कॉम्पेक्ट एसयूवी नवंबर 2025 सेल्स रिपोर्ट : हुंडई क्रेटा रही सबसे ज्यादा बिकने वाली कार, जानिए सेगमेंट की बाकी कारों को मिले कितने बिक्री के आंकड़े

मॉडल नवंबर 2025 अक्टूबर 2025 मासिक ग्रोथ वर्तमान मार्केट शेयर (%) मार्केट शेयर (% पिछले साल) सालाना मार्केट शेयर (%) औसत सेल्स (6 महीने)

हुंडई क्रेटा 17344 18381 -5.64 29.01 36.97 -7.96 16785

मारुति विक्टोरिस 12300 13496 -8.86 — — — —

मारुति ग्रैंड विटारा 11339 10409 8.93 18.97 12.93 6.04 6708

टोयोटा हाइराइडर 7393 11555 -36.01 12.36 18.84 -6.48 8685

किआ सेल्टोस 6305 7130 -11.57 10.54 15.13 -4.59 5825

होंडा एलिवेट 1836 2186 -16.01 3.07 3.63 -0.56 1756

टाटा कर्व 1094 1432 -23.6 1.83 7.62 -5.79 1972

फोक्सवैगन टाइगन 1077 1560 -30.96 1.8 2.8 -1 1216

स्कोडा कुशाक 586 1219 -51.92 0.98 1.6 -0.62 852

सिट्रोएन एयरक्रॉस 208 227 -8.37 0.34 0 0.34 75

एमजी एस्टर 149 102 46.07 0.24 0.2 0.04 95

सिट्रोएन बसॉल्ट 139 217 -35.94 0.23 0.23 0 154