कॉम्पेक्ट एसयूवी नवंबर 2025 सेल्स रिपोर्ट : हुंडई क्रेटा रही सबसे ज्यादा बिकने वाली कार, जानिए सेगमेंट की बाकी कारों को मिले कितने बिक्री के आंकड़े

कॉम्पेक्ट एसयूवी नवंबर 2025 सेल्स रिपोर्ट : हुंडई क्रेटा रही सबसे ज्यादा बिकने वाली कार, जानिए सेगमेंट की बाकी कारों को मिले कितने बिक्री के आंकड़े
प्रकाशित: दिसंबर 22, 2025 10:49 pm । स्तुति
नवंबर 2025 में कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट की मंथली सेल्स में 12 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई
कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट भारत के सबसे पॉपुलर सेगमेंट में से एक है। अब यह सेगमेंट टाटा सिएरा के साथ और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है, जिसे पहले ही दिन 70,000 बुकिंग मिली हैं। भारत में नई किआ सेल्टोस एसयूवी कार से भी पर्दा उठ चुका है और यहां इसे जनवरी 2026 तक पेश किया जाएगा। यहां देखिए नवंबर 2025 में किस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार की कितनी यूनिट बिकी :-
|
मॉडल
|
नवंबर 2025
|
अक्टूबर 2025
|
मासिक ग्रोथ
|
वर्तमान मार्केट शेयर (%)
|
मार्केट शेयर (% पिछले साल)
|
सालाना मार्केट शेयर (%)
|
औसत सेल्स (6 महीने)
|
हुंडई क्रेटा
|
17344
|
18381
|
-5.64
|
29.01
|
36.97
|
-7.96
|
16785
|
मारुति विक्टोरिस
|
12300
|
13496
|
-8.86
|
—
|
—
|
—
|
—
|
मारुति ग्रैंड विटारा
|
11339
|
10409
|
8.93
|
18.97
|
12.93
|
6.04
|
6708
|
टोयोटा हाइराइडर
|
7393
|
11555
|
-36.01
|
12.36
|
18.84
|
-6.48
|
8685
|
किआ सेल्टोस
|
6305
|
7130
|
-11.57
|
10.54
|
15.13
|
-4.59
|
5825
|
होंडा एलिवेट
|
1836
|
2186
|
-16.01
|
3.07
|
3.63
|
-0.56
|
1756
|
टाटा कर्व
|
1094
|
1432
|
-23.6
|
1.83
|
7.62
|
-5.79
|
1972
|
फोक्सवैगन टाइगन
|
1077
|
1560
|
-30.96
|
1.8
|
2.8
|
-1
|
1216
|
स्कोडा कुशाक
|
586
|
1219
|
-51.92
|
0.98
|
1.6
|
-0.62
|
852
|
सिट्रोएन एयरक्रॉस
|
208
|
227
|
-8.37
|
0.34
|
0
|
0.34
|
75
|
एमजी एस्टर
|
149
|
102
|
46.07
|
0.24
|
0.2
|
0.04
|
95
|
सिट्रोएन बसॉल्ट
|
139
|
217
|
-35.94
|
0.23
|
0.23
|
0
|
154
|
कुल
|
59770
|
67914
|
-11.99
|
79.37
|
|
|
हुंडई क्रेटा नंवबर 2025 की सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पेक्ट एसयूवी कार रही। इस गाड़ी की मंथली सेल्स में 5.6 प्रतिशत की गिरावट आई है। पिछले महीने कंपनी ने क्रेटा एसयूवी की 17,000 से ज्यादा यूनिट्स बेचीं। इसमें क्रेटा इलेक्ट्रिक और क्रेटा एन लाइन दोनों के सेल्स आंकड़े शामिल हैं।
नवंबर 2025 में मारुति विक्टोरिस की मंथली सेल्स में 8.86 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। पिछले महीने इस गाड़ी की 12,000 से ज्यादा यूनिट्स बिकीं। मारुति विक्टोरिस ने इंडियन कार ऑफ द ईयर का टाइटल भी अपने नाम किया है।
मारुति ग्रैंड विटारा की नवंबर 2025 में मंथली सेल्स पॉजिटिव दर्ज की गई। यह एसयूवी कार 8.9 प्रतिशत की मंथली ग्रोथ के साथ तीसरी पोजिशन पर आ पहुंची है।
नवंबर 2025 में टोयोटा हाइराइडर कार की केवल 7,000 से ज्यादा यूनिट्स बिकने के कारण यह गाड़ी ग्रैंड विटारा से पीछे रह गई। इस एसयूवी कार की मासिक सेल्स में 36 प्रतिशत की गिरावट आई है।
पिछले महीने किआ सेल्टोस की 6,000 से ज्यादा यूनिट्स बिकीं जो कि अक्टूबर के मुकाबले 11.5 प्रतिशत कम रही। किआ की इस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार को न्यू जनरेशन वर्जन से रिप्लेस किया जाएगा। भारत में नई किआ सेल्टोस एसयूवी कार जनवरी 2026 में लॉन्च होगी।
होंडा एलिवेट की सेल्स एक जैसी बनी हुई है। नवंबर 2025 में इस एसयूवी कार की 1,800 यूनिट्स बिकीं जो कि अक्टूबर 2025 के मुकाबले थोड़ी कम रही। एलिवेट एसयूवी की मासिक सेल्स में 16 प्रतिशत की गिरावट आई है।
नवंबर 2025 में टाटा कर्व की सेल्स में गिरावट दर्ज की गई। पिछले महीने इस गाड़ी की केवल 1,100 यूनिट्स बिकीं। इस एसयूवी कार की सेल्स 23.6 प्रतिशत तक कम हो गई है। इसमें कर्व आईसीई और कर्व ईवी वर्जन दोनों के आंकड़े शामिल हैं। टाटा का दांव अब सिएरा पर ज्यादा है, जिसने पहले 24 घंटों में शानदार बुकिंग हासिल की है।
नवंबर 2025 में फोक्सवैगन टाइगन की 1,000 से ज्यादा यूनिट्स बिकीं, जबकि अक्टूबर में इस गाड़ी की करीब 1,500 यूनिट्स बेची गई थी। इस एसयूवी कार की मासिक सेल्स में 31 प्रतिशत की गिरावट आई है।
स्कोडा कुशाक की सेल्स में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज हुई है। पिछले महीने इस गाड़ी की केवल 586 यूनिट्स बिकीं। इसकी मंथली सेल्स 52 प्रतिशत कम हो गई है।
पिछले महीने सिट्रोएन ने एयरक्रॉस एसयूवी की केवल 208 यूनिट्स बेचीं। इस गाड़ी के अक्टूबर के सेल्स आंकड़े 8 प्रतिशत ज्यादा बेहतर थे। जबकि, नवंबर में सिट्रोएन बसॉल्ट की केवल 139 यूनिट्स बिकीं, जिसके चलते इसकी मासिक सेल्स में 36 प्रतिशत की कमी आई है।
नवंबर 2025 में एमजी एस्टर की 149 यूनिट्स बिकीं। इस गाड़ी की मासिक सेल्स 46 प्रतिशत बढ़ी है। जबकि, अक्टूबर 2025 में एस्टर एसयूवी की 102 यूनिट्स बेची गई थी।