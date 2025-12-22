सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    कॉम्पेक्ट एसयूवी नवंबर 2025 सेल्स रिपोर्ट : हुंडई क्रेटा रही सबसे ज्यादा बिकने वाली कार, जानिए सेगमेंट की बाकी कारों को मिले कितने बिक्री के आंकड़े

    प्रकाशित: दिसंबर 22, 2025 10:49 am । स्तुति

    38 Views
    • Write a कमेंट

    नवंबर 2025 में कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट की मंथली सेल्स में 12 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई

    Compact SUV Sales November 2025

    कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट भारत के सबसे पॉपुलर सेगमेंट में से एक है। अब यह सेगमेंट टाटा सिएरा के साथ और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है, जिसे पहले ही दिन 70,000 बुकिंग मिली हैं। भारत में नई किआ सेल्टोस एसयूवी कार से भी पर्दा उठ चुका है और यहां इसे जनवरी 2026 तक पेश किया जाएगा। यहां देखिए नवंबर 2025 में किस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार की कितनी यूनिट बिकी :-

    मॉडल 

    नवंबर 2025

    अक्टूबर 2025

    मासिक ग्रोथ 

    वर्तमान मार्केट शेयर (%)

    मार्केट शेयर (% पिछले साल)

    सालाना मार्केट शेयर (%)

    औसत सेल्स (6 महीने)

    हुंडई क्रेटा 

    17344

    18381

    -5.64

    29.01

    36.97

    -7.96

    16785

    मारुति विक्टोरिस 

    12300

    13496

    -8.86

    मारुति ग्रैंड विटारा 

    11339

    10409

    8.93

    18.97

    12.93

    6.04

    6708

    टोयोटा हाइराइडर 

    7393

    11555

    -36.01

    12.36

    18.84

    -6.48

    8685

    किआ सेल्टोस

    6305

    7130

    -11.57

    10.54

    15.13

    -4.59

    5825

    होंडा एलिवेट

    1836

    2186

    -16.01

    3.07

    3.63

    -0.56

    1756

    टाटा कर्व 

    1094

    1432

    -23.6

    1.83

    7.62

    -5.79

    1972

    फोक्सवैगन टाइगन 

    1077

    1560

    -30.96

    1.8

    2.8

    -1

    1216

    स्कोडा कुशाक

    586

    1219

    -51.92

    0.98

    1.6

    -0.62

    852

    सिट्रोएन एयरक्रॉस 

    208

    227

    -8.37

    0.34

    0

    0.34

    75

    एमजी एस्टर 

    149

    102

    46.07

    0.24

    0.2

    0.04

    95

    सिट्रोएन बसॉल्ट 

    139

    217

    -35.94

    0.23

    0.23

    0

    154

    कुल

    59770

    67914

    -11.99

    79.37

     

     

     

    • हुंडई क्रेटा नंवबर 2025 की सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पेक्ट एसयूवी कार रही। इस गाड़ी की मंथली सेल्स में 5.6 प्रतिशत की गिरावट आई है। पिछले महीने कंपनी ने क्रेटा एसयूवी की 17,000 से ज्यादा यूनिट्स बेचीं। इसमें क्रेटा इलेक्ट्रिक और क्रेटा एन लाइन दोनों के सेल्स आंकड़े शामिल हैं। 

    Hyundai Creta front quarter image

    Maruti Victoris

    • मारुति ग्रैंड विटारा की नवंबर 2025 में मंथली सेल्स पॉजिटिव दर्ज की गई। यह एसयूवी कार 8.9 प्रतिशत की मंथली ग्रोथ के साथ तीसरी पोजिशन पर आ पहुंची है।

    • नवंबर 2025 में टोयोटा हाइराइडर कार की केवल 7,000 से ज्यादा यूनिट्स बिकने के कारण यह गाड़ी ग्रैंड विटारा से पीछे रह गई। इस एसयूवी कार की मासिक सेल्स में 36 प्रतिशत की गिरावट आई है। 

    • पिछले महीने किआ सेल्टोस की 6,000 से ज्यादा यूनिट्स बिकीं जो कि अक्टूबर के मुकाबले 11.5 प्रतिशत कम रही। किआ की इस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार को न्यू जनरेशन वर्जन से रिप्लेस किया जाएगा। भारत में नई किआ सेल्टोस एसयूवी कार जनवरी 2026 में लॉन्च होगी। 

    Kia Seltos 2026

    • होंडा एलिवेट की सेल्स एक जैसी बनी हुई है। नवंबर 2025 में इस एसयूवी कार की 1,800 यूनिट्स बिकीं जो कि अक्टूबर 2025 के मुकाबले थोड़ी कम रही। एलिवेट एसयूवी की मासिक सेल्स में 16 प्रतिशत की गिरावट आई है। 

    • नवंबर 2025 में टाटा कर्व की सेल्स में गिरावट दर्ज की गई। पिछले महीने इस गाड़ी की केवल 1,100 यूनिट्स बिकीं। इस एसयूवी कार की सेल्स 23.6 प्रतिशत तक कम हो गई है। इसमें कर्व आईसीई और कर्व ईवी वर्जन दोनों के आंकड़े शामिल हैं। टाटा का दांव अब सिएरा पर ज्यादा है, जिसने पहले 24 घंटों में शानदार बुकिंग हासिल की है। 

    • नवंबर 2025 में फोक्सवैगन टाइगन की 1,000 से ज्यादा यूनिट्स बिकीं, जबकि अक्टूबर में इस गाड़ी की करीब 1,500 यूनिट्स बेची गई थी। इस एसयूवी कार की मासिक सेल्स में 31 प्रतिशत की गिरावट आई है। 

    • स्कोडा कुशाक की सेल्स में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज हुई है। पिछले महीने इस गाड़ी की केवल 586 यूनिट्स बिकीं। इसकी मंथली सेल्स 52 प्रतिशत कम हो गई है। 

    Citroen Aircross X

    • पिछले महीने सिट्रोएन ने एयरक्रॉस एसयूवी की केवल 208 यूनिट्स बेचीं। इस गाड़ी के अक्टूबर के सेल्स आंकड़े 8 प्रतिशत ज्यादा बेहतर थे। जबकि, नवंबर में सिट्रोएन बसॉल्ट की केवल 139 यूनिट्स बिकीं, जिसके चलते इसकी मासिक सेल्स में 36 प्रतिशत की कमी आई है। 

    • नवंबर 2025 में एमजी एस्टर की 149 यूनिट्स बिकीं। इस गाड़ी की मासिक सेल्स 46 प्रतिशत बढ़ी है। जबकि, अक्टूबर 2025 में एस्टर एसयूवी की 102 यूनिट्स बेची गई थी। 

    was this article helpful ?

    हुंडई क्रेटा एन लाइन पर अपना कमेंट लिखें

    explore similar कारें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    कॉम्पेक्ट एसयूवी नवंबर 2025 सेल्स रिपोर्ट : हुंडई क्रेटा रही सबसे ज्यादा बिकने वाली कार, जानिए सेगमेंट की बाकी कारों को मिले कितने बिक्री के आंकड़े
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है