपल और शहर में आराम से चलाई जाने वाली कोई कार खरीदना चाहते हैं तो मारुति स्विफ्ट चुनने के लिए अच्छा ऑप्शन होगी।
अगर आप ज्यादा पैसे खर्च करने को तैयार हैं तो हुंडई एक्सटर अपनी मजबूत स्टाइलिंग, मॉडर्न रोड प्रजेंस और कई शानदार फीचर से आपको लुभा सकती है, जो आपको आमतौर पर इस कीमत पर नहीं मिलते।